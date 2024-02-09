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В скором времени будет решение нескольких поместных церквей о признании ПЦУ, - Епифаний

Глава ПЦУ, митрополит Епіфаній. Чернівці, 9 лютого 2024

В Черновцах во время представления нового епископа объединенной Черновицко-Буковинской епархии митрополит Епифаний анонсировал в ближайшее время новые решения поместных православных церквей о признании ПЦУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос о том, что делается, чтобы Православную церковь Украины признавали остальные церкви в мире, Епифаний ответил: "Мы делаем в этом направлении много, но неофициально. Потому что враг работает на всех фронтах. И на внешнем фронте враг достаточно активен. Мы это видим, то есть они работают в других поместных православных церквях для того, чтобы те не признали наш автокефальный статус, но через Вселенского патриарха, как это прописано в Томосе, мы имеем связь со всем православным миром. И сейчас все зависит в какой-то степени от дипломатии. Мы работаем в этом направлении, и я убежден, что в скором времени будет признание еще нескольких поместных церквей. Но мы не объявляем наш план действий для того, чтобы враг нам не помешал", – сказал предстоятель ПЦУ.

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Он выразил надежду, что подобные решения примут сразу несколько поместных мировых православных церквей. Сейчас в православном мире также внимательно следят за событиями, которые происходят в Украине.

"Процессы у нас, с церковной точки зрения, положительные. Ведь Православная церковь Украины является самой большой, постепенно растет, увеличивается, утверждается. Главное, что есть поддержка народа, есть поддержка наших православных украинцев. Поэтому это важно, а в будущем мы постепенно получим и признание других поместных православных церквей, и все то необходимое, что нам нужно для развития и утверждения", – добавил митрополит Епифаний.

Автор: 

Епифаний (347) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+10
ПЦУ це не Київський патріархат!
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09.02.2024 19:24
+5
Відспівують. А в деяких містах України немає жодної громади ПЦУ, а якщо є то вони маленьки і всіх померлих в місті відспівують московські попи на російській мові і нарід до них йде, про ПЦУ мало хто знає. В кожному ритуальному магазині є послуги виключно московських попів. Хто добре знає відмінність церков, той їде до ПЦУ, бо на московській церкві написано, що вона УПЦ і люди думають, що якраз це українська. Все від того, що президент-гарант Конституції не виконав закон Верховної Ради про перейменування церков, де УПЦ мала б називатися - Російська православна церква в Україні. Але свій рейтинг, бо то голоси на виборах, важніші для Херпіду, чим доля українців.
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09.02.2024 20:47
+4
Сумно спостерігати, як люди деградують, все ще думаючи, що релігія - це те, на що можна покластися. Тотальний людський регрес.
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09.02.2024 19:39
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А полеглих воїнів досі відспівують московські попи...
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09.02.2024 19:12 Ответить
Ні, не відспівують
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09.02.2024 19:29 Ответить
Ну, то слава Богу. А може і "насєлєніє" до них не ходить, помолитися "за пабєду рускаґа аружия над супостати"?
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09.02.2024 19:41 Ответить
Насєлєніє то якраз і ходить, тільки воїнів не відспівують
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09.02.2024 19:48 Ответить
бо вони ж відмовляються їх відспівувати? то знач не відспівують
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10.02.2024 00:22 Ответить
Відспівують. А в деяких містах України немає жодної громади ПЦУ, а якщо є то вони маленьки і всіх померлих в місті відспівують московські попи на російській мові і нарід до них йде, про ПЦУ мало хто знає. В кожному ритуальному магазині є послуги виключно московських попів. Хто добре знає відмінність церков, той їде до ПЦУ, бо на московській церкві написано, що вона УПЦ і люди думають, що якраз це українська. Все від того, що президент-гарант Конституції не виконав закон Верховної Ради про перейменування церков, де УПЦ мала б називатися - Російська православна церква в Україні. Але свій рейтинг, бо то голоси на виборах, важніші для Херпіду, чим доля українців.
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09.02.2024 20:47 Ответить
Помагай Боже!
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09.02.2024 19:13 Ответить
Боже, допоможи об'єднати Церкву навколо Київського Патріархату.. Філарет назавжди..
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09.02.2024 19:16 Ответить
ПЦУ це не Київський патріархат!
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09.02.2024 19:24 Ответить
А який?
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09.02.2024 20:03 Ответить
Дикий, та прудкий, троль .
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09.02.2024 20:12 Ответить
По суті є що? Нема? Проходь мимо.
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09.02.2024 20:48 Ответить
Ти хто?
Людина, що присутня на українському сайті із 2021 року і нерозуміє різниці між ПЦУ і Київським Патріархатом справедливо викликає недовіру до себе.
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09.02.2024 20:57 Ответить
Я не сильний в церковних справах. Тому і питаю: до якого патріархату належить ПЦУ і хто зараз є Київським патріархом, таким як був Філарет?
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09.02.2024 21:09 Ответить
Нижче все написав "Анатолій К".
Коротка відповідь- ні до якого, предстоятель ПЦУ- має сан митрополита.
Читайте статтю- там все написано. Входить до 16- ти автокефальних церков світу, як рівна із рівних церков.
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09.02.2024 21:16 Ответить
Тобто, виходить, що УПЦ КП на чолі з Патріархом Філаретом була за статусом вища, ніж нинішня ПЦУ. І більш самостійною. Я правильно зрозумів?
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09.02.2024 21:26 Ответить
Якщо перестанеш флудити, знайдеш у телефоні Гугл - і почнеш вивчати питання, може і знайдеш відповідь на своє питання. Але якщо IQ нижче 80, можеш не починати.
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09.02.2024 21:58 Ответить
Тобто, я все правильно зрозумів, але визнати це в тебе духу не вистачає. Ну, що ж, хай так і буде.
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09.02.2024 22:02 Ответить
Ти виявився дуже кмітливим троль і все правильно зрозумів, твоє місце біля параші .
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09.02.2024 22:04 Ответить
Цікаві ви люди. Якщо хтось задає прості питання, які для вас виявляються "невдобними", то зразу "троль" чи "кацап". Чому ви такі слабкодухі, що боїтесь визнати, що вас в свій час хтось розвів, як лохів?
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09.02.2024 22:13 Ответить
Кого " вас" троль і хто "розвів", випорожняйся конкретніше, "покажи лічіко Гульчатай" ?
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09.02.2024 22:22 Ответить
Ти і сам все розумієш, не дарма ж починаєш істерити. Але визнати в тебе сміливості не вистачає. Ну що ж поробиш, що Бог дав.
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09.02.2024 22:25 Ответить
Що троль, рипить у спині, бздошно стало російське ІПСО розводити?
Так, вопорожняйся, кого "вас" і хто "розвів ?
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09.02.2024 22:28 Ответить
А, бач, що я ще забув. Крім "троля" і "кацапа" у вас ще є "російське ІПСО". Зрозуміло. Нічого, не істери. Все буде добре. Підростеш, все зрозумієш.
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09.02.2024 22:48 Ответить
Так що, росіянин, вже нічого не хочецця, хотєлка пєрєхотєла ?
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09.02.2024 23:13 Ответить
Що? Уже "росіянин"? Ти робиш успіхи, поповнюєш свій словниковий запас. Дивись, такими темпами через пару десятків років і на рівень 80 по IQ вийдеш. Молодець. Старайся.
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09.02.2024 23:19 Ответить
Злякався пістона, росіянин?. Не боісь, тобі не боляче вставлять, колись трутень, ти прихильник сатанату гомосексуаліста гундяєва ?
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09.02.2024 23:49 Ответить
Збоченець? Я прихильник Патріарха Філарета. Свого трутня засунь собі в одне місце.
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09.02.2024 23:53 Ответить
Якого "патріарха"? Філарета? А якакою "патріархією" керує "патріарх" ?
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10.02.2024 00:40 Ответить
Зверніться до Гусла і він Вам розповість, якщо Вам це цікаво. Коротко - ПЦУ утворилася 15 грудня 2018 року на визнаному Вселенським патріархатом помісному соборі шляхом об'єднання українських православних юрисдикцій на ґрунті повної канонічної незалежності. Правосла́вна це́рква Украї́ни (ПЦУ) християнська церква, найчисельніша православна церква в Україні за кількістю вірян. Одна з шістнадцяти автокефальних православних церков, п'ятнадцята в диптиху.Православна церква визнає ПЦУ єдиною канонічною правонаступницею Київської митрополії, тоді як Католицька церква єдиною канонічною правонаступницею визнає УГКЦ.
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09.02.2024 20:54 Ответить
Він це без вашого пояснення дуже добре знає. У нього робота така.
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09.02.2024 20:58 Ответить
Нижче вас і над вами- російські тролі із завданням внеси розкол у ПЦУ. Вони все знають. Робота така
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09.02.2024 20:10 Ответить
Сумно спостерігати, як люди деградують, все ще думаючи, що релігія - це те, на що можна покластися. Тотальний людський регрес.
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09.02.2024 19:39 Ответить
Релігія - найпоширеніший вид психотерапії.
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09.02.2024 19:43 Ответить
Якщо назвати опіат ліками, то - так.
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09.02.2024 20:03 Ответить
Так опіати і є ліками. І зміїна отрута. І купа інших отруйних речовин. Все залежить від дозування.
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09.02.2024 20:12 Ответить
Головне не переборщити з опіатами
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09.02.2024 20:45 Ответить
Доречі, чого церкви не сплачують податки?
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09.02.2024 19:49 Ответить
Як не стараюцця ростролі на гілці, а таки процес іде...
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09.02.2024 20:14 Ответить
Якщо інші помісні церкви не поважають рішення вселенського патріарха, то може вони не такі й помісні. Бо виходить, що вони типу незалежні але не хочуть розривати єднання з мпц. Яка не визнає першості Константинополя.
Може хто не знає, але будь-яка церква існує на пожертвування. І поведінка деяких церков прямо показує - з чиїх рук вони годуються.
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10.02.2024 00:18 Ответить
Суд злочинно прийняв бік УПЦ МП у суперечці із заповідником на Хмельниччині.
Анти-україський cуд став на бік УПЦ МП у суперечці із заповідником на Хмельниччині.
Верховний суд України у середу, 20 грудня 2023 року, скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держетнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язків із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького також одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у підступному Верховному суді.
Отак йде заборона ворожої кацапської церкви в Україні!
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10.02.2024 09:37 Ответить
 
 