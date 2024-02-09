Польский министр с/х Секерский поддержал протестующих-фермеров: хочет заблокировать часть импорта из Украины через Брюссель
Польша будет пытаться через Еврокомиссию ввести запрет на целые группы продовольственных товаров из Украины, таких как сахар или мясо птицы.
Об этом в интервью Польскому радио заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализировать торговлю, открыв ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот", - сказал он.
Секерский утверждает, что "у фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу".
Варшава уже блокирует импорт украинского зерна, несмотря на решение Брюсселя, и хочет расширить запрет. Как заявил министр, блокада "может пригодиться в сахаре и птицеводстве". "Мы будем подавать заявки в Еврокомиссию, но хотим наладить это и в наших отношениях с Украиной", – заявил он.
По мнению Секерского, протесты польских, французских и немецких фермеров "были очень полезными для давления на Еврокомиссию" – и "это приемлемые формы протеста".
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Ну, і брехнею, що Туск є агентом ***** - я ситий по вуха.
Дійсно, бідна "Бєдронка" вже не знає, які ще знижки придумати, щоб той цукор і курятину розпродати. Цукор, курятина і свинина зараз дешевші, ніж були 2 роки тому.
Потрібно на кожне ембарго бокі польші на українські товари відповідати ембаргом на польські, причому саме на ті, які польскі фермери виготовляють. Вони нашу молочку блокують? А ми - їхню, вони наше м'ясо заблокувати хочуть - ембарго на будь-які м'ясні вироби з Польші і про яблука польські не забути - польским фермерам має сподобатись.