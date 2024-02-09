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26 873 75

После интервью Карлсону Путин упустил шанс на поддержку консерваторов США, - The Washington Post

Інтерв'ю Путіна Карлсону

Интервью Путина Карлсону могло стать спасением для обоих, однако вместо оправданий разговор повернул в неожиданное русло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.

В частности, отмечается, что у Путина был шанс оправдать полномасштабное вторжение ВС РФ на территорию Украины в глазах американских консерваторов, а Карлсон мог бы повысить свою релевантность после увольнения с Fox News и продвинуть собственную медиакомпанию.

Однако российский диктатор вместо того, чтобы объяснить причины вторжения, погрузился в историю. Он начал рассказывать об отношениях между странами, сосредоточившись на временах целые столетия назад. В результате между политиком и журналистом начался спор, ведь Карлсон пытался остановить экскурс в глубокое прошлое.

Также читайте: Пропагандист Карлсон, взявший интервью у Путина, - полезный идиот, - Хиллари Клинтон

"Карлсон был сторонним наблюдателем в течение большей части своего собственного интервью, вставляя лишь краткие реплики. Он также не спросил российского президента о ряде сложных тем, от российских зверств в Украине до нападений Путина на своих оппонентов", - отмечает издание.

Журналисты The Washington Post прогнозируют, что "неоднозначный рассказ" Путина вряд ли найдет отклик среди консервативной аудитории Карлсона в США. Кроме того, вопрос о ряде "сложных тем" так и не прозвучал. В частности, речь идет о военных преступлениях ВС РФ и внутренних репрессиях в России.

Путин использовал интервью, чтобы изобразить РФ как действующую в рамках самообороны страну. Он выставил противникоами НАТО и ЦРУ. В СМИ отмечают, что разговор с ним подвергли критике даже некоторые союзники Карлсона - за отсутствие "полной перспективы".

Что известно об интервью Путина

Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это является на самом деле.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о том, что произошло на самом деле.

Читайте также: Спикер ЕС Стано об интервью Карлсона с президентом РФ: Путин хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был чрезвычайно влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биолабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.

В России Карлсон часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.

Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.

Читайте также: Карлсон после интервью с диктатором РФ: "Путин не умеет объясняться и быть последовательным, он проводит много времени в собственном мире"

Автор: 

пропаганда (3673) путин владимир (31239)


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Топ комментарии
+35
Карлсон палучіл ат малиша агромную банку вранья...
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09.02.2024 10:59
+33
Республиканцы уже не те,канули в лету такие ястребы как Рейган и Джон Маккейн. А эти фанаты рыжего и ***** только позорят традиции США.
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09.02.2024 11:08
+22
Я чомусь вважаю що це інтерв'ю піде тілки на користь України,***** там такого наговорив про Рюріка,Хмельницького та Гітлера(якого виправдовував) що амереканці наслухавшись цього лайна,зрозуміють що Україні негайно потрібно допомагати ще в більших розмірах адже на чолі россії сидить з ядерною валізою неадекватний ******* псих в якого геть дах протікає
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09.02.2024 11:07
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Правила форума Совет форумчан
Карлсон палучіл ат малиша агромную банку вранья...
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09.02.2024 10:59 Ответить
після Карлсона, щоб взяти інтерв'ю у *****, створилася черга - Вінні Пух, Мумій Троль, Міккі Маус
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09.02.2024 11:19 Ответить
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09.02.2024 11:25 Ответить
Маск - не в счет: на монгола смахивает. Трампа -на прием к психу. Как он, даже дети так не гримасничают. Карлсон - лабух всех времен и народов, без первых двух, он - ноль без палочки.
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09.02.2024 11:37 Ответить
хрошо сказал Маск затягивая сигару - буду смахивать на пепельницу
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09.02.2024 14:23 Ответить
Ну с кем поведешься блох наберёшься....
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09.02.2024 14:14 Ответить
Не здивуюся, якщо наступне інтерв'ю цього виродка буде з щелєю і сирським.
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09.02.2024 11:00 Ответить
а що у консерваторів, буди мотиви підтримувати плєшивого?
історія ж вчить, що республіканці ненавидять комуністів кегебе, та всяку диктаторську наволоч.
невже трампізм, настільки з'їв мозок?
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09.02.2024 11:02 Ответить
Республиканцы уже не те,канули в лету такие ястребы как Рейган и Джон Маккейн. А эти фанаты рыжего и ***** только позорят традиции США.
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09.02.2024 11:08 Ответить
Так, часи дуже змінился. Республіканці зараз такі самі республиканці, як рузьки - борці з нацизмом
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09.02.2024 11:25 Ответить
Падло таке...
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09.02.2024 11:03 Ответить
які питання ? За усе проплачено
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09.02.2024 11:03 Ответить
Консерваторів (i.e. республиканців) в США майже не залишилось, тільки трамп*зди. А їм до дупи те інтерв'ю.
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09.02.2024 11:04 Ответить
Погомоніли два шизоїда . Схиблені на теоріях змови .
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09.02.2024 11:05 Ответить
Ну якии з нього ведучии - ********* - це да
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09.02.2024 11:06 Ответить
Малиш( кровавий) і Карлсон який живе з поїхавшою кришою
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09.02.2024 11:06 Ответить
І що? Вже сьогодні всі республіканці в Конгресі США проголосують за надання допомоги Україні? Фінансової та військової?

Чи може Україна для цих "республіканців-консерваторів" лише косметичний привід, аби продовжувати дії в стилі "а баба яга проти" і витискати з Байдена та демократів поступки в купі питань, фактично нічого не віддаючи на обмін? Та нє, не може ж бути, в США ж всі політики кристально чесні!
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09.02.2024 11:06 Ответить
"Хто такий Такер Карлсон?" - це американський гибрид Наталки Мосейчук та Дмитра Гордона.
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09.02.2024 11:06 Ответить
А ще "солов"їного гівна".
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09.02.2024 11:13 Ответить
Hе-э... Цэ секель-ТV + скабеева.
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09.02.2024 11:29 Ответить
Вы правы
Но это очень страшно
Когда умные ,талантливые и образованные люди
Оболванивают простых
Малограмотных людей
Оболванивая их
Они становятся богаче
А оболваненные еще беднее
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09.02.2024 13:35 Ответить
сам факт того, що це інтерв'ю відбулося - ганьба. США зганьбилися просто катастрофічно, просто допустивши це інтерв'ю, неважливо, що там несло *****.
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09.02.2024 11:07 Ответить
Я чомусь вважаю що це інтерв'ю піде тілки на користь України,***** там такого наговорив про Рюріка,Хмельницького та Гітлера(якого виправдовував) що амереканці наслухавшись цього лайна,зрозуміють що Україні негайно потрібно допомагати ще в більших розмірах адже на чолі россії сидить з ядерною валізою неадекватний ******* псих в якого геть дах протікає
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09.02.2024 11:07 Ответить
Путін довів що знає американців краще за нас, які повірили в сталу "двопартійну підтримку". Там таку маячню вкидають і люди хавають, що я не здивуюсь що Путіна там на руках будуть носити із цитатами.
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09.02.2024 11:15 Ответить
Там здається, що навіть Карлсон від путі дещо о.уїв...
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09.02.2024 11:17 Ответить
і тому нам дадуть зрою яку не добила армія Еквадору .
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09.02.2024 11:19 Ответить
це ще далеко не факт. скоріше навпаки, майже факт, що ніхто нічого не дасть.
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09.02.2024 11:22 Ответить
до виборів в США Європа даватиме крихти ,а після виборів буде все зрозуміло. тільки як вистояти до тих виборів без снарядів з довбограями при владі ?
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09.02.2024 11:31 Ответить
Где смотрел?
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09.02.2024 11:28 Ответить
Тобто навіть Карлсон ***** від тої маячні *****?
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09.02.2024 11:17 Ответить
Интересное интервью с людоедом, который обвиняет жертвы, что они еще сопротивляются. Единственно, что противно смотреть и слушать эту гниду. Для полной картины, еще можно было между запоями взять интервью у Медведева. Он тоже много интересного поведал бы, как он любит всех и собирается ударить ядерным оружием по цивилизованному миру. Подобное интервью только объединяет цивилизованный мир в борьбе против РФ
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09.02.2024 11:19 Ответить
Верховне кермо рашистської пітьми ***** розповіло гвинтокрилому Карлсону цікаву історію: "як воно на американські гроші купило американську мотузку, на якій збиралося підвісити Америку з Європою в придачу верх дригом.
Але щось пішло не так, бо завадила Україна.".
Тож, щиро запропонувало прибрати Україну, щоби не заважала таки зробити цю справу.
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09.02.2024 11:20 Ответить
Америка почала брати інтервью у вбивць-терористів 😭
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09.02.2024 11:21 Ответить
Старий неадекватний дід сидить та пи₴дить нацистську маячню. Як ті американці можуть хавати це лайно?
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09.02.2024 11:22 Ответить
Хавають та ще й як, почитайте комменти під відео на каналі цього гелікоптера ...
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10.02.2024 02:20 Ответить
неадекватне %уйло зробило собі рекламу ))
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09.02.2024 11:25 Ответить
якис' поц приїхав до кацапів а вам вже страшно на діванах
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09.02.2024 11:28 Ответить
Стесняюсь спросить, мол с какого это бодуна поц - тождество слову бабай?
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09.02.2024 11:32 Ответить
Вважаю американський фільм "Не дивись вгору" про неймовірну тупість народу і влади - це про Трампа і його виборців. Тільки замість комети - Путін.
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09.02.2024 11:32 Ответить
Це дуже слабке і переоцінена кіно.
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09.02.2024 12:14 Ответить
у деда уже кукуха конкретно сьехала, "православные" попы сделали свое дело на фоне старческого маразма
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09.02.2024 11:38 Ответить
Путін не тільки патологічний брехун пропагандист в стилі пропаганди Сталін&Гітлер з використанням прийомів ХУЦПИ, і майже повне використання риторики і дискурсу т. Гітлера, якою (риторикою, дискурсом) Гітлер гіпнотизував Західну Європу перед і після захоплення демілітаризованої зони узбережжя р. Рейну, далі при подіях до і після аншлюсу Австрії, змови в Мюнхені 1938 і так далі ....

(прочитайте http://loveread.ec/view_global.php?id=70618 Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента http://loveread.ec/biography-author.php?author=Uilyam-SHirer Уильям Ширер

http://loveread.ec/read_book.php?id=70618&p=1

А потім була друга світова війна...

https://meduza.io/feature/2024/02/09/u-rossii-net-interesov-v-evrope-v-ukraine-idet-grazhdanskaya-voyna-vse-ravno-my-dogovorimsya

ХУЦПА - «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»

У гумористичній книзі https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1 Лео Росте висловлюється думка, що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.

"Хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота" - суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі...
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09.02.2024 11:41 Ответить
Забули додати що саме західні банки і компанії допомогли Гітлеру створити військову машину надаючи технології і кредити..... а совок забезпечив ресурсами та навчив пілотів в рамках програми допомоги....

Ну совок ще можна зрозуміти вони розраховували що Гітлер захопить східну Європу а вони при свої перевазі в танках і авіації нападуть та отримають ту територію ніби визволяючи...

але тоталітарна машина сраколизів тактично програла генералам рейху які на початку діяли самостійно і якби не вмішування Гітлера в плани і неготовність до зими то і б захопила совок....

А захід яким х...м допомагав Гітлеру будувати військову машину?
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09.02.2024 12:24 Ответить
Згода! Однак західні демократії допомогли т. Гітлеру ігнорувати договір у Версалі, під дією гіпнозу Гітлера і його пропаганди умиротворяли - потакали Гітлеру, дозволяли повзучу і наростаючу ескалацію обману, нарешті загнавши лукавий захід в глухий кут умиротворення - доручили вовку опікуватися європейським стадом держав-вівців.

А бізнес? Гроші не пахнуть.. Гітлер як і Сталін добре знали "логіку і натуру" КАПІТАЛУ.

«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB Капитал , - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C прибыли или слишком маленькой прибыли, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F природа боится пустоты . Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Контрабанда и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное.

Хто підняв мілітаризовану економіку СССР? КАПІТАЛ!
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09.02.2024 16:12 Ответить
У Карлсона шнобель как у Шрёдера.
Совпадение ?
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09.02.2024 11:46 Ответить
Дык, имя то - фрицовское.
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09.02.2024 11:49 Ответить
тільки Трамп з ********
та жовтопикий відсоСІ
можуть зрозуміти
що Фуйлу просто нудно
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09.02.2024 12:00 Ответить
Я предполагал что бункерный выставит себя невменяемым идиотом перед всей аудиторией Карлсона. Так оно и вышло и Текер собственно это и сказал правда в своем репертуаре что в переводе на наш язык слова Карлсона означают - Да он Идиот господа.
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09.02.2024 12:19 Ответить
Нараись началась в 862г.... Пыня грохнулся с дуба... Слово русь тогда хоть и было , то обозначало национальность тех, кто проживал вокруг Киева. Отсюда и выражение в песне Нибелунгов о свадьбе Кремхильды с Аттилой, мол приглашенные на свадьбу бойцы земель киевских (русь) лихо неслись на своих конях. Слово срусь на маацквабаде появилось в титуле иванушки-дурачка грозного(самозванца) ,типо, сцарь всея руси. Тобто, с какого-то бодуна йванко страшний возомнил из себя владельца киевским народом русью, который в то время был в союзе с Литвой(родственные связи) и гамселыв кацапских хозяев крымское ханство. К слову , тока иванушка-дурачок обозвал себя сцарем, как тут же Гиреи присылают войско в Москву, ставят дурачка на цырлы, тот отрекается от свмозванного имени сцарь и уезжает в деревню на 10 лет, откуда не кажет в маацкве своего сопливого носа... А обозвались кацапы привычным для них прилагательным русский в 1700-ых годах (менее чем 300 лет назад), когда предали ордынцев и перестали платить в Крым дань, а до того звались московитами . Но опять же, шо значит русский? - Из-под руси, т.е. сделанные на свою голову киевлянами, в 12-ом столетии. Украинские земли звались русью еще в 14-ом столетии. В это время москва, улус орды, никаким боком не была к той руси, бо в то время киевская русь - это союз киевлян и литовцев (государство ВКЛ), воевало и с кацапами , союзниками ордынцев, и с самими ордынцами... ВКЛ ходило с победными войнами на Крым. Москали в это время мирно продолжали платить дань в Крым. Следующий перл пыни ... Членин придумал страну УКРАИНА И ДАЛ ИМЯ УКРАИНЦАМ... Еще один иванушка дурачьок выискался... На момент, когда членин пришел к власти уже существовала УНР, тогда еще РСФСР не было. а в 1920(НОЯБРЬ) МОСКАЛИ ЗАХВАТИЛИ УНР... а В 1921 ГОДУ, НАПАРУ С ПОЛЬШЕЙ, РАЗДЕРИБАНИЛИ НАШУ ТЕРРИТОРИЮ, БО КАЦАПЫ ПРОИГРАЛИ ВОЙНУ ПОЛЬШЕ И РАСЧИТАЛИСЬ С НЕЙ УКРАИНСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ (Брестский кацапо-польский мир)... Следующий перл дурачка пыни, мол, сгалин прирастил Украину территориями... Каароч, кремлядь так и не вернула украинские территории которые в 20-ом году разбазарила Польше. Шо кремлядь , посоветовавшись с Гитлером, сделала... Присоединила прибалтийские республики, но за это, чтобы выровнять границу, часть польских земель вернула Украине, а часть украинских отдала. После Второй Мировой войны кремлядь продолжила отдавать(выравнивать границы) полякам земли Украины, вплоть до 1954г. и последнее, *************** и Украина родились в 1991-ом году, это молодые страны.
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09.02.2024 12:34 Ответить
А еще прикол! Когда находишь рашиста, который пишет что Украины ни когда не было, и спрашиваешь у него -" Как назывались месяцы года, до того как Петр первый провел реформу календаря? И какой год был когда он изменил дату?". Рашист сразу куда то пропадает, и не выходит на связь
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09.02.2024 14:22 Ответить
👍
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09.02.2024 15:15 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2 Славянские названия месяцев
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09.02.2024 15:20 Ответить
Так же некоторые "историки-теоретики" пишут что- "Украины ни когда не было, это была всегда часть российской империи". Пишешь вопрос- "Когда появилась российская империя с первым императором?" То же куда то пропадают.
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09.02.2024 16:01 Ответить
Та шо там далеко ходить, набираешь в поисковике https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F Московия и читаешь, мол, Моско́вия существовала с XV до начала XVIII века , государство, сформировавшееся вокруг Москвы при https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Иване III . Так это кацап. Википедия, кто тока тех кацапов за изыг тянет? ЗЫ... походу , у кацапов школьные учебники по истории , мабуть, начинаются с 15го века...
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09.02.2024 17:08 Ответить
Получается русь была сформирована вокруг Киева, а кацапы - вокруг москвы, с опозданием во времени на 600-700 лет, а сруцкие ваапше на 900, практически, на тысячу лет позже... Какие в .ера они нам братья?
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09.02.2024 17:22 Ответить
Еще один на вопрос на который который не могут ответить мацковские историки-теоретики. Спрашиваешь, зачем СССР вел войска в Польшу в 1939 году. Ответ- для защиты белоруских и украинских народов. Вопрос- так по вашей современной истории украинцев придумал Ленин? Пропадает куда то.
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10.02.2024 01:27 Ответить
А после моего вопроса кацапы возбуждаются, шо после конского возбудителя. Тема Голодомор (1932-1933г.г.), кацапы парируют, мол, и роиссия голодала(Поволжье), и Казахстан- тобто всем было нелегко...почему только украинцы заявляют , шо был голод? Я кацапам отвечаю, типо, а кто вам доктор, что вы терпилы и не трубите об этом во всеуслышанье?... и не дав оговтатысь, делаю контрольный в темечко (вопрос), по поводу того, что почему кремлядь отказалась от продуктовой помощи, предложенной США, когда те узнали, что в Украине Голодомор? И посылаю дурачков посетить поисковик... Кацапы в припадках с кучей вопросов отключаются(осадить поисковик). Если по чесноку, то я так и не нашел об этом инфу. Но ее то нам в совковремя вложила в темечко препод истории, сославшись на какой-то номер "Правды" тех времен, который она нарыла в Кировоградском архиве, когда у нее был доступ к архивам.
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10.02.2024 07:30 Ответить
Я был в Одессе. Там напротив гостиницы, на Пересыпи с окна виден был какой то старый завод на берегу моря. На трубе завода цифра 1867. Я думал что какой то металлургический завод. Потому что очень большой. Глянул в гугле и офигел. Это была паровая мельница Вайнштейна. Оборот мощностей этой мельницы такой же как наших современных мукамольных комбинатов. Это Вайнштейн отправлял муку во все страны мира. И таких мельниц в Одессе было около пяти. Сразу почему то вспомнил голодомор. Как мог случиться "не урожай"? И куда могли пропасть запасы зерна? С такими объемами экспорта еще тогда в далеком 1867 году
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10.02.2024 13:16 Ответить
На выезде из Одессы на киевскую трассу, перед еврейским кладбищем, много промышленных зданий от царя гороха, которые ща используются под складские помещения.
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10.02.2024 13:44 Ответить
Зерно шло на индустриализацию (западное оборудование). Кремлядь все изымала - зерно, церковную утварь переплавляла на золотые слитки , всем кремлядь не брезговала, расчитываясь за заводы форда("москвич", "волга", ГАЗ "АА"), за турбины Днепрогеса...
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10.02.2024 20:49 Ответить
По поводу США В ГОЛОДОМОР ПРЕДЛАГАЛА КРЕМЛЯДИ СВОЮ ПОМОЩЬ , от которой цапорылый кремль отказался. Если найти документы, в том числе и в Штатах, шо кремлядь отказалась от помощи, можно смело подавать в международный суд на ссср-преемника за преднамеренный геноцид украинцев.
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10.02.2024 13:56 Ответить
Людоеды мардовские - генетическая девиация возникшая на мехерскам балоте вследствии длительного вдыхания балотного газа в компании лягух, после чего они стали «царевнами» и распрастранившияся в следствии интенсивнаго размножения мардовских людоедав по территории арды чингиз хана, представители мардовскай пидо рассы. Известна с 1000 года до нашей эры, в частности грекам под именем антрофагов, в последствии ираноязычным народам под именем мардвы и тюркоязычным как кацапы. В настоящее время рецидив усиливаецца из - за контакта с гундяйпутирастпрапагандонами.

Симптомы: убивают и едют людёв, апвешиваюцца тряпками цвета каларадскаго жука, кричут шо хочут в пида Рассию шобы стать пида расами и дручить с неким бойкай маисеивым. Считають шо поп гундяй прапишит их в рай, считают шо палковник кгбы вошь мардовских людоедав и ссарь рашискаго гасударства, баяцца сексуального насилия со стороны гейрапейцев, паследователей адольфа шикльгрубера, бениты мусалини и т.п. Склонны потреблять спиртосодержащие жидкасти в неограниченных каличествах в следствии генетического недостатка при расщеплении спирта.

Диагноз не утешительный: атрофирование мосха и масжечка и перемещение иго, как у птерадактиля, в жопу, где в дальнейшем и праисходит мышлительный працесс, стойкий алкоголизм плавно переходящий в белую гарячку красного цвета с ревалюционным буйством.

Методика лечения: при абастрении беспалезна и падлежат нейтрализации; при ремиссии требуют в следствии социопатии в изъятии из общества в агароженные территории, стерилизации с последующей переработкой на удобрения для сельскаго хазяйства. Эффективна в период ремиссии терапия по пол поту, менее эффективна ГУЛАГотерапия по ссалину, внушает оптимизм терапия по чучхэ с переводом мардовских людаедав на растительнае питание свежевзошедшей травой и паследующей абработкай огнеметами и минометами.
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09.02.2024 21:30 Ответить
ДЫк, знамо перец, шо у кацапов была девиация и вдоль, и поперек(курсовая бОтоксная, и курсовая шпангоутная, тыщи и тыщи лет назад, потому кацапы-андрофаги, типо индусов(дравидов-людоедов). К слову на западном побережье Индии до сих пор имеет место действо... Под вечер, чтобы меньше кто видел, индусы у устья реки отлавливают плот с недогоревшим покойником, причаливают плот к берегу и гурманят мертвечатиной... ИНДУС РАССКАЗЫВАЛ. Мало того, кацапы, шо китайцы, стали рожать желтых деток..
Крiзь Алтай летять лелеки,
жовтих дiток приносят....
- iз Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.(iнтернет-пошуковик: статья"Над Байкалом идут ракетные дожди,(https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html На Алтае рождаются желтые дети )...
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10.02.2024 07:25 Ответить
Так шо в кацапских резервациях(сибирские епеня) работа кипит(по-арзамасовски).
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10.02.2024 07:27 Ответить
https://www.newsinfo.ru/articles/2006-04-14/item/532346/ Желтые дети гептила
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10.02.2024 07:33 Ответить
А бідним американцям все ще потрібні докази, що ***** напало на Україну. Такі затуркані, такі затуркані.
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09.02.2024 12:38 Ответить
Средний американец туп как пробка, он даже не может показать на карте где находится США.
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09.02.2024 12:48 Ответить
******* взял интервью у ******** которы друг ещё одного ******** бывшего президента США.
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09.02.2024 12:53 Ответить
Восимь лет дамбили Бамбас
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09.02.2024 13:28 Ответить
Даже Такер Карлсон охренел ))
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09.02.2024 14:28 Ответить
 
 