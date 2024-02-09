Данилов об отставке Залужного: Одни считают, что это катастрофа. Другие - что надо влить новую кровь. Ни одни, ни другие не правы

Ни сторонники, ни противники отставки генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ не правы, убежден секретарь СНБО Алексей Данилов, должность которого Зеленский предлагал Залужному.

Об этом Данилов сказал в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Одна часть населения считает, что сейчас снимут Валерия Федоровича, нашего стального генерала, и будет катастрофа. Другая часть считает, что надо произвести замену, потому что надо влить новую кровь, и будет тогда совсем другая ситуация. На самом деле, я могу сказать, что ни одни, ни другие не правы в отношении того, что происходит", - сказал секретарь СНБО.

Читайте также: "Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

Он подчеркнул, что президент является верховным главнокомандующим Вооруженными силами Украины и имеет право принимать те или иные кадровые решения.

Данилов напомнил, что сейчас первым заместителем секретаря СНБО работает генерал-полковник Хомчак, до определенного периода являвшийся главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

"Мы должны понимать простую вещь - должны работать системы. Если у вас есть система, вы добьетесь результата", - заверил Данилов.

Также читайте: Отставка Залужного вызывает беспокойство. Это знаменует новый и решающий этап в войне, - The Economist

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский предлагал Залужному после отставки возглавить СНБО вместо Данилова, но тот отказался от этого предложения.

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.