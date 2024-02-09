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Новости Война
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По всей Украине была объявлена воздушная тревога: В России взлетал МиГ-31К (обновлено)

міг31

Сигнал воздушной тревоги был объявлен по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным Воздушных сил, с аэродрома Саваслейка взлетел МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также читайте: Россияне, вероятно, выпустили ракеты из Ту-95, - Воздушные силы

По состоянию на 12.59 объявлено об отбое опасности.

Автор: 

воздушная тревога (787)


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Цьому Саваслейку - в дупу лейку.
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09.02.2024 11:29 Ответить
Знову кацапи бісяться , мабуть через нічні пожари на москві 🙁
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09.02.2024 11:36 Ответить
сгиньнах
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09.02.2024 11:45 Ответить
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09.02.2024 11:49 Ответить
Ага, на кшалт ''ту-134, а свою ні разу'')
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09.02.2024 12:02 Ответить
Альо сирський, це що таке? Ще з вчорашнього дня ці питання потрібно було закрити? Де пакращення вже сьогодні?
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09.02.2024 11:47 Ответить
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09.02.2024 11:52 Ответить
''Ша мулєкула, д'єрмак думать будєть''
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09.02.2024 12:04 Ответить
 
 