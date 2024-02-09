Девять бригад на Восточном фронте получили грузовики, дроны, шины и химические грелки

Петр Порошенко во время поездки на Восточный фронт передал в 9 бригад ВСУ автомобили, дроны и снаряжение на 28 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Военные получили грузовики Foden, DAF, авторемонтные мастерские, стирально-душевые комплексы, гранатометы, квадрокоптеры DJI Mavic, FPV-дроны и станции управления, шины для автомобилей HMMWV и "Урал", тактические активные наушники, химические грелки для рук и ног.

Порошенко поблагодарил генерала Залужного и пожелал успехов его преемнику генералу Сырскому.

"Весь народ Украины должен сплотиться вокруг Вооруженных сил. Здесь, в Киеве, начали распространять слухи, что Порошенко сегодня "выйдет на Майдан". Я решил, что мы не будем их подводить. Сказали, что Порошенко выйдет "на Майдан" – вот мы выходим "на Майдан" где-то между Покровском, Кураховым и Авдеевкой", – отметил пятый президент.

"Сегодня у Украины есть один враг, и этот враг – Путин. Вчера Путин дал очень знаковое интервью американскому журналисту. И из его интервью понятно – с Путиным не о чем говорить. Единственная цель, которую он имеет, это уничтожить Украину. Единственное, как мы можем противодействовать этому, – это дать им по зубам", – отметил политик.

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