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Для обучения украинских пилотов на F-16 у США достаточно средств, - глава Нацгвардии Гокансон

f-16

У Национальной гвардии США достаточно средств для обучения украинских летчиков на истребителях F-16, даже несмотря на то, что у Штатов заканчиваются деньги для поставки дополнительного вооружения и помощи Киеву.

Об этом заявил глава Национальной гвардии США генерал Дэн Гокансон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АР.

По его словам, нехватка финансирования означает, что США не смогли прислать Украине никакие новые пакеты вооружений, несмотря на бомбардировки со стороны России. Но тренировку летчиков удалось продолжить.

"У нас есть ресурсы для продолжения уже начатой подготовки и для завершения первого транша в этом году", – отметил он.

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Однако, по словам генерала, если США решит увеличить этот транш - "пригодятся ресурсы для подготовки дополнительных летчиков и наземного персонала".

Напомним, президент США Джо Байден объявил в августе, что США приступят к подготовке украинских пилотов на F-16 в рамках многонациональных усилий по предоставлению Украине современных истребителей. Обучение пилотов началось в октябре на базе Национальной гвардии США "Моррис Эйр".

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Автор: 

помощь (7794) США (26583) F-16 (553) пилот (82)


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Кошти є, тільки літаків нема. Кацапи КАБами прифронтові міста вже добивають....
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09.02.2024 10:51 Ответить
Так 100 млн. долларов было выделено еще летом 2022 года,только все в большую политику играли на нашей крови.
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09.02.2024 10:54 Ответить
Через максимум два три місяці ці підготовлені пілоти разом з літаками та тех.забезпеченням (якого ще немає в Україні) вже напевно будуть воювати та захищати території країн НАТО.
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09.02.2024 10:59 Ответить
Це політичне рішення. Я вже писав, скільки часу треба на те, щоб навчитись літати на F-16 з абсолютного нуля (підказка - два .....).
Але F-16 політично несумісні с Zєрмаком, від слова "взагалі".
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09.02.2024 11:00 Ответить
11 березня 1942 року Рузвельт підписав історичний закон.

в європі більше двох років йде страшна кровава війна на тотальне знищення.
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09.02.2024 11:05 Ответить
В общем ясно что самолёты прибудут когда свинособаки расфигачят кабами всю прифронтоаую зону.Где то в 2025 году.
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09.02.2024 12:46 Ответить
 
 