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Ночью враг совершил стремительную атаку на южные регионы, есть попадания, - ОК "Південь"

ппо

Россияне продолжают дроновый террор прифронтовых территорий южных областей. Этой ночью атака характеризовалась стремительным развитием событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк.

"Этой ночью работа сил ПВО Украины была очень напряженной. Враг сосредоточился на ударе по Херсонщине и Николаевской области. К сожалению, попаданий не удалось избежать, однако результат достаточно убедителен", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что в месте попадания вспыхнул пожар, в то же время информации о пострадавших не было.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БПЛА типа "Shahed-136/131".

Также смотрите: Россияне ночью атаковали 16 "шахедами", силы ПВО уничтожили 10. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

беспилотник (3580) ПВО (2739) Гуменюк Наталья (577)


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-"проте результат досить переконливий"-це після кацапського влучання? Таке враження що вона задоволена влучанням...
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09.02.2024 08:59 Ответить
Шо вона гоне - переконливо спалили ?
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09.02.2024 09:09 Ответить
 
 