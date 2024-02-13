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Новости Помощь Украине
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Зеленский (19064) США (24862) Сенат США (474)

Зеленский поблагодарил сенаторов США за принятие законопроекта о помощи Украине: Это позволяет спасать человеческие жизни от российского террора

володимир,зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал принятие Сенатом США законопроекта с помощью Украине.

Об этом глава государства сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Благодарен Чаку Шумеру, Митчу Макконнеллу и всем сенаторам США, поддержавшим продолжение помощи Украине в нашей борьбе за свободу, демократию и ценности, имеющие для нас всех огромное значение", - отметил президент.

По словам Зеленского, в Украине дальнейшая помощь США позволяет спасать человеческие жизни от российского террора.

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"Это значит, что жизнь в наших городах будет продолжаться и победит войну. Американская помощь приближает справедливый мир в Украине и восстанавливает глобальную стабильность, что будет способствовать большей безопасности и процветанию для всех американцев и всего свободного мира", - подытожил глава государства.

Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат Соединенных Штатов поддержал пакетный законопроект о предоставлении $95 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Более $60 млрд выделят для Украины.
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Топ комментарии
+8
Не кажи "гоп".
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13.02.2024 14:36
+6
нахера бежать поперед батька в пекло?
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13.02.2024 14:38
+6
Не було... а "дякую_дужедякую" вже з'явилося.

Зеленський зі смартфончиком часу дарма не втрачає.
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13.02.2024 14:39
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Не кажи "гоп".
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13.02.2024 14:36 Ответить
ОПа!
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13.02.2024 14:46 Ответить
тепер головне, що Вован стримався і не зробив чєрговий рємонт в своєму презєдентському літаку... бо наче з заміни стєрєо-системи сєнатори і почали брикатися
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13.02.2024 15:20 Ответить
Ухвалення законопроекту ще не було! Це проміжне голосування...
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13.02.2024 14:37 Ответить
Не було... а "дякую_дужедякую" вже з'явилося.

Зеленський зі смартфончиком часу дарма не втрачає.
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13.02.2024 14:39 Ответить
нахера бежать поперед батька в пекло?
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13.02.2024 14:38 Ответить
Хайп - нашє всьо. Актор палаючого театру.
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13.02.2024 14:48 Ответить
Сенат - да - в"іхав а Конгрес?
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13.02.2024 14:39 Ответить
Жаба ногу підставляє.
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13.02.2024 14:39 Ответить
Тепер ми знаємо про що буде вечірній відосик.

Але питання: якого х*я цей "юріст" дякує , якщо це лише проміжне голосування і ще нічого остаточно не прийнято?

Щоб що ?
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13.02.2024 14:39 Ответить
Бо воно просто кончене чмо яке любить похизуватися.
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13.02.2024 14:41 Ответить
А це так важко подякувати? Може для когось і важко... Та для вихованих людей це повинно бути неважко!
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13.02.2024 15:22 Ответить
зе не завжди дякує, коли є за що дякувати ( кейс з Беном Воллесом ). Він точно вихована людина?

А зараз дякує, коли немає за що дякувати . Більше схоже на тупість .
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13.02.2024 17:10 Ответить
Джонсон сміється.
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13.02.2024 14:58 Ответить
Воно весь час біжить по переду паравоза!!! тИ падло роби щось з продукцією снарядів, два роки а ні чого не змінилося, Ізраїль за два місяці налагодив продукцію снарядів більше ніж вся Україна, а ти чмо все чекаєш на допомогу!!! Це повний піз.....дець!!! " Говнокомандувач "!!!
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13.02.2024 15:00 Ответить
Крім подяки сенаторам за черговий крок у напрямку до голосування допомоги Україні мабуть доцільно було б хоча б коротко звернутися до народу США, до виборців США.
Повідомити який результат США отримають від України, якщо допомога буде прийнята Конгресом?
На який результат платники податків США можуть розраховувати від інвестицій у військову допомогу Україні?
Не загальними реченнями, а більш конкретно.
Щось на кшалт - інвестуючи у військову допомогу Україні, ви інвестуєте у підсилення обороноздатності США. Україна знищує російську зброю, яка загрожує США і НАТО.
Кожний мільярд доларів ваших інвестицій у військову допомогу Україні знищить
російської зброї на 5 мільярдів доларів.
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13.02.2024 15:05 Ответить
Це президент і МО США вже говорили. А президент України - людина скромна!
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13.02.2024 15:25 Ответить
Скромність - запобіжний засіб проти істини.
Інвестиції отримує не президент і МО США, а Україна. Саме отримувач інвестицій США, в особі президента України, має у доступній формі доводити вигідність інвестувань у військову допомогу Україні для тих, хто наповнює бюджет США - платникам податків. І не загальними фразами, а переконливими цифрами.
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14.02.2024 00:52 Ответить
У Маска є ця світлина на X. Є шанс що підримають
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13.02.2024 15:16 Ответить
Поясніть йому хто небудь, що це ще НІЧОГО не значить. І що 99% остаточне рішення прийняте не буде. Хто йому порадив уже дякувати?
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13.02.2024 15:27 Ответить
це для вас на дивані нічого не значить, а сенатори попрацювали.
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13.02.2024 15:31 Ответить
Та й не приймають у Сенаті те, що 99% далі не пройде, не так там все працює.
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13.02.2024 15:34 Ответить
Ну, ну... через кілька днів побачите - як там працює.
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13.02.2024 15:37 Ответить
Так ніби він дбає про людські життя...
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13.02.2024 15:35 Ответить
Як у київському метро.
Зеленський до сенату: звиніть, що я до вас звертаюсь.
І фотка зголоднілого Єрмака.
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13.02.2024 16:20 Ответить
От би фізію Зеленського та в його л*йно, щоб цей блазень згадав:

"...країна-повія, готова прийняти зі всіх сторін...".
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13.02.2024 16:34 Ответить
Буде краще,коли український народ подякує конгресу США.за голосування і погодження допомоги Україні.
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13.02.2024 16:26 Ответить
Нове https://www.youtube.com/watch?v=_Qy2gtLktnA відео , питання/відповіді про допомогу, лендліз та інше
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13.02.2024 16:44 Ответить
Жебрати і дякувати - все, на що ця нікчема спосібна.
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13.02.2024 16:47 Ответить
F0G

@F0RGOS

·

https://twitter.com/F0RGOS/status/1757411854039536080 59 мин

В ответ

https://twitter.com/Ray_net_ua @Ray_net_ua

Сенат ничего не выделяет, дело стоит за конгрессом, где республиканцы во главе с Трампом уже пообещали похоронить законопроект о помощи Украине.
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13.02.2024 17:29 Ответить
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13.02.2024 17:45 Ответить
 
 