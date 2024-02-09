Встреча Байдена и Шольца может "подвинуть" Украину к дальнобойному оружию, - Маркарова

В Германии Бундестаг не поддержал проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента и Spiegel.

Инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования – 485 голосов "против", 178 "за" и трое воздержались.

При этом, как пишет Spiegel, резолюцию не поддержали депутаты от немецких "Зеленых" и Свободной демократической партии, несмотря на призывы о передаче Украине Taurus.

"К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено только на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия", - утверждают "Зеленые".

Следует отметить, что даже если немецкий парламент поддержит идею поставок ракет Taurus Украине, это еще не означает оказания такой помощи. Для передачи вооружения нужно решение германского правительства.

Украина уже с прошлого года делает запрос Германии о передаче ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Такое вооружение необходимо для нанесения ударов по тыловым объектам россиян.