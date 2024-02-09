Оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на приграничные громады Сумщины, 3 человека погибли (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские оккупанты сбросили 7 управляемых авиабомб на пограничные громады Сумской области. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской областной прокуратуры.
"9 февраля 2024 года около 14:00 оккупанты с территории Российской Федерации нанесли авиационный удар по территории Сумского района. По предварительным данным, враг сбросил 7 авиационных бомб типа "КАБ" на Юнаковскую, Хотинскую и Николаевскую громады", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате атаки врага погибли двое мирных жителей, еще одна женщина может находиться под завалами. Четыре человека получили ранения.
Повреждены частные жилые дома, территория фермерского хозяйства, складское помещение.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Глава МВД Игорь Клименко сообщил о 3 погибших в результате авиаудара по Сумщине.
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"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Ось чому населення вже зле до країв особливо Сумщина, Харківщина.Бо в нас фіксатор фіксувати.А люди гинуть..
А ми ось це:
"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством "
Країна тир...Немає вже слів одні матюки
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