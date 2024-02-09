Украина должна поблагодарить Трампа за предоставление Javelin. Киев будет работать с ним, если его изберут президентом США, - Маркарова
Киев будет работать с тем президентом США, которого изберет американский народ, включая действующего кандидата Дональда Трампа. Украина должна поблагодарить его за предоставление ракет Javelin.
Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
По ее словам, Украина должна поблагодарить Дональда Трампа за предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin во время его каденции.
Она подчеркнула, что вопрос - в демократии, и Украина будет работать с президентом, избранным американским народом.
"Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и разделяемые нами ценности - она была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной. Это общеамериканская проблема", - подчеркнула Маркарова.
Посол добавила, что Украина "должна сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать".
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Диплосвиноматка від Бога!
А звідки у нас тоді 2 роки бралися снаряди, арта і бага-багато іншого? Трамп надавав? Ні.
Байден просить щоб поголосували за пакет допомоги Україні, а республіканці проти (воду каламутять тампісти, так зване крило "маго"). Це я к у нас - у всьому винен Порошенко.
Коли б у світі все було більш-менш у порядку, то ця халепа великого значення не мала б. Але вже маємо те, що маємо.
Короткий огляд (33 мин.) і враження
/Публий Сир /
Пів. корея, *********** форева?
"Если вы скажете, что он военный преступник, будет гораздо сложнее заключить соглашение, чтобы прекратить войну, - https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-cnn-town-hall/index.html считает он. - Если он будет военным преступником, люди захотят схватить его и казнить, он будет сражаться гораздо упорнее, чем при других обстоятельствах. Это то, что можно обсудить позже".
https://www.currenttime.tv/a/trump-ukraine-russia/32406249.html
А якшо оберуть Трампа, то він про цей епізод не згадає, бо вважає шо лизання його сраки - то нормально, саме собою зрозуміло...
Украина должна была
отказаться от Крыма и НАТО
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/08/1/7361436/
Хто ще на черзі роздавати територію Україну загарбникам?
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам -
Он будет мне под стать,
Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один - в дурацком колпаке,
Другой - без колпака!
Для дураков - печальный день:
Все умники страны
Мозги надели набекрень
И стали им равны!
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
Можна собі тільки уявити які посли -послині в інших країнах світу...
Трамп намагається у черговий раз захопити Капітолій при чому у силовий спосіб!!!
-І тут біда не тільки для України - це жах для самої Америки!!!