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Новости Помощь Украине
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Финляндия предоставила новый пакет военной помощи Украине на около 190 млн евро

фінляндія

Финляндия предоставила Украине 22-й пакет военной помощи стоимостью около 190 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Финляндии.

"Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ресурсное положение сил обороны", - говорится в сообщении.

Подробное содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться из соображений безопасности, отметили в Министерстве.

Пакет помощи также включает продукцию, закупленную у финских производителей. Для ее приобретения было выделено отдельное финансирование в размере 30 миллионов евро.

"У отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров этого является наше отечественное производство боеприпасов", - сказал министр обороны страны Антти Хаккянен.

По его словам, в настоящее время Финляндия готовит долгосрочный план поддержки Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Финляндии Валтонен о Фонде ЕС для военной помощи Украине: "Мы призываем к максимальной сумме, которой мы можем достичь"

Автор: 

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Топ комментарии
+4
Kiitos Suomi.
О, дивний новий світ. Фінляндія допомагає на рівні США. При тому різниця в GDP майже 100 разів.
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09.02.2024 15:21
+4
Тобі назвати кількість Хаймерсів, які були передані за 2 роки війни? Зараз ти почнеш *Кококо, але ж вони є!*

Ні, є це в Польщі. В польщі йде 500 танків за рік від США та Півд. Кореї. Ось це є. А тут реклама продукції. Саме тому США виділила лише один дивізіон Петріотів. Лише 31 танк, лише 150 Бредлі і т.п.

Це невеличка партія кожного типу зброї задля реклами і все. Ми для них полігон і рекламний щит. В рекламу ніхто не вкладається, якщо вона вже свою роботу зробила.

Це в Румунії Хаймарси пів сотні. А нам американці передали десяток і ще майже 10 дала Європа. Це замовлення на сотні мільйонів доларів, навіть не мільярди.

А от з Джавелінами це взагалі смішна тема. Дали декілька сот штук при потребі в 100 000. І всі носяться з ними вже 2 роки. Ось що робить правильний маркетинг =) У підсумку вся робота була на старих рпг, стугні, нлав та карл густав меншою мірою, а зараз фпв дрони їх замінили.

І це все політика витискання конкурентів з ринку. Ти ось думаєш чому США не поставляє нам нову зброю, а пропонує іншим країнам обміняти радянську зброю на їх нову. Під прикриттям *ну ми це передами українцям*. Знаєш чому? Для поставок своєї зброї, її обслуговування в довгострових контрактах. Бо тепер там нема росії, нема китаю. Нема навіть Європи, бо США їх кинула і поки ті в паніці щось намагаються виробити для себе і крихти для нас, США кліпає зброю і захоплює нові ринки, щоб рубать грошенятки на черговій жертві їх кидка.

От зараз вони окучують Еквадор, тиснуть на Турцію здихатись С-400, пропонують Греції Ф-35 лише б вони здихались зброї альтернативного постачальника. І ВСЕ. На пів століття кожна ця країна в залежності від ВПК США. А це інструмент впливу для продавлювання своїх рішень інакше без обслуговування вся ця техніка буде небоєздатною. Геніально?
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09.02.2024 16:54
+2
100 тищ джавелінів? Чом не мільйон?
Саме надані США джавелини допомогли зупинити навалу орків, допомогають і зара.
Багато тексту, але не завжди багато букав то є шось розумне
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09.02.2024 17:14
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Kiitos Suomi.
О, дивний новий світ. Фінляндія допомагає на рівні США. При тому різниця в GDP майже 100 разів.
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09.02.2024 15:21 Ответить
Так і ще вони передають реально зброю, а не вкладання в свою економіку під виглядом передачі зброї, яка так і не доїжджає.
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09.02.2024 15:39 Ответить
Хаймарси і джавеліни не рєальні?
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09.02.2024 15:55 Ответить
Тобі назвати кількість Хаймерсів, які були передані за 2 роки війни? Зараз ти почнеш *Кококо, але ж вони є!*

Ні, є це в Польщі. В польщі йде 500 танків за рік від США та Півд. Кореї. Ось це є. А тут реклама продукції. Саме тому США виділила лише один дивізіон Петріотів. Лише 31 танк, лише 150 Бредлі і т.п.

Це невеличка партія кожного типу зброї задля реклами і все. Ми для них полігон і рекламний щит. В рекламу ніхто не вкладається, якщо вона вже свою роботу зробила.

Це в Румунії Хаймарси пів сотні. А нам американці передали десяток і ще майже 10 дала Європа. Це замовлення на сотні мільйонів доларів, навіть не мільярди.

А от з Джавелінами це взагалі смішна тема. Дали декілька сот штук при потребі в 100 000. І всі носяться з ними вже 2 роки. Ось що робить правильний маркетинг =) У підсумку вся робота була на старих рпг, стугні, нлав та карл густав меншою мірою, а зараз фпв дрони їх замінили.

І це все політика витискання конкурентів з ринку. Ти ось думаєш чому США не поставляє нам нову зброю, а пропонує іншим країнам обміняти радянську зброю на їх нову. Під прикриттям *ну ми це передами українцям*. Знаєш чому? Для поставок своєї зброї, її обслуговування в довгострових контрактах. Бо тепер там нема росії, нема китаю. Нема навіть Європи, бо США їх кинула і поки ті в паніці щось намагаються виробити для себе і крихти для нас, США кліпає зброю і захоплює нові ринки, щоб рубать грошенятки на черговій жертві їх кидка.

От зараз вони окучують Еквадор, тиснуть на Турцію здихатись С-400, пропонують Греції Ф-35 лише б вони здихались зброї альтернативного постачальника. І ВСЕ. На пів століття кожна ця країна в залежності від ВПК США. А це інструмент впливу для продавлювання своїх рішень інакше без обслуговування вся ця техніка буде небоєздатною. Геніально?
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09.02.2024 16:54 Ответить
100 тищ джавелінів? Чом не мільйон?
Саме надані США джавелини допомогли зупинити навалу орків, допомогають і зара.
Багато тексту, але не завжди багато букав то є шось розумне
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09.02.2024 17:14 Ответить
А ти в курсі скільки було витрачено зброї подібного плану за 2 роки війни? Як джавелін, нлав і т.п.? Ти в курсі яка частка джавелінів в загальній кількості? Здивуєшся, менше 1%. Тобто це річ, яка реально не вплинула ні на що.
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09.02.2024 17:22 Ответить
Лікуйся, тобі це потрібно.
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09.02.2024 20:11 Ответить
Давай ще пограємось в математику. 700км активного фронту. 700+ діб війни.

Беремо 100 тисяч РПГ/ПТРК. 100 000 / 700 / 700 = 0.2 постріла на км фронту в день.

Так що ти просто не в курсі, але ми витратили десятки, сотні тисяч пострілів. І з них декілька сотен пострілів з Джавеліну. Тому нема відео з ними майже, вони були витрачені в перші дні і все. Ти можеш побачити старі типи РПГ на відео штурмів/відбиття атаки нашої піхоти. Ти не побачиш там Джавеліна. Бо їх **** нема.
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09.02.2024 17:26 Ответить
Я навіть не буду твоої стастику оспорювати, ти трохи тавої
Збери розум до купи, а його нема, біда.
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10.02.2024 00:31 Ответить
Просто порахуй *Ми передали зброї на 50 млрд доларів Україні* Зараз кидаю ціну на нову техніку. Нам поставляли б/у.

Хаймарс, ціна - $5.1 млн. Приблизно 60-70млн за всю партію.

Бредлі, ціна - $3.1млн. За 190 штук приблизно 600 млн.

Абрамс М1А2, ціна - $10.7млн. За 31 штуку 330 млн.

M777, ціна - $3 млн. За 142 поставлені це 426 млн.

Striker, ціна $1.2млн. Поставили 90 за 108 млн.

Я можу далі рахувати. Але ж видно, що навіть по дутим цінам американської зброї, тут ледве декілька млрд вийде нашкрябати. А це ще і Б/У!

Ти скажеш ой там же також снаряди. Ок, снаряди зі складів, уявімо нові.

Ціна снаряду з націнками за 2021-22 роки була 2000 доларів. По новим контрактам.

Яка там інфа надходила, що 2.5 млн снарядів надали. Давай одягнемо цю лапшу і повіримо в це.

2.5млн * $2000 = 5млрд. Звичайно ці старі снаряди мали ціну декілька сот за штуку і тому реальні витрати там максимум 1 млрд, але от я спеціально поставив ринкову щоб показати реальну стел з усіма націнками.

Знайшов 50+ ярдів військової допомоги? А ось вона є, в карманах потрібних лоббістів (не корупціонерів ніііііііі, лоббістів).
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09.02.2024 17:12 Ответить
❤️
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09.02.2024 15:40 Ответить
Дибілізм/рашізм та інші розумові розлади
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09.02.2024 17:21 Ответить
Досить кормити зелену погань...
Люба допомога в т.ч. військова лишень погіршує ситуацію.
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09.02.2024 15:59 Ответить
Погань це ти! Через скільки хвилин на тобі хрестик тоставлять?
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09.02.2024 16:16 Ответить
Вітаю, маєш невиліковну хворобу,
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09.02.2024 17:19 Ответить
Та ну все, не тявкайте. Думаєте хоча б щось дійде до фронту? З фігалі, якщо мета у керівництва, як політичного так і тепер військового, вбити побільше українців.
В іншій темі плачуть, що біда без Залужного, а в цій чомусь дякують.
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09.02.2024 17:59 Ответить
Абр, абрвалг - це про тебе.
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10.02.2024 13:04 Ответить
Оце справжні гарячі фінські хлопці!!! Ми пам"ятаємо як вони херачили кацапню в 39-40 му роках. Молодці. Сподіваюсь сини тих воїнів не втратили хист який був у їхніх батьків.
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09.02.2024 19:38 Ответить
Нажаль твоя хвороба невиліковна.
Вбійся об стінку, зроби добре діло
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09.02.2024 20:58 Ответить
 
 