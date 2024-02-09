Польский министр с/х Секерский поддержал протестующих-фермеров: хочет заблокировать часть импорта из Украины через Брюссель

Польша будет пытаться через Еврокомиссию ввести запрет на целые группы продовольственных товаров из Украины, таких как сахар или мясо птицы.

Об этом в интервью Польскому радио заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализировать торговлю, открыв ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот", - сказал он.

Также смотрите: Польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, движение затруднено, - ГНСУ. ВИДЕО (обновлено)

Секерский утверждает, что "у фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу".

Варшава уже блокирует импорт украинского зерна, несмотря на решение Брюсселя, и хочет расширить запрет. Как заявил министр, блокада "может пригодиться в сахаре и птицеводстве". "Мы будем подавать заявки в Еврокомиссию, но хотим наладить это и в наших отношениях с Украиной", – заявил он.

Читайте также: В Польше фермеры начинают протесты с требованиями относительно импорта из Украины. КАРТА

По мнению Секерского, протесты польских, французских и немецких фермеров "были очень полезными для давления на Еврокомиссию" – и "это приемлемые формы протеста".