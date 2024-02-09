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Новости Война
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Ситуация в Авдеевке очень сложная, оккупанты уже на окраинах города, - глава ГВА Барабаш

донеччина,авдіївка

Российские захватчики не прекращают попыток окружить Авдеевку, пытаются штурмовать влобовую и отрезать Авдеевский коксохим от города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

"Оккупанты пытаются реализовать свои планы по окружению города с южного и северного направлений. В то же время пытаются штурмовать влобовую и отрезать Авдеевский коксохим от города. Мощно давят именно возле коксохима", - сообщил Барабаш.

Он добавил, что россияне хотят отрезать старую часть города и подтвердил, что оккупанты уже на окраинах города. Однако ВСУ пытаются их выбить

"Силы врага в разы больше. Однако Авдеевка не пала, как пишут некоторые телеграм-каналы. Такого нет. Если так кто-то заявляет, то это, в первую очередь, неуважение к защитникам, защищающим этот город. К тому, чтобы "все пропало", еще очень далеко", – подчеркнул Барабаш.

По состоянию на утро 9 февраля в Авдеевке находятся 935 гражданских лиц.

Также читайте: В Авдеевке боевые столкновения происходят уже не только в частном секторе, но и в пределах городской застройки, - ОСГВ "Таврія"

Автор: 

боевые действия (4015) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+12
Кацап Сирський все мигом порішає.
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09.02.2024 10:01
+9
Може, хай Подоляк проведе "аудіт", а то шось "воєнні не справляються"...
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09.02.2024 09:59
+8
Добре, що командування ЗСУ зняли - тепер в морзі відпочинимо.
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09.02.2024 09:57
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Добре, що командування ЗСУ зняли - тепер в морзі відпочинимо.
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09.02.2024 09:57 Ответить
До чого ЦЕ?
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09.02.2024 10:55 Ответить
До українських реалій.
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09.02.2024 11:10 Ответить
У якому морзі ви збираєтеся відпочивати в "українських реаліях"
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09.02.2024 11:27 Ответить
Побачиш в яких, коли шашличний м'ясник пожене тебе з лопатою на танки.
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09.02.2024 11:30 Ответить
А якщо не з лопатою - підеТЕ Батьківщину захищати, а не шашличного м'ясника?
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09.02.2024 11:34 Ответить
В якому морзі? Переночуємо в мішках у міській лікарні, а потім - в центральний морг у Дніпрі чекати поки гроші на виплати будуть, щоб перекваліфікували з 500-х на 200.
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09.02.2024 13:22 Ответить
Може, хай Подоляк проведе "аудіт", а то шось "воєнні не справляються"...
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09.02.2024 09:59 Ответить
Кацап Сирський все мигом порішає.
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09.02.2024 10:01 Ответить
А він кацап?
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09.02.2024 10:19 Ответить
Почитайте Вікіпедію, поки не відредагували.
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09.02.2024 10:25 Ответить
То шо він народився на території кацапії, а тоді ще срср ще нічого не говорить. Кацап це взагалі не національність. Ним може бути і українець і росіянець і навіть бурят чи вірмен. У нас багато є кацапів які по паспорту українці, народились в Україні, а на самому ділі люто ненавидять українців.
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09.02.2024 10:51 Ответить
Коментую розгорнуто останній раз. Якщо і після цього не вийде переконати Вас, то все з Вами безнадійно. І так: при совку директором великого підприємства в Україні міг бути призначений кацап, або той хто мав дружину кацапку, при Януковичу в міністерстві оборони кацапи, у судах зараз викривають суддів з кацапськими паспортами, мер Одеси має кацапський паспорт, дружина Баканова - кацапка, Арахамія - кацап, ЗЄля у своїх шоу поливав помиями прозахідних президентів, а Януковича і Ху#ла зображав хоч і смішними, але такими що їх боялися і поважали, купа депутатів коломойської національності. Висновок: українці не допускаються керувати своєю країною, їм можна гинути на полі бою, або лизати лапті кацапам. Крах країни починається з призначення кацапів на керівні посади.
Яких вам ще доказів доказів не вистачає, блд?
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09.02.2024 11:18 Ответить
Перш ніж відповісти на ваш коментар, хочу задати запитання. На ваш погляд Нємцов, Нєвзоров, Роговцева, Галкін, Пугачова, Ахеджакова та ін. теж кацапи?
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09.02.2024 12:01 Ответить
Роговцева і Ахеджакова - то виключення з правил, а всі інші перечислені « нє такіє русскіє». Якщо Невзорова допусти до влади в Україні, то він проявить себе як кацап. Проти громадян колишніх інших країн, що проживають в Україні і мають українські паспорти немаю нічого проти, лише якщо вони вважають себе громадянами України і не бажають бачити її в складі вигрібухи.
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09.02.2024 13:40 Ответить
А чого б це Нєвзорова потрібно допускати до влади в Україні? По перше він і сам не захоче. Подруге, в Україні є громадяни з українськими паспортами, але хочуть, щоб там де вони живуть була кацапія. Для мене вони і є кацапами ще більш небезпечнішими ніж ті шо живуть на кацапщині.
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09.02.2024 13:59 Ответить
Наш мудрий нарід настільки любить експерименти, що після зека і клоуна може й Невзорова вибрати президентом
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09.02.2024 14:10 Ответить
Залужний...
а от конна атака буба-cирський-буданов вісьма сотнями виправе сітуацію...
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09.02.2024 10:03 Ответить
А Шмигаль, з умєровим та єрмаком і даниловим, ніяк ЛОГИСТИКУ не наладять, для постачання допомоги Захисникам Авдіївки!! Західні Партнери доправили до України, а тут і фсьо … зелене болото та схематози!!
Головне для них, теліпати отією єрундою, перед ЗМІ !!,
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09.02.2024 10:03 Ответить
ненавиджу зеленх тварей....
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09.02.2024 10:04 Ответить
За візитом до Соледару Сирського послідувала його здача ворогу. Побачимо тепер на що він здатний. Здача Авдіївки була б логічним початком його кар'єри головнокомандувача та чудовий подарунок рашистам та трампістам - потужний козир заблокувати військову допомогу. Зараз у Авдіївці вирішуюється доля не самого міста, а нашої допомоги взагалі та нашого майбутнього.
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09.02.2024 10:05 Ответить
Не нагнітай,кацап.головне зберегти хлопців і не допустити котла.
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09.02.2024 10:10 Ответить
На превеликий жаль без американської зброї ніяк не вдастсья їх зеберегти і зброї не буде, якщо трампісти заблокують допомогу. Саме у ці дні вирішується наша подальша доля і не можна у ці вирішальні дні дарувати ворогу перемогу і не доведи господь здавати території. Слабким ніхто не стане допомагати і довести силу зараз можна лише показавши взірцевий русоріз і це місце зараз у Авдіївці.
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09.02.2024 10:19 Ответить
А як міг проспати підкоп кацапів, які через тунель пройшли в тил наших військ в місто Авдіївку найкращий керівний ГУР?
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09.02.2024 10:11 Ответить
Для цього є розвідка на місцях. Чи керівник гур, який би він не був, повинен опікуватись особисто кожною каналізаційною трубою по всій країні? А навіщо тоді молодші командири?
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09.02.2024 10:43 Ответить
Не брешіть пане. В ГУР мають бути свої люди в кожному місті і в кожному селі, де проходить фронт і не спілкуватися із трубами(із Трубою із ДБР добре спілкувалися з офісу президента), а спілкуватися з тими, ким мають по своєму положенню і повідомляти про підготовку, наприклад підкопі. Впевнений, що цей підкоп здійсювався не один день і не один місяць. А молодші командири мають доповідати інформацію наверх, де її мали б обробити і прийняти заходи.
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09.02.2024 14:21 Ответить
Які заходи? Який ГУР? В якому селі? Скажи ще: в кожному окопі. Що ти верзеш? Розвідати ділянку, яка знаходиться в зоні відповідальності підрозділу і підірвати каналізаційну трубу, вентиляційну шахту чи ще щось аналогічне, чим може скористатись ворог - це цілком в компетенції, навіть, командира роти. Це не стратегічний міст через Дніпро чи ****** ГЕС. Схоже, ти в армії зовсім не служив.
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09.02.2024 14:31 Ответить
а що ви тут робите??, йдіть на телеграм, там ваші Аднадумці кацапи, теж саме волають, будете там разом гАвкать, це по перше, а по-друге Сирський, навіть ще не вступив у повноваження,
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09.02.2024 10:31 Ответить
Нужна єщо падаждать?
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09.02.2024 11:13 Ответить
як би першою "перемогою" сциського не став "авдіївський котел".
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09.02.2024 10:29 Ответить
То "папереднікі". Тепер буде відмазка скрізь.
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09.02.2024 10:37 Ответить
при Сирському кацапи скоро вже будуть на околицях Дніпра
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09.02.2024 10:36 Ответить
Зараз будьоновець всіх переможе,заодно стане видно хто йому нагана й погони подарував.
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09.02.2024 10:42 Ответить
"про це в ефірі телемарафону розповів"
Ця ситуація була тиждень тому. Зараз вже не "намагаються". На жаль.
А винен у всьому буде Залужний.
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09.02.2024 10:51 Ответить
Диванний експертизм просто лютує...
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09.02.2024 10:56 Ответить
Ти мабуть комбриг, в Авдіївці? Ну тоді все добре. І фортеця Авдіївка.
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09.02.2024 11:02 Ответить
Ми з ВАМИ знайомі, Вася? Чи ви кацап?
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09.02.2024 11:26 Ответить
Слава комбригу! Звісно знайомі.
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09.02.2024 12:08 Ответить
Це нічого. Зараз Сирський кинеться виконувати розпорядження Зеполеона, познімає підрозділи з других напрямків і заведе в Авдіївку.
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09.02.2024 12:00 Ответить
Для кончених людей ,що пишуть про національність половина зсу етнічні росіяни!!! Котрі так само як і українці знищують підарів и говорят на русском
2 Уся відповідальність за перебіг військових дій лежить на головкомі,якщо не має снарядів і аптечок це вина міністра оборони і його помічників , але якщо не вириті окопи і бліндажі, погано спланована операція чи неправильно розподілена військова техніка у війську вина головкома .Так не головком відповідає,чи кожен солдат навчений і нагодований ,чи правильно вириті дзоти і бліндажі, але головком визиває на килим генералів і може доступною мовою пояснити як курва потрібно робити.
Якщо головкому заважали працювати,що очевидно то він мав би застосувати усі наявні засоби для врегулювання ситуації, якщо потрібно то вихід до народу напряму через засоби масової інформації або власноруч через відеоролик чи соціальні мережі.
Якщо цього нічого не робити то це просто замовчування проблеми і ти так само несеш відповідальність.Бо ти головком і ти відповідаєш за сотні тисяч людей.
Поїхали далі, так званий наступ 2023 року ,що по суті був провальним, несе відповідальність головком в тому числі, якщо ти не погоджується з планом,а тебе тягнуть у ту саму прірву політичних рішень,то публічно маєш заявити,я не погоджуюсь брати на себе відповідальність за виконання цієї операції,бо потрібно перше третє десяте, літаків,атакамси, резерви до прикладу, але ж нічого такого не було заявлено
Їдемо далі, головком не має важілів, щоб вирити українську лінію суровікіна? А якщо ситуація настільки паскудна,що головкому не дозволяється дати розпорядження де рити лопатами то поперше де реакція головкома на цей звиздець ,а по друге навіщо потрібен взагалі головком, якщо він повністю залежить від чужих рішень ,як на справді я не знаю
Їдемо далі,головком не може об'яви ти політичні рішення як воєнний стан, але курва, невже головком не міг дати команду взірвати мости на півдні?!!!! Невже головком не знав яка катастрофа насувається???!!!! Якщо ж йому знову ж таки не давали це зробити, невже неможливо було застосувати свою силу,послати на південь досвідчених генералів, щоб вони зробили кузькіну мать кацапам , якщо все марно де розлос????!!!!
Так і так сбу або військові або сам пан єрмак не дають мені вберегти південь!!!!!!!!
Просто тиша....
Про те що,військові всупереч єрмако марафону повинні були знайти мужність і силу зібратися і сказати,любі українці, наприклад, нажаль ми далекі від перемоги і в нас сильний та підлий ворог,ми повинні згуртуватися та робити все можливе і неможливе для збереження держави,заради наших дітей тощо,так хтось помре, але в нас не має іншого виходу!
Де **** подібні заяви, натомість ми знищили мільйон і один кацап, мільйон і один танк...
Перебільшую, але ж все таки??!!! Навіть якщо цифри втрат ворога близькі до реальних, народ повинен розуміти, яка ціна цих здобутків ,що ми поклали сто людей , щоб знищити п'ятдесят орків,а не Рембо бігає і один знищує сотні ворогів....
Резюмую ,Залужний при всій моїй повазі та довірі до цієї людини,розділяє повну відповідальність за все що коїться та коїлось на полях російсько української війни 2022-2024роках
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09.02.2024 12:08 Ответить
 
 