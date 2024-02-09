Киев доработал с ТЦК механизм начисления 30 тыс. мобилизованным - до конца февраля деньги будут начислены

Киев доработал с ТЦК механизм выплаты дополнительной одноразовой материальной помощи мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен, которую инициировал мэр Киева Виталий Кличко. Также город расширил список получателей. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

Об этом сообщил Департамент муниципальной безопасности КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Единоразовая материальная помощь мобилизованным будет начисляться в безналичной форме на социальный (зарплатный) счет автоматически – без участия мобилизованного. Держатели же муниципальной карты "Карта киевлянина" получат единовременную выплату на свой карточный счет. Для этого Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки будет ежемесячно предоставлять Департаменту муниципальной безопасности информацию о мобилизованных", - говорится в сообщении.

В Департаменте отметили, что мобилизованные должны предоставить в ТЦК и СП копии идентификационного кода, паспорт гражданина Украины и справку/выписку из банка об открытии социального (зарплатного) счета. На основании этих данных Департамент социальной и ветеранской политики КГГА будет осуществлять одноразовую адресную материальную помощь. Первые выплаты должны состояться до конца февраля.

В КГГА также сообщили, что перечень киевлян, которые могут получить от города 30 тысяч, расширен. Теперь эту выплату могут получить также те жители столицы, которые подписали контракт.

Читайте также: Киевсовет закладывает 60 миллионов гривен до конца 2024 года на дополнительные выплаты мобилизованным киевлянам, - Кличко

Важно: тем, кто мобилизовался до начала февраля, вероятно, нужно будет предоставить в свой ТЦК дополнительные документы. Получить консультацию можно по номерам: 044-290-44-37; 044-290-42-01, говорится в сообщении.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, в столице введена одноразовая дополнительная выплата 30 тысяч гривен для киевлян, которые мобилизуются в ряды ВСУ с декабря 2023 года. Согласно решению Киевсовета, выплаты предусмотрены для граждан Украины, которые призваны на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по контракту рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава и состоят на военном учете в районных ТЦК и СП.