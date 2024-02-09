РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6563 посетителя онлайн
Новости
17 952 182

Украина должна поблагодарить Трампа за предоставление Javelin. Киев будет работать с ним, если его изберут президентом США, - Маркарова

трамп

Киев будет работать с тем президентом США, которого изберет американский народ, включая действующего кандидата Дональда Трампа. Украина должна поблагодарить его за предоставление ракет Javelin.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, Украина должна поблагодарить Дональда Трампа за предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin во время его каденции.

Она подчеркнула, что вопрос - в демократии, и Украина будет работать с президентом, избранным американским народом.

Также читайте: Трамп является самым большим препятствием для одобрения законопроекта о помощи Украине, - сенатор США Мерфи

"Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и разделяемые нами ценности - она была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной. Это общеамериканская проблема", - подчеркнула Маркарова.

Посол добавила, что Украина "должна сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать".

Читайте также: Трамп рассказал оправдание своим угрозам не защищать Европу в случае войны: "На следующий день потекли миллиарды и миллиарды долларов"

Автор: 

США (26583) Трамп Дональд (5178) Маркарова Оксана (279)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+67
скажіть мені будь-ласка - а це не втручання української влади (в особі посла) у виборчий процес в США у вигляді агітації за певну кандидатуру?
Причому агітації недолугої; оскільки Трамп виконав Закон, прийнятий ще Конгресом з-за Обами; і надав невеличку партію Джавелінів з умовою їх незастосування у війні та зберігання на Яворівському полігоні...
показать весь комментарий
09.02.2024 14:14
+57
Ці шавки виконують наказ фсбшного завгоспа- ларЬочника, по знищенню міжнародної підтримки України.
показать весь комментарий
09.02.2024 14:16
+49
послиця, за протоколом, не має своєї думки. вона виконує директиви міністра кулеби.
кулеба, це той, що на табуретці, біля єрмака сидить.
показать весь комментарий
09.02.2024 14:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
вже не розумієш кому й за що дякувати..., поки нічого немає. ні допомоги, ні снарядів, санкції діряві, це поки сильно нікого з тих, хто їх накладав, не хвилює, а дякувати вже нам, не передякувати...
показать весь комментарий
09.02.2024 14:52 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 14:57 Ответить
зелені недоумки, академіки трускавецьких академій, обісруться за що не візьмуться, коли вже ви всі підете на...пуйла
показать весь комментарий
09.02.2024 15:05 Ответить
Краще помовчала чи вони хочуть проблем ще з демократами ,не вмішуйтесь в американські вибори ,до речі ще не факт що верховний суд допустить Трампа до виборів.
показать весь комментарий
09.02.2024 15:06 Ответить
Bred. Trump dlia ukraini luchshe, i supreme court na ego storone tozhe. I s nim ochen vse prosto. Ego prosto nuzhno hvalit'!
показать весь комментарий
09.02.2024 15:50 Ответить
Тупорила зепрокацаплена курка
показать весь комментарий
09.02.2024 15:09 Ответить
Байден ще живий та виграє праймеріз , а ця афца вже перевзулась та згадала про якісь Джавеліни.

Диплосвиноматка від Бога!
показать весь комментарий
09.02.2024 15:10 Ответить
ручной подсвинок Елдака маркарова... пойдет на Х,,,Й следом за бениным, Оманским Нариком и Елдаком...
показать весь комментарий
09.02.2024 15:18 Ответить
Можна подякувати Трампу, якщо він дасть команду своїм підопічним розблокувати допомогу Україні, щоб вона якнайшвидше потрапила куди найбільше потрібно і зберегла найбільшу кількість життів.
показать весь комментарий
09.02.2024 15:18 Ответить
Ви шо не чули що кажуть його підопічні - «ні цента Україні». Тільки таку команду він може їм дати.
показать весь комментарий
09.02.2024 15:21 Ответить
Якщо маркарова таке видала, значить їй шепнув про це Трамп через своїх підопічних. Якщо це є умовою голосування за допомогу Україні від Мага, то чому б і ні
показать весь комментарий
10.02.2024 01:45 Ответить
Кловани лизнули клована.
показать весь комментарий
09.02.2024 15:21 Ответить
вгодована кобила труси переодила
показать весь комментарий
09.02.2024 15:22 Ответить
Иди в жопу.... дипломаты херовы....
показать весь комментарий
09.02.2024 15:23 Ответить
Іноді краще мовчати! БЛД...
показать весь комментарий
09.02.2024 15:38 Ответить
та ты уже наработала...дипломачиня....
показать весь комментарий
09.02.2024 15:41 Ответить
,,Ні ума ні фантазії"
показать весь комментарий
09.02.2024 15:42 Ответить
Они все там *бнутые ? Просто слов нет....
показать весь комментарий
09.02.2024 15:54 Ответить
Хоть кто то адекватный. Потому что только ТРАМП спасет Украину!!!
показать весь комментарий
09.02.2024 16:02 Ответить
Якщо програє вибори.
показать весь комментарий
09.02.2024 16:17 Ответить
Скоріш за все демократи програють
показать весь комментарий
09.02.2024 16:19 Ответить
Ви думаєте, що американці настільки тупі та недалекоглядні, що знову оберуть майбутнього зека, злодія та шахрая?
показать весь комментарий
09.02.2024 16:29 Ответить
Ну пока видно тупых украинцев, а не американцев, которым байден ссыт в лицо, не дает помощи, не реализовал ленд лиз, а они за него тулят еще и ТРАМПА обижают, который выиграет и на которого одна надежда.
показать весь комментарий
09.02.2024 19:01 Ответить
показать весь комментарий
09.02.2024 20:23 Ответить
Звідки в такі істоти іноді вилазите і таку дурню пишите?
А звідки у нас тоді 2 роки бралися снаряди, арта і бага-багато іншого? Трамп надавав? Ні.
Байден просить щоб поголосували за пакет допомоги Україні, а республіканці проти (воду каламутять тампісти, так зване крило "маго"). Це я к у нас - у всьому винен Порошенко.
показать весь комментарий
09.02.2024 22:05 Ответить
Так это вы дурню тупую пишите все время. Виноваты не МАГА а дерьмократы, башкой надо думать. Если дед хочет помочь, почему он не даст 4.5 миллиарда которые у него в PDA? Чего дерьмократы не хотят исполнять закон по депортации преступников нелегалов? Дерьмократы ненавидять США и Украину.
показать весь комментарий
10.02.2024 00:04 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2024 01:21 Ответить
Ану повтори: путін - *****!
показать весь комментарий
10.02.2024 01:57 Ответить
Путін *****, а ***** ще Байден та корисні ідіоти допомагають ))) А ну скажи кто в Сенаті США рулить дерьмократи чи республіканці?
показать весь комментарий
10.02.2024 08:27 Ответить
Там давно вже ніхто не "рулить". У Штатах вже багато років криза еліт. І серед "демократів", і серед "республіканців". Чому я так думаю? Дуже просто.За нормальних умов такі "діячі", як Буш молодший, Обама чи Трумп в жодному разі не очолили б країну. А оскільки притомного лідера нема, а є криза, то керують країною нікчеми та фріки.
Коли б у світі все було більш-менш у порядку, то ця халепа великого значення не мала б. Але вже маємо те, що маємо.
показать весь комментарий
10.02.2024 20:15 Ответить
"дерьмократы" - кацап детектед убейся об стену (пропа)гандон лишнехромосомный!
показать весь комментарий
10.02.2024 10:20 Ответить
Дерьмократ детектед. За называнием кого то кацапом - в спам скотиняка тупая.
показать весь комментарий
10.02.2024 12:21 Ответить
Нагадайте хто продав єдиний авіаносець Китаю, а росії віддав купу зброї за знижечки на газ? Американці? Чи хтось інший?
показать весь комментарий
25.02.2024 21:00 Ответить
Ми маємо "подякувати" Макаровій що в нас нема лендлізу. Хоча це не тільки її "заслуга"
показать весь комментарий
09.02.2024 16:18 Ответить
Ця наша Маланка в посольстві України в США якось по хуторски розпускає язика, - вєтєрок світерок, -Україна має подякувати Трампу за надання Javelin. Київ працюватиме з ним, якщо його оберуть президентом США. Якась суміш "свідомості" з компліментарністю Трампу ще при діючому президенті Байдену...
показать весь комментарий
09.02.2024 16:23 Ответить
Я думал она поумнее будет.
показать весь комментарий
09.02.2024 16:36 Ответить
Це вона вумна як красти із банків.
показать весь комментарий
09.02.2024 17:01 Ответить
If Trump wins, all Ukraine will be sold to Putin at the steep discount. Markarova is on crack.
показать весь комментарий
09.02.2024 16:47 Ответить
Тільки він з вами не працюватиме!
показать весь комментарий
09.02.2024 16:48 Ответить
Елдаковское Животное, поблагодари за то что он срывает помощь Украине, а в это время гибнут люди и гражданские и военные, а это тупорылое существо такое же как и бенин Оманский Нарик вешает лапшу быдле как и здесь на едином гавнофоне...
показать весь комментарий
09.02.2024 17:00 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=0hZb0QzEC4Q Сергей Любарский: Большое интервью ни о чем. Такер Карлсон дискредитировал себя как журналист, превратившись в пуделя.
Короткий огляд (33 мин.) і враження
показать весь комментарий
09.02.2024 17:25 Ответить
Ничего удивительного,что Маркарова выглядит проституткой.Все политики таковы.Трампу надо доносить,что то вооружение,которое предоставляется Украине - это в интересах США И не надо благодарить за естественные поступки со стороны демократических стран для своей же защиты.
показать весь комментарий
09.02.2024 17:29 Ответить
Помовч, дурепо, і без тебе нудно.
показать весь комментарий
09.02.2024 17:32 Ответить
Яка глибока мисль ну дуже розумна жінка в команді недорумка янелохаалетряпки
показать весь комментарий
09.02.2024 17:52 Ответить
Молчанье для глупца - замена мудрости.
/Публий Сир /
показать весь комментарий
09.02.2024 17:53 Ответить
Чесно кажучи я останнім часом вже не так комплексую стосовно нашої коррупції. Тобто це погано але коли про нашу коррупцію говорить Трамп із всіма його кримінальними справами, то щось вже нема такого сорому, а навпаки, прохання подивитися на себе. Уявіть ситуацію, приїджає до нашого президента делегація, припустимо з Іраку, і хоче купити Стугни, а наш президент такий ну я незнаю, ви якість стрьомні типи. А потім, подумавши, " А знаєте у мене є хороший знайомий, хороший такий чувачок, але у нього на складах повно вугілля яке ніхто не купує, купіть це вугілля і я вам дозволю купити Стугни" . Думаю якби про таку історію пронюхали наші журналісти то було б одразу резонансне розслідування із купою графіків, чиє то вугілля і чому нашому президенту так вигідно його втюхати. Проте коли те ж саме проводить із нами Трамп коли ми хочемо купити Джавеліни, ми мовчимо і навіть радіємо, і американська пресса сприймає це як нормальну справу.
показать весь комментарий
09.02.2024 18:08 Ответить
Лізуть поперед батька в пекло
показать весь комментарий
09.02.2024 18:10 Ответить
О, ёптить... У Маркаровой голос прорезался. В связи с тем, что тов. М. никогда не делала заявлений, которые ей прямо не поручали бы сделать (всё остальное время она молчит, как рыба в пироге, не будучи в состоянии родить какой-либо собственной мысли), следует прийти к выводу, что до великого геополитика Зеленского дошло, что у Байдена выборы выиграет даже и табуретка (а уж Трамп - тем более). Т.е. надо, выражаясь словами тов. Ленина, "налаживать мирное сожительство" с Трампом. А всё то дерьмо, которое Зеленский публично кидал в сторону Трампа - сделать вид, что его и не было...
показать весь комментарий
09.02.2024 18:23 Ответить
...а співучасть у штурмі Капітолію Трампа ще ніхто не забув, i вiн поки що на свободi
показать весь комментарий
09.02.2024 18:31 Ответить
Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin. Джерело: А арахамія хіба ще не "дякував" йому ?
показать весь комментарий
09.02.2024 18:35 Ответить
А Дєрмак?
показать весь комментарий
10.02.2024 00:36 Ответить
після такого допису мене бентежить лише одне: а чи не маю я особисто та всі мої нащадки вічно дякувати пані Маркаровій за її виказану мудрість і мою недолугість?
Пів. корея, *********** форева?
показать весь комментарий
09.02.2024 18:39 Ответить
Нарештi почув якесь розумне висловлювання вiд когось з укр. влади. Перший раз за весь час. А Шарiкови яки брешуть на Трампа та потiм чекають вiд нього допомоги - зе вразець не тiльки недальнобачностi, але самe повного браку мислення.
показать весь комментарий
09.02.2024 18:43 Ответить
Трамп отказался называть Путина военным преступником и пообещал в случае победы на выборах прекратить войну в Украине за 24 часа

"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить войну, - https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html считает он. - Если он будет военным преступником, люди захотят схватить его и казнить, он будет сражаться гораздо упорнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что можно обсудить позже".

https://www.currenttime.tv/a/trump-ukraine-russia/32406249.html
показать весь комментарий
10.02.2024 00:04 Ответить
Якого біса Маркарова втручається у вибори США ?

показать весь комментарий
09.02.2024 18:49 Ответить
Готовнiсть спiвпрацювати - це не втручання в вибори. А ось матюги та обвинувачення в усiх смiртних грiхал - це таки втручання!
показать весь комментарий
09.02.2024 20:16 Ответить
Ту *********** маркарову давно пора судити....обанкротила свійбанк в україні і КПП инула людей....стала міністорм фінансів в україні ...потім дивом в 18 купує квартиру 300 квадратів у сша...потім зе клоун звільняє її з міністра ...вона бистринько продала хату біля київа ісвсша...оказалось,а вона як і япесько мають гомадянство сша....о чуду...то ми тримали міністром чужого громадянина....а тепер ще й її зелятрудоустроїв ,канешно по запиту американської сторони....доречі сша їх з робить примером....соплишмигаль своє вже досиджує....і кошти напевно зайдуть разом з новим примером....так ось...реагуючу на пости маркарової і як вона любить україну...сксжу прямо- вона україну любить тільки як грязну корупційну територію ,з тупими людьми за рахунок яких можна гарно збагатитись і конешно жити в сша....здизати за україну вона не хоче.....
показать весь комментарий
09.02.2024 18:56 Ответить
Пристрелил бы его кто-нибудь там, пока не поздно.
показать весь комментарий
09.02.2024 19:19 Ответить
Ага. Я помню как Трамп *давал* нам ети аж 100 штук несчасных джавелинов. Когда его обступили его же однопартийцы и буквально за руки держали чтобы он подписал етот документ.
показать весь комментарий
09.02.2024 20:11 Ответить
Угу. А те що Абамка пiдтримувас ембарго проти нас, це нормально, я вважаю?
показать весь комментарий
09.02.2024 20:17 Ответить
Вашинктонська ларьчниця ДУЖЕ любить лизвти жОПу дЄрмака.
показать весь комментарий
09.02.2024 20:35 Ответить
А потім бац і не виберуть Трампа. І як пані посол буде пояснювати Байдену нафіга вона лизала сраку його опоненту?
А якшо оберуть Трампа, то він про цей епізод не згадає, бо вважає шо лизання його сраки - то нормально, саме собою зрозуміло...
показать весь комментарий
09.02.2024 21:32 Ответить
що фінанси, що зовнішня політики - все провал. що дають - беремо, що не дають скиглимо, ось і весь шлях до перемоги!
показать весь комментарий
10.02.2024 01:17 Ответить
трамп должен подякувати нам, за переачу ядерного арсенала, 3-го в мире по количесву и мощности!
показать весь комментарий
09.02.2024 21:51 Ответить
До чого тут цей рижий мудак і джавеліни? Може сенат нам передав, а не цей мудак.
показать весь комментарий
09.02.2024 22:00 Ответить
дякую догори срак*ю
показать весь комментарий
09.02.2024 22:12 Ответить
трамп має подякувати московським шльондрам за золотий дощ і фсб-шникам за те що зняли все на відео
показать весь комментарий
09.02.2024 22:20 Ответить
Навіщо отаке язиком ляпати? Краще б в неї стався інсульт.
показать весь комментарий
09.02.2024 22:39 Ответить
Трамп заявил, что во избежание войны

Украина должна была

отказаться от Крыма и НАТО

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/1/7361436/
показать весь комментарий
10.02.2024 00:08 Ответить
Трамп, Маркарова, Орбан, Дуда(!!!)

Хто ще на черзі роздавати територію Україну загарбникам?
показать весь комментарий
10.02.2024 00:10 Ответить
Тот, кто решится по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,

Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!

Для дураков - печальный день:
Все умники страны
Мозги надели набекрень
И стали им равны!
показать весь комментарий
10.02.2024 00:17 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2024 00:31 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2024 00:32 Ответить
Трамп відкрив другий фронт против України, позбавивши нас можливості ефективно опиратися світовому злу, ставши на бік осі зла....Росія-Іран-Північна Корея - Трамп (республіканці)- Китай. І все для того щоб цього злочинця не посадили за май же 100 пунктів обвинувачення...сподіваємось на Верховний Суд США))
показать весь комментарий
10.02.2024 00:49 Ответить
contra spen spero
показать весь комментарий
10.02.2024 01:07 Ответить
А ще, Маркарова, подякуй свому куратору з фсб козирю-єрмаку, який успішно намагається знищити Україну, так званий президент в курсі!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
показать весь комментарий
10.02.2024 00:58 Ответить
шавка.
показать весь комментарий
10.02.2024 06:23 Ответить
Оце, б.. ь, вершина дипломатії. Трускавецькі курси нічого іншого не могли породити. При владі невігласи і зрадники
показать весь комментарий
10.02.2024 06:36 Ответить
Скільки штук?? А скільки привезла Великобританія та вже Байден напередодні широкомасштабного вторгнення?? Маркарова веселенька ...
показать весь комментарий
10.02.2024 07:33 Ответить
Боже праведний! І отаке, ніби з п'яного хутора, але з язиком який не зв'язаний з мізками і здоровим глуздом, є представником України в США - обличчя і уособлення країни, яка веде війну і потребує розуміння, співчуття, допомого - порятунку!

Можна собі тільки уявити які посли -послині в інших країнах світу...
показать весь комментарий
10.02.2024 09:19 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2024 12:41 Ответить
На американців чекає застосування москальської технології виборів......
Трамп намагається у черговий раз захопити Капітолій при чому у силовий спосіб!!!
-І тут біда не тільки для України - це жах для самої Америки!!!
показать весь комментарий
10.02.2024 13:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 