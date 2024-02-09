Польские фермеры будут блокировать перегрузку украинских сельхозтоваров с железной дороги на автотранспорт
Польские фермеры будут препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт.
Об этом сообщает Гостаможслужба, передает Цензор.НЕТ.
"По информации от польской стороны, местные фермеры заявили о намерении с сегодняшнего дня, с 9 февраля, в пункте пропуска "Хрубешув - Владимир-Волынский" (ст. "Изов") препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы по станции Хрубешув", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.
Топ комментарии
+33 mrSmith
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+25 Maria Sofia Douglas #585494
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+24 Andrew Moon
показать весь комментарий09.02.2024 17:28
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будуть мати доступ до Всіх перевезень України та будуть» фільтрувати» военну допомогу від сільско господарчих продуктив.
Потім цей список військової допомоги зьявіться у МацКве.
І справа тут не в польськіх маргіналах і не в єрмаках з зеленськими.
Річ у тому, що в Україні повно сміття, яке ненавидить свою країну лютою ненавистю.
Вони прожили тут або все своє життя, або більшу частину і все одно, для них Україна це ворог…
Та в Україні теж.
Тут річ іде про польських « блокувальників».
І це джерело працюе на ху&ла. Крапка.
колись словаки заборонили ввоз польських яиц , типа те кур плохо кормили . Ми покупали яйца в Австрії.
Тобто любий може прийти в хату до польського фермера і заблокувати йому прохід в сортир, наприклад?
Шо там за закони в тій Польщі?
В штатах таких діячів просто пристрелили б і були б праві...
На відміну від України, де "бравиє спєциальниє назовци" розстрілялювали не тільки страшних "біндєравцов" (хлопців з дерев'яними щитами), але й "біндєравок", які намагались надати допомогу пораненим.
Це проблема ЕС. Вони повинні сами одернути Труска,
як це вони зробили з Орбаном.
це 100% прокол Польща та персонально Ткска.
Вони пішли проти рішення ЕС. Ніякий суд їх не виправдае.
Тому вони і « просять Україну» забрати свій позив до міжнародного суду. Але Україна цого не забрала,
а тільки « тимчасово призупинила».
Побираться ещё не партнёрство
Поддерживаю призывы ответно перекрыть границу для их товаров. Пусть ищут новые рынки сбыта
Хіба що Німеччина не така. Але вже видно ,що німцям також надоїло 80 років поспіль сипати собі голову попелом.
70% продуктових товарів котрі ввозять з Польщі в УКРАЇНУ усякі човники, це 100% несертифікований ФАЛЬСИФІКАТ під підробленими БРЕНДАМИ...!!!
Через 7 днів, цих фермерів франів, саміж ПОЛЯКИ розберуть до кісточок та спалять їм усю їхню техніку блокади...!!!
На ці товари харчування, що везуть човники цілими вереницями бусів ніхто немає СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ та ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ...!!!
ОКРІМ фур, котрі ЛЕГАЛЬНО ПЕРЕВОЗЯТЬ продукти харчування з усіма СЕРТИФІКАТАМИ, та ФІТО- ВЕТЕРЕНАРНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ....!!!
Зайдіть на любий продуктовий ринок і зіскануйте при покупці ШТРИХ КОД соїм смартфоном з любої кави та іншого польського харчування з контрабасу і будете здивовані...!!!
Саме найбільше усяких захворювань та патологій і онкології люди отримують через свою недбалість і не уважність до того, що переміщають і чим насучують свій організм...!!!
Головне, що дешево...!!!
А здоровя та життя то таке для усіх ТЕЛЕПНІВ...!!!
https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/9/7441175/
Але блокування автошляхів, залізниць, об'єктів критичної інфраструктури - заборонене у будь-якій країні світу.
Чи вони там всі подуріли ?
Так народ буде мати вплив безпосередньо на політику України в Європі і не будемо наражати свою країну на світовому ринку на санкції, через те що заборон фактично і юридично не існуватиме.
БАН польському їдлу!!!
От цікаво, поляк розуміє, хто винен в тій всій херні, а от чому того не можуть зрозуміти українці?
ПС. А піти кацапам башні порихтувати в Авдіївці сцикотно? Чи ти лише на Цензорі такий герой? Чи теж 70-літній вагітний інвалід?
І друге, найголовніше, українські фермери таки в збитках, таки в боргах і зарплати в сільгоспвиробництві в РАЗИ нижчі, ніж в тій ж Польщі. Хоча затрати ті ж самі, а то й вищі. Тим більше, в цивілізованих державах сільгоспвиробники субсидуються, а в нас, хіба, податки добавляють.
В результаті маємо ситуацію, коли значна частина фермерів цієї весни може просто не вийти на поле, бо задниця. Крім того, в результаті конфліктів минулого року просто пропало вирощування малини, гарбузів, в критичному стані бджільництво... Але ж винні в тому поляки, а чи може не вони? Як там, весело, прикольно курва?
А може саме з цього треба починати? До речі, проблема починається з того, що олігархи-зернотрейдери забезцість скуповують ту всю продукція в наших фермерів. Ні, продукти в наших магазинах дорожчі, ніж в Польщі, а от фермерів відверто грабують. А винні, виявляється поляки...