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Новости
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обстрел (25795) ТЭС (277) ДТЭК (502)

В результате ночной атаки на ТЭС повреждено важное и ценное оборудование, сроки восстановления могут быть значительными, - ДТЭК

пожежа,тес,словянськ

С начала зимы зафиксировано уже 40 ударов со стороны врага по тепловым электростанциям ДТЭК

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Было уже 40 атак. Страдают, прежде всего, большие объекты - это теплоэлектростанции в Донецкой области и две в Днепропетровской. Это акцентированные и таргетированные атаки наших станций, чтобы они не могли выдавать электроэнергию в сеть", - сказал он.

Сахарук рассказал, что в течение последних двух недель оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Последняя атака была сегодня ночью.

"Очень много дронов попали, к сожалению, в станцию. Повреждено критическое и крупногабаритное оборудование, которое очень важно для работы станции. ТЭС сейчас не работает, идет анализ повреждений", - пояснил он.

Сахарук подчеркнул, что в результате атаки было повреждено важное и ценное оборудование, которого сейчас нет для быстрой замены, поэтому сроки восстановления могут быть значительными.

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В то же время нет отключений света в Днепре и Днепропетровской области. Однако Сахарук объяснил, что схема электроснабжения ненадежна, потому что в области отсутствует важный источник электроэнергии, но энергетики работают над тем, чтобы не было отключений потребителей.

"Сейчас мы пытаемся вместе с "Укрэнерго" максимально обеспечить перераспределение электроэнергии между всеми потребителями без каких-либо отключений", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Напомним, враг продолжает систематические атаки по энергетике. На днях враг ударил по энергетической инфраструктуре Днепропетровской области, в результате чего в Павлоградском районе области были отключения потребителей.

Также из-за атаки были обесточены шахты и под землей осталась тысяча шахтеров.
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Топ комментарии
+8
Краще ще один особнячок в Монако для рижого ахмета
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13.02.2024 14:02
+7
Тому підвищення тарифу на електроенергію вдвічі ну прямо дуже необхідне і на часі, так?
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13.02.2024 14:10
+6
а купити своє і обладнати захист ПВО не пробували
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13.02.2024 13:59
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Правила форума Совет форумчан
а купити своє і обладнати захист ПВО не пробували
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13.02.2024 13:59 Ответить
Краще ще один особнячок в Монако для рижого ахмета
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13.02.2024 14:02 Ответить
Треба все відібрати і поділити?
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13.02.2024 15:18 Ответить
Если бы накрыли дронами подстанции вокруг Москвы то орков бы попустило.
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13.02.2024 14:10 Ответить
А також найняти власну армію. Купити партію F-16. Пэтриотов парочку.
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13.02.2024 15:38 Ответить
Куртка кожанная- тоже трі
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13.02.2024 14:03 Ответить
Тому підвищення тарифу на електроенергію вдвічі ну прямо дуже необхідне і на часі, так?
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13.02.2024 14:10 Ответить
Де потужна відповідь по москальським підстанціям?
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13.02.2024 14:28 Ответить
Із чарівної палки? Чи з лампи Аллідіна?
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13.02.2024 15:19 Ответить
З асфальту!
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13.02.2024 16:11 Ответить
як оригінально.
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13.02.2024 17:03 Ответить
Правда не має бути оригінальною. Нє, Не знали? До того ж ви самі обурювались, що про асфальт ніхто не нагадав.
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13.02.2024 17:47 Ответить
Сахарук наголосив, що внаслідок атаки було пошкоджено важливе й цінне обладнання, якого зараз немає для швидкої заміни, тому терміни відновлення можуть бути значними.

Тобто ми як завжди не готові. А чому не накопичили необхідні запаси?
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13.02.2024 14:35 Ответить
Запаси електростанцій?
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13.02.2024 15:20 Ответить
На електростанціях стоять, наприклад, трансформатори, або генератори, які вироблялись хрін зна коли під конкретні умови, на конкретному блоці. Виконання заказу може бути на протязі до пів року, а то й більше. Як ви це все закупите завчасно? Чи потрібно повністю набір всіх основних машин закупити, та десь зберігати на всяк випадок? Окрім того, ще й будівлі і споруди є, які за тиждень-місяць не відновиш.
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13.02.2024 15:42 Ответить
На цій електростанції мають бути "запасні" трансформатори, бо частина генеруючого обладнання порізана на металолом, частина списана, щоб не морочитись з переобладнанням на вугілля газової групи з антрацитів (хоча, за заявами співробітників ТЕС, знаходиться у робочому стані). Схоже, що як і завжди, "благодійник" хоче виторгувати відновлення за державний кошт.
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13.02.2024 16:18 Ответить
Спочатку Ахмєтка у 2014 р. притягнув на Бімбас "руццкій мір", а тепер його ДТЕК дамбят.
Карма?
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13.02.2024 14:37 Ответить
З приходом нового військового керівництва ,жодної атаки дронами московії не зафіксовано ,це що нова тактика, чи я помиляюсь ?
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13.02.2024 14:42 Ответить
Ні! Це повернення до старої...
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13.02.2024 14:54 Ответить
Атаками на кацапію займається ГУР .
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13.02.2024 15:40 Ответить
Мабуть, і туди, дбр приходила...
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13.02.2024 14:53 Ответить
прикрыли надежно стратегический объект... справились
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13.02.2024 15:03 Ответить
Надежно ничего прикрыть в сегодняшнем мире нельзя. ПВО это всегда про вероятность, а не гарантии.
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13.02.2024 15:44 Ответить
когда прилетели 16 дронов (не 50 и даже не 30), и из них сбили 10 (а не 12-14), то это как-бы такое себе ПВО, обьект-то локальный, можно было за два года и надежнее закрыть
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13.02.2024 15:53 Ответить
Если бы в Украине был один объект, то его бы смогли закрыть процентов на 99,9. И не считайте кацапню идиотами. Они разрабатывают постоянно новые схемы вскрытия и преодоления нашего ПВО.
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13.02.2024 16:00 Ответить
Чому досі ничого про асфальт?
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13.02.2024 15:21 Ответить
 
 