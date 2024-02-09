Девять бригад на Восточном фронте получили грузовики, дроны, шины и химические грелки
Петр Порошенко во время поездки на Восточный фронт передал в 9 бригад ВСУ автомобили, дроны и снаряжение на 28 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Военные получили грузовики Foden, DAF, авторемонтные мастерские, стирально-душевые комплексы, гранатометы, квадрокоптеры DJI Mavic, FPV-дроны и станции управления, шины для автомобилей HMMWV и "Урал", тактические активные наушники, химические грелки для рук и ног.
Порошенко поблагодарил генерала Залужного и пожелал успехов его преемнику генералу Сырскому.
"Весь народ Украины должен сплотиться вокруг Вооруженных сил. Здесь, в Киеве, начали распространять слухи, что Порошенко сегодня "выйдет на Майдан". Я решил, что мы не будем их подводить. Сказали, что Порошенко выйдет "на Майдан" – вот мы выходим "на Майдан" где-то между Покровском, Кураховым и Авдеевкой", – отметил пятый президент.
"Сегодня у Украины есть один враг, и этот враг – Путин. Вчера Путин дал очень знаковое интервью американскому журналисту. И из его интервью понятно – с Путиным не о чем говорить. Единственная цель, которую он имеет, это уничтожить Украину. Единственное, как мы можем противодействовать этому, – это дать им по зубам", – отметил политик.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
інакше - пропадемо!
Порошенко + Залужний +..+...+...+ пани Генерали та пани посполиті
а то пішов би він за генералами аж бігом.
Порошенку респект
На сарказм краще ставити смайлики
АП Порошенка під час війни -0.8 мільірда ₴ нарІд вили що забагато,а на ОП зезидента 18+ мільярдів під час повномасштабної навали - то як нарІд? Мовчить?
Не мільйон міфічних смартфонів/дерев/дронів, а постійна і суттєва допомога.
Без пустопорожніх заяв.
А ви все незадоволеі!😁
Я бы сайт ЦензорНет назвала антипрезидентским. Конечно грязи на Леонида Даниловича я не застала. Но Ющенко, Януковича, Петра Алексеевича и, простите, нынешнего на сайте пида, пардон. песочат.
Как грится, рупь за сто. Потом, нескоро, когда изберут, знаете кого на сайте и его будут скубти.
Эт место здесь такое
спасибі Петру Олексійовичу за допомогу!
Вони звісно, створять видимість роботи.
Підкинуть трохи дронів, ***********, палива.
Треба ж донести до споживача мантру, що звільнення Залужного, це необхідність, а не результат мстивості і нікчемності зеленського.
Мовляв, от звільнили і все налагодилось!
Хамас,Хезбола,Хуйло!
СоУпадєніє? Шо,знов?!
І все на Х!
Можна зробити висновок що розумні люди можуть робити висновки, а дурні ніколи не вчаться і висновків не роблять. Але це вже про нинішнього.
Так наломав,що пуйло казав "меня устроит любой,только не Порошенко!", а хто казав " второго срока Поршенко расея не выдержит!".
То перед рашею він "спокутує гріхи"? Може просто допомагає своїй країні як може,і не називає її "порноактрисою з фільмів".
Розуимні люди (25%) зробили висновки у 2019. Чекаємо коли 78%,які звинуватили зе у корупціі, зроблять.
Соль и медный купорос измельчить в ступке, вместе с древесными опилками засыпать в бутылку. Туда же поместить фольгу, проволоку или обрезки алюминиевой банки. Закрыть крышку, встряхнуть - грелка готова.
Виглядає як запрошення в пул "позитивних блогерів"
А тут оказується не нова,а стара .Дякуєм !
https://t.me/PresidentPoroshenko/8396 Головне - тут !
https://t.me/PresidentPoroshenko/8397 А тут - додатково !
https://t.me/PresidentPoroshenko/8398 І ще - тут !
Короче, Порох сьогодні об'їздив Майдани Донеччини...
Коротко:
"Україна має об'єднатися довкола Збройних Сил. І центр цього об'єднання - тут, на фронті.
Всі говорять про зміну Головнокомандувача. Скажу відверто: Валерія Залужного знаю давно, це «Залізний Генерал». Від імені всіх військових та всього українського народу величезна йому вдячність.
Також вітаю нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Я з ним також з 2014 року воював. Можу сказати, що він досвідчений та компетентний. Бажаю йому та усім Збройним Силам України успіхів. Бо саме навколо них весь народ має зараз обʼєднатися.
Владні телеграм-канали почали розповсюджувати фейки, що нібито Порошенко сьогодні вийде на Майдан. І я вирішив, що ми не будемо їх підводити. Сказали, що Порошенко вийде на Майдан, от ми виходимо на Майдан в межах між Покровськом і Кураховим-Авдіївкою. Хто хоче - давайте до нас. Тут дуже круті майдани виходять.
В України один ворог, і цей ворог - путін. Ще один доказ цього - його інтервʼю американському журналісту. З якого ми вкотре зрозуміли: з ним немає про що говорити. Єдина мета, яку він переслідує - це знищення України. Єдине, як ми можемо протистояти цьому - це дати по зубах.
А якщо говорити про переговори - то нехай їх ведуть наші найкращі дипломати. Хто це? Це Збройні Сили України. Вони знають правильну мову, вони вже ефективно провели переговори в 22-му під Києвом. Вони мають хороші аргументи, які показали під Харковом та на Херсонщині. І надалі гідно справляються зі своєю роботою.
Сьогодні ранок наша команда зустріла на українському Сході. Тут, у Донецькій області, до нас з'їхалися представники дев'яти бригад. Десантники та Сухопутні війська - багато знайомих облич, бо так чи інакше наші дороги перетиналися від 2014 року. Співпраця триває, і свідчення цього - цей вантаж на 28 000 000 грн.
Щось новеньке для легендарної 79-ої бригади та її нового комбрига - гранатомети з відкритим прикладом. Це - зброя, яка ефективно влучає у ворога. Це українське виробництво одноразових гранатометів.
Привезли дуже багато активних навушників - їх наполегливо рекомендую і передаю всім бригадам. А для того, щоб у військових не мерзли руки, як у мене зараз, - 100 000 хімічних грілок.
Девʼять бригад! Ніхто не залишився без подарунка. В кожному наступному пості опублікуємо фото-звіт
Збройні Сили України користуються найбільшою довірою в українців. Нехай вони діють, а ми їх підсилимо і підтримаємо.
Був радий бачити кожного і кожну! Дякую вам за захист української землі."
Соррі, я цей комент зкомпілював з трьох повідомлень Пороха в Телеграмі! (А.М.)
"З погляду інформаційних технологій, я зараз пишу абсолютно марний допис про прально-душові контейнери, адже всі обговорюють відставку нашого Генерала.
Але я ще й у логістиці, а наша команда ще й волонтери - а отже робота триватиме у будь-який час доби та за будь-яких змін.
Ми на початку проекту ставилися до виробництва цих комплексів поблажливо та з неабиякою часткою гумору. Ну, зробимо два-три, ну, зробимо десяток, для найближчих та найдорожчих. А потім ми побігли крос "білка в колесі". Сьогодні лише на мить зупинилися, подивилися на порядковий номер, витріщили очі... і побігли далі.
Сто п'ятдесят прально-душових комплексів для ЗСУ. Вже зробили і відправили!
Більше СТА ТИСЯЧ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ!
Загальний бюджет проєкт СТО ДВАДЦЯТЬ ТРИ МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ!
Тут не можна зробити розмір шрифту більше, так що я кричу капслоком. Більш як сто тисяч військових можуть регулярно помитися, одягнути чисту форму та відчути вашу турботу про них. Це - результат нашого забігу!
І ще про сьогоднішню передачу військовим.
Це були представники зенітно-ракетних бригад. Номери бригад вам не відомі, вони не "на слуху". Нікому ж нічого не скаже назва 96-ї зенітно-ракетної бригади, правда? А це небо над Києвом. Так-так, ті самі. Так-так, вони. Живуть у своїх машинах, змінюють дислокацію за лічені хвилини і йдуть на запасні позиції та саме на них полюють "Кинджали". Тепер вони зможуть прийняти душ після зміни. Чи можемо поговорити про 540 зенітно-ракетний полк... Це про Львів. І далі за списком.
Ми - логістичні "білки в колесі". І поки ви нам допомагаєте оплачувати рахунки - ми продовжимо свій біг."
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375411501778331