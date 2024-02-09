Замена главнокомандующего ВСУ – это внутреннее решение Украины. ЕС обещает твердую поддержку, - Еврокомиссия
В Еврокомиссии заявили, что поддержка Украины со стороны ЕС останется непоколебимой после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Об этом заявила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Она назвала замену главнокомандующего Вооруженными силами внутренним решением Украины, что является прерогативой президента. Но уверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.
"Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины", - отметила Массрали.
Отставка Залужного
8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
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https://www.youtube.com/channel/UCoZhFw4I4oZMoVMNbw0qhTA @user-ue4wp1qu3n https://www.youtube.com/watch?v=y8YP8w7gj7Y&lc=Ugwj9w6iYSSk_XW0Fed4AaABAg 36 минут назад
Причина звільнення Залужного - корупція в Мінобороні!! Вкрали 20 млрд грн під час війни! Почали розслідувати з 1,5 млрд! І- почали давити Залужного, щоб списали командири заднім числом??? Домовились із Сирським і новою командою??! Пофіг, що війна?!!
А относительно "учился у Герасимова" тут ничего плохого нет, врага нужно детально изучить, чтобы уметь прогнозировать его действия. Хотя для зеленых недоумков это высшая материя..
https://twitter.com/i/status/1755935652888125613
Лайно ваш єс найзвичайнісіньке.
То кпп блокують,а це вже обіцяють перешкоджати перевантаженню на залізницю.
https://www.youtube.com/watch?v=CejK3IHMAQM&ab_channel=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
Хотілось би помилитись, але навряд!
А хто Україну питав?