Карлсон после интервью с диктатором РФ: "Путин не умеет объясняться и быть последовательным, он проводит много времени в собственном мире"
Американский пропагандист Такер Карлсон после интервью с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что ему понадобится год, чтобы решить, что он думает о разговоре с главой Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, Путин "не тот, кто дает много интервью".
"Он не умеет объясняться. Но он явно проводит много времени в мире, где ему не нужно объясняться", — сказал Карлсон.
Также он считает, что Путин не изложил свою позицию последовательно.
"Я не совсем уверен, что я думаю об интервью. Мне понадобится год, чтобы решить, что это было", — заявил пропагандист.
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Получил хорошие деньги сейчас, а что там будет через год, никто сказать не может.
При любом раскладе скажет, что, мол, я так и думал.
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***** на ісповєді повєдал карлуші що - Україну основал вже не лєнін , а сталін .
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Театр Абсурда...
И не жалко ему года своей жизни на обдумывание ТАКОГО ГОВНА?
Еханый
Вот ЭТО называется громким словом
Американская журналистика?
Тьфу, стыдоба.....
- краткое и самое исчерпывающее содержание двухчасового интервью *****, президента мира из шестой палаты