РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11371 посетитель онлайн
Новости
2 494 36

Путин не должен рассчитывать на то, что наша помощь Украине прекратится, - Шольц

Олаф Шольц

Европа увеличивает свой вклад в поддержку Украины, и США в конечном итоге должны сделать то, что обещали сделать уже давно.

Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава немецкого правительства отметил, что будет говорить с лидером США о необходимости увеличения вкладов США и ЕС в обеспечение защиты Украины, в частности речь идет о поставках техники и боеприпасов.

Читайте также: Встреча Байдена и Шольца может "подвинуть" Украину к дальнобойному оружию, - Маркарова

"Я хочу, чтобы мы вместе четко дали понять, что Путин не должен рассчитывать на то, что наша помощь Украине прекратится… Это месседж, который сейчас крайне нужен… Война может закончиться в любой момент, но не так, как это себе представляет российский президент, - что Украина капитулирует", - заявил канцлер.

Шольц отметил, что неоднократно говорил с представителями обеих палат американского парламента, и у него создалось впечатление, что "все в американском Конгрессе, кто занимается вопросами политики безопасности, осознают необходимость того, что помощь Украине должна быть продолжена". Канцлер добавил, что усматривает "хорошие знаки" в пользу того, что необходимое решение будет принято в скором времени.

"Я очень хочу помочь, чтобы такое решение было принято в США", - сказал глава правительства ФРГ, но отметил, что сложно сказать, сколько времени это может занять.

Смотрите также: Шольц встретился с сенаторами США в Вашингтоне: Обсудили дальнейшую помощь и поддержку Украины. ФОТО

По словам Шольца, принятие США решения о выделении 60 млрд долларов в помощь Украине вместе с существенной поддержкой со стороны ЕС станут важным и четким сигналом российскому президенту.

"Понятно, что Европа может внести большой вклад, Германия однозначно вносит большой вклад, но без участия Соединенных Штатов Америки ситуация для Украины была бы очень тяжелой. Мы хотим и будем вместе делать так, чтобы этого не произошло", - заявил Шольц.

Он отметил необходимость усиливать трансатлантическое партнерство для обеспечения мира и безопасности в мире.

Относительно интервью Владимира Путина американскому журналисту, Шольц охарактеризовал это как "полностью абсурдные истории" высказывания российского президента о причинах начала войны и реальности того, что делает Россия в Украине.

Читайте также: Байден о провале законопроекта о помощи Украине: "Путин наступает на пятки, а мы отступаем?"

"Есть очень четкая причина: желание российского президента и России присоединить часть Украины. А все рассказываемые в этой связи истории не меняют целей этих империалистических посягательств", - сказал Шольц.

Автор: 

Байден Джо (2790) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Специальный борт Путина не может приземлиться в Казани уже 35 минут. Самолет заходит на 6й круг молимось
показать весь комментарий
09.02.2024 21:22
+6
Складається таке враження, що вони переконують не нас, а себе...
показать весь комментарий
09.02.2024 21:09
+5
"...але без участі Сполучених Штатів Америки..." Джерело:

"Прокинулися, бл@ді!" (с)
Нарешті вже зрозуміли, що без США вся європейська безпека - мильна бульбашка? То можемо чекати на офіційну "подяку" тій "пані рібентроп" (А. Меркель), яка до цього призвела? Чи "ета другоє"?
показать весь комментарий
09.02.2024 21:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
де тауреси?
показать весь комментарий
09.02.2024 21:04 Ответить
А він розраховує на шантаж своїх спецслужб, які можуть взяти заручниками батьків Єрмака і Сирського.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:08 Ответить
Складається таке враження, що вони переконують не нас, а себе...
показать весь комментарий
09.02.2024 21:09 Ответить
Все правильно. Якраз вони переконують ва
показать весь комментарий
10.02.2024 00:23 Ответить
Спецборт ***** RSD983 (IL96 (RA-96017)не зміг приземлитися у Казані - заходив на 6-й кругів і врешті повернувся на Внуково.
Карта польоту - https://www.flightradar24.com/data/flights/rsd983#33eef2bb тут .
показать весь комментарий
09.02.2024 21:10 Ответить
Та то зрозуміло! Не зміг скинуть зайвий вантаж, щоб масса літака була прийнятною для приземлення: ботоксний все відкладав і відкладав "кірпічі" у свій чумайданчик
А на зворотньому шляху викинуть зайвий вантаж... Аби ж то був той недомірок, а не валіза з лайном...
показать весь комментарий
09.02.2024 21:15 Ответить
А шо борту N1 робити в Казані? "Деньґі єсть - Казань гуляєм"?
показать весь комментарий
09.02.2024 21:36 Ответить
Як що? Наче там же є (чи був) перший кремль (здається, фортеця з татарської) на тих територіях, а вже потім у мокшей. От і летів по "святих місцях" набиратись сил... Але останній сфінктер зіграв свою партію
показать весь комментарий
09.02.2024 21:42 Ответить
А він там в 90-х дав слово пацана підара
показать весь комментарий
09.02.2024 21:53 Ответить
"...але без участі Сполучених Штатів Америки..." Джерело:

"Прокинулися, бл@ді!" (с)
Нарешті вже зрозуміли, що без США вся європейська безпека - мильна бульбашка? То можемо чекати на офіційну "подяку" тій "пані рібентроп" (А. Меркель), яка до цього призвела? Чи "ета другоє"?
показать весь комментарий
09.02.2024 21:11 Ответить
Враження є, що до європейської еліти прийшло усвідомлення реальності, в якій вони не в країні розових поні.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:27 Ответить
Можна очікувати на 1000 танків, 300 літаків та далі згідно зі списком?
показать весь комментарий
09.02.2024 23:36 Ответить
Можна,на обіцянку дати обіцянку на таку кількість,а може й більшу
показать весь комментарий
10.02.2024 04:04 Ответить
він вже на це розразовує бо так і є
показать весь комментарий
09.02.2024 21:14 Ответить
Не повинен. Але розраховує. І перебіг подій свідчить, що поки що (все ще сподіваюсь, що поки що) його розрахунок вірний.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:15 Ответить
Пора від слів переходити до діла,бо
бійці на нулі без вашої підтримки довго
не втримаються.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:15 Ответить
Путін не повинен розраховувати на те, що наша допомога Україні припиниться, - Шольц

Власне, ви самі переконали його, що з такою допомогою, яка є, йому нічого боятися.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:16 Ответить
Ймовірно, він боїться і цієї, тому прагне припинити і її.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:29 Ответить
Зачем Маркова это озвучивает? Решат, поставят, найдут на поле боя, тогда озвучивай
Вы хоть раз слышали от Раши что они получают. Словами никого не испугать
показать весь комментарий
09.02.2024 21:21 Ответить
Специальный борт Путина не может приземлиться в Казани уже 35 минут. Самолет заходит на 6й круг молимось
показать весь комментарий
09.02.2024 21:22 Ответить
де буданов з стiнгером?
показать весь комментарий
09.02.2024 22:05 Ответить
Щоб всі кацапи там здохли ,
молюсь за це 🙁
показать весь комментарий
09.02.2024 23:44 Ответить
Чому б і ні.
Штати припинять допомогу, ЄС поступить так же. Ваші громадяни, підбурені кацапською пропагандою, почнуть вимагати миру , не будуть дозволяти витрачати кошти . І ви поступитесь.
Зеля обміняє державу за свою владу і вірність *****. Активне населення, яке би не змирилось, уже вовочками знищене.
Що хорошого чекати
показать весь комментарий
09.02.2024 21:28 Ответить
Сцыкошольц уже не говорит что параша проиграет а говорит что не должна...
показать весь комментарий
09.02.2024 21:31 Ответить
Дякуємо Германії за підтримку та допомогу і пану Шольцу за лобіювання інтересів України.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:34 Ответить
ЦН. Прошу пояснити, хто такі анонімні користувачі. Тупорилий ішак і КО? Ну тоді вас чекає доля УП.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:35 Ответить
Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю DW заявив про необхідність зробити все, щоб Україна могла завдавати ударів по об'єктах на території Росії.

Росії необхідно показати, що так більше тривати не може. Росія повинна визнати право своїх сусідів на існування. Війна має бути перенесена в Росію. Російські військові об'єкти і штаби потрібно знищити. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла вражати не тільки нафтопереробні заводи в Росії, а й міністерства, командні пункти і вогневі точки.

Очікую, що Шольц скаже, що американці дали згоду на постачання TAURUS.
показать весь комментарий
09.02.2024 21:36 Ответить
А скільки коштує замовлення на утилізацію, найкращому кіллеру на планеті ????
показать весь комментарий
09.02.2024 21:37 Ответить
путін розраховує на зеленського. І поки що досить вдало
показать весь комментарий
09.02.2024 22:04 Ответить
Стільки бовтає, а допомоги як не було, так і немає
показать весь комментарий
09.02.2024 23:21 Ответить
Не гнівіть Бога , бо нам допомагають всі потроху , а
німці найбільше 🙁
показать весь комментарий
09.02.2024 23:42 Ответить
Нам потроху а путлеру 500 мільярдів лише від єаропи
показать весь комментарий
10.02.2024 04:09 Ответить
Дякуємо пану Шольцу за позитивні та обнадійливі слова для Украінців 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
показать весь комментарий
09.02.2024 23:39 Ответить
Путлер капут!
показать весь комментарий
10.02.2024 00:35 Ответить
 
 