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Польские фермеры будут блокировать перегрузку украинских сельхозтоваров с железной дороги на автотранспорт

Протест польських фермерів

Польские фермеры будут препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от польской стороны, местные фермеры заявили о намерении с сегодняшнего дня, с 9 февраля, в пункте пропуска "Хрубешув - Владимир-Волынский" (ст. "Изов") препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы по станции Хрубешув", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.

Читайте также: Польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, движение затруднено, - ГНСУ. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

блокада (1676) Польша (8408)


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Топ комментарии
+33
Потім під танки ***** будете кидатися.
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09.02.2024 17:25
+25
Заборонити ввоз в Україну польських продуктів .

колись словаки заборонили ввоз польських яиц , типа те кур плохо кормили . Ми покупали яйца в Австрії.
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09.02.2024 17:27
+24
А так можна?
Тобто любий може прийти в хату до польського фермера і заблокувати йому прохід в сортир, наприклад?
Шо там за закони в тій Польщі?
В штатах таких діячів просто пристрелили б і були б праві...
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09.02.2024 17:28
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Правила форума Совет форумчан
Потім під танки ***** будете кидатися.
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09.02.2024 17:25 Ответить
То такі фермери - вони вже хатинки на Ібіці купили
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09.02.2024 17:28 Ответить
спершу наших заробітчан туда кинуть,із словами " то через вас хохли вот єто вот всьо".
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09.02.2024 17:31 Ответить
Поляце не називають нас хохламі, вони називають українців сьвінямі, як ми касабів Карочє, споконвічна дружба братніх народі, закріплена кровію(взаємно)
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09.02.2024 17:52 Ответить
Пощастило нам, бути оточеними "братами".
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09.02.2024 18:29 Ответить
Почимчикують тай годі, яке кідатися?
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09.02.2024 17:40 Ответить
« Польський фермери » ( проплачені актівісти ху&ла )
будуть мати доступ до Всіх перевезень України та будуть» фільтрувати» военну допомогу від сільско господарчих продуктив.

Потім цей список військової допомоги зьявіться у МацКве.
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09.02.2024 18:23 Ответить
Нажаль, цей список і так буде у кацапів.
І справа тут не в польськіх маргіналах і не в єрмаках з зеленськими.
Річ у тому, що в Україні повно сміття, яке ненавидить свою країну лютою ненавистю.
Вони прожили тут або все своє життя, або більшу частину і все одно, для них Україна це ворог…
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09.02.2024 19:02 Ответить
Хто е помічником зу&ла, це інша справа. Їх багато і в ЕС, США, та у багатех країнах світу.
Та в Україні теж.

Тут річ іде про польських « блокувальників».
І це джерело працюе на ху&ла. Крапка.
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09.02.2024 19:13 Ответить
Заборонити ввоз в Україну польських продуктів .

колись словаки заборонили ввоз польських яиц , типа те кур плохо кормили . Ми покупали яйца в Австрії.
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09.02.2024 17:27 Ответить
Вони ввозять до нас на 700 млн ми їм на 2 мільярди,треба бити туди де їм буде боляче-по промисловим товарам,обкласти їх перевізників,заборонити вїзд на їх дранті-бо ******* вони на гнилих чадіти,а в даний момент просто блокувати і невипускати їх автівки-всіх
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09.02.2024 19:39 Ответить
1772, 1793, 1795, 1939, ????
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09.02.2024 17:27 Ответить
2024
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09.02.2024 18:41 Ответить
А так можна?
Тобто любий може прийти в хату до польського фермера і заблокувати йому прохід в сортир, наприклад?
Шо там за закони в тій Польщі?
В штатах таких діячів просто пристрелили б і були б праві...
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09.02.2024 17:28 Ответить
В хвальоних Штатах не змогли пристрелити навіть нікого із штурмувальників Білого Дому.
На відміну від України, де "бравиє спєциальниє назовци" розстрілялювали не тільки страшних "біндєравцов" (хлопців з дерев'яними щитами), але й "біндєравок", які намагались надати допомогу пораненим.
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09.02.2024 19:23 Ответить
Через таких людей і починались війни
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09.02.2024 17:33 Ответить
Якась управа на них є?
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09.02.2024 17:34 Ответить
Я б зібрав тітушню, пропустив би їх через кордон, щоб вони добряче тих протестуючих відмантулили...
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09.02.2024 17:36 Ответить
пшов нах януковоч
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09.02.2024 17:42 Ответить
Ти прирівнюєш бидло-селюків до високоосвічених студентів на Майдані?
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09.02.2024 17:44 Ответить
Само ти бидло
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09.02.2024 19:40 Ответить
Олександр, перелогінься, ти акаунти переплутав))
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09.02.2024 20:08 Ответить
Лікуйся,бидло,це тобі від селюків які з половини твоє бидляче рило рятують поки ти ,сцикун,ухиляєшся
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10.02.2024 02:48 Ответить
І ще бидлото-на майдані твоєму драному була половина селян
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10.02.2024 02:50 Ответить
Управа е- це ЕС.

Це проблема ЕС. Вони повинні сами одернути Труска,

як це вони зробили з Орбаном.
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09.02.2024 18:27 Ответить
бажання нема
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10.02.2024 00:07 Ответить
Адвокати Польщі, захисники польских формерів/водіїв/тітушок , скажіть своє слово ! Дуже цікаво
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09.02.2024 17:41 Ответить
Які одвакати Польщі?!

це 100% прокол Польща та персонально Ткска.

Вони пішли проти рішення ЕС. Ніякий суд їх не виправдае.

Тому вони і « просять Україну» забрати свій позив до міжнародного суду. Але Україна цого не забрала,
а тільки « тимчасово призупинила».
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09.02.2024 18:32 Ответить
Путін заявив,що це ...Польша спровокувала Гітлера на війну. Якщо подивитися на цих знедолених пшекофермерів та автоперевізників,що вони витворяють під прикриттям уряду-може так і є? А зараз вони успішно розпалюють 3 СВ ?
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09.02.2024 17:44 Ответить
боже які ви довбойоби, ***** так ******* бо потім скаже що то хахли самі винні у війні бо не віддали "наваросію" у межах 7-ми областей.
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09.02.2024 18:07 Ответить
Чому "потім"? Все вже сказано. І сказано це для "міровой общєствєнності".
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09.02.2024 19:28 Ответить
дійсно Ви праві. А ще зомбаків запевнили в тому, а вони вірять, що якби ***** не почав есвео, то хахли б через місяць тирили унітази в москві та підері..
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09.02.2024 19:32 Ответить
Воно то є не так , але асоціації з маячнею потвори певні виникли і у мене також.
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09.02.2024 20:04 Ответить
Просто блокувати у відповідь польські фури з яблуками чи що вони там ще везуть...
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09.02.2024 17:45 Ответить
а коли вже підпали почнуться?
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09.02.2024 17:49 Ответить
Це приклад потужного братерства, незламного союзу і рішучого партнерства?
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09.02.2024 17:53 Ответить
В каком союзе Украина и с кем она партнёр?
Побираться ещё не партнёрство
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09.02.2024 18:23 Ответить
Гандоны, что фермеры, что власть, которая разрешила им месяц там стоять.
Поддерживаю призывы ответно перекрыть границу для их товаров. Пусть ищут новые рынки сбыта
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09.02.2024 18:16 Ответить
***** їм вже натякає, майже відкритим текстом каже, що Польща наступна. А цим довбогризам байдуже, продовжують добивати того, хто і так вже канає по всіх напрямках.
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09.02.2024 18:19 Ответить
Перед Другою Світовою було все так само. Поляки разом із Гітлером поділили у 1938 році Чехословаччину ( Тішиньська Сілезія їм відійшла). Але у Польщі зараз заборонено про це згадувати.
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09.02.2024 18:50 Ответить
Так, зато вони дуже ********* «згадувати»нашого батьку Бандеру.
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09.02.2024 18:51 Ответить
Це майже в кожній країні така політика ( ми білі та пухнасті,а навколо нас усі огидні та злі).
Хіба що Німеччина не така. Але вже видно ,що німцям також надоїло 80 років поспіль сипати собі голову попелом.
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09.02.2024 19:01 Ответить
Україна має НЕГАЙНО запровадити РАДИКАЛЬНІ дії на митниці та заборонити ввіз з Польщі усіх продуктів харчування та промислових і сільськогосподарських товарів...!!!
70% продуктових товарів котрі ввозять з Польщі в УКРАЇНУ усякі човники, це 100% несертифікований ФАЛЬСИФІКАТ під підробленими БРЕНДАМИ...!!!

Через 7 днів, цих фермерів франів, саміж ПОЛЯКИ розберуть до кісточок та спалять їм усю їхню техніку блокади...!!!
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09.02.2024 18:20 Ответить
А може вони саме цього і добиваються, щоб наші теж ввели блокаду їхніх товарів і це буде виглядати, наче ми блокуємо ЄС та не хочемо поводитись дружньо. Поляки дуже підступні і історія нам це доводила багато разів.
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09.02.2024 18:27 Ответить
Треба сiсти за стiл й випить по чарцi...
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09.02.2024 18:40 Ответить
в 2014 теж таке пропонували ...
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09.02.2024 19:13 Ответить
НІ один ШТРИХКОД на таких товарах, як КАВА, ШОКОЛАД, НУТЕЛЛА, солодощі, масло, оливкова олія та інші та промислові НЕ ЗЧИТАЮТЬСЯ СКАНЕРОМ ШТРИХКОДІВ, сканер видає, як НЕІДЕНТИФІКОВАНИЙ ТОВАР...!!!
На ці товари харчування, що везуть човники цілими вереницями бусів ніхто немає СЕРТИФІКАТУ ВІДПОВІДНОСТІ та ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ...!!!
ОКРІМ фур, котрі ЛЕГАЛЬНО ПЕРЕВОЗЯТЬ продукти харчування з усіма СЕРТИФІКАТАМИ, та ФІТО- ВЕТЕРЕНАРНОЮ ЕКСПЕРТИЗОЮ....!!!

Зайдіть на любий продуктовий ринок і зіскануйте при покупці ШТРИХ КОД соїм смартфоном з любої кави та іншого польського харчування з контрабасу і будете здивовані...!!!
Саме найбільше усяких захворювань та патологій і онкології люди отримують через свою недбалість і не уважність до того, що переміщають і чим насучують свій організм...!!!
Головне, що дешево...!!!
А здоровя та життя то таке для усіх ТЕЛЕПНІВ...!!!
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09.02.2024 18:47 Ответить
А шо там с исками в ВТО на эти "братские" народцы?
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09.02.2024 18:52 Ответить
Угорські фермери влаштували протест біля кордону з Україною: рух вантажівок не блокується.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/9/7441175/
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09.02.2024 18:53 Ответить
Це вже давно відомий факт, що словацькі і мадярські блокувальники починають бикувати лише після того, як їх підбурить польща. Тобто не бикувала б польща, не було б проблем з іншими країнами
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09.02.2024 19:10 Ответить
Протест - скільки завгодно. А також будь які мітинги, виступи по тб та на радіо, у смі - це і є демократія.
Але блокування автошляхів, залізниць, об'єктів критичної інфраструктури - заборонене у будь-якій країні світу.
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09.02.2024 19:58 Ответить
Це вже терор
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10.02.2024 10:56 Ответить
після росії, польща зараз лідер у світі за кількостю збитків завданих економіці Україні за останній рік
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09.02.2024 19:14 Ответить
І на другому місці після Німеччини за обсягом допомоги, наданої військовим мігрантам...
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09.02.2024 20:00 Ответить
пошли вы на х* со своєю допомогою, уроды
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10.02.2024 00:10 Ответить
Ех сусіди, а ми ж можемо й до вас зайти, тільки у складі кацапської армії, яка припреться "асвабаждать ісконниє зємлі"...
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09.02.2024 19:21 Ответить
Там у Польщі влада взагалі є ?
Чи вони там всі подуріли ?
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09.02.2024 19:34 Ответить
Пора вже заблокувати імпорт товару від польських свинособак,хоча продовольства ми туди експортуємо і більше від них але обкласти всі промислові товари 100% митом було б логічно
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09.02.2024 19:36 Ответить
Так, братушки... Я вже не здивуюсь, якщо Польща почне, навіть, постачати зброю куйлу...
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09.02.2024 19:57 Ответить
Пропоную всім українцям розпочати бойкот і не купувати жодного продовольчого товара польського виробництва. Якщо українські підприємці не розуміють, що вони мали б самі це зробити першими, то це тоді варто розпочатии українському народу. Це змусить підприємців утилізувати непродані польські продукти і не закуповувати нові. А польські виробникі нехай реалізовують свої харчі в інших країнах.
Так народ буде мати вплив безпосередньо на політику України в Європі і не будемо наражати свою країну на світовому ринку на санкції, через те що заборон фактично і юридично не існуватиме.

БАН польському їдлу!!!
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09.02.2024 20:00 Ответить
Меклер і ватажки тих "фермерів" повинні тихенько десь зникнути! Все одразу припинеться. СБУ, ГУР, агов яйця демонструйте...
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09.02.2024 20:05 Ответить
Польський фермер про блокування: ми не проти українців, ми проти олігархів, які скуповують в Україні за безцінь і дешево продають в Польщі.
От цікаво, поляк розуміє, хто винен в тій всій херні, а от чому того не можуть зрозуміти українці?
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09.02.2024 20:05 Ответить
А повинні продавати дорого, дорожче, ніж самі польські фермери? То яка це, в біса, конкуренція? І що значить "скуповують за безцінь"? Ніякі українські сільгоспвиробники не працюють собі в збиток. Заробітна платня в сількому господарстві в Україні зараз доволі непогана. Мають українські перекупники можливість продавати свою продукцію дешевше з метою приваблення покупців, то й продають. В цьому і полягає вільна конкуренція. Чи я щось неправильно зрозумів і вільна конкуренція полягає в тому, щоб заборонити, заблокувати, знищити урожай чи поламати техніку більш успішному конкурентові?
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09.02.2024 21:49 Ответить
Працюють українські селяни собі в збиток-хоча б подивись яка кількість техніки і інвентаря викинута на ринок-разів в чотири більше звичайного,мабуть тому що пересідають на дорогу імпортну по твоєму?
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10.02.2024 02:58 Ответить
Ще раз: в мене дуже багато знайомих працюють в с/г. Зарплатня, як на нинішній час, досить непогана, в період збирання врожаю перевищує, навіть, столичну. Якісь фермери працюють у збиток? Значить, вони займаються не своєю справою.
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10.02.2024 12:02 Ответить
Мені плювати на тебе і на твоїх знайомих ,ви не в сільському господарстві працюєте а на міжнародного олігарха тож закрий писок,ти просто баран коли не можеш фемера від міжнародної корпорації відрізнити
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11.02.2024 12:41 Ответить
Не можеш конкурувати з міжнародними олігархами і працюєш в збиток? Віддавай йому землю в оренду і йди до нього трактористом. Матимеш прибуток. І за оренду землі, і зарплатню за роботу. Або ж іди на Банкову і вимагай від уряду дотації, як це роблять всі нормальні фермери в європейських країнах. А твоє ниття та істерики в коментарях на Цензорі нічого не змінять.
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11.02.2024 12:51 Ответить
Слиш ти,чмо розумовообмежене,а непішло б ти член смакувати?
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11.02.2024 13:55 Ответить
Федя,а де ти є таке розумне?може ти десь недалеко то пересічемся я тобі башню відрихтую?я з Лубен,а ти?
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11.02.2024 13:57 Ответить
Не думав я, що в місті моєї юності живуть такі, як ти. Які ні на що не здатні, можуть тільки нити на Цензорі. Ганьбиш місто, яке я люблю. Жаль, що не можу я туди зараз приїхати. Ти б вищало: а мене за що?..
ПС. А піти кацапам башні порихтувати в Авдіївці сцикотно? Чи ти лише на Цензорі такий герой? Чи теж 70-літній вагітний інвалід?
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11.02.2024 14:09 Ответить
Слиш дибіл,ти для початку створи хоча б для себе такого любого робоче місце,бо щось виписуєш про своїх дибільних друзів трактористів що працюють на якусь астарту.та ви скоро і нафіг нікому непотрібні будете-работяги засрані,нам бо нас збанкротять а їм бо автопілот краще за тебе в десять разів все зробить,що тоді заспіваєш?
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11.02.2024 18:32 Ответить
Та ти вже настворював робочих місць. Не вмієш срать - не муч жопу. Йди двірником. Там тобі саме місце.
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11.02.2024 18:36 Ответить
Та при чому тут я?ти створи,бо ти вже і в авдіївському оточенні,і б лондонському котлі землю переорав і і зі всіма трактористами плани аграрної революції склав😂
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11.02.2024 19:04 Ответить
Мої трактористи, на відміну від тебе, бездарного нитіка, роблять справу. І в українських магазинах хліба і продуктів вистачає, і всю Європу ними завалили.
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11.02.2024 19:57 Ответить
Слухай,коли в тебе багато знайомих трактористів і шоферів то що ти можеш цікавого розказати вченому агроному власнику господарства?ото зі своїм рівнем і спілкуйся і видавай їм рекомендації,а захочеш з моїм то іди розкажи цю маячню своєму роботодавцю,він оцінить .а можеш підійти як будуть протести до фермерів розказати що їм краще-вони теж оцінять.я не спілууюсь з трактористами
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11.02.2024 14:40 Ответить
Та я бачу, до чого ти догосподарювався. Не спілкуєшся з трактористами? Себе великим паном відчув? Тому і став злиднем. Попустись. Поки тебе твої ж робітники не попустили.
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11.02.2024 14:53 Ответить
Слиш бидлото,а ти прям таки вже з оточення авдіївського менв виписуєш?мразото,надумаєш-маякни,тай подивимось хто вищатиме.а ти,чмо болотне так і незрозумвло,що ти,нікчема,зв своїми сраними навиками скоро нікому не будеш потрібен-за тебе це зробить автопілот
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11.02.2024 18:24 Ответить
Чого істериш, нікчемо? Догосподарювався, що все просрав, а тепер винних шукаєш? Панота всрана. Йди вантажником, то максимум, на що ти здатен. І то на якесь залізяччя чи дерево, щоб не розбив нічого.
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11.02.2024 18:32 Ответить
По-перше. Головна умова Єврокомісії допуску української агропродукції на ринки Євросоюзу - контроль з боку української влади цін на цих ринках, щоб не допустити обвалу цих ринків.
І друге, найголовніше, українські фермери таки в збитках, таки в боргах і зарплати в сільгоспвиробництві в РАЗИ нижчі, ніж в тій ж Польщі. Хоча затрати ті ж самі, а то й вищі. Тим більше, в цивілізованих державах сільгоспвиробники субсидуються, а в нас, хіба, податки добавляють.
В результаті маємо ситуацію, коли значна частина фермерів цієї весни може просто не вийти на поле, бо задниця. Крім того, в результаті конфліктів минулого року просто пропало вирощування малини, гарбузів, в критичному стані бджільництво... Але ж винні в тому поляки, а чи може не вони? Як там, весело, прикольно курва?
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10.02.2024 09:51 Ответить
Відповів вище. Повторюсь. Не виходить працювати в прибуток? Не працюй. Це капіталізм і ринок. Ніхто нікого не примушує. У поляків теж в прибуток не виходить. Вони об"єднуються, страйкують і вибивають з уряду собі дотації. Хто нашим заважає це робити? І взагалі, якщо ти помітив, на Заході страйки не втихають роками. То якісь залізничники, то пілоти, то вчителі, то шахтарі, то ще хтось. Вимагають собі покращення, достойних умов праці та зарплатні. І добиваються, таки, свого. Капіталізм - світ жорстокий. За себе там треба боротись. А що ми? А ми сидимо, плачемо на Цензорі і покірно чекаємо, коли якась арахамія "соізволить" щось кинути нам з "барського плеча".
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10.02.2024 12:15 Ответить
А чого всі так збудилися , панове? Наче то дійсно кожному з вас в Польщі блокаду вчинили, разом з вирощеним важкою працею на власних клаптях землі врожаєм .
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09.02.2024 20:12 Ответить
ты идиот? это деньги, которые мы зарабатываем, пенсии и т.п.
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10.02.2024 00:11 Ответить
Саме так,навіть тебе,і ти це скоро відчуєш на власному кармані
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11.02.2024 12:43 Ответить
Нашій владі та бізнесу треба було б почати відмовлятися від контрактів з польськими виробниками і відкрито, через ЗМІ наголошувати, що співпраця проблематична саме через блокувальників, дії яких заважають торгівлі та вчасному находженню польських товарів на ринок України. Оскільки польських товарів в Україні дуже багато - мова про величезні суми, які польські виробники аж ніяк не захочуть втрачати і тому вони будуть вимагати від своєї влади припинити це свавілля. З іншого боку, якщо справді є якісь порушення з нашого боку їх теж треба припинити і діяти згідно попередніх домовленостей.
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09.02.2024 20:22 Ответить
Ключові слова "З іншого боку, якщо справді є якісь порушення з нашого боку їх теж треба припинити і діяти згідно попередніх домовленостей. "(с.)
А може саме з цього треба починати? До речі, проблема починається з того, що олігархи-зернотрейдери забезцість скуповують ту всю продукція в наших фермерів. Ні, продукти в наших магазинах дорожчі, ніж в Польщі, а от фермерів відверто грабують. А винні, виявляється поляки...
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09.02.2024 20:30 Ответить
Фашист Дуда з купкою своїх кремлівських посіпак захопили владу у Польщі
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10.02.2024 10:58 Ответить
 
 