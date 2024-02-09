Украина должна поблагодарить Трампа за предоставление Javelin. Киев будет работать с ним, если его изберут президентом США, - Маркарова

Киев будет работать с тем президентом США, которого изберет американский народ, включая действующего кандидата Дональда Трампа. Украина должна поблагодарить его за предоставление ракет Javelin.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, Украина должна поблагодарить Дональда Трампа за предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin во время его каденции.

Она подчеркнула, что вопрос - в демократии, и Украина будет работать с президентом, избранным американским народом.

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"Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и разделяемые нами ценности - она была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной. Это общеамериканская проблема", - подчеркнула Маркарова.

Посол добавила, что Украина "должна сделать все возможное, чтобы США оставались сильными и продолжали нас поддерживать".

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