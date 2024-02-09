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Замена главнокомандующего ВСУ – это внутреннее решение Украины. ЕС обещает твердую поддержку, - Еврокомиссия

массралі

В Еврокомиссии заявили, что поддержка Украины со стороны ЕС останется непоколебимой после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом заявила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Она назвала замену главнокомандующего Вооруженными силами внутренним решением Украины, что является прерогативой президента. Но уверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

"Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины", - отметила Массрали.

Читайте также: Пентагон о назначении нового Главнокомандующего ВСУ: Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

Также смотрите: Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Еврокомиссия (1452) Евросоюз (17115) Александр Сырский (583)


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Топ комментарии
+10
А в мене відчуття, що ці ще гірші. При Янику хоч якась опозиція існувала в парламенті і не було бидломарахвона.
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09.02.2024 17:08
+8
В мене таке відчуття з 19 року. А так по суті, і є - владу узурпував Антимайдан
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09.02.2024 17:06
+7
Типу ви ідіота🤡 вибрали ,тепер самі з ним Поритися ...
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09.02.2024 16:42
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Типу ви ідіота🤡 вибрали ,тепер самі з ним Поритися ...
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09.02.2024 16:42 Ответить
Так і треба.. так і робіть завжди..
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09.02.2024 16:44 Ответить
Маладая ******* Сирка
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09.02.2024 16:44 Ответить
История один в один как с Хомчаком.
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09.02.2024 17:16 Ответить
Жорін теж підспівує Мосєйчукчі, приберуть досвідчених генералів патріотів, які не дали блазню злити Україну 24.02.22, і поставлять гарно керованих ноунеймів типа буданги. А сам Сирок, нагадаю, 24/7 на телефоні з Дєрьмаком, без його вказівок ні кроку
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09.02.2024 16:46 Ответить
А для них умение играть на рояле без рук обязательно,продемонстрировали Зе?
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09.02.2024 16:49 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA

https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад

Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!!
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09.02.2024 16:51 Ответить
"Залужний - русня, Сирський - не русня" - ваші пазітівні блогери.
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09.02.2024 16:51 Ответить
Шо это за недоразвитая бабища? Видимо сестра Безуглой.
А относительно "учился у Герасимова" тут ничего плохого нет, врага нужно детально изучить, чтобы уметь прогнозировать его действия. Хотя для зеленых недоумков это высшая материя..
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09.02.2024 17:05 Ответить
Витрачати свій час на зелених ************ - себе не поважати. У них або методичка, або "двоємисліє" як 1984.
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09.02.2024 17:08 Ответить
Оно-то может и внутреннее, но от него воняет внешним Ху#лом.
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09.02.2024 16:57 Ответить
Я не знаю, у мене таке відчуття , ніби яникович знову керує в Україні, тільки вже під час війни.
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09.02.2024 17:01 Ответить
В мене таке відчуття з 19 року. А так по суті, і є - владу узурпував Антимайдан
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09.02.2024 17:06 Ответить
А в мене відчуття, що ці ще гірші. При Янику хоч якась опозиція існувала в парламенті і не було бидломарахвона.
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09.02.2024 17:08 Ответить
Причому набагато гірші.
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09.02.2024 17:40 Ответить
Сейчас намного хуже Януковича. При Януковиче была автократия, сейчас тоталитаризм.
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09.02.2024 17:17 Ответить
Кому грустно на видео
https://twitter.com/i/status/1755935652888125613
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09.02.2024 17:05 Ответить
А внутрішнього рішення прибрати кротів і корупціонерів не було, нема і не буде.
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09.02.2024 17:39 Ответить
Ми вже бачимо вашу«непохитну підтримку»на прикладі польщі.
Лайно ваш єс найзвичайнісіньке.
То кпп блокують,а це вже обіцяють перешкоджати перевантаженню на залізницю.
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09.02.2024 17:42 Ответить
Москалику, накручуєш? Ва фсьом вінават запад?
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09.02.2024 19:14 Ответить
Це не внутрішнє рішення це рішення мафії реалізоване тупим коміком,для взяття під контроль всіх гілок влади в державі.
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09.02.2024 17:45 Ответить
Це рішення російського фсб.
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09.02.2024 18:09 Ответить
Критическая ошибка - западные СМИ об отставке Залужного
https://www.youtube.com/watch?v=CejK3IHMAQM&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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09.02.2024 17:52 Ответить
І Америка теж саме заявила. А чому ви так нервуєте, панове дописувачі? Можливо хтось вас ********** до того? Війну виграють не лише головнокомандувачі.
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09.02.2024 17:57 Ответить
Навіть ідіоту зрозуміло, що союзники ніколи на публіку не скажуть, що думають - бо, на відміну від твого нарколиги обдовбаного, вони дипломати. А от що думають, ві, зебіли, відчуєте на своїй шкурі, і досить швидко. З імбецилами, які будують всрату міні-паРашу і диктатуру, де сцарь викидує генералів, які рятують країну, розмова буде інша. А свої методички про *****, що "війну виграють звичайні люди, а не генерали" запхни собі в зад, ботяра свіжовилуплена.
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09.02.2024 20:51 Ответить
Вибачте, я не знала що я бот ави тут всі патріоти і чесні громадяни)))
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09.02.2024 21:12 Ответить
писдьош - Найближчими місяцями здатність України вести боротьбу зменшиться через снарядний голод - FT
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09.02.2024 18:05 Ответить
Рішення внутрішнє, а сумні наслідки будуть як внутрішні, так і зовнішні!
Хотілось би помилитись, але навряд!
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09.02.2024 18:26 Ответить
Заміна головнокомандувача ЗСУ - це внутрішнє рішення України. Джерело:
А хто Україну питав?
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09.02.2024 20:05 Ответить
.. эээто амбиции зэШки...
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10.02.2024 08:42 Ответить
 
 