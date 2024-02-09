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Встреча Байдена и Шольца может "подвинуть" Украину к дальнобойному оружию, - Маркарова

олаф,шольц

В Германии Бундестаг не поддержал проект резолюции оппозиционной партии ХДС с призывом передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого парламента и Spiegel.

Инициативу ХДС отказались поддерживать в ходе поименного голосования – 485 голосов "против", 178 "за" и трое воздержались.

При этом, как пишет Spiegel, резолюцию не поддержали депутаты от немецких "Зеленых" и Свободной демократической партии, несмотря на призывы о передаче Украине Taurus.

"К сожалению, нынешнее предложение фракции ХДС/ХСС направлено только на тактическое преимущество во внутриполитических дебатах в Федеративной Республике Германия", - утверждают "Зеленые".

Следует отметить, что даже если немецкий парламент поддержит идею поставок ракет Taurus Украине, это еще не означает оказания такой помощи. Для передачи вооружения нужно решение германского правительства.

Украина уже с прошлого года делает запрос Германии о передаче ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Такое вооружение необходимо для нанесения ударов по тыловым объектам россиян.

Автор: 

Маркарова Оксана (279) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+5
безпорадна потвора-корупціонерка та маркарова...
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09.02.2024 20:26
+5
Це товсте гівно ЗЄлі москалька Маркарова хуцпу ганяє в вуха українчікам із стада 73%!
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09.02.2024 20:28
+4
На біса ви, блаЗЄнські, завжди наввипередки сповіщаєте про надання якоїсь новітньої зброї? Чому таке нетримання?

Хіба не можна помовчати? Ми ж самі дізнаємося про таку зброю після знищення кацапні.

Але ні. Кожне блаЗЄнське хоче бути озвучувачем "добрих_звісток". А про погані -- ні пари з уст. Жоден. Тьху на вас.
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09.02.2024 21:19
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безпорадна потвора-корупціонерка та маркарова...
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09.02.2024 20:26 Ответить
Це товсте гівно ЗЄлі москалька Маркарова хуцпу ганяє в вуха українчікам із стада 73%!
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09.02.2024 20:28 Ответить
Може??? Це ми гадаєте, чи ми знаємо, чи мріємо... чи не туди попали..
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09.02.2024 20:29 Ответить
Все питання в "може","надіємося" ітд. І так завжди.
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09.02.2024 20:30 Ответить
таку саму куйню,задовго до цього "ви...еру" маркарової, бабусі -пенсіонерки із пенсієюв 2700 тис.грн вже давно біля підїзду перетерли...
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09.02.2024 20:39 Ответить
Головне шоб Украіну не відсунули від далекобіиноі зброі -- якась нездорова канітєль
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09.02.2024 20:47 Ответить
І до чого тут Маркарова?
Вона співробітниця https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-und-fdp-lehnen-taurus-fuer-die-ukraine-ab-obwohl-sie-eigentlich-dafuer-sind-a-14474091-8873-4019-8d45-************ Spiegel чи РБК-Україна? А може https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/ Цензор.НЕТ ? А може вона членкиня ХДС/ХСС чи німецьких "Зелених"?
Щось не побачив у новині прізвища Маркарової...
Чи це як Мельник з Бразилії коментує дії Німеччини?
Хтось із цих бл@дських дєрьмаківських узеленських може виконувати СВОЮ роботу? Чи їм пороблено і вони будуть робити усе, аби нічого не робити?
🤔
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09.02.2024 20:49 Ответить
Канцлер Німеччини у США знайшов свого клона , сенатора від штату Делавар .
.
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09.02.2024 21:00 Ответить
Тебя к гиляке нужно подвинуть, зеленожопая свиноматка! Пора сучку на сало пускать!
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09.02.2024 21:16 Ответить
На біса ви, блаЗЄнські, завжди наввипередки сповіщаєте про надання якоїсь новітньої зброї? Чому таке нетримання?

Хіба не можна помовчати? Ми ж самі дізнаємося про таку зброю після знищення кацапні.

Але ні. Кожне блаЗЄнське хоче бути озвучувачем "добрих_звісток". А про погані -- ні пари з уст. Жоден. Тьху на вас.
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09.02.2024 21:19 Ответить
пі-ар-асти, сер ))
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09.02.2024 22:28 Ответить
Ось такі вони послиці, аж блищить, від важкого переїдання… про щось МОЖЕ глаголити!!!
Десь, такі ж послиці, дивно затихарилися у Болгарії та Швейцарії…разом тараном…
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09.02.2024 21:23 Ответить
Макакова така смішна.
Зеля нас уже посунув у бік срасєї
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09.02.2024 21:30 Ответить
Я не можу читати цю не відомо хто!!! Ну який з неї посол!!! Посол в США повинен чутками сидіти в сенаті, конгресі, в Білому домі, а це що раз на кілька місяців щось перне і зникає.......... а чого дивуватися, хто її поставив такий самий лузер-піаніст!!!
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09.02.2024 21:40 Ответить
так, це робить німець Шольц, а не Маркарова... у цей же час Петра на кордоні не випускають на зустрічі...
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09.02.2024 22:29 Ответить
краще б воно мовчало
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09.02.2024 22:58 Ответить
Ця п-ня хоч одного разу вгадала? Хоча б за законом випадкового шансу? Зелена дипломатія на марші.
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10.02.2024 07:10 Ответить
 
 