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Новости Война
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Киев доработал с ТЦК механизм начисления 30 тыс. мобилизованным - до конца февраля деньги будут начислены

кмда,виплати

Киев доработал с ТЦК механизм выплаты дополнительной одноразовой материальной помощи мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен, которую инициировал мэр Киева Виталий Кличко. Также город расширил список получателей. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Единоразовая материальная помощь мобилизованным будет начисляться в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически – без участия мобилизованного. Держатели же муниципальной карты "Карта киевлянина" получат единовременную выплату на свой карточный счет. Для этого Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки будет ежемесячно предоставлять Департаменту муниципальной безопасности информацию о мобилизованных", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что мобилизованные должны предоставить в ТЦК и СП копии идентификационного кода, паспорт гражданина Украины и справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета. На основании этих данных Департамент социальной и ветеранской политики КГГА будет осуществлять одноразовую адресную материальную помощь. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

Виплати мобілізованим

В КГГА также сообщили, что перечень киевлян, которые могут получить от города 30 тысяч, расширен. Теперь эту выплату могут получить также те жители столицы, которые подписали контракт.

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Важно: тем, кто мобилизовался до начала февраля, вероятно, нужно будет предоставить в свой ТЦК дополнительные документы. Получить консультацию можно по номерам: 044-290-44-37; 044-290-42-01, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в столице введена одноразовая дополнительная выплата 30 тысяч гривен для киевлян, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Согласно решению Киевсовета, выплаты предусмотрены для граждан Украины, которые призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по контракту рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и состоят на военном учете в районных ТЦК и СП.

Автор: 

выплаты (645) КГГА (2981) Киев (25505) мобилизация (2757)


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Топ комментарии
+3
Скасована дурнями 30тка тримала людей в армії.
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09.02.2024 13:58
+2
пікалов же теж отримає гроші? він же служить.
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09.02.2024 14:00
+2
сьогодні немає стимулу навіть в тернополі сидіти. за 2роки зарплати в цивільному секторі зросли на 40проц. майже зрівнялись з мінімалкою у військових. в чом смисл іти служити?
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09.02.2024 14:05
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Скасована дурнями 30тка тримала людей в армії.
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09.02.2024 13:58 Ответить
Єто смотря каких. Если человек в Тернопольской области на продуктовом складе сидит - то он и без тридцатки себя хорошо чувствует, и еще ни один не уволился по собственному желанию и рапорт о переводе на фронт - где платят "сотку" - не написал.
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09.02.2024 14:02 Ответить
сьогодні немає стимулу навіть в тернополі сидіти. за 2роки зарплати в цивільному секторі зросли на 40проц. майже зрівнялись з мінімалкою у військових. в чом смисл іти служити?
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09.02.2024 14:05 Ответить
Идти служить на склад в Тернополе чтобы не уехать в окоп под Авдеевкой. 3\4 тех кто сидит на таких должностях в глубоком тылу - будут там сидеть даже если им вообще не платить. А некоторые еще будут и доплачивать.
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09.02.2024 14:31 Ответить
Ага щаз, термин сзч не на ровном месте появился, в тыловики даже на полном пансионе людей набрать не могут из-за низких зп, и то что даже работая на шабашках можно иметь столько же и больше.
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09.02.2024 14:49 Ответить
пікалов же теж отримає гроші? він же служить.
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09.02.2024 14:00 Ответить
В може він сотку отримує
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09.02.2024 14:32 Ответить
ему сотку платят, он же своей ряхой фронт на сцене, телеке и корпоративах держит!!!
Не зря же Герой-орденоносец!!!
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09.02.2024 16:48 Ответить
Що не день то черговий зевисер,прямо якась нескінченна радість''танцють усі''!
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09.02.2024 15:12 Ответить
"яку ініціював мер Києва Віталій Кличко."

Спробуйте не тільки читати, а і зрозуміти прочитане.
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09.02.2024 16:43 Ответить
"автоматично - без участі мобілізованого."

"мобілізовані мають надати до ТЦК та СП копії ідентифікаційного коду, паспорта громадянина України та довідку/виписку з банку про відкриття соціального (зарплатного) рахунку."

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09.02.2024 16:41 Ответить
 
 