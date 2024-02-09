Окончательное поражение Украины будет означать, что армия РФ будет стоять на границе Европы, Путин не намерен сдаваться, - Боррель
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае поражения Украины пострадает Европа. Россия будет контролировать 35% всех мировых рынков пшеницы. Граждане ЕС должны лучше понимать, что будет значить "марионеточное" правительство в Украине, как в Беларуси, если Россия захватит страну.
Об этом он заявил в интервью EFE, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия пойдет на все. Она пойдет на все. Путин не намерен сдаваться. От этого зависит его политическая выживаемость", - сказал Боррель.
По его словам, Путин "собирается идти до конца и не прочь пожертвовать своей армией и своим народом", потому что "он несет огромные материальные и человеческие потери и не достиг никакого значительного территориального продвижения".
"Вы думаете, что Путин, когда начинал войну, мог хоть на миг представить, что через два года он будет там, где он есть? Нет, он думал, что его армия очень мощная. А это не так. Он думал, что Украина очень слаба, что она развалится. А этого не произошло. Он думал, что единство европейцев терпит крах. Он думал, что трансатлантическое единство развалится. Ничего этого не произошло", - комментирует Боррель.
Осознавая, что "есть люди, которые не разделяют мнение о том, что Украине нужно помогать и что для нее было бы лучше сдаться как можно скорее", потому что "таким образом мы избавимся от проблем", Боррель спросил: "Как вы думаете, если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который они имеют в Беларуси, и российские войска будут на польской границе, мы избежим проблем или у нас будут еще большие проблемы?"
Высокий представитель ЕС считает, что "мы должны продолжать настаивать на помощи народу, который защищается от мощного соседа, желающего навязать свое господство силой" и имеющего "ностальгию по старой советской или царской империи".
Нынешний глава Кремля является "соседом, не знающим, где заканчиваются и начинаются его границы", отметил Боррель.
Учитывая, что вскоре европейские выборы, глава европейской дипломатии считает, что существует просветительская задача, которую необходимо выполнить, чтобы объяснить причины, почему ЕС помогает Украине, и какие последствия будет иметь ее поражение.
Окончательное поражение Украины означает, что "российская армия будет стоять на границе Европы", подчеркнул он.
"Это значит, что Путин может подумать, что если он победил однажды, то почему бы ему не победить своего соседа во второй раз? Это будет означать, что Россия будет контролировать 35% всех мировых рынков пшеницы, например. Есть перспективы, о которых люди должны знать, если мы хотим знать, почему мы делаем то, что делаем", – резюмировал Боррель.
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нато пришле тридцять солдатів польової кухні в литву.
чи вони вже не помічають, що втратили сенс цієї мантри?
типу: прийшов на роботу, скажи щось про україну, а то пацани засміють?
існування політиків марно, від слова взагалі. все вирішує інтереси, та бабло!
але, що б хоч якось надати сенс своєї необхідності, робляться усілякі нікчемні, ні до чого не зобов'язуючі заяви.
Ах, как я с вами согласна. Интересы, а главное бабло -это ни какие политики не перекроют. А ещё контракты. Это ваще святое. Тут даже интересы не столь важны.
А как вы оцениваете "Мистрали"?
Это те что Франция передумала России строить. Контракты? Бабло наверное Порошенко отлистал? Спор хозяйственных субъектов? Политика здесь не причем. Политики тоже.
Після першого обговорення 6 серпня 2015 року главами держав Франції та Єгипту, 23 серпня 2015 року оголошено про угоду щодо купівлю двох суден військово-морським флотом Єгиптуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-19 [19] . Сума контракту становить близько 950 мільйонів євроhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-20 [20] .
В червні https://fr.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року , перший корабель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB «Містраль» було доставлено Єгипту. Мова йде про колишній «Владивосток», перейменований на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80 Ґамаль Абделя Насера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-21 [21] . Другий корабель, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D0%A3%D0%94%D0%9A) Анвар Садат (УДК) , було поставлено 16 вересня 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-22 [22]
Я уверяю что расторжение контракта на постройку кораблей для России (с выплатой неустоек и финансовыми убытками) было чисто ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ проведённым ПОЛИТИКАМИ. Экономические интересы и контракты были
та просто моральні підараси, перемоги не бачити
не дивлячись на мужність та відвагу воїнів.
до того ж поведінка світу є неадекватною.
не буде стояти
а піде далі...
а коли прилетить ракета у Відень або Прагу
всі побіжеть до Атлантики тапопливуть до трампа
одного банку на всю армію не вистачить. і не треба нічого казати.
тихенько зайшов, тихенько вийшов. і тобі добре, і банку не так накладно.
Тому тільки європейські і американські політики-самогубці можуть відстоювати тезу про те, що він зупиниться на східному кордоні НАТО якщо кремлівському шизофреніку здати Україну, щоб він заспокоївся