Польские фермеры будут блокировать перегрузку украинских сельхозтоваров с железной дороги на автотранспорт

Польские фермеры будут препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт.

Об этом сообщает Гостаможслужба, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от польской стороны, местные фермеры заявили о намерении с сегодняшнего дня, с 9 февраля, в пункте пропуска "Хрубешув - Владимир-Волынский" (ст. "Изов") препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт и перемещению их на терминалы по станции Хрубешув", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грузы других категорий будут перемещаться без ограничений.

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