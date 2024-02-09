Оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на приграничные громады Сумщины, 3 человека погибли (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на пограничные громады Сумской области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

"9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты с территории Российской Федерации нанесли авиационный удар по территории Сумского района. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую громады", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате атаки врага погибли двое мирных жителей, еще одна женщина может находиться под завалами. Четыре человека получили ранения.

Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава МВД Игорь Клименко сообщил о 3 погибших в результате авиаудара по Сумщине.





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