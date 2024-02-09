После интервью Карлсону Путин упустил шанс на поддержку консерваторов США, - The Washington Post

Интервью Путина Карлсону могло стать спасением для обоих, однако вместо оправданий разговор повернул в неожиданное русло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

В частности, отмечается, что у Путина был шанс оправдать полномасштабное вторжение ВС РФ на территорию Украины в глазах американских консерваторов, а Карлсон мог бы повысить свою релевантность после увольнения с Fox News и продвинуть собственную медиакомпанию.

Однако российский диктатор вместо того, чтобы объяснить причины вторжения, погрузился в историю. Он начал рассказывать об отношениях между странами, сосредоточившись на временах целые столетия назад. В результате между политиком и журналистом начался спор, ведь Карлсон пытался остановить экскурс в глубокое прошлое.

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"Карлсон был сторонним наблюдателем в течение большей части своего собственного интервью, вставляя лишь краткие реплики. Он также не спросил российского президента о ряде сложных тем, от российских зверств в Украине до нападений Путина на своих оппонентов", - отмечает издание.

Журналисты The Washington Post прогнозируют, что "неоднозначный рассказ" Путина вряд ли найдет отклик среди консервативной аудитории Карлсона в США. Кроме того, вопрос о ряде "сложных тем" так и не прозвучал. В частности, речь идет о военных преступлениях ВС РФ и внутренних репрессиях в России.

Путин использовал интервью, чтобы изобразить РФ как действующую в рамках самообороны страну. Он выставил противникоами НАТО и ЦРУ. В СМИ отмечают, что разговор с ним подвергли критике даже некоторые союзники Карлсона - за отсутствие "полной перспективы".

Что известно об интервью Путина

Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это является на самом деле.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о том, что произошло на самом деле.

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Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был чрезвычайно влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биолабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.

В России Карлсон часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.

Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.

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