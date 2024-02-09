Замена главнокомандующего ВСУ – это внутреннее решение Украины. ЕС обещает твердую поддержку, - Еврокомиссия

В Еврокомиссии заявили, что поддержка Украины со стороны ЕС останется непоколебимой после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом заявила спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Она назвала замену главнокомандующего Вооруженными силами внутренним решением Украины, что является прерогативой президента. Но уверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

"Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины", - отметила Массрали.

Читайте также: Пентагон о назначении нового Главнокомандующего ВСУ: Мы будем эффективно работать с генералом Сырским, мы уже с ним работали

Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному находиться в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

Также смотрите: Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО