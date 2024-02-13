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зерно (1039) членство в ЕС (933) Евросоюз (16688)

Украина готова рассмотреть отказ от аграрных субсидий ЕС для смягчения требований "Зеленого курса" при переговорах о вступлении, - Reuters

зерно

Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза на 96,5 миллиарда евро в обмен на смягчение требований "Зеленого курса" (Green Deal) во время начала переговоров о вступлении.

Об этом заявил анонимный украинский чиновник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Украина, обладающая огромным аграрным комплексом, способным прокормить сотни миллионов людей, была приглашена вступить в ЕС в прошлом году и в марте начнет отраслевые переговоры о своем вступлении, чтобы гармонизировать свое законодательство с требованиями ЕС.

Отмечается, что интеграция крупного сельскохозяйственного сектора Украины, который к полномасштабному вторжению России в 2022 году был четвертым по величине поставщиком зерна в мире, в Европейский Союз, вероятно, будет очень чувствителен как политически, так и экономически.

Киев может получить право на 96,5 млрд евро субсидий в рамках Совместной аграрной политики ЕС в течение семи лет, если нынешние правила Евросоюза будут применены к странам ЕС после его расширения.

Читайте также: Быстрого вступления Украины в ЕС не будет. Нужно выполнить все необходимые требования, - вице-президент Европарламента Этьен

Однако "Зеленый курс" ЕС, который на протяжении десятилетий устанавливает сельскохозяйственные правила для 27 членов блока, может больше усложнить бизнес для украинских фермеров, чем работа без предоставляемых блоком субсидий, отметил собеседник агентства.

"Мне кажется, что идеальная стратегия переговоров (состоит в том, чтобы достичь – ред.) меньших ограничений на торговлю, меньших ограничений по окружающей среде (для украинских фермеров – ред.), и мы готовы обменять это на субсидии", – сказал чиновник.

Избегание бюрократии

"Мы должны защищать нашу конкурентоспособность, мы не должны создавать бюрократию, которая бы остановила развитие, особенно в наших условиях - например, получить десять экологических сертификатов за какой-то пустяк", - подчеркнул он.

Переговоры проходят в чувствительное время, когда фермеры по всей Европе в последние недели выходят на улицы в знак протеста против правил ЕС "Зеленый курс" по защите животных и использования пестицидов, а также против необходимости оставлять 4% сельскохозяйственных земель.

Украина уже продает значительную часть своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, и в качестве члена ее экспорт не будет подвергаться тарифам или квотам.

Выплаты субсидий Киеву могут привести к сокращению фермерских субсидий существующим государствам-членам примерно на 20%, сообщила Financial Times минувшей осенью.

Без субсидий от ЕС

Ослабление жестких экологических норм, новые субсидии и снижение налогов – основные требования, предъявляемые фермерами-протестующими в ЕС. Они считают, что такие шаги оградят их от внешних конкурентов, таких как Украина.

Многие украинские фермеры считают, что вступление в ЕС даст им доступ к масштабным субсидиям, которые увеличат их урожаи и принесут больший доход. Однако некоторые чиновники говорят, что субсидии могут, напротив, сыграть против Украины.

"Я думаю, что это проблема. Субсидии в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда они становятся обезболивающими и к ним привыкаешь", - отметил чиновник журналистам Reuters.

По мнению источника, украинские фермеры могут оказаться менее динамичными.

"Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у тебя есть дотация на морковь, то будешь сажать только морковь", - добавил он.

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Топ комментарии
+13
1. Україна нічого не порушила. Ні одного закону ЕС.

2. Польща пішла проти рішень ЕС про що свідчать офіційни особи ЕС.

3. Україні нема у чому вибачатися.

4. Україні НЕ потрібно ні від чого отказуватися. Аграрні субсидії ЕС дають практично усім новим членам ЕС. Украіна не повинна прогинатися на угоду Польщі
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13.02.2024 15:55
+5
Може перш ніж приймати ТАКІ рішення варто прислухатись до точки зору самих аграріїв, а то вже надто часто наше ******* керівництво котре не є фахівцем НІ У ЧОМУ робить кроки що шкодять України замість того щоб йти на користь?!
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13.02.2024 16:00
+4
Субсидії дають фермерам, агрохолдінгам під майбутній врожай. Вам ж вище вже пояснили.
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13.02.2024 16:05
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аграрні субсидіїї для бариг які за дарма скуаляють у селян щерно ..а селяни-лапу соси
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13.02.2024 15:49 Ответить
якраз навпаки
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13.02.2024 15:50 Ответить
Може скажете шо мають селяни від цієї субсидії ..просвятіть
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13.02.2024 15:51 Ответить
субсидії платяться на гектар землі.

у бариг перекупників немає гектарів, тому субсидії не для бариг, а для фермерів
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13.02.2024 15:57 Ответить
Може. Як фахівець. скажете скільки на 1 га отримує український фермер субсидій.
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13.02.2024 16:11 Ответить
може ти прочитаєш статтю і зрозумієш, що там мова йде про субсідії ЕС, а Україна поки що не в ЄС ?
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13.02.2024 16:12 Ответить
Клоу ти хоч прочитай заголовок а потім умнічай..
Україна готова відмовитись від аграрної субсидії єс..
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13.02.2024 16:27 Ответить
спробуй почитати далі заголовка )))

це важко, але ти, можливо, впораєшся :

"Київ може отримати право на 96,5 млрд євро субсидій в рамках Спільної аграрної політики ЄС упродовж семи років, якщо нинішні правила Євросоюзу будуть застосовані до країн ЄС після його розширеня."
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13.02.2024 16:37 Ответить
"Коли ти живеш у системі дотацій, ти до них прив'язаний. Якщо в тебе є дотація на моркву, то будеш садити лише моркву", - додав він

Просто звірюки - ге ж?
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13.02.2024 15:51 Ответить
зайці
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13.02.2024 15:58 Ответить
"Україна готова...." я вже десь таке чув від Зє в Юрмалі...
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13.02.2024 15:53 Ответить
"анонімний український високопосадовець ...." - далі можна не читати!
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13.02.2024 15:54 Ответить
1. Україна нічого не порушила. Ні одного закону ЕС.

2. Польща пішла проти рішень ЕС про що свідчать офіційни особи ЕС.

3. Україні нема у чому вибачатися.

4. Україні НЕ потрібно ні від чого отказуватися. Аграрні субсидії ЕС дають практично усім новим членам ЕС. Украіна не повинна прогинатися на угоду Польщі
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13.02.2024 15:55 Ответить
Україні з цих субсидій має дирку від бублика...а бариги через фіктивні фірми-одноденки скидують транзитне зерно в польші
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13.02.2024 15:59 Ответить
Субсидії дають фермерам, агрохолдінгам під майбутній врожай. Вам ж вище вже пояснили.
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13.02.2024 16:05 Ответить
По вашому агрохолдинги і фермера це одне і теж?
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13.02.2024 16:12 Ответить
До чого тут розмір підприємства??
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13.02.2024 17:34 Ответить
Вы не поняли. ЕС выставляет требования и субсидии одновременно. И речь идет о том, что вред от требований может превышать пользу от субсидий. Поэтому и всплыла идея "нулевого" варианта - нет субсидий и нет требований.
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13.02.2024 16:20 Ответить
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13.02.2024 15:58 Ответить
Може перш ніж приймати ТАКІ рішення варто прислухатись до точки зору самих аграріїв, а то вже надто часто наше ******* керівництво котре не є фахівцем НІ У ЧОМУ робить кроки що шкодять України замість того щоб йти на користь?!
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13.02.2024 16:00 Ответить
Це пропозиція олігархів та трансатлантичних корпорацій) Якщо на таке підуть від цього виграють тільки великі агрохолдинги,а невелике та фермерське господарство загине без субсидій ЕС.
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13.02.2024 16:03 Ответить
Ви дест чули щоь невелике фермерське господарство отримало субсидію
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13.02.2024 16:19 Ответить
Тю. Достаточно много, а единоразовых так вообще тьма.
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13.02.2024 16:22 Ответить
У нас ні,а у ЕС більшість отримувачів якраз фермери.
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13.02.2024 16:25 Ответить
Порошенко за бычков платил.
Любому кто выкармливал бычка. Оформляй паспорт (теленку) и на карту приходили деньги. Бычок по любому оставался ваш.
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13.02.2024 17:38 Ответить
Так -так ''величезний аграрний комплекс'' величезна частина якого зараз під окупацією і не факт що нам вдасться її повернути(оманські договорняки). А якщо вдасться то вона засіяна мінами на десятки років..
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13.02.2024 16:05 Ответить
Субсидії у сільському господарстві дуже часто відіграють погану роль, коли вони стають знеболюючими й до них звикаєш" -для "пшеків" європейські субсидії,помножені на "дотації куйла", непоганий заробіток,щоб блокувати для українського хліба,та ще де-яких видів сільськогосподарської продукції кордон...курва ,псякрев
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13.02.2024 16:06 Ответить
Доречі Польща при вступі до ЕС отримала самі найбільші субсидії,тоді шалена боротьба йшла за кожен відсоток !
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13.02.2024 16:07 Ответить
Сралін також їх купував за німецькі землі.
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13.02.2024 16:10 Ответить
Зараз краще домовлятися тільки про перехідний період - скажімо, 10 років після війни з можливістю ренегоціації потім.
Бо ніхто зараз не знає, в яких умовах Україна вийде з війни. Не можна заганяти себе в можливий глухий кут, щоб потім просити ласки. Війна непередбачувана!
І звичайно, при обговоренні таких масштабних економічних договорів на роки вперед треба гризтися за кожну долю відсотка. Так усі в Європі роблять.
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13.02.2024 16:16 Ответить
Уявімо, що відмовились. А виродки заблокували кордон. І не буде ні субсидій, ні експорту.
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13.02.2024 16:18 Ответить
Давайте так - ви нам не даєте ніяких субсидій ( все одно наші чинуші ******** ) Натомість відкриваєте свої ринки для наших фермерів.
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13.02.2024 16:19 Ответить
Так від усього змусять відмовитися. На кой хер тоді взагалі цей ЄС.
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13.02.2024 16:27 Ответить
Давайте запропонуємо ці майбутні українські субсидії від ЄС нашим друзям полякам. Щоб вони перестали садити зовсім, а просто одержували гроші та байдикували. Може вони нам розблокують кордони?
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13.02.2024 16:42 Ответить
а може їм ху@ в рота дати щоб голова на повітрі сильно не хиталася, чи спину медом намазати щоб життя солодким було?
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13.02.2024 17:56 Ответить
...анонімний посадовець?
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13.02.2024 17:28 Ответить
Привладні олігархи проти субсидій дрібним фермерам в обмін на можливість не інвестувати у ******* виробництво, а продовжувати забруднювати навколишнє середовище і завдавати непоправної шкоди здоров'ю українських громадян.
Як передбачувано, кріпаки нічого не варті, є лише розхідний матеріал.
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13.02.2024 17:40 Ответить
шкіра неубитого ведмедя.
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13.02.2024 21:41 Ответить
Национальные интересы Украины просираются...
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13.02.2024 23:13 Ответить
 
 