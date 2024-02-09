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Польский министр с/х Секерский поддержал протестующих-фермеров: хочет заблокировать часть импорта из Украины через Брюссель

польща

Польша будет пытаться через Еврокомиссию ввести запрет на целые группы продовольственных товаров из Украины, таких как сахар или мясо птицы.

Об этом в интервью Польскому радио заявил министр сельского хозяйства и развития села Чеслав Секерский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализировать торговлю, открыв ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин, без квот", - сказал он.

Также смотрите: Польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, движение затруднено, - ГНСУ. ВИДЕО (обновлено)

Секерский утверждает, что "у фермеров есть законные опасения, ожидания и требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также других неевропейских рынков в ЕС, особенно в Польшу".

Варшава уже блокирует импорт украинского зерна, несмотря на решение Брюсселя, и хочет расширить запрет. Как заявил министр, блокада "может пригодиться в сахаре и птицеводстве". "Мы будем подавать заявки в Еврокомиссию, но хотим наладить это и в наших отношениях с Украиной", – заявил он.

Читайте также: В Польше фермеры начинают протесты с требованиями относительно импорта из Украины. КАРТА

По мнению Секерского, протесты польских, французских и немецких фермеров "были очень полезными для давления на Еврокомиссию" – и "это приемлемые формы протеста".

Автор: 

Польша (8408) протест (5857) фермер (187) блокирование (462)


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Топ комментарии
+19
ну як вам новий уряд Туска ?
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09.02.2024 14:24
+17
Чи ліві чи праві в Польщі, не має різниці,всі хочуть смерті України
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09.02.2024 14:26
+16
всі українці, повинні закрити свої бізнеси, а ті хто в наймі, звільнитися, та виїхати в сусідні країни. хай польща усреться зі своїми фермерами.
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09.02.2024 14:37
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ну як вам новий уряд Туска ?
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09.02.2024 14:24 Ответить
Пора вже польський ширпотреб та всякі консервні гидоти блокувати. Завалені всі магазини то сушеними помідорами то ще якоюсь консервацією яку гидко до рота взяти.
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09.02.2024 16:34 Ответить
Чи ліві чи праві в Польщі, не має різниці,всі хочуть смерті України
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09.02.2024 14:26 Ответить
з якої він партії нинішньої урядової коаліції?
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09.02.2024 14:32 Ответить
не можна чогось доброго чекати Україні від уряду Туска,котрий страий друг куйла і улюблиней поляк в ЄС ,рашистської ,німецької агентки Меркель
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09.02.2024 14:49 Ответить
я запитував про партію, а не про коаліцію, яку очолює Туск.

Ну, і брехнею, що Туск є агентом ***** - я ситий по вуха.
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09.02.2024 14:57 Ответить
Цей мудак з Польської селянської партії. Популізм фореве. Типу нашого підара ляшка.
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09.02.2024 16:23 Ответить
зрозумів, дякую. Буду надалі знати
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09.02.2024 17:30 Ответить
всі українці, повинні закрити свої бізнеси, а ті хто в наймі, звільнитися, та виїхати в сусідні країни. хай польща усреться зі своїми фермерами.
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09.02.2024 14:37 Ответить
В поляков и России общие интересы, почему молчат что русской аграрной продукции в Европу идёт в несколько раз больше почему не принимают и на нее нет эмбарго. Вот вам и польша.представте что эти паны будут нам делать а Евросоюзе.
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09.02.2024 14:39 Ответить
Хотів теж саме написати що Росії та Білорусі не менше приторговує с/г продукцією але питання тільки до України. А не пора би і Україні повністю закрити ринок збуту всього польського с/г та перероблений з нього продукт в Україні?
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09.02.2024 15:15 Ответить
"блокада "може знадобитися у цукрі та птахівництві" Джерело: https://censor.net/ua/n3472574
Дійсно, бідна "Бєдронка" вже не знає, які ще знижки придумати, щоб той цукор і курятину розпродати. Цукор, курятина і свинина зараз дешевші, ніж були 2 роки тому.
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09.02.2024 14:42 Ответить
Цікаво скільки сморіду піднялося на Польщі, коли Україна тимчасово заблокувала імпорт свинини з однієї провінції Польщі.
Потрібно на кожне ембарго бокі польші на українські товари відповідати ембаргом на польські, причому саме на ті, які польскі фермери виготовляють. Вони нашу молочку блокують? А ми - їхню, вони наше м'ясо заблокувати хочуть - ембарго на будь-які м'ясні вироби з Польші і про яблука польські не забути - польским фермерам має сподобатись.
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09.02.2024 15:52 Ответить
Поляки намагаються закрити свій ринок від дешевої ( ????!!!!!) української агропродукції .То у мене питання : як продтовари з України можуть бути дешеві якщо роздрібні ціни у нас вищі ніж у Польщі ? Що це за економіка така у зеленого уряду , якщо для своїх громадян завищують ціни в магазинах ?
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09.02.2024 14:47 Ответить
В польщу постачається укр сировина, а не готовий продукт. У нас проблеми на етапі переробки. По-друге, у польщі не всі промтовари дешевші ніж у нас. По-третє, мясо-молочна промисловість польщі отримує дотації 30% від вартості товару, тому ці категорії дешеві. По-четверте, у нас форс мажор війни закладений у вартість товару... і тд.
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09.02.2024 15:11 Ответить
Драйвер , у нас зерно в цьому році купляли у фермерів за копійки а ціни на мясо зросли , так що тут немає в ціні ніякого форс мажора , чиста спекуляція .
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09.02.2024 17:18 Ответить
Не знаю, на жаль чи на щастя, але уряд України ціни в магазинах не встановлює.
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09.02.2024 16:18 Ответить
Пан Коцький , ви не праві . Уряд призначає субсидії виробникам , визначає податки , і не бореться з страшною корупцією в податковій і на кордонах . А виробники вже відіграються на споживачах .Так що уряд своєю діяльністю - бездіяльністю таки впливає на ціни.
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09.02.2024 17:15 Ответить
Звісно, впливає. Але опосередковано. Але так (своєю діяльністю та/або бедіяльністю) впливає будь-який уряд. І не тільки уряди. "Ринок" - це паранаукова абстракція, яка існує тільки у підручниках з псевдонауки, яка іменує себе "економікою".
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09.02.2024 19:04 Ответить
А що, польські фермери незнають такого слова як ''конкуренція''? І те що бізнес жорсткий, там виживає сильніший..
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09.02.2024 14:48 Ответить
Польські фермери, як і наші "шахтарі", знають таке привабливе слово, як "дотація". І за це слово вони зариють у свою землю будь-кого.
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09.02.2024 19:11 Ответить
Оце тепер в Україні ціни на цукор і курятину "обвалятьця"! Це сарказм, якзо шо!😄
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09.02.2024 14:59 Ответить
Може, польським фермерам варто йти вантажниками до українських, якщо не годні самі хазяйнувати?
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09.02.2024 15:07 Ответить
Правду хтось написав: як тільки Україна матиме реальні перспективи вступу в ЄС - першими побіжать вставляти їй палки в колеса ніякі не словаки і орбани, а саме "браття поляки".
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09.02.2024 15:10 Ответить
А в українському уряді хоч би щось пикнули, сидять ганчірки обдрищені з головами опущеними.
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09.02.2024 15:14 Ответить
Дєрмак не давав команди.
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09.02.2024 15:16 Ответить
путін сказав, що поляки спровокували Другу світову... так піде далі, вони і Третю "спровокують"...
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09.02.2024 15:24 Ответить
Та це все було давно зрозуміло що всі протести організовуються не орками а польским великим бізнесом, який не хоче мати конкурентів на ринку ЄС
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09.02.2024 15:25 Ответить
23% польської агропродукції за 2023 рік експортувалось в Україну.заборонити нафіг весь імпорт польської аграрки,щоб ті хвойди пропутінські справді відчули удар по своїм фермерам,а не фейкові дебоші влаштовували за вказівкою кремля.Вони продають,гниди,в 4,5 рази більше в Україну,чим купляють і ще й недовольні.
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09.02.2024 15:34 Ответить
Шакали Європи! Якби СБУ або ГУР підвісили трохи таємно пару таких протестувальників за яйця, то все одразу б припинилося...
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09.02.2024 15:36 Ответить
А из рашки ,они не хотят заблокировать ? Не знаю , кому как, а консервы их - говно. Яблоки и клубника - не лучше. Давно не покупаю польское
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09.02.2024 16:05 Ответить
Таке враження, що для поляка дві руки розкіш, бо одною подають, а іншою забирають. Мабуть Третім Римом вчені. АРХ М
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09.02.2024 16:22 Ответить
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09.02.2024 16:26 Ответить
Пшекогондоны позорные.
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09.02.2024 16:39 Ответить
В Україні полки супермаркетів, ринків завалені різними продуктами, овочами, фруктами виробництва Польщі. Хочеться спитати: якого хріна? Може є якійсь квоти на їх завоз в Україну? Чому постійно потрібно виступати в ролі терпіл? Беріть і домовляйтесь, є чим торгуватись та не нийте про блокування.
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09.02.2024 17:38 Ответить
То есть ***** уже и пшеков скупил оптом.
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09.02.2024 18:06 Ответить
 
 