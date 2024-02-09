Ситуация в Авдеевке очень сложная, оккупанты уже на окраинах города, - глава ГВА Барабаш

Российские захватчики не прекращают попыток окружить Авдеевку, пытаются штурмовать влобовую и отрезать Авдеевский коксохим от города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Оккупанты пытаются реализовать свои планы по окружению города с южного и северного направлений. В то же время пытаются штурмовать влобовую и отрезать Авдеевский коксохим от города. Мощно давят именно возле коксохима", - сообщил Барабаш.

Он добавил, что россияне хотят отрезать старую часть города и подтвердил, что оккупанты уже на окраинах города. Однако ВСУ пытаются их выбить

"Силы врага в разы больше. Однако Авдеевка не пала, как пишут некоторые телеграм-каналы. Такого нет. Если так кто-то заявляет, то это, в первую очередь, неуважение к защитникам, защищающим этот город. К тому, чтобы "все пропало", еще очень далеко", – подчеркнул Барабаш.

По состоянию на утро 9 февраля в Авдеевке находятся 935 гражданских лиц.

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