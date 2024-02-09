Делегация Конгресса в Киеве уверяет, что США продолжат поддержку Украины: "Это тоже в интересах Америки"
Члены делегации Палаты представителей Конгресса США в Киеве заверили, что США настроены дальше поддерживать Украину и это главный сигнал их визита.
Республиканец Френч Хилл отметил, что опросы в США свидетельствуют о том, что американцы не хотят победы Путина в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Народ знает, что это плохо не только для Европы, плохо для народа Украины, суверенитета Украины, но и для мира… Мы не допустим, чтобы эту суверенную нацию разрушил неустанно пожирающий российский медведь, даже если он не голоден", – сказал Хилли.
Демократ Джейсон Крау отметил, что цель их приезда – послать сигнал, что США поддерживают Украину.
"Мы поддерживаем Украину не только потому, что понимаем, что защита свободы и демократии во всем мире является американской ценностью, а мы поддерживаем Украину, потому что это также в интересах Америки. С менее чем 5% нашего годового оборонного бюджета мы помогли Украине обеспечить стабильную и процветающую Европу. Мы помогли Украине уничтожить более половины российской армии. Мы помогли Украине защитить наших союзников по НАТО", - подчеркнул он.
"Инвестиции и поддержка американским народом в этой борьбе, в этих усилиях – это то, что мы с гордостью сделали, и я надеюсь, что мы продолжим это делать", – заявила демократ Эбигейл Спанбергер.
Глава комитета Палаты представителей Майк Тернер отметил, что визит делегации комитета сигнализирует о том, что США полностью поддерживает финансирование, пишет Укринформ.
"Мы уверены в невероятной поддержке Палаты представителей и Сената и мы этого достигнем в совместном пакете, который предоставит вооружение, в котором нуждается Украина. Эта группа, а также другие члены Палаты представителей и Сената, являются, кроме того, большими сторонниками предоставления Украине дальнобойного оружия, учитывая потребности на поле боя", – сказал Тернер.
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"З менше ніж 5% нашого річного оборонного бюджету ми допомогли Україні забезпечити стабільну і процвітаючу Європу. Ми допомогли Україні знищити понад половину російської армії. Ми допомогли Україні захистити наших союзників у НАТО" Джерело:
Яку ціну за процвітання Європи та захист НАТи заплатила при цьому Україна, які втрати понесла - це питання другорядне. "Дєнех нєт но ви дєржитєсь".
Подивимось на дії - голосування
Чого пані Маркарова робить анонси про майбутню співпрацю з Трампом? Це допоможе голосуванню?
І все? Заради цього треба було пхатися через океан? По телефону сигнал не можна було надіслати?
Якщо б твої слова відповідали дійсності, то в Україні давно була б "загальна Буча"
Школьный чёс…..- по факту победа Украины это доказаьильство доминации демократии над диктатурами …..
если это не так мир погрузится в хаос….
видимо пришло время….