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Новости Война
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Окончательное поражение Украины будет означать, что армия РФ будет стоять на границе Европы, Путин не намерен сдаваться, - Боррель

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае поражения Украины пострадает Европа. Россия будет контролировать 35% всех мировых рынков пшеницы. Граждане ЕС должны лучше понимать, что будет значить "марионеточное" правительство в Украине, как в Беларуси, если Россия захватит страну.

Об этом он заявил в интервью EFE, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия пойдет на все. Она пойдет на все. Путин не намерен сдаваться. От этого зависит его политическая выживаемость", - сказал Боррель.

По его словам, Путин "собирается идти до конца и не прочь пожертвовать своей армией и своим народом", потому что "он несет огромные материальные и человеческие потери и не достиг никакого значительного территориального продвижения".

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"Вы думаете, что Путин, когда начинал войну, мог хоть на миг представить, что через два года он будет там, где он есть? Нет, он думал, что его армия очень мощная. А это не так. Он думал, что Украина очень слаба, что она развалится. А этого не произошло. Он думал, что единство европейцев терпит крах. Он думал, что трансатлантическое единство развалится. Ничего этого не произошло", - комментирует Боррель.

Осознавая, что "есть люди, которые не разделяют мнение о том, что Украине нужно помогать и что для нее было бы лучше сдаться как можно скорее", потому что "таким образом мы избавимся от проблем", Боррель спросил: "Как вы думаете, если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который они имеют в Беларуси, и российские войска будут на польской границе, мы избежим проблем или  у нас будут еще большие проблемы?"

Высокий представитель ЕС считает, что "мы должны продолжать настаивать на помощи народу, который защищается от мощного соседа, желающего навязать свое господство силой" и имеющего "ностальгию по старой советской или царской империи".

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Нынешний глава Кремля является "соседом, не знающим, где заканчиваются и начинаются его границы", отметил Боррель.

Учитывая, что вскоре европейские выборы, глава европейской дипломатии считает, что существует просветительская задача, которую необходимо выполнить, чтобы объяснить причины, почему ЕС помогает Украине, и какие последствия будет иметь ее поражение.

Окончательное поражение Украины означает, что "российская армия будет стоять на границе Европы", подчеркнул он.

"Это значит, что Путин может подумать, что если он победил однажды, то почему бы ему не победить своего соседа во второй раз? Это будет означать, что Россия будет контролировать 35% всех мировых рынков пшеницы, например. Есть перспективы, о которых люди должны знать, если мы хотим знать, почему мы делаем то, что делаем", – резюмировал Боррель.

Читайте также: ЕС должен изменить парадигму в выражениях поддержки Украины и помочь всем необходимым для победы в войне, - Боррель

Автор: 

путин владимир (31239) россия (95481) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+16
Не сци Борель, польські фермери потужно заблокують дороги, і путін далі не піде в ЄС. Однак це не точно.
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09.02.2024 09:22
+9
Остаточна поразка України означатиме, що російська армія НЕ стоятиме на кордоні Європи, а російська армія піде далі захоплювати країни Європи. Вона принесе країнам Європи голод, руйнування, смерть, знищення європейської цивілізації. В Україні рішається судьба Європи. Тому допомагайте Україні в цій війні.
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09.02.2024 09:29
+9
коли країною керують ухилянти, корупціонери, шпигуни, зрадники
та просто моральні підараси, перемоги не бачити
не дивлячись на мужність та відвагу воїнів.
до того ж поведінка світу є неадекватною.
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09.02.2024 09:32
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Правила форума Совет форумчан
Все так.
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09.02.2024 09:18 Ответить
Не сци Борель, польські фермери потужно заблокують дороги, і путін далі не піде в ЄС. Однак це не точно.
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09.02.2024 09:22 Ответить
ну, чого ви так?
нато пришле тридцять солдатів польової кухні в литву.
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09.02.2024 09:26 Ответить
Вже потрохи готують до поразки Україну, зкидуйте скоро зелений баласт, бо човен під назвою Україна іде на дно , а цей йолоп робить у цьому човні дірку за диркою.
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09.02.2024 09:22 Ответить
Ні навпаки всім світом тиснуть на республіканців, залякуючи наслівдками, щоб вони ухвалалили допомогу Україні та Ізраїлю.
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09.02.2024 09:41 Ответить
вони, це кожного дня повторюють для чого?
чи вони вже не помічають, що втратили сенс цієї мантри?
типу: прийшов на роботу, скажи щось про україну, а то пацани засміють?
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09.02.2024 09:24 Ответить
Саме завдяки таким закликам, заявам Україна згодом отримала сотні тисяч снарядів з Євпропи, ППО, які рятують наш народ без знищення. У цивілізованому світі без заяв та закликів не може бути реальних справ. І добре, що такі заяви робляться на нашу користь, які згодом перетворюються і перетворяться на мільйон снарядів
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09.02.2024 09:50 Ответить
україна, отримує снаряди, не завдяки закликам, аморфних політиків, а проплаченим контрактам!
існування політиків марно, від слова взагалі. все вирішує інтереси, та бабло!
але, що б хоч якось надати сенс своєї необхідності, робляться усілякі нікчемні, ні до чого не зобов'язуючі заяви.
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09.02.2024 09:57 Ответить
Але без закликів топ політиків та посадовців цих контрактів не було б. Політикам щоб витратити десятки мільярдів доларів потрібно спочатку переконати власний народ на партнерів у доцільності таких витрат
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09.02.2024 10:00 Ответить
бог ти мій! яка ж інфантильна маячня.
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09.02.2024 10:10 Ответить
+++
Ах, как я с вами согласна. Интересы, а главное бабло -это ни какие политики не перекроют. А ещё контракты. Это ваще святое. Тут даже интересы не столь важны.
А как вы оцениваете "Мистрали"?
Это те что Франция передумала России строить. Контракты? Бабло наверное Порошенко отлистал? Спор хозяйственных субъектов? Политика здесь не причем. Политики тоже.
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09.02.2024 11:42 Ответить
я не зрозумів, до чого тут порошенко, і кому він відлистав.

Після першого обговорення 6 серпня 2015 року главами держав Франції та Єгипту, 23 серпня 2015 року оголошено про угоду щодо купівлю двох суден військово-морським флотом Єгиптуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-19 [19] . Сума контракту становить близько 950 мільйонів євроhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-20 [20] .

В червні https://fr.wikipedia.org/wiki/2016 2016 року , перший корабель https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB «Містраль» було доставлено Єгипту. Мова йде про колишній «Владивосток», перейменований на честь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80 Ґамаль Абделя Насера https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-21 [21] . Другий корабель, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82_(%D0%A3%D0%94%D0%9A) Анвар Садат (УДК) , було поставлено 16 вересня 2016 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B2_%C2%AB%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-22 [22]
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09.02.2024 11:55 Ответить
Бабло рулит. Отлистал французам, для расторжения сделки.
Я уверяю что расторжение контракта на постройку кораблей для России (с выплатой неустоек и финансовыми убытками) было чисто ПОЛИТИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ проведённым ПОЛИТИКАМИ. Экономические интересы и контракты были
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09.02.2024 12:29 Ответить
Поцілуйте у дупу Меркель, яка і здала Україну і Європу. Путінська шалава
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09.02.2024 09:26 Ответить
Головне шоб Захід не опустив руки
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09.02.2024 09:28 Ответить
Остаточна поразка України означатиме, що російська армія НЕ стоятиме на кордоні Європи, а російська армія піде далі захоплювати країни Європи. Вона принесе країнам Європи голод, руйнування, смерть, знищення європейської цивілізації. В Україні рішається судьба Європи. Тому допомагайте Україні в цій війні.
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09.02.2024 09:29 Ответить
коли країною керують ухилянти, корупціонери, шпигуни, зрадники
та просто моральні підараси, перемоги не бачити
не дивлячись на мужність та відвагу воїнів.
до того ж поведінка світу є неадекватною.
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09.02.2024 09:32 Ответить
Ні
не буде стояти
а піде далі...
а коли прилетить ракета у Відень або Прагу
всі побіжеть до Атлантики тапопливуть до трампа
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09.02.2024 09:47 Ответить
Трамп - ізоляціоніст і потопить ті кораблі ще до того як вони доплиауть до США.
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09.02.2024 19:55 Ответить
На кордоні Європи стоятиме не просто російська армія, а російська армія з примусово мобілізованими українцями. Всі хто не хотів захищати Україну будуть примусово воювати проти Європи. А в Європі нікому буде воювати, бо власна шкура їм дорожче. А торгівля на крові з ворогом буде ще гірша, ніж у нас
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09.02.2024 09:56 Ответить
Бо так вже було під час 2СВ і так є зараз на окупованих українських територіях!!!
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09.02.2024 19:53 Ответить
У коментарях баґато кажут' за поразку. Я вас дуже жалію, і сліози на очах.
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09.02.2024 09:56 Ответить
а я вже навіть хочу з автоматом в руках зайти десь до офісу банку у Відні у складі якоїсь армії і спитати: "ну що, ска, блд?"
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09.02.2024 10:06 Ответить
нєнє!
одного банку на всю армію не вистачить. і не треба нічого казати.
тихенько зайшов, тихенько вийшов. і тобі добре, і банку не так накладно.
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09.02.2024 10:12 Ответить
Стоятиме не кордоні? - Мабуть Карлсон прилетів. За таких дій Евроспільноти та Америки *** ложив ***** на НАТО, Америку і Евроспільноту, не треба жувать соплі, особливо з критичною зброєю, рішуча відсіч і згуртованість морально давить ворога який тягне на Гітлера №1, бо такий він і є. Хйло ніколи нічого ніде не будував, не будує і не збудує, він є руйнівник, до того ж номер один, так він поданий пророками світу. Сатана ніколи, ні за яких обставин не з,явився б в Америці чи Китаї, - тільки в рашці!!! Так тому, що за дуальності БОГ БАГАТИЙ (БАТЬКІВСТВО!!!) антибог з голою сракою, але ж і з великою купою голодранців в яких очі горять загарбати чуже, бо ані мізків, ані рук. Якби негр міг побудувати Америку, то він давно б вже збудував Африку, так і з іншими світу близькими по суті негра. АРХ М
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09.02.2024 10:10 Ответить
На кордоні 1991 року?
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09.02.2024 10:10 Ответить
Вона не стоятиме, ідіоти. Вона підсилиться українцями і попреться далі, як сарана. І пожре вашу зажрату Європу, бо обісцяне НАТО буде роками радитися, коли як і чи застосовувати 5 статтю, а в США буде Трамп. Коли ви списали Україну, ви списали своє майбутнє.
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09.02.2024 11:15 Ответить
Саме так і буде.
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09.02.2024 19:51 Ответить
досить цього ліберального кіздежу- де реальна зброя..., а не мізерні подачки..., а "партнери"...
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09.02.2024 12:54 Ответить
Ще не весь застарілий мотлох повишкрябували з натівських загашників.
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09.02.2024 19:50 Ответить
Гірше того - зраджені Європою і США українці будуть кістяком військ вторгнення путіна у Європу. Так працює алгоритм війни. Це вже було під час 2СВ, так є і зараз на окупованих українських територіях!!!

Тому тільки європейські і американські політики-самогубці можуть відстоювати тезу про те, що він зупиниться на східному кордоні НАТО якщо кремлівському шизофреніку здати Україну, щоб він заспокоївся
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09.02.2024 19:49 Ответить
Остаточна поразка України?? то есть она уже есть, но пока не остаточна?
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10.02.2024 01:43 Ответить
 
 