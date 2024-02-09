Финляндия предоставила новый пакет военной помощи Украине на около 190 млн евро

Финляндия предоставила Украине 22-й пакет военной помощи стоимостью около 190 млн евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Финляндии.

"Дополнительная помощь учитывала как потребности Украины, так и ресурсное положение сил обороны", - говорится в сообщении.

Подробное содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться из соображений безопасности, отметили в Министерстве.

Пакет помощи также включает продукцию, закупленную у финских производителей. Для ее приобретения было выделено отдельное финансирование в размере 30 миллионов евро.

"У отечественной промышленности много ноу-хау, и мы работаем в оборонном ведомстве над тем, чтобы эти ноу-хау и потенциал можно было эффективнее использовать и для поддержки Украины. Одним из примеров этого является наше отечественное производство боеприпасов", - сказал министр обороны страны Антти Хаккянен.

По его словам, в настоящее время Финляндия готовит долгосрочный план поддержки Украины.

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