После интервью Карлсону Путин упустил шанс на поддержку консерваторов США, - The Washington Post
Интервью Путина Карлсону могло стать спасением для обоих, однако вместо оправданий разговор повернул в неожиданное русло.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Washington Post.
В частности, отмечается, что у Путина был шанс оправдать полномасштабное вторжение ВС РФ на территорию Украины в глазах американских консерваторов, а Карлсон мог бы повысить свою релевантность после увольнения с Fox News и продвинуть собственную медиакомпанию.
Однако российский диктатор вместо того, чтобы объяснить причины вторжения, погрузился в историю. Он начал рассказывать об отношениях между странами, сосредоточившись на временах целые столетия назад. В результате между политиком и журналистом начался спор, ведь Карлсон пытался остановить экскурс в глубокое прошлое.
"Карлсон был сторонним наблюдателем в течение большей части своего собственного интервью, вставляя лишь краткие реплики. Он также не спросил российского президента о ряде сложных тем, от российских зверств в Украине до нападений Путина на своих оппонентов", - отмечает издание.
Журналисты The Washington Post прогнозируют, что "неоднозначный рассказ" Путина вряд ли найдет отклик среди консервативной аудитории Карлсона в США. Кроме того, вопрос о ряде "сложных тем" так и не прозвучал. В частности, речь идет о военных преступлениях ВС РФ и внутренних репрессиях в России.
Путин использовал интервью, чтобы изобразить РФ как действующую в рамках самообороны страну. Он выставил противникоами НАТО и ЦРУ. В СМИ отмечают, что разговор с ним подвергли критике даже некоторые союзники Карлсона - за отсутствие "полной перспективы".
Что известно об интервью Путина
Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это является на самом деле.
Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о том, что произошло на самом деле.
Кто такой Такер Карлсон
Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был чрезвычайно влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.
Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биолабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.
В России Карлсон часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.
Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.
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історія ж вчить, що республіканці ненавидять комуністів кегебе, та всяку диктаторську наволоч.
невже трампізм, настільки з'їв мозок?
Чи може Україна для цих "республіканців-консерваторів" лише косметичний привід, аби продовжувати дії в стилі "а баба яга проти" і витискати з Байдена та демократів поступки в купі питань, фактично нічого не віддаючи на обмін? Та нє, не може ж бути, в США ж всі політики кристально чесні!
Но это очень страшно
Когда умные ,талантливые и образованные люди
Оболванивают простых
Малограмотных людей
Оболванивая их
Они становятся богаче
А оболваненные еще беднее
Але щось пішло не так, бо завадила Україна.".
Тож, щиро запропонувало прибрати Україну, щоби не заважала таки зробити цю справу.
(прочитайте http://loveread.ec/view_global.php?id=70618 Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны глазами американского корреспондента http://loveread.ec/biography-author.php?author=Uilyam-SHirer Уильям Ширер
http://loveread.ec/read_book.php?id=70618&p=1
А потім була друга світова війна...
https://meduza.io/feature/2024/02/09/u-rossii-net-interesov-v-evrope-v-ukraine-idet-grazhdanskaya-voyna-vse-ravno-my-dogovorimsya
ХУЦПА - «особливо цинічна, підла, зухвала брехня», «верх цинізму й нахабства, що паралізує опонента»
У гумористичній книзі https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5&action=edit&redlink=1 Лео Росте висловлюється думка, що будь-які переклади слова «хуцпа» на інші мови неминуче неповні, тому що не відображають всіх відтінків його значення.
"Хлопець, винний у вбивстві своїх батьків, просить у судді поблажливості на тій підставі, що він сирота" - суддя Алекс Козинський та Юджин Волок приводять пояснення вживання цього слова в англійській мові на прикладі...
Ну совок ще можна зрозуміти вони розраховували що Гітлер захопить східну Європу а вони при свої перевазі в танках і авіації нападуть та отримають ту територію ніби визволяючи...
але тоталітарна машина сраколизів тактично програла генералам рейху які на початку діяли самостійно і якби не вмішування Гітлера в плани і неготовність до зими то і б захопила совок....
А захід яким х...м допомагав Гітлеру будувати військову машину?
А бізнес? Гроші не пахнуть.. Гітлер як і Сталін добре знали "логіку і натуру" КАПІТАЛУ.
«https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB Капитал , - говорит "Quarterly Review", - избегает шума и брани и отличается боязливой натурой». Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C прибыли или слишком маленькой прибыли, как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F природа боится пустоты . Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 Контрабанда и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F торговля рабами убедительно доказывают вышесказанное.
Хто підняв мілітаризовану економіку СССР? КАПІТАЛ!
Совпадение ?
та жовтопикий відсоСІ
можуть зрозуміти
що Фуйлу просто нудно
Симптомы: убивают и едют людёв, апвешиваюцца тряпками цвета каларадскаго жука, кричут шо хочут в пида Рассию шобы стать пида расами и дручить с неким бойкай маисеивым. Считають шо поп гундяй прапишит их в рай, считают шо палковник кгбы вошь мардовских людоедав и ссарь рашискаго гасударства, баяцца сексуального насилия со стороны гейрапейцев, паследователей адольфа шикльгрубера, бениты мусалини и т.п. Склонны потреблять спиртосодержащие жидкасти в неограниченных каличествах в следствии генетического недостатка при расщеплении спирта.
Диагноз не утешительный: атрофирование мосха и масжечка и перемещение иго, как у птерадактиля, в жопу, где в дальнейшем и праисходит мышлительный працесс, стойкий алкоголизм плавно переходящий в белую гарячку красного цвета с ревалюционным буйством.
Методика лечения: при абастрении беспалезна и падлежат нейтрализации; при ремиссии требуют в следствии социопатии в изъятии из общества в агароженные территории, стерилизации с последующей переработкой на удобрения для сельскаго хазяйства. Эффективна в период ремиссии терапия по пол поту, менее эффективна ГУЛАГотерапия по ссалину, внушает оптимизм терапия по чучхэ с переводом мардовских людаедав на растительнае питание свежевзошедшей травой и паследующей абработкай огнеметами и минометами.
Крiзь Алтай летять лелеки,
жовтих дiток приносят....
- iз Китаю ся - в них трафiк,
мабуть рокiв 25.
Пролiтають не лелеки,
iм*я iм - "Союз", "Протон":
Вiд дощiв палив ракетних
не спасе ся вас "соndom".
Sure, в цей кшталт Китай родився,
за Гiбориних часiв,
Sure,над ним "Протон" крутився
тисяч рокiв 27.(iнтернет-пошуковик: статья"Над Байкалом идут ракетные дожди,(https://www.ng.ru/events/2000-10-17/2_children.html На Алтае рождаются желтые дети )...