Карлсон после интервью с диктатором РФ: "Путин не умеет объясняться и быть последовательным, он проводит много времени в собственном мире"

Американский пропагандист Такер Карлсон после интервью с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что ему понадобится год, чтобы решить, что он думает о разговоре с главой Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, Путин "не тот, кто дает много интервью".

"Он не умеет объясняться. Но он явно проводит много времени в мире, где ему не нужно объясняться", — сказал Карлсон.

Также он считает, что Путин не изложил свою позицию последовательно.

"Я не совсем уверен, что я думаю об интервью. Мне понадобится год, чтобы решить, что это было", — заявил пропагандист.

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