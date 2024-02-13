Зеленский поблагодарил сенаторов США за принятие законопроекта о помощи Украине: Это позволяет спасать человеческие жизни от российского террора

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта с помощью Украине.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", - отметил президент.

По словам Зеленского, в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора.

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"Это значит, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну. Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", - подытожил глава государства.

Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат Соединенных Штатов поддержал пакетный законопроект о предоставлении $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Более $60 млрд выделят для Украины.