Европейские парламентарии - Конгрессу США о помощи Украине: "Ребята, очнитесь. Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как современный Гитлер?"
Высокопоставленные законодатели стран Северной Европы и Балтии, посетившие Вашингтон, выразили обеспокоенность отсутствием срочности и четкой стратегии со стороны Соединенных Штатов о помощи Украине в борьбе с российской агрессией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как заявили европейские законодатели, если Владимир Путин победит в Украине, он захватит больше территорий Европы, что повышает опасность конфликта с возглавляемым США альянсом НАТО, который приведет к огромным человеческим и экономическим потерям.
"Ребята, просыпайтесь. Готовы ли вы победить врага № 1, действующего, как современный Гитлер?" - заявил глава комитета парламента Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис, обращаясь к демократам и республиканцам.
Главы парламентских комитетов по иностранным делам из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии выступили в конце двухдневного визита, настаивая на новой помощи США Украине.
Члены делегации рассказали, что они встречались с представителями администрации и законодателями, но преимущественно пытались поговорить с республиканцами, которые сопротивлялись новой помощи для Украины. По их словам, только один скептически настроенный республиканский член Палаты представителей согласился встретиться с ними.
"Не было ощущения срочности", - отметил латвийский парламентарий Рихардс Колс.
Критика США
Некоторые члены делегации подвергли критике президента Джо Байдена за противодействие приему Украины в НАТО и его стратегию "делать все необходимое" для помощи Киеву.
"Мы не слышим четкого послания США о том, чем должна закончиться эта война", - отметил Марко Михкельсон, глава парламентского комитета Эстонии по иностранным делам.
Члены делегации подчеркнули, что многократно слышали, что Европа делает недостаточно для помощи Украине. Колс назвал это ложным утверждением, которое "действительно сыграло на руку Путину" с нарративами об усталости от войны.
"Все наши страны, представленные здесь, предоставили Украине более 1% ВВП военной помощи. США предоставили около 0,3%", – отметил Михкельсон.
Россия значительно увеличила свой военный бюджет, ее оборонная промышленность работает круглосуточно, а Москва импортирует западные технологии, несмотря на международные санкции, заметил Колс.
"Мы не должны недооценивать их желание пережить нас. Их не волнуют человеческие жизни. Их не волнует цена. Мы должны очнуться", - добавил латвийский парламентарий.
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Эх Байден, Байден. Когда то тебя с почестями принимали в Украине, слушали и хлопали в ладоши в ВР, рады были когда стал Президентом США., возлагали такие надежды...А теперь выходит не оправдал надежд, грустно. Но по сути претензии не к тебе. Из тебя сделали еще одну святую икону, а святой в понимании некоторых у нас никогда не ошибается и даже не имеет на эту ошибку право. Святой на то и святой.
Остаточний висновок групи генеральних інспекторів США поданий на розгляд президента США Байдена і держдепартаменту США. Звіт настільки розгромний, що Байден формально не приймає його до розгляду, а примає в режимі "додаткової перевірки" не бажаючи знайомити з ним Сенат і Конгрес СЩА. Там все - корупція, закордонні рахунки, приховані контакти з РФ і прямий саботаж військових операцій. Департаменту дана команда максимально дистанціюватись від офіційних структур України і розглянути юридичні і правові моменти законодавчих актів української влади.
негусто...И такое неуважение к европарламентариям....