Путин не должен рассчитывать на то, что наша помощь Украине прекратится, - Шольц

Европа увеличивает свой вклад в поддержку Украины, и США в конечном итоге должны сделать то, что обещали сделать уже давно.

Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом переговоров с президентом США Джо Байденом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Глава немецкого правительства отметил, что будет говорить с лидером США о необходимости увеличения вкладов США и ЕС в обеспечение защиты Украины, в частности речь идет о поставках техники и боеприпасов.

Читайте также: Встреча Байдена и Шольца может "подвинуть" Украину к дальнобойному оружию, - Маркарова

"Я хочу, чтобы мы вместе четко дали понять, что Путин не должен рассчитывать на то, что наша помощь Украине прекратится… Это месседж, который сейчас крайне нужен… Война может закончиться в любой момент, но не так, как это себе представляет российский президент, - что Украина капитулирует", - заявил канцлер.

Шольц отметил, что неоднократно говорил с представителями обеих палат американского парламента, и у него создалось впечатление, что "все в американском Конгрессе, кто занимается вопросами политики безопасности, осознают необходимость того, что помощь Украине должна быть продолжена". Канцлер добавил, что усматривает "хорошие знаки" в пользу того, что необходимое решение будет принято в скором времени.

"Я очень хочу помочь, чтобы такое решение было принято в США", - сказал глава правительства ФРГ, но отметил, что сложно сказать, сколько времени это может занять.

Смотрите также: Шольц встретился с сенаторами США в Вашингтоне: Обсудили дальнейшую помощь и поддержку Украины. ФОТО

По словам Шольца, принятие США решения о выделении 60 млрд долларов в помощь Украине вместе с существенной поддержкой со стороны ЕС станут важным и четким сигналом российскому президенту.

"Понятно, что Европа может внести большой вклад, Германия однозначно вносит большой вклад, но без участия Соединенных Штатов Америки ситуация для Украины была бы очень тяжелой. Мы хотим и будем вместе делать так, чтобы этого не произошло", - заявил Шольц.

Он отметил необходимость усиливать трансатлантическое партнерство для обеспечения мира и безопасности в мире.

Относительно интервью Владимира Путина американскому журналисту, Шольц охарактеризовал это как "полностью абсурдные истории" высказывания российского президента о причинах начала войны и реальности того, что делает Россия в Украине.

Читайте также: Байден о провале законопроекта о помощи Украине: "Путин наступает на пятки, а мы отступаем?"

"Есть очень четкая причина: желание российского президента и России присоединить часть Украины. А все рассказываемые в этой связи истории не меняют целей этих империалистических посягательств", - сказал Шольц.