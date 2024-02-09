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Новости
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Девять бригад на Восточном фронте получили грузовики, дроны, шины и химические грелки

порошенко

Петр Порошенко во время поездки на Восточный фронт передал в 9 бригад ВСУ автомобили, дроны и снаряжение на 28 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Военные получили грузовики Foden, DAF, авторемонтные мастерские, стирально-душевые комплексы, гранатометы, квадрокоптеры DJI Mavic, FPV-дроны и станции управления, шины для автомобилей HMMWV и "Урал", тактические активные наушники, химические грелки для рук и ног.

Порошенко поблагодарил генерала Залужного и пожелал успехов его преемнику генералу Сырскому.

"Весь народ Украины должен сплотиться вокруг Вооруженных сил. Здесь, в Киеве, начали распространять слухи, что Порошенко сегодня "выйдет на Майдан". Я решил, что мы не будем их подводить. Сказали, что Порошенко выйдет "на Майдан" – вот мы выходим "на Майдан" где-то между Покровском, Кураховым и Авдеевкой", – отметил пятый президент.

"Сегодня у Украины есть один враг, и этот враг – Путин. Вчера Путин дал очень знаковое интервью американскому журналисту. И из его интервью понятно – с Путиным не о чем говорить. Единственная цель, которую он имеет, это уничтожить Украину. Единственное, как мы можем противодействовать этому, – это дать им по зубам", – отметил политик.

Смотрите также: В Великобритании покупают для воинов ВСУ партию из 54 грузовиков DAF. ФОТОрепортаж

Автор: 

Порошенко Петр (19598) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+45
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.02.2024 18:46
+26
Як вам?

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09.02.2024 18:44
+26
Я уже грешным делом подумал, что это лично новый главком из закромов родины выделил... а выходит нет, на арене помощи ВСУ все те же лица
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09.02.2024 18:51
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Як вам?

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09.02.2024 18:44 Ответить
Там десь з такими ж РЗ стоять міражі та гріпени.)
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09.02.2024 19:03 Ответить
Фотошоп,на photoforensics пруфнули уже ,нажаль
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09.02.2024 22:53 Ответить
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.02.2024 18:46 Ответить
Україні потрібні Гетьман і... Отаман

інакше - пропадемо!
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09.02.2024 18:56 Ответить
формула Перемоги України:

Порошенко + Залужний +..+...+...+ пани Генерали та пани посполиті
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09.02.2024 18:58 Ответить
Окрім цього треба богато грошей і зброї.Но для цього треба мати еліту(навіть алегархичну)проукраінську,а не какую разніцу.
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09.02.2024 20:23 Ответить
а обрали Оман
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09.02.2024 20:53 Ответить
велике щасття, що зермаки не можуть звільнити пороха з голови фонду
а то пішов би він за генералами аж бігом.
Порошенку респект
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09.02.2024 19:01 Ответить
АЗеля вечером передаст очередной Гундосік і привіт з 3-х пальців
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09.02.2024 19:16 Ответить
Петро Олексіїович ніяк не вгамуеться, піариться аж гай шумить...
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09.02.2024 18:49 Ответить
Так він піариться за свої мільярди. А твої гроші ідуть на піар зепідра. Відчуваєш різницю?
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09.02.2024 19:04 Ответить
а слово сарказм вам не знайоме?
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09.02.2024 19:11 Ответить
може, і сарказм - але враження від цього коменту двояке.
На сарказм краще ставити смайлики
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09.02.2024 20:43 Ответить
Про стьоб чули щось, драйвер
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09.02.2024 19:43 Ответить
Петро Олексійович таким як ти по губам тим "піаром" водить
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09.02.2024 19:09 Ответить
І хто заважає мільярдеру Зе так піаритись,замість витрачати десятки мільярдів бюджету на своє утриманя?!
АП Порошенка під час війни -0.8 мільірда ₴ нарІд вили що забагато,а на ОП зезидента 18+ мільярдів під час повномасштабної навали - то як нарІд? Мовчить?
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09.02.2024 19:12 Ответить
Я уже грешным делом подумал, что это лично новый главком из закромов родины выделил... а выходит нет, на арене помощи ВСУ все те же лица
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09.02.2024 18:51 Ответить
Ви жартуєте!!! вОно ж бідне, люди десятками, сотнями гривень допомогають, а воно ж хоч копійку дало??? Може хтось чув щоб це неподобство щось дало???? За то його дружина очолює якийсь дивний фонд, де збирають гроші ........... Але своїх не дають!!! Шедевр!!!!
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09.02.2024 19:12 Ответить
Там колись в одного теж дружина гроші збирала . Казала на "Лікарню майбутнього"
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09.02.2024 21:44 Ответить
Ти про любителя меду, пам'ятаю цю ганчірку!!!
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09.02.2024 22:03 Ответить
Петро Олексійович!
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09.02.2024 18:54 Ответить
Повага,людині яка допомагає армії А що стосовно (еліти),яка засідає у Верховний раді ???Це для них не на часі?
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09.02.2024 18:56 Ответить
Порошенко, Порошенко....... Порох!!! А де мін.оборони, ДЕ??? Воно що поставляє в армію???? Контракти на дрони як ви всі чули до сих пір ні хто не отримав, все волонтери, ну ця контора що надає, їжу дай Бог не прострочену і ...........про ********** і решта заліза не кажу не хватало щоб і це волонтери поставляли!!! Наша армія б'ється завдяки волонтерам і різним фондам, ні де в світі чогось подібного немає!!! Пороху і всім хто допомогає армії велика подяка!!!
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09.02.2024 18:57 Ответить
Я чомусь подумав, що після звільнення Залужного, такому як Порошенко заборонять возити військову техніку і спорядження на фронт. Будуть змушувати все здавати в МО, а ті вже від свого імені будуть поставляти у війська. Якийсь наказ чи постанову вони придумають.
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09.02.2024 20:57 Ответить
Ще тільки цього не вистачало!!!
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09.02.2024 21:41 Ответить
Петро молодець!
Не мільйон міфічних смартфонів/дерев/дронів, а постійна і суттєва допомога.
Без пустопорожніх заяв.
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09.02.2024 18:58 Ответить
Вам зезидент вже стільки наобіцяв(від 4.000$ до мілярда дерев і мільйона дронів)!
А ви все незадоволеі!😁
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09.02.2024 19:15 Ответить
винести в заголовок новини , страшне слово "Порошенко" ніяк не можна, Юра любить тілько Нетряпку, воно у всіх заголовках
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09.02.2024 19:00 Ответить
Прочитавши заголовок, я навіть не сумнівався, що це про Порошенка...
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09.02.2024 19:18 Ответить
я теж, але помітив, що самий "незламний" борцюн з неправильною владою, всі вис%ри Нетряпки виділяю жирним шрифтом, а "кривавого баригу" стісняєтся виносити в заголовки.
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09.02.2024 19:23 Ответить
Наговариваете вы на Юрия Евгеньевича, грех это.
Я бы сайт ЦензорНет назвала антипрезидентским. Конечно грязи на Леонида Даниловича я не застала. Но Ющенко, Януковича, Петра Алексеевича и, простите, нынешнего на сайте пида, пардон. песочат.
Как грится, рупь за сто. Потом, нескоро, когда изберут, знаете кого на сайте и его будут скубти.
Эт место здесь такое
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09.02.2024 21:19 Ответить
Намолене?!
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09.02.2024 21:47 Ответить
🤣
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09.02.2024 23:59 Ответить
антипрезидентское.
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10.02.2024 13:42 Ответить
Це називається , свобода слова, нормальне явище для нас!!! Дивитися як на сайтах каналів новин зЄлєпукіних йому вилізують щось там, хто дупу, хто яйця, це називається автократія, тому ліпше бути тут і ще на кількох нормальних сайтах!!!
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09.02.2024 21:48 Ответить
Дякую! Пане Президент!
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09.02.2024 19:01 Ответить
а я вже подумав невже шапіто почало щось робити.....не на часі .....
спасибі Петру Олексійовичу за допомогу!
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09.02.2024 19:03 Ответить
Розслабтесь!
Вони звісно, створять видимість роботи.
Підкинуть трохи дронів, ***********, палива.
Треба ж донести до споживача мантру, що звільнення Залужного, це необхідність, а не результат мстивості і нікчемності зеленського.
Мовляв, от звільнили і все налагодилось!

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09.02.2024 19:07 Ответить
"Шапіто" готує репресії! Порошенко перший на черзі! Чи Ви думаєте що звільнення Залужного то про оборону й про країну?!
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09.02.2024 19:57 Ответить
Дякуємо! Честь!
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09.02.2024 19:05 Ответить
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09.02.2024 19:07 Ответить
трохи людей вийшло на Майдан
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09.02.2024 19:08 Ответить
І це лише початок!
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09.02.2024 19:16 Ответить
Це кінець, а не початок.
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14.02.2024 19:30 Ответить
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09.02.2024 19:09 Ответить
також прибула відкормлена поліція і автозаки.....а воювати нема кому
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09.02.2024 19:10 Ответить
Прочитавши заголовок, відразу зрозуміло що "мародьор-барига-на крові" знову піариться! ніяк не вгамується!
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09.02.2024 19:09 Ответить
-"Сьогодні в України є один ворог, і цей ворог - путін''-. Ее ні. Помиляєтеся! Сьогодні в України два вороги! Другий ворог сидить в Опі!
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09.02.2024 19:14 Ответить
Є два вороги,і обоє Вови!
Хамас,Хезбола,Хуйло!
СоУпадєніє? Шо,знов?!
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09.02.2024 19:20 Ответить
І Хєрпіду
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09.02.2024 20:51 Ответить
Так! Херпіу і ******* разом Хусітами.
І все на Х!
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09.02.2024 21:30 Ответить
Під час свого президентського строку Порох наломав дров, але зараз, мабудь, спокутовує свої гріхи.
Можна зробити висновок що розумні люди можуть робити висновки, а дурні ніколи не вчаться і висновків не роблять. Але це вже про нинішнього.
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09.02.2024 19:19 Ответить
А можна конкретніше,які "дрова" окім русні і ***** він ламав? До тогож ТАК ламав,що вони досі оговтатись (5 років!) не можуть.
Так наломав,що пуйло казав "меня устроит любой,только не Порошенко!", а хто казав " второго срока Поршенко расея не выдержит!".
То перед рашею він "спокутує гріхи"? Може просто допомагає своїй країні як може,і не називає її "порноактрисою з фільмів".
Розуимні люди (25%) зробили висновки у 2019. Чекаємо коли 78%,які звинуватили зе у корупціі, зроблять.
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09.02.2024 19:32 Ответить
Факти,факти. Тільки не міфічні
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09.02.2024 22:05 Ответить
А чем тогда занимается зеленожопая чурка умеров?
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09.02.2024 19:22 Ответить
Как самому сделать химическую грелку?
Соль и медный купорос измельчить в ступке, вместе с древесными опилками засыпать в бутылку. Туда же поместить фольгу, проволоку или обрезки алюминиевой банки. Закрыть крышку, встряхнуть - грелка готова.
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09.02.2024 19:26 Ответить
А яка пропорція , будь ласка.
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09.02.2024 21:58 Ответить
А чому такий заголовок? Чому не "Фонд ПП передав в війська ..."
Виглядає як запрошення в пул "позитивних блогерів"
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09.02.2024 19:28 Ответить
Спасибі Порошенко за допомогу ЗСУ.
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09.02.2024 19:29 Ответить
Ижевск получил дополнительные таблетки Йодида калия
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09.02.2024 19:32 Ответить
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09.02.2024 19:41 Ответить
Когда он еще и Майдан успевает устраивать. при такой загруженности.
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09.02.2024 20:17 Ответить
От які висновки-коменти роблять люди ,які читають заголовок і умнічають)Перша думка :ну от почалось....нова метла.....

А тут оказується не нова,а стара .Дякуєм !
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09.02.2024 20:52 Ответить
Неповний текст того, що сказав Порох... На жаль
https://t.me/PresidentPoroshenko/8396 Головне - тут !
https://t.me/PresidentPoroshenko/8397 А тут - додатково !
https://t.me/PresidentPoroshenko/8398 І ще - тут !
Короче, Порох сьогодні об'їздив Майдани Донеччини...

Коротко:
"Україна має об'єднатися довкола Збройних Сил. І центр цього об'єднання - тут, на фронті.
Всі говорять про зміну Головнокомандувача. Скажу відверто: Валерія Залужного знаю давно, це «Залізний Генерал». Від імені всіх військових та всього українського народу величезна йому вдячність.
Також вітаю нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Я з ним також з 2014 року воював. Можу сказати, що він досвідчений та компетентний. Бажаю йому та усім Збройним Силам України успіхів. Бо саме навколо них весь народ має зараз обʼєднатися.
Владні телеграм-канали почали розповсюджувати фейки, що нібито Порошенко сьогодні вийде на Майдан. І я вирішив, що ми не будемо їх підводити. Сказали, що Порошенко вийде на Майдан, от ми виходимо на Майдан в межах між Покровськом і Кураховим-Авдіївкою. Хто хоче - давайте до нас. Тут дуже круті майдани виходять.
В України один ворог, і цей ворог - путін. Ще один доказ цього - його інтервʼю американському журналісту. З якого ми вкотре зрозуміли: з ним немає про що говорити. Єдина мета, яку він переслідує - це знищення України. Єдине, як ми можемо протистояти цьому - це дати по зубах.
А якщо говорити про переговори - то нехай їх ведуть наші найкращі дипломати. Хто це? Це Збройні Сили України. Вони знають правильну мову, вони вже ефективно провели переговори в 22-му під Києвом. Вони мають хороші аргументи, які показали під Харковом та на Херсонщині. І надалі гідно справляються зі своєю роботою.

Сьогодні ранок наша команда зустріла на українському Сході. Тут, у Донецькій області, до нас з'їхалися представники дев'яти бригад. Десантники та Сухопутні війська - багато знайомих облич, бо так чи інакше наші дороги перетиналися від 2014 року. Співпраця триває, і свідчення цього - цей вантаж на 28 000 000 грн.
Щось новеньке для легендарної 79-ої бригади та її нового комбрига - гранатомети з відкритим прикладом. Це - зброя, яка ефективно влучає у ворога. Це українське виробництво одноразових гранатометів.
Привезли дуже багато активних навушників - їх наполегливо рекомендую і передаю всім бригадам. А для того, щоб у військових не мерзли руки, як у мене зараз, - 100 000 хімічних грілок.
Девʼять бригад! Ніхто не залишився без подарунка. В кожному наступному пості опублікуємо фото-звіт
Збройні Сили України користуються найбільшою довірою в українців. Нехай вони діють, а ми їх підсилимо і підтримаємо.
Був радий бачити кожного і кожну! Дякую вам за захист української землі."

Соррі, я цей комент зкомпілював з трьох повідомлень Пороха в Телеграмі! (А.М.)
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09.02.2024 21:06 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3405 Юрій Бірюков з ГО "Справа Громад" знову звертається до нас, бо боїться, відстати від Пороха у фінансуванні виробничих проектів організації ... Втім, читайте:

"З погляду інформаційних технологій, я зараз пишу абсолютно марний допис про прально-душові контейнери, адже всі обговорюють відставку нашого Генерала.
Але я ще й у логістиці, а наша команда ще й волонтери - а отже робота триватиме у будь-який час доби та за будь-яких змін.
Ми на початку проекту ставилися до виробництва цих комплексів поблажливо та з неабиякою часткою гумору. Ну, зробимо два-три, ну, зробимо десяток, для найближчих та найдорожчих. А потім ми побігли крос "білка в колесі". Сьогодні лише на мить зупинилися, подивилися на порядковий номер, витріщили очі... і побігли далі.
Сто п'ятдесят прально-душових комплексів для ЗСУ. Вже зробили і відправили!
Більше СТА ТИСЯЧ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ!
Загальний бюджет проєкт СТО ДВАДЦЯТЬ ТРИ МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ!
Тут не можна зробити розмір шрифту більше, так що я кричу капслоком. Більш як сто тисяч військових можуть регулярно помитися, одягнути чисту форму та відчути вашу турботу про них. Це - результат нашого забігу!
І ще про сьогоднішню передачу військовим.
Це були представники зенітно-ракетних бригад. Номери бригад вам не відомі, вони не "на слуху". Нікому ж нічого не скаже назва 96-ї зенітно-ракетної бригади, правда? А це небо над Києвом. Так-так, ті самі. Так-так, вони. Живуть у своїх машинах, змінюють дислокацію за лічені хвилини і йдуть на запасні позиції та саме на них полюють "Кинджали". Тепер вони зможуть прийняти душ після зміни. Чи можемо поговорити про 540 зенітно-ракетний полк... Це про Львів. І далі за списком.
Ми - логістичні "білки в колесі". І поки ви нам допомагаєте оплачувати рахунки - ми продовжимо свій біг."

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09.02.2024 21:15 Ответить
Ми усі повинні або воювати, або допомагати хто як може, бо той хто цього не робить не має майбутнього!
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09.02.2024 22:01 Ответить
 
 