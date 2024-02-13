Зеленский поблагодарил сенаторов США за принятие законопроекта о помощи Украине: Это позволяет спасать человеческие жизни от российского террора
Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта с помощью Украине.
Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", - отметил президент.
По словам Зеленского, в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора.
"Это значит, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну. Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", - подытожил глава государства.
Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат Соединенных Штатов поддержал пакетный законопроект о предоставлении $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Более $60 млрд выделят для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Зеленський зі смартфончиком часу дарма не втрачає.
Але питання: якого х*я цей "юріст" дякує , якщо це лише проміжне голосування і ще нічого остаточно не прийнято?
Щоб що ?
А зараз дякує, коли немає за що дякувати . Більше схоже на тупість .
Повідомити який результат США отримають від України, якщо допомога буде прийнята Конгресом?
На який результат платники податків США можуть розраховувати від інвестицій у військову допомогу Україні?
Не загальними реченнями, а більш конкретно.
Щось на кшалт - інвестуючи у військову допомогу Україні, ви інвестуєте у підсилення обороноздатності США. Україна знищує російську зброю, яка загрожує США і НАТО.
Кожний мільярд доларів ваших інвестицій у військову допомогу Україні знищить
російської зброї на 5 мільярдів доларів.
Інвестиції отримує не президент і МО США, а Україна. Саме отримувач інвестицій США, в особі президента України, має у доступній формі доводити вигідність інвестувань у військову допомогу Україні для тих, хто наповнює бюджет США - платникам податків. І не загальними фразами, а переконливими цифрами.
Зеленський до сенату: звиніть, що я до вас звертаюсь.
І фотка зголоднілого Єрмака.
"...країна-повія, готова прийняти зі всіх сторін...".
@F0RGOS
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https://twitter.com/F0RGOS/status/1757411854039536080 59 мин
В ответ
https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua
Сенат ничего не выделяет, дело стоит за конгрессом, где республиканцы во главе с Трампом уже пообещали похоронить законопроект о помощи Украине.