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Данилов об отставке Залужного: Одни считают, что это катастрофа. Другие - что надо влить новую кровь. Ни одни, ни другие не правы

данілов

Ни сторонники, ни противники отставки генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ не правы, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов, должность которого Зеленский предлагал Залужному.

Об этом Данилов сказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Одна часть населения считает, что сейчас снимут Валерия Федоровича, нашего стального генерала, и будет катастрофа. Другая часть считает, что надо произвести замену, потому что надо влить новую кровь, и будет тогда совсем другая ситуация. На самом деле, я могу сказать, что ни одни, ни другие не правы в отношении того, что происходит", - сказал секретарь СНБО.

Читайте также: "Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

Он подчеркнул, что президент является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины и имеет право принимать те или иные кадровые решения.

Данилов напомнил, что сейчас первым заместителем секретаря СНБО работает генерал-полковник Хомчак, до определенного периода являвшийся главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

"Мы должны понимать простую вещь - должны работать системы. Если у вас есть система, вы добьетесь результата", - заверил Данилов.

Также читайте: Отставка Залужного вызывает беспокойство. Это знаменует новый и решающий этап в войне, - The Economist

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский предлагал Залужному после отставки возглавить СНБО вместо Данилова, но тот отказался от этого предложения.

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

Автор: 

Данилов Алексей (1066) отставка (3153) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+38
В одному данілов правий. Незрозуміло що відбувається. А після його висеру ще більш незрозуміло. Тому що зелепідарів неможливо зрозуміти.
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09.02.2024 12:03
+36
58-річний Сирський, який старший за Залужного це молода кров?
Луганський ветеринар продовжує їсти лайно з-під Єрмака і намагається кормити ним інших.
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09.02.2024 12:04
+36
Коли ветеринари - стають Секретарями РНБО, 4-ухилянти Головнокомандуючими , а блазні - президентами - це катастрофа . А все інше це так ..
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09.02.2024 12:05
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Правила форума Совет форумчан
Ну до раціі ше потрібно шоб дома був кулемет
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09.02.2024 12:02 Ответить
В одному данілов правий. Незрозуміло що відбувається. А після його висеру ще більш незрозуміло. Тому що зелепідарів неможливо зрозуміти.
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09.02.2024 12:03 Ответить
У ваших словах корінь "розум", що абсолютно не асоціюється з зеленим бидлом.
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09.02.2024 12:06 Ответить
мають працювати системи - крадівництва, мародерства, а Україна - то по*уй !
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09.02.2024 12:13 Ответить
Не "мають працювати", а ПРАЦЮЮТЬ!
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09.02.2024 14:09 Ответить
ех якби Данілов був презедентом....то дуже розумна людина і патріот неабиякий!!!
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09.02.2024 14:15 Ответить
Одні вважають, що ДанІлов професійний ветеринар. Інші- що стильний надиванний експерд зебанарію.
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09.02.2024 14:21 Ответить
менш ніж за два місяці до кінця легітимних повноважень розв'язати руки своєму головному конкурентові, то тут тільки два варіанти - або бубочка від страху зовсім з глузду з'їхав або це якийсь дуже хитрий план…
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09.02.2024 14:26 Ответить
А мені зрозуміло.Таке враження з'являється тому,що Зеленський нічого не вирішує.В Україні були дві гілки влади.Перша - коломойського(виконавець А.Богдан) Друга - фсб рф(виконавець єрмак).Після Оману залишилась одна-єфєсбешня рф.Всі зайви докази Зеленським,та кожним іншим представником влади про зняття с посади Залужного є лукавими.А посада Данілова створена для того,щоб захищати дії влади. І на превиликий жаль що Данілов не розуміє,що для цього його справи прибрав до себе ермак.
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09.02.2024 14:59 Ответить
Сірський то другий Азіров-чи то опіздал чи то запізділся🤣
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10.02.2024 09:47 Ответить
Інші - що треба пустити зелену кров..
та подивитись
чи справді вона така зелена
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09.02.2024 12:03 Ответить
"чи зелена кров прольється, як пробити зелі груди?" (С)
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09.02.2024 12:06 Ответить
не має там крові - гівно та жовч поллється . Так що не варто бруднитися
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09.02.2024 12:24 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.02.2024 14:40 Ответить
Данилов! Если ты тихонько удавишься в общественном сортире, то это будет для тебя лучшим выходом! Это не так больно, как публичное линчевание!
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09.02.2024 12:03 Ответить
Ні, це просто самодурство резидента. Йому воно точно вийде боком. Особливо після 20 травня.
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09.02.2024 12:04 Ответить
58-річний Сирський, який старший за Залужного це молода кров?
Луганський ветеринар продовжує їсти лайно з-під Єрмака і намагається кормити ним інших.
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09.02.2024 12:04 Ответить
В общем раньше была система не той системы...Спасибо шо все стало понятно.
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09.02.2024 12:04 Ответить
Залужний, це генерал з великої літери. В такий критичний для України період його звільнення - це державна зрада.
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09.02.2024 12:04 Ответить
Я конечно не сильно разбераюсь в военном деле. Но я считаю что Залужному повезло с патриотами. И когда многих героев не стало, и много раненых, приходит время не популярных действий. И Залужный как раз по различным причинам не будет в этом учавствовать. Хотел Залужный отставки, или не хотел, знает только Залужный.
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09.02.2024 12:12 Ответить
Та зараз Ze-опа буде потоками придумувати і лити лайно на Залужного, бо реальна причина це ненависть клована і заздріть до рейтингу Генерала, це елементарна помста ницого чма.
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09.02.2024 12:27 Ответить
Тобто це просто бажання одного ухилянта? Така собі аргументація, але що може написати ветеринар...Погано,що війни ідуть під патронатом людей далеких від реальності і військової справи. Дякую, що хоч тіктокер не зайняв пост по приколу
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09.02.2024 12:05 Ответить
Коли ветеринари - стають Секретарями РНБО, 4-ухилянти Головнокомандуючими , а блазні - президентами - це катастрофа . А все інше це так ..
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09.02.2024 12:05 Ответить
А Ви думаєте, чого 1000 років в Україні не було своєї держави? От від "ветеринарів" і "блазнів" місцеві князьки і втекли колись під Литву, яка була в десять раз меншою за Україну.
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09.02.2024 17:05 Ответить
Тому що поняття "Україна " і "українці " зявилося років триста -чотириста назад
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09.02.2024 19:28 Ответить
Віслюк, вперше слово Україна з'явилося в повісті временних літ в 1187 році, по-поволу смерті переяславського княза за яким вся Україна постонола. Перш ніж щось бокнути подивись довкола, тобто почитай відповідний матеріал.
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10.02.2024 06:33 Ответить
То що ви невіглас не тільки в історії, а й хамло - це вже зрозуміло. Не можна користуватися поняттям"українці ", як нація до подій тисячолітньої давнини - тому, що саме поняття нації -, зявилося не раніше 300 років назад - після французької революції.
А "Україна -як поняття держави зявилося лише в минулому столітті - до того Київська Русь, Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, Гетьманщина. І відповідно народ називав себе - русинами, козаками і т. Д
Тому поняттям Україна стосовно подій тисячі років назад користуються невігласи та політики.
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10.02.2024 09:37 Ответить
Тільки зоотехнік Данілов та кловун з кварталу95 мають рацію.
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09.02.2024 12:06 Ответить
Єто Другоє
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09.02.2024 12:06 Ответить
А хто на його думку вважає що Сирський це "нова кров"?
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09.02.2024 12:07 Ответить
Висловлювання з фейсбуку військового.

Знаєте, бачу як несеться хвиля «деребану» фронтових заслуг і згадую одну дуже важливу деталь:

Київ, Харків, Суми, Чернігов, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв та ін. відбили не Сирський, не Залужний, а звичайні хлопці, ціною своїх життів.

Не було би їх - були би інші, не було б нас - була би рашка.
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09.02.2024 12:09 Ответить
При всій повазі до військового - Армія левів очолювана бараном , програє армії баранів очолюваній левами . При некомпетентному командуванні - можна злити в нуль будь яких профі та героїв.\
Більше того скажу - забагато героїв з'являються там - де цим героїзмом закриваються пройоби командування .
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09.02.2024 12:14 Ответить
У геройстві нема потреби, коли все у порядку з плануванням та керованістю.

Наприклад, коли заздалегідь готується оборона, а не не шашлички, то нема потреби жертвувати людьми, які йдуть на героїзм, щоб врятувати столицю.

Героїзм - це останній аргумент, коли у всьому іншому повна срака.
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09.02.2024 12:20 Ответить
Абсолютно згоден - при правильному плануванні - героїзм - це рідкісні випадки, бо немає в тому потреби
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09.02.2024 13:38 Ответить
Свіжа кров , це д'єрмача кров???
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09.02.2024 12:10 Ответить
Залужному остогидло боротися з постійним саботажем заздрісної бездарної зеленої шмарклі... І цей саботаж зє і єрмака не припиниться на яку б посаду Залужного не призначив зє. Ми вже в кусі що зє ще й дуже підла і мстива істота. То ж може дійсно краще відійти в сторону щоб шило вилізло з мішка...
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09.02.2024 12:10 Ответить
Всем уже всё понятно , о причинах снятия Залужного. Они давно хотели снять главкома . Все эти набросы говна Марьяной Безумной и интернет помойками банковой на Залужного , ясно показывали что они затеяли. Зелёное недорозумени решило снять Залужного . как только его рейтинг стал ниже , рейтинга Залужного. Итресно будет посмотреть что будет с рейтингом Зеленского , после снятия Залужного , и кого криворожский напалеон снимет следущим.
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09.02.2024 12:12 Ответить
Ніхто не вважає, що треба влити нову кров.
Це вивіска від ОПЗЄ і не більше, якою прикривають чисто особисті та політичні мотиви ЗЄ та Єрмака.

Більшість вважає саме так. І не треба видавати свої марення за дійсність.

Так - звільнення головкома це не катастрофа.
Катастрофа послідує за цим - ручне управління війною ларьочниками та невігласами з ОП.
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09.02.2024 12:14 Ответить
даніла в чьорнам?
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09.02.2024 12:14 Ответить
Ага, один ти маєш рацію... Краще вже б мовчав, спеціаліст зі здоров'я великої і малої рогатої худоби...
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09.02.2024 12:17 Ответить
Данілов ветеринар, за сумісництвом "конфуцій"
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09.02.2024 12:19 Ответить
Конфузій.
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09.02.2024 12:21 Ответить
дійсно
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09.02.2024 12:42 Ответить
On upomianul Chomcaka,eto novi sily?Vet on byl kogda to komandujucem.5 vcera uponiali izvesnix i teperesneje vremia otlycivsixsia vojenix,tolko upomianuli ili im dast rukovodit.Jesli vytaskyvajet iz arxiva generalov,kogda to vojevavsix tolku nebudet,.Nuzni novyje ideji,novix otlycivsixsia vojenix genralnom stabe i im nemesat rabotat
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09.02.2024 12:19 Ответить
шановний, ну чому ви вперто використовуєте настільки складні форми з латиницею? Бачив різне, але вважаю, що найзручнішим є метод написання телеграм за кордон на пошті, хоча, це ще від сисисирів, але зрозуміло. Хомчак по вашому читається як Чомцак.
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09.02.2024 14:33 Ответить
Та зелене чмо просто до всирачки заздрісне і мстиве. Його гризе рейтинг Залужного і небажання бути лакеєм "чіво ізволітє?"
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09.02.2024 12:19 Ответить
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09.02.2024 12:19 Ответить
Варіанта два...
Зняти Залужного...

Перший -
Залужний економив солдат...
Стримував політикив-
Від м2ясних атак... потужних...

Другий - виходить з першого-
Результат...
Просувів - не ма...
Поступок - не ма...

Парітет сил на фронтах...
Без катастрофічних втрат...
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09.02.2024 12:19 Ответить
Він підкреслив, що президент є верховним головнокомандувачем Збройних сил України і має право приймати ті чи інші кадрові рішення. Джерело:
Дійсно, згідно Конституції, він має формальне право призначити головнокомандуючим кого забажає, навіть Лисого з Кварталу. А ми, згідно тієї ж Конституції (див. ст. 5) маєм право відправити його у кільватері руссского воєнного корабля.
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09.02.2024 12:22 Ответить
Піз...обол звичайний,так не про що.
Чи є життя на Марсі,чи ні...
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09.02.2024 12:22 Ответить
Та ми вже бачимо як працює система... П#дари залишаються, а нормальні люди йдуть...
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09.02.2024 12:26 Ответить
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09.02.2024 12:30 Ответить
А Данілов не збрехав.
"...Ні одні, ні інші не мають рації..."

Насправді треба розвалити ЗСУ, знекровити країну і кинути її під ноги рашистам.
Все чітко вкладається в "систему".
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09.02.2024 12:30 Ответить
Ну взагалі якщо взяти компанію вона має працювати в любому випадку ефективно при зміні керівника, так само і ЗСУ, якщо збудована модель де заміна керівника приводить до катастрофи, це неправильно побудована вертикаль управління....

Але чим Данілов не прав, Сирський не нова кров... він вже керував самостійно операціями оборони того же Бахмуту,
Дебальцево що йому приписують я б так однозначно не ставив йому, там постійно Муженко приїзджав в штаб і все контролював.... непонятно чи він самостійно там приймав рішення
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09.02.2024 12:34 Ответить
Данілов краще скажи. Буде повна срака чи ще зеленський не прочухався ?
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09.02.2024 12:58 Ответить
А на место президента новой крови не надо вливать?
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09.02.2024 12:45 Ответить
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09.02.2024 12:45 Ответить
Ветеринар бичі яйця почухав?
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09.02.2024 12:51 Ответить
Фахівець з крутіння хвостів бикам мене заспокоїв…
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09.02.2024 12:55 Ответить
Відставка Залужного приведе до бардаку і хаосу в ЗСУ, що ослабить оборону й невідомо чим може закінчитися. Це ЗЕ! розгромив налаштовану систему в армії, а перебудувати її вони можуть не встигнути. Результат зрозумілий! Можливо виконують накази з ....
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09.02.2024 13:00 Ответить
Відкотити з майже НАТІВСКОІ(побудовану при Порохе і Залужном,яку зе не встиг добити за 3 рокі) відкотити до совецької - зезидент впорається за 2-4 місяці.(закупіві МОУ вже є!).
В цьому він профі!
"Добути в бою" стане гаслом ЗСУ.
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09.02.2024 14:20 Ответить
Та все вірно він каже,нахера системі злодіїв,хабарників,невігласів,зрадників,наркоманів і телепнів така порядна людина як Залужний?Тому притягнули ще одне русняве чмо.
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09.02.2024 13:01 Ответить
ПАСЄРЄДІНКІН у малінавам пінжадтттчке.
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09.02.2024 13:02 Ответить
Війна, трясця. На виживання НАЦІЇ. Дермаки разом вирішили "перезавантажити". Як той сталін репресував Червону армію перед початком плану Барбаросса. Що у того вийшло ? А що цей сподівається отримати ? Федеративну Україну чи організоване переселення українців у Сибір ? У сталіна був запасний варіант. Один. Жуков. І він витяг його з-під сукна, коли Пітер готувався до параду, як у Парижі 1940 р. Потім на московському напрямку. Але Жуков був один. На срср. Залужний - один. На всю Україну. Бог його поцілував. зедЄрмаки його швиденько ... під сукно.
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09.02.2024 13:08 Ответить
організоване переселення українців у Сибір
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09.02.2024 13:28 Ответить
Коней на переправі не міняють?
Думаю, любителі/майстри закулісних справ не ризикнули (у страху очі великі) використати в своїх інтересах найвищий у суспільстві рівень довіри до Залужного.
"Идеальные друзья и отличные товарищи" (скорочено, абревіатурою - "ИДИОТ") прийняли явно непопулярне рішення про звільнення Головнокомандувача ЗСУ.
Очевидно, що їм потрібно мати на цій посаді більш поступливу особу.
Думаю, Зеленський, який вільно/невільно прийняв зазначене рішення, - раніше/пізніше, побачить його наслідки.
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09.02.2024 13:15 Ответить
Тобто, совок Сирський, який воює методами жукова - це нова кров? Ну, нічого іншого від зеленизх дегенератів і не чекали. Дивно, що ви Безглузду не призначили, це ваш рівень.
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09.02.2024 13:33 Ответить
Наверно ему обидно когда Залужному предлагают его место. Типа его можно спихнуть как вещь с кресла.
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09.02.2024 13:47 Ответить
тупой мэр

@Igor_dikinsh

·

https://twitter.com/Igor_dikinsh/status/1755854262091895174 3 ч

Его уволили за то, что не хотел воровать с братвой. Если выборы завтра,Залужный делает

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
в одну калитку. Решает вопрос с мобилизацией и оружием, спасает Украину от обвала фронта. Напоминаю: Залужный не поддержал насильственную мобилизацию. Только рекрутинг.
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09.02.2024 13:59 Ответить
Їбучий Шапітолій.
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09.02.2024 14:01 Ответить
Ось і суть цього призначення - влити нову кров. Чию кров, падлюки - кров добровольців котри ще з 22 року на фронті. Тварюки зеленского, всі.
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09.02.2024 14:18 Ответить
Не того "баригою" називали,не того командувача звільнили!
Хоча,подивившись тези інтрві'ю з пуйлом, тіла "другої професії", можна зрозуміти,що " Київ за 3 дня,Україну візьмемо за тиждень" було планом двох Вов(пу+зе) ще з Оману і виправленому у Парижі.
Зараз починається друга частина оновленого плану" сойтись посердине(р.Дніпро)",і початком стала зірвана мобілізація. Обезголовленя керівництва (бо Головком - початок) ЗСУ.
На черзі зростаня втрат ЗСУ і "злив" реальних(переільшених) втрат ЗСУ
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09.02.2024 14:34 Ответить
говорильня!!Главком минимум Обязан быть спецом в.деле.. А не руководствоваться амбициями.. или любая доярка может руководить государством...Кончатся люди и техника и что дальше !!! За нерукопожатным на болота мацковии..

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09.02.2024 14:35 Ответить
Voice of Ukraine

@newstop_us

·

https://twitter.com/newstop_us/status/1755932253375390095 10 мин

А от вам ще одне оновлення( Якась дивною буде нова армія... Яєць по 17 не буде! По 40?
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09.02.2024 14:43 Ответить
А чо, нормально. Державою українців керує єврей, армією українців командує москаль,міністр оборони українців якийсь татарин. Чисто нацизм, пора знищувати.

А може так хотів "мудрий нарід" коли голосував на виборах??
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09.02.2024 15:15 Ответить
Хтось прагне свіжої крові?
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09.02.2024 16:38 Ответить
Для тих, хто пам,ятає: - "Фокс, у вас есть план..." АРХ М
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09.02.2024 17:47 Ответить
"...треба влити нову кров..."
Проллється дуже багато крові. Солдатської.
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09.02.2024 19:48 Ответить
Ні, ну звичайно, "професіонал - ветеринар" знає, що каже.
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09.02.2024 23:23 Ответить
Команда ЗЕ КОМАНДА створила ПОЛІЦЕЙСЬКУ ДЕРЖАВУ ТА тепер добавила ТЦК Гнидники Грабують військових та наживаються на Закупівлях продуктів харчування та амуніції для Військових 78 Відсотків Громадян України напряму звинувачують Зеленського та всю його Команду Світова Спільнота вкотре обмежує фінансування потреб України треба робити висновки,а ще звільнили Героя Залужного генерала якого поважають військові та цивільні і бояться росіяни ГНАТИ ТРЕБА Таку Владу разом з ЗЕ президентом!
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10.02.2024 13:00 Ответить
 
 