В скором времени будет решение нескольких поместных церквей о признании ПЦУ, - Епифаний
В Черновцах во время представления нового епископа объединенной Черновицко-Буковинской епархии митрополит Епифаний анонсировал в ближайшее время новые решения поместных православных церквей о признании ПЦУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
На вопрос о том, что делается, чтобы Православную церковь Украины признавали остальные церкви в мире, Епифаний ответил: "Мы делаем в этом направлении много, но неофициально. Потому что враг работает на всех фронтах. И на внешнем фронте враг достаточно активен. Мы это видим, то есть они работают в других поместных православных церквях для того, чтобы те не признали наш автокефальный статус, но через Вселенского патриарха, как это прописано в Томосе, мы имеем связь со всем православным миром. И сейчас все зависит в какой-то степени от дипломатии. Мы работаем в этом направлении, и я убежден, что в скором времени будет признание еще нескольких поместных церквей. Но мы не объявляем наш план действий для того, чтобы враг нам не помешал", – сказал предстоятель ПЦУ.
Он выразил надежду, что подобные решения примут сразу несколько поместных мировых православных церквей. Сейчас в православном мире также внимательно следят за событиями, которые происходят в Украине.
"Процессы у нас, с церковной точки зрения, положительные. Ведь Православная церковь Украины является самой большой, постепенно растет, увеличивается, утверждается. Главное, что есть поддержка народа, есть поддержка наших православных украинцев. Поэтому это важно, а в будущем мы постепенно получим и признание других поместных православных церквей, и все то необходимое, что нам нужно для развития и утверждения", – добавил митрополит Епифаний.
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Людина, що присутня на українському сайті із 2021 року і нерозуміє різниці між ПЦУ і Київським Патріархатом справедливо викликає недовіру до себе.
Коротка відповідь- ні до якого, предстоятель ПЦУ- має сан митрополита.
Читайте статтю- там все написано. Входить до 16- ти автокефальних церков світу, як рівна із рівних церков.
Так, вопорожняйся, кого "вас" і хто "розвів ?
Може хто не знає, але будь-яка церква існує на пожертвування. І поведінка деяких церков прямо показує - з чиїх рук вони годуються.
Анти-україський cуд став на бік УПЦ МП у суперечці із заповідником на Хмельниччині.
Верховний суд України у середу, 20 грудня 2023 року, скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держетнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язків із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького також одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у підступному Верховному суді.
Отак йде заборона ворожої кацапської церкви в Україні!