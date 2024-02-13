Украина готова рассмотреть отказ от аграрных субсидий ЕС для смягчения требований "Зеленого курса" при переговорах о вступлении, - Reuters

Украина может рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий Евросоюза на 96,5 миллиарда евро в обмен на смягчение требований "Зеленого курса" (Green Deal) во время начала переговоров о вступлении.

Об этом заявил анонимный украинский чиновник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Украина, обладающая огромным аграрным комплексом, способным прокормить сотни миллионов людей, была приглашена вступить в ЕС в прошлом году и в марте начнет отраслевые переговоры о своем вступлении, чтобы гармонизировать свое законодательство с требованиями ЕС.

Отмечается, что интеграция крупного сельскохозяйственного сектора Украины, который к полномасштабному вторжению России в 2022 году был четвертым по величине поставщиком зерна в мире, в Европейский Союз, вероятно, будет очень чувствителен как политически, так и экономически.

Киев может получить право на 96,5 млрд евро субсидий в рамках Совместной аграрной политики ЕС в течение семи лет, если нынешние правила Евросоюза будут применены к странам ЕС после его расширения.

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Однако "Зеленый курс" ЕС, который на протяжении десятилетий устанавливает сельскохозяйственные правила для 27 членов блока, может больше усложнить бизнес для украинских фермеров, чем работа без предоставляемых блоком субсидий, отметил собеседник агентства.

"Мне кажется, что идеальная стратегия переговоров (состоит в том, чтобы достичь – ред.) меньших ограничений на торговлю, меньших ограничений по окружающей среде (для украинских фермеров – ред.), и мы готовы обменять это на субсидии", – сказал чиновник.

Избегание бюрократии

"Мы должны защищать нашу конкурентоспособность, мы не должны создавать бюрократию, которая бы остановила развитие, особенно в наших условиях - например, получить десять экологических сертификатов за какой-то пустяк", - подчеркнул он.

Переговоры проходят в чувствительное время, когда фермеры по всей Европе в последние недели выходят на улицы в знак протеста против правил ЕС "Зеленый курс" по защите животных и использования пестицидов, а также против необходимости оставлять 4% сельскохозяйственных земель.

Украина уже продает значительную часть своей сельскохозяйственной продукции в ЕС, и в качестве члена ее экспорт не будет подвергаться тарифам или квотам.

Выплаты субсидий Киеву могут привести к сокращению фермерских субсидий существующим государствам-членам примерно на 20%, сообщила Financial Times минувшей осенью.

Без субсидий от ЕС

Ослабление жестких экологических норм, новые субсидии и снижение налогов – основные требования, предъявляемые фермерами-протестующими в ЕС. Они считают, что такие шаги оградят их от внешних конкурентов, таких как Украина.

Многие украинские фермеры считают, что вступление в ЕС даст им доступ к масштабным субсидиям, которые увеличат их урожаи и принесут больший доход. Однако некоторые чиновники говорят, что субсидии могут, напротив, сыграть против Украины.

"Я думаю, что это проблема. Субсидии в сельском хозяйстве очень часто играют плохую роль, когда они становятся обезболивающими и к ним привыкаешь", - отметил чиновник журналистам Reuters.

По мнению источника, украинские фермеры могут оказаться менее динамичными.

"Когда ты живешь в системе дотаций, ты к ним привязан. Если у тебя есть дотация на морковь, то будешь сажать только морковь", - добавил он.

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