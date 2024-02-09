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Конгрессмен США Кроу об отставке Залужного: Зеленский имеет право искать новый подход

Двопартійна делегація Конгресу США в Києві

Соединенные Штаты отмечают лидерство Валерия Залужного в должности главнокомандующего Вооруженными силами и одновременно поддерживают право и ответственность президента Владимира Зеленского искать обновления и новый подход после двух лет войны.

Об этом заявил член комитета по разведке Палаты представителей США Джейсон Кроу на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"США и Украина разделяют одну ценность - гражданский контроль за войском. Эта ценность проверена временем и очень важна для любой демократии. Гражданский лидер имеет право и ответственность выбирать лидеров, чтобы двигаться дальше. Мы понимаем, что после двух лет президент Зеленский ищет обновление и новый подход. Это также его право, и мы это поддерживаем", – сказал он.

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Конгрессмен выразил глубокое уважение и благодарность Залужному, который возглавлял оборону Украины в течение последних двух лет, "который оставался со своими солдатами и делал это удивительно".

"Несомненно, что его за лидерство надо отметить", - подчеркнул американский политик.

Автор: 

Конгресс США (1234) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+20
а Штати не цікавить той факт, що вони підтримують самодура з диктаторськими замашками?
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09.02.2024 19:54
+13
Ми теж розуміємо Зеленського - два роки терпіти підлеглого, який розумніший за нього в 10 разів і люди його насправді ******* (не завдяки диктатурі і ботам) - це ж жах для самозакоханого другосортного коміка
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09.02.2024 19:58
+12
"Зеленський має право шукати новий підхід" (с) - черговий експеримент, над живими людьми, з ОПи неповносправного, під час жахливої війни
- ок, з 20 травня 2024 року українці також матимуть право шукати новий підхід
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09.02.2024 19:57
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Але наразі він шукає приход
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09.02.2024 19:54 Ответить
а Штати не цікавить той факт, що вони підтримують самодура з диктаторськими замашками?
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09.02.2024 19:54 Ответить
Ну как бы так и Путина можно оправдать.
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09.02.2024 20:13 Ответить
конгресмени хотять одержати рашку-2, лише з американським душком ?
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09.02.2024 20:06 Ответить
Конгресмени-демократи переживають за америку і амеріканців,а не за тупе населення,повіривши в блазня(перестать стрелять,таріфи).І як що американці оберуть трампа то отримають не рашку-2 а щьось на кшалт гітлера чи мусоліні.
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09.02.2024 20:15 Ответить
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09.02.2024 20:42 Ответить
Штати підтримували багатьох, мяко кажучи не дуже хороших людей. Але там працює принцеп він звичайно негідник, але наш негідник.
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09.02.2024 20:06 Ответить
Західний Берлін і ФРН, Південна Корея, Тайвань...
НДР, КНДР, КНР....
Краще бути в переліку "наших негідників" від США, чим "братом від СРСР (РФ), IMHO
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09.02.2024 21:37 Ответить
Поцікавтесь які режими підтримували Штати в латинській Америці, скількох президентів потім скидали а ті тікали з награбованим. Наш керманич для них нічим не кращій і не гірший. Поки щось робиться в їхніх інтересах їм пофігу, що він робе.
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09.02.2024 22:00 Ответить
Ну якщо кількість "зашкварів" США перевищіть кількість країн "Варшавського договору", Кубу, КНР, КНДР і всі (тепер) незалежні країни (за винятком, мінімум, БРСР) колишні "республіки СРСР", то я спробую з'їсти свій капелюх
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09.02.2024 22:13 Ответить
кто платит деньги, Зин ?
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09.02.2024 20:07 Ответить
і шукати вихід з чого???
з тієї сраки в яку він з єрмаком загнав Україну??
чи слова: ми ваші гроші не крадемо, лиш свої, сказав порох!!!???
чи що недодали на контрнаступ 65% обіцяного, винуватий Залужний???
чи що люди єрмака списдили гуманітарку, а винуватих нема...
якого виходу шукати має право нєв"**********????
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09.02.2024 20:42 Ответить
Ага. Новий підхід до виконання оманських договорняків.
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09.02.2024 19:57 Ответить
"Зеленський має право шукати новий підхід" (с) - черговий експеримент, над живими людьми, з ОПи неповносправного, під час жахливої війни
- ок, з 20 травня 2024 року українці також матимуть право шукати новий підхід
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09.02.2024 19:57 Ответить
Ми теж розуміємо Зеленського - два роки терпіти підлеглого, який розумніший за нього в 10 разів і люди його насправді ******* (не завдяки диктатурі і ботам) - це ж жах для самозакоханого другосортного коміка
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09.02.2024 19:58 Ответить
Ха-ха, а що вони повинні сказати на люди?
ваші варіанти!
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09.02.2024 20:16 Ответить
https://prm.ua/ru/zelenskiy-yavlyaetsya-narkomanom-poskolku-otkazyivaetsya-ot-nezavisimoy-ekspertizyi-paliy/ https://prm.ua/ru/zelenskiy-yavlyaetsya-narkomanom-poskolku-otkazyivaetsya-ot-nezavisimoy-ekspertizyi-paliy/

Як у воду глядів
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09.02.2024 20:01 Ответить
Дратує те , що такий як Єрмак , вирішує все в нашій країні ,
який не має
жодних повноважень для цих дій 🙁
Звільняти генерала Залужного , який кровʼю і потом заробляв прихильність народу України, а також воєнних !!

Зеленський в черговий раз підірвав довіру до украінців , і жодного
слова не сказав , за що звільнив професіонала , залізного генерала
Залужного😠
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09.02.2024 20:03 Ответить
ймовірно, що приблизно через рік Зеленьський знову запропонує те від чого звільнив пана Залужного- велике бачиться з далеку.. він це скоро зрозуміє
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09.02.2024 20:05 Ответить
Невже Ви думаєте ,що це наркоманське одоробло проживе ще рік?
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09.02.2024 20:17 Ответить
За два місяці він перестане бути президентом і не важливо, що він запропонує.
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09.02.2024 20:38 Ответить
Звичайно має право, але доцільність? Якби він вигнав самих великих мародерів і порушників законів єрмака і татарова, а після них почав змінювати військове керівництво, то можна було і зрозуміти. А такі дії скоріше всього вказують на його вред Україні.
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09.02.2024 20:08 Ответить
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09.02.2024 20:09 Ответить
Має і даємо можливість шукати..тільки чи на довго вистачить нашого терпіння..
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09.02.2024 20:17 Ответить
Він мав право просто застрелитись
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09.02.2024 20:21 Ответить
які підходи? нестача зброї, берем м'ясом?
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09.02.2024 20:21 Ответить
те, що американці великі балаболи - то це також треба розуміти
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09.02.2024 20:22 Ответить
Звільнив Залужного замість Єрмака, Татарова, а ще не посадили Баканова, Рєзнікова і т.п. ..., а полковник Червінський і далі сидить...
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09.02.2024 20:23 Ответить
Звісно, що має, але журба не в тому. Він не дуже розбирається в тих рішеннях і взагалі, важко пригадати хоча б одне вдале за п'ять років.
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09.02.2024 20:31 Ответить
Краще б цей Джейсон Кроу член комітету з питань розвідки Палати представників США запитав в "зелених зрадників".чому досі не звільнений рашистський агент єрмак....
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09.02.2024 20:43 Ответить
В армії мільйон людей, на фронті 200-300 тисяч і постійний брак резервів та вимоги генштабу нової мобілізації. Можливо треба провести аудит наявних військових і розумно розпоряджатися тими що є? Це довільний виклад звернення зеленого щодо звільнення Залужного. Конкретно в цьому випадку ухилянт і українофоб (колишній) - все правильно тлумачить. А чи змінить стан речей у ЗСУ Сирський - побачимо. Краще було б Кривоноса призначити той дасть чортів і підлеглим і Верховному.
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09.02.2024 20:51 Ответить
До млинка ще й вітру треба.
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09.02.2024 20:52 Ответить
Притащиться из-за океана, чтобы высказать банальное бла-бла-бла?
Или у них есть и другие цели приезда, более потужные?
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09.02.2024 20:52 Ответить
А чом і ні?
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09.02.2024 21:46 Ответить
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09.02.2024 22:46 Ответить
Зеленский имеет право искать новый подход к поиску своих мозгов...
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09.02.2024 23:43 Ответить
Кожен має право бути дебілом, а ЗЕ активно використовує це право
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10.02.2024 10:50 Ответить
 
 