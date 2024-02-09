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Новости Помощь Украине
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Европейские парламентарии - Конгрессу США о помощи Украине: "Ребята, очнитесь. Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как современный Гитлер?"

сша,конгрес

Высокопоставленные законодатели стран Северной Европы и Балтии, посетившие Вашингтон, выразили обеспокоенность отсутствием срочности и четкой стратегии со стороны Соединенных Штатов о помощи Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как заявили европейские законодатели, если Владимир Путин победит в Украине, он захватит больше территорий Европы, что повышает опасность конфликта с возглавляемым США альянсом НАТО, который приведет к огромным человеческим и экономическим потерям.

"Ребята, просыпайтесь. Готовы ли вы победить врага № 1, действующего, как современный Гитлер?" - заявил глава комитета парламента Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис, обращаясь к демократам и республиканцам.

Главы парламентских комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита, настаивая на новой помощи США Украине.

Члены делегации рассказали, что они встречались с представителями администрации и законодателями, но преимущественно пытались поговорить с республиканцами, которые сопротивлялись новой помощи для Украины. По их словам, только один скептически настроенный республиканский член Палаты представителей согласился встретиться с ними.

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"Не было ощущения срочности", - отметил латвийский парламентарий Рихардс Колс.

Критика США

Некоторые члены делегации подвергли критике президента Джо Байдена за противодействие приему Украины в НАТО и его стратегию "делать все необходимое" для помощи Киеву.

"Мы не слышим четкого послания США о том, чем должна закончиться эта война", - отметил Марко Михкельсон, глава парламентского комитета Эстонии по иностранным делам.

Члены делегации подчеркнули, что многократно слышали, что Европа делает недостаточно для помощи Украине. Колс назвал это ложным утверждением, которое "действительно сыграло на руку Путину" с нарративами об усталости от войны.

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"Все наши страны, представленные здесь, предоставили Украине более 1% ВВП военной помощи. США предоставили около 0,3%", – отметил Михкельсон.

Россия значительно увеличила свой военный бюджет, ее оборонная промышленность работает круглосуточно, а Москва импортирует западные технологии, несмотря на международные санкции, заметил Колс.

"Мы не должны недооценивать их желание пережить нас. Их не волнуют человеческие жизни. Их не волнует цена. Мы должны очнуться", - добавил латвийский парламентарий.

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Автор: 

Европа (1846) Конгресс США (1233) помощь (7794) США (26583)


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Топ комментарии
+10
чому тільки як ******** гітлер ??? )(уйло діє, в тому числі як червоний комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) ...

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09.02.2024 09:58
+9
А до чого тут Байден? У нас є свій Верховний Головнокомандувач і його знають як Зеленського, який вже 5 років керує країною, що потопає в крові і не перевів її на військові рейки, а перевів на відоси і марафони. Байден не приймає рішення про вступ в НАТО, це рішення примає більшість її членів і він точно знає, що не всі готові проголосувати. Тим більше Байден знає про шаленну корупцію в Україні. Він просив, умоляв навести порядок і відсторонити декого від посад і що зробили? Ні, думали, що прикриваючись війною пропетляють і будуть далі мародерити західну допомогу.
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09.02.2024 10:17
+4
Напевно вже зрозуміло всім,що означають ці всі підписані "мирні договори" "військові союзи" та "пакти про допомогу" та ін. В Європі і в світі...просто папірці для дупи.
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09.02.2024 10:24
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Всі "хлопці" там і так не сплять, просто багато з них (так само як і в нашому парламенті, та і не тільки в парламенті) теж думають більше про забезпечену старість, ніж про щось інше...
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09.02.2024 09:57 Ответить
чому тільки як ******** гітлер ??? )(уйло діє, в тому числі як червоний комуно-нацист йоська сталін (джугашвілі) ...

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09.02.2024 09:58 Ответить
"Деякі члени делегації розкритикували президента Джо Байдена за протидію прийому України до та його стратегію "робити все необхідне" для допомоги Києву."
------------
Эх Байден, Байден. Когда то тебя с почестями принимали в Украине, слушали и хлопали в ладоши в ВР, рады были когда стал Президентом США., возлагали такие надежды...А теперь выходит не оправдал надежд, грустно. Но по сути претензии не к тебе. Из тебя сделали еще одну святую икону, а святой в понимании некоторых у нас никогда не ошибается и даже не имеет на эту ошибку право. Святой на то и святой.
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09.02.2024 10:00 Ответить
А до чого тут Байден? У нас є свій Верховний Головнокомандувач і його знають як Зеленського, який вже 5 років керує країною, що потопає в крові і не перевів її на військові рейки, а перевів на відоси і марафони. Байден не приймає рішення про вступ в НАТО, це рішення примає більшість її членів і він точно знає, що не всі готові проголосувати. Тим більше Байден знає про шаленну корупцію в Україні. Він просив, умоляв навести порядок і відсторонити декого від посад і що зробили? Ні, думали, що прикриваючись війною пропетляють і будуть далі мародерити західну допомогу.
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09.02.2024 10:17 Ответить
Більшої маячні тут ще не було!
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09.02.2024 11:28 Ответить
он это под каждой новостью пишет)) сразу пролистываю
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10.02.2024 01:40 Ответить
некуй на БАйдена пенять, коли в самого рожа зелена ))
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09.02.2024 10:38 Ответить
Зеленые рожи были у тех, кого зеленкой облили)) И это было справедливо и по заслугам)
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09.02.2024 10:46 Ответить
розкажи, що ти про це знаэш? ))
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09.02.2024 10:59 Ответить
Більше відповідальності лежить на тому хто постійно торочить шо він такий правильний - а до того хто і не старається приховати хто він є питань майже не має .
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09.02.2024 10:12 Ответить
Напевно вже зрозуміло всім,що означають ці всі підписані "мирні договори" "військові союзи" та "пакти про допомогу" та ін. В Європі і в світі...просто папірці для дупи.
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09.02.2024 10:24 Ответить
Після знищення 380 тисяч рашистів західною зброєю вже не папірці
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09.02.2024 10:30 Ответить
Так США не готові, більше того - вони не хочуть. Пора вже це зрозуміти.
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09.02.2024 10:56 Ответить
Допомагати кому???

Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА. Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій. Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
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09.02.2024 17:46 Ответить
лише один скептично налаштований республіканський член Палати представників погодився зустрітися з ними.

негусто...И такое неуважение к европарламентариям....
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10.02.2024 01:41 Ответить
 
 