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Доброволец из Армении Геворг Мкртчян погиб в бою за Украину на Купянском направлении

На Купянском направлении в результате российских обстрелов погиб армянский доброволец Геворг Мкртчян.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Штаб союза армян Украины.

Отмечается, что Геворг Мкртчян, 1996 года рождения, погиб 3 февраля 2024 года на Купянском направлении в результате российских обстрелов.

Геворг Мкртчян

В Украину прибыл, чтобы принять участие в борьбе против российских захватчиков за свободу обеих стран.

Поступок Геворга - символ совместной борьбы украинского и армянского народов за право на свободное и самостоятельное будущее", - говорится в сообщении.

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