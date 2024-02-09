Конгрессмен США Кроу об отставке Залужного: Зеленский имеет право искать новый подход
Соединенные Штаты отмечают лидерство Валерия Залужного в должности главнокомандующего Вооруженными силами и одновременно поддерживают право и ответственность президента Владимира Зеленского искать обновления и новый подход после двух лет войны.
Об этом заявил член комитета по разведке Палаты представителей США Джейсон Кроу на брифинге в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"США и Украина разделяют одну ценность - гражданский контроль за войском. Эта ценность проверена временем и очень важна для любой демократии. Гражданский лидер имеет право и ответственность выбирать лидеров, чтобы двигаться дальше. Мы понимаем, что после двух лет президент Зеленский ищет обновление и новый подход. Это также его право, и мы это поддерживаем", – сказал он.
Конгрессмен выразил глубокое уважение и благодарность Залужному, который возглавлял оборону Украины в течение последних двух лет, "который оставался со своими солдатами и делал это удивительно".
"Несомненно, что его за лидерство надо отметить", - подчеркнул американский политик.
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НДР, КНДР, КНР....
Краще бути в переліку "наших негідників" від США, чим "братом від СРСР (РФ), IMHO
з тієї сраки в яку він з єрмаком загнав Україну??
чи слова: ми ваші гроші не крадемо, лиш свої, сказав порох!!!???
чи що недодали на контрнаступ 65% обіцяного, винуватий Залужний???
чи що люди єрмака списдили гуманітарку, а винуватих нема...
якого виходу шукати має право нєв"**********????
- ок, з 20 травня 2024 року українці також матимуть право шукати новий підхід
ваші варіанти!
Як у воду глядів
який не має
жодних повноважень для цих дій 🙁
Звільняти генерала Залужного , який кровʼю і потом заробляв прихильність народу України, а також воєнних !!
Зеленський в черговий раз підірвав довіру до украінців , і жодного
слова не сказав , за що звільнив професіонала , залізного генерала
Залужного😠
Или у них есть и другие цели приезда, более потужные?