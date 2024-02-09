В скором времени будет решение нескольких поместных церквей о признании ПЦУ, - Епифаний

В Черновцах во время представления нового епископа объединенной Черновицко-Буковинской епархии митрополит Епифаний анонсировал в ближайшее время новые решения поместных православных церквей о признании ПЦУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На вопрос о том, что делается, чтобы Православную церковь Украины признавали остальные церкви в мире, Епифаний ответил: "Мы делаем в этом направлении много, но неофициально. Потому что враг работает на всех фронтах. И на внешнем фронте враг достаточно активен. Мы это видим, то есть они работают в других поместных православных церквях для того, чтобы те не признали наш автокефальный статус, но через Вселенского патриарха, как это прописано в Томосе, мы имеем связь со всем православным миром. И сейчас все зависит в какой-то степени от дипломатии. Мы работаем в этом направлении, и я убежден, что в скором времени будет признание еще нескольких поместных церквей. Но мы не объявляем наш план действий для того, чтобы враг нам не помешал", – сказал предстоятель ПЦУ.

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Он выразил надежду, что подобные решения примут сразу несколько поместных мировых православных церквей. Сейчас в православном мире также внимательно следят за событиями, которые происходят в Украине.

"Процессы у нас, с церковной точки зрения, положительные. Ведь Православная церковь Украины является самой большой, постепенно растет, увеличивается, утверждается. Главное, что есть поддержка народа, есть поддержка наших православных украинцев. Поэтому это важно, а в будущем мы постепенно получим и признание других поместных православных церквей, и все то необходимое, что нам нужно для развития и утверждения", – добавил митрополит Епифаний.