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Новости Война
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Оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на приграничные громады Сумщины, 3 человека погибли (обновлено). ФОТОрепортаж

сумщина,обстріл

Российские оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на пограничные громады Сумской области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.

Наслідки російського авіаудару по Сумщині

"9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты с территории Российской Федерации нанесли авиационный удар по территории Сумского района. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую громады", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате атаки врага погибли двое мирных жителей, еще одна женщина может находиться под завалами. Четыре человека получили ранения.

російський авіаудар по Сумщині

Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.

Наслідки авіаудару по Сумщині

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Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава МВД Игорь Клименко сообщил о 3 погибших в результате авиаудара по Сумщине.

Розбір завалів на Сумщині після авіаудару
Розбір завалів на Сумщині після авіаудару

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бомба (369) обстрел (27071) Сумская область (3106) жертвы (2071)


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Кацапські кінчені підараси.
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09.02.2024 18:22 Ответить
Повинна бути відповідь..., за кожного українця вбити 10 кацапів, і не меньше.
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09.02.2024 18:38 Ответить
Все є ось відполвідь на скоро 3 рік війни
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Ось чому населення вже зле до країв особливо Сумщина, Харківщина.Бо в нас фіксатор фіксувати.А люди гинуть..
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09.02.2024 18:42 Ответить
Сумщину спочатку дрг давили потім арт обстріли потім гради тепер вже КАБи далі що навалою знову підуть.
А ми ось це:
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Країна тир...Немає вже слів одні матюки
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09.02.2024 18:40 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZVSUKL8CymXjDcwMxR--BoBmgLLGO_gRroAyLbwaB5gatuPn04cRH0D0c40uxeAX2UT8GlbwTt0J_TXf6xtIqocc53AMFZzknbUj01RgqyH-fW8EjKgHjo_43uAWjroQVpPpH2vt58o3WfVqtr2Q4Nky0it0m5_IiL_jtpTRgRJiowj6gSOyBMuK_cW8NZzuldzYmpT-D0Y7atVqunHAyN-&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid0rJ6Yiox4bVPZgTmBJfxDfx4C649cK7WQhGkJiFAbepnbsATSXVhqjv1kRGtUFoRhl?__cft__[0]=AZVSUKL8CymXjDcwMxR--BoBmgLLGO_gRroAyLbwaB5gatuPn04cRH0D0c40uxeAX2UT8GlbwTt0J_TXf6xtIqocc53AMFZzknbUj01RgqyH-fW8EjKgHjo_43uAWjroQVpPpH2vt58o3WfVqtr2Q4Nky0it0m5_IiL_jtpTRgRJiowj6gSOyBMuK_cW8NZzuldzYmpT-D0Y7atVqunHAyN-&__tn__=%2CO%2CP-y-R 9 ч. ·

ТЕРМІНОВО . РЕПОСТ

Брати та сестри , потрібна ваша допомога !

В нас на більшості фронтових стабпунктах закінчується універсальна суха плазма 4 групи (її можна зберігати при кімнатній температурі ).

Наразі ДП МОЗу передає військам інші групи такої необхідною сухої плазми від наших міжнародних партнерів , але ДУЖЕ ПОТРІБНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУП КРОВІ . Це дозволить оперативно в фронтовах умовах рятувати життя наших героїв

Перша партія 1000 штук , ціна 43680,00 грн.

Дуже багато поранених, ці тести потрібно купити швидко
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09.02.2024 18:43 Ответить
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09.02.2024 18:44 Ответить
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09.02.2024 18:51 Ответить
К чему эту "новость "выдавать Когда будет столько то и столько полетело в ответ попали туда и туда вот тогда и будут результаты и сдвиги А пока страна будет изображать из себя толерантных терпил ничего не измениться кроме озлобления народа
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09.02.2024 19:23 Ответить
Відповідь буде, чи висловимо глибоку стурбованість і крайнє занепокоєння?
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09.02.2024 21:38 Ответить
 
 