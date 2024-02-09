По всей Украине была объявлена воздушная тревога: В России взлетал МиГ-31К (обновлено)
Сигнал воздушной тревоги был объявлен по всей Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным Воздушных сил, с аэродрома Саваслейка взлетел МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал".
По состоянию на 12.59 объявлено об отбое опасности.
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stanis nasvaiko
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Amber
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Володимир #577208
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