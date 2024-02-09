Ночью враг совершил стремительную атаку на южные регионы, есть попадания, - ОК "Південь"

Россияне продолжают дроновый террор прифронтовых территорий южных областей. Этой ночью атака характеризовалась стремительным развитием событий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины полковник Наталья Гуменюк.

"Этой ночью работа сил ПВО Украины была очень напряженной. Враг сосредоточился на ударе по Херсонщине и Николаевской области. К сожалению, попаданий не удалось избежать, однако результат достаточно убедителен", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что в месте попадания вспыхнул пожар, в то же время информации о пострадавших не было.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожен один БПЛА типа "Shahed-136/131".

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