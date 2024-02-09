Для обучения украинских пилотов на F-16 у США достаточно средств, - глава Нацгвардии Гокансон

У Национальной гвардии США достаточно средств для обучения украинских летчиков на истребителях F-16, даже несмотря на то, что у Штатов заканчиваются деньги для поставки дополнительного вооружения и помощи Киеву.

Об этом заявил глава Национальной гвардии США генерал Дэн Гокансон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

По его словам, нехватка финансирования означает, что США не смогли прислать Украине никакие новые пакеты вооружений, несмотря на бомбардировки со стороны России. Но тренировку летчиков удалось продолжить.

"У нас есть ресурсы для продолжения уже начатой подготовки и для завершения первого транша в этом году", – отметил он.

Читайте также: Пилотов для обучения на F-16 отбирали по определенным критериям, в частности, боевой подготовке и знанию английского языка, - Игнат

Однако, по словам генерала, если США решит увеличить этот транш - "пригодятся ресурсы для подготовки дополнительных летчиков и наземного персонала".

Напомним, президент США Джо Байден объявил в августе, что США приступят к подготовке украинских пилотов на F-16 в рамках многонациональных усилий по предоставлению Украине современных истребителей. Обучение пилотов началось в октябре на базе Национальной гвардии США "Моррис Эйр".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские парламентарии - Конгрессу США о помощи Украине: "Ребята, очнитесь. Готовы ли вы победить врага № 1, который действует как современный Гитлер?"