Конгрессмен США Кроу об отставке Залужного: Зеленский имеет право искать новый подход

Соединенные Штаты отмечают лидерство Валерия Залужного в должности главнокомандующего Вооруженными силами и одновременно поддерживают право и ответственность президента Владимира Зеленского искать обновления и новый подход после двух лет войны.

Об этом заявил член комитета по разведке Палаты представителей США Джейсон Кроу на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США и Украина разделяют одну ценность - гражданский контроль за войском. Эта ценность проверена временем и очень важна для любой демократии. Гражданский лидер имеет право и ответственность выбирать лидеров, чтобы двигаться дальше. Мы понимаем, что после двух лет президент Зеленский ищет обновление и новый подход. Это также его право, и мы это поддерживаем", – сказал он.

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Конгрессмен выразил глубокое уважение и благодарность Залужному, который возглавлял оборону Украины в течение последних двух лет, "который оставался со своими солдатами и делал это удивительно".

"Несомненно, что его за лидерство надо отметить", - подчеркнул американский политик.