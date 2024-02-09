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Новости Помощь Украине
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Делегация Конгресса в Киеве уверяет, что США продолжат поддержку Украины: "Это тоже в интересах Америки"

Двопартійна делегація Конгресу США у Києві

Члены делегации Палаты представителей Конгресса США в Киеве заверили, что США настроены дальше поддерживать Украину и это главный сигнал их визита.

Республиканец Френч Хилл отметил, что опросы в США свидетельствуют о том, что американцы не хотят победы Путина в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Народ знает, что это плохо не только для Европы, плохо для народа Украины, суверенитета Украины, но и для мира… Мы не допустим, чтобы эту суверенную нацию разрушил неустанно пожирающий российский медведь, даже если он не голоден", – сказал Хилли.

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Демократ Джейсон Крау отметил, что цель их приезда – послать сигнал, что США поддерживают Украину.

"Мы поддерживаем Украину не только потому, что понимаем, что защита свободы и демократии во всем мире является американской ценностью, а мы поддерживаем Украину, потому что это также в интересах Америки. С менее чем 5% нашего годового оборонного бюджета мы помогли Украине обеспечить стабильную и процветающую Европу. Мы помогли Украине уничтожить более половины российской армии. Мы помогли Украине защитить наших союзников по НАТО", - подчеркнул он.

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"Инвестиции и поддержка американским народом в этой борьбе, в этих усилиях – это то, что мы с гордостью сделали, и я надеюсь, что мы продолжим это делать", – заявила демократ Эбигейл Спанбергер.

Глава комитета Палаты представителей Майк Тернер отметил, что визит делегации комитета сигнализирует о том, что США полностью поддерживает финансирование, пишет Укринформ.

"Мы уверены в невероятной поддержке Палаты представителей и Сената и мы этого достигнем в совместном пакете, который предоставит вооружение, в котором нуждается Украина. Эта группа, а также другие члены Палаты представителей и Сената, являются, кроме того, большими сторонниками предоставления Украине дальнобойного оружия, учитывая потребности на поле боя", – сказал Тернер.

Автор: 

Конгресс США (1234) помощь (7800)


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Топ комментарии
+9
Мені подобаються американцв. Прямі і відверті ковбої.
менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО" Джерело:
Яку ціну за процвітання Європи та захист НАТи заплатила при цьому Україна, які втрати понесла - це питання другорядне. "Дєнех нєт но ви дєржитєсь".
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09.02.2024 20:56
+7
Слова підтримки - це добре, щира подяка...
Подивимось на дії - голосування
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09.02.2024 20:57
+5
Мне кажется они что то путают. Держать нас за руки и поддерживать ето не одно и то же.
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09.02.2024 20:54
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подстилки трамповские,у Рональда головокружение в гробу
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09.02.2024 20:51 Ответить
ваві та дерьмаку гроші не давайте напряму і все буде ОК
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09.02.2024 20:51 Ответить
Мне кажется они что то путают. Держать нас за руки и поддерживать ето не одно и то же.
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09.02.2024 20:54 Ответить
Мені подобаються американцв. Прямі і відверті ковбої.
менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО" Джерело:
Яку ціну за процвітання Європи та захист НАТи заплатила при цьому Україна, які втрати понесла - це питання другорядне. "Дєнех нєт но ви дєржитєсь".
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09.02.2024 20:56 Ответить
Слова підтримки - це добре, щира подяка...
Подивимось на дії - голосування
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09.02.2024 20:57 Ответить
Чому б демократам у Палаті представників не надати гарантій спікеру - республіканцю про його підтримання і збереження на посаді, якщо трампісти намагатимуться зняти спікера - республіканця з посади?
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10.02.2024 01:55 Ответить
Говорят одно,делают другое,это уже проходили,может и будет поддержка глубокой обеспокоенностью и озабоченностью,партия Донни уже все нутро показала.
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09.02.2024 20:57 Ответить
Слова адекватні -- а діі ?
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09.02.2024 21:01 Ответить
Ага, тiльки с грудня нiчого не дають, а так - дуже пiдтримують!!! Але звичайно в усьому винен пенсiонер Трамп а не дiюча адмiнiстрацiя...
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09.02.2024 21:04 Ответить
Ага, зелені теж файно бла-бла. А по факту підтримка скоротилася. І ще ОПа мутить проти України.
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09.02.2024 21:05 Ответить
В 2 часа ночи все станет понятно, как проголосует Сенат
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09.02.2024 21:13 Ответить
Чому депутати ВРУ не працюють з колегами з Сенату та Палати представників, підтримуючи наміри голосувати за надання допомоги Україні?
Чого пані Маркарова робить анонси про майбутню співпрацю з Трампом? Це допоможе голосуванню?
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09.02.2024 22:01 Ответить
Приехали подрочить в киевской гостинице.
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09.02.2024 21:28 Ответить
"Демократ Джейсон Крау зазначив, що мета їхнього приїзду - надіслати сигнал, що США підтримують Україну."

І все? Заради цього треба було пхатися через океан? По телефону сигнал не можна було надіслати?
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09.02.2024 21:36 Ответить
Нікому ми не потрібні крім самих себе.. все інше бла-бла...
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09.02.2024 21:55 Ответить
Ти зареєструвався 2 дні тому (6 лютого), щоб написати, що нібито "Нікому ми не потрібні крім самих себе" ?
Якщо б твої слова відповідали дійсності, то в Україні давно була б "загальна Буча"
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09.02.2024 23:12 Ответить
Добре що ти зареєстрований давно... Сидить в Норвегії і розказує про Бучу
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09.02.2024 23:25 Ответить
...Пливли, пливли, а на березі ЗЕ-всрались...)...
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09.02.2024 22:09 Ответить
Моя краiна буде *********** кожного Украiнця !Нехайль вони там не думають .Перемога буде за кожним Украiцем який перемагае! Слава США !Слава Великоi Нації !
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09.02.2024 22:19 Ответить
"Народ знает, что это плохо не только для Европы, плохо для народа Украины, суверенитета Украины, но и для мира …"

Школьный чёс…..- по факту победа Украины это доказаьильство доминации демократии над диктатурами …..

если это не так мир погрузится в хаос….

видимо пришло время….
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09.02.2024 22:31 Ответить
 
 