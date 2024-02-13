Россия потеряла более 3000 танков за время войны в Украине, но имеет достаточно техники более низкого качества, чтобы вести боевые действия еще 3 года, - исследование
Хотя Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 3000 танков, у нее на складах еще много бронетехники для использования на протяжении нескольких лет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет "Military Balance" International Institute for Strategic Stadies.
Исследователи считают, что Москва "обменяла качество на количество", потому что извлекла из хранилищ тысячи старых танков. Кое-где она расконсервировала по 90 танков в месяц.
"Запасы хранящегося в России оборудования означают, что Москва потенциально может нести большие потери и восполнять резервуары из запасов еще в течение примерно трех лет, даже при более низком техническом уровне, независимо от ее способности производить новое оборудование", – считают исследователи.
В частности, говорится в докладе, Россия имеет 1750 основных боевых танков, от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 находится на хранении. Аналитики добавили, что российские чиновники заявляли о планах возобновить производство танков Т-80.
"Ситуация подчеркивает нарастающее чувство тупиковой ситуации в боевых действиях, которая может сохраниться в течение 2024 года", – говорится в докладе.
В докладе отмечается, что Украина также понесла значительные потери с начала вторжения в феврале 2022 года, но западные военные поставки дали возможность ей поддерживать запасы, одновременно повышая их качество.
В отчете также отмечается, что мировые расходы на оборону возрастут на 9% по сравнению с 2022 годом и в дальнейшем будут расти.
Пожалуйста, подождите...
Навожу ці данні, щоби бачили, яку частину танків можна відновити. Аж 8,36%.
Завжди є "непрікосновенний запас"
Тільки божевільний воює до останнього танку
пуцло може і сатана - але не божевільний
Тому "танків на три роки" ПРЕВРАЩАЮТЬСЯ в "танків на рік"
Нато не нападет
Угроза внутренней револиции требует много танков держать прозапас
кацапи ядерною зброєю прикриваються від агресії зовні
а танками від агресії всередині
Ти ж не думаєш, що 3000 танків та 140 млн. росії зможуть врятувати росію від нападу
Китаю з 5000 танків і 14 000 млн. населення!!!??
ти не жартуй так
А ось 3000 танків це сигнал башкирца, дагестанцам, чеченцам
сидите тихо
якраз танки для іхтамнет - ібо їхтамнет - внутрішній конфлікт в росії
танки росії - для подавлення ВНУТРІШНІХ конфліктів
росія не збирається воювати з Китаєм
Якщо Китай нападе - кацапи тупо сдадуться
кацапи - сцикуни - воюють лише зі слабшими
а з сильними - сдаються
кацапи не будуть помирати за путіна воюючи з Китаєм
з Україною - можливо - бо пуцло вбив їм в голову, що Україну вони захоплять
З Китаєм ситуація абсолютно іначе
Війна росії з Китаєм буде тривати не більше однієї доби
А Китай запросто - раз-два
Да й не треба Китаю захоплювати росію фізично
Він ВЖЕ її єкономічно захопив
Китай Великий Мудрий Дракон
Що має тисячолітню історію і буде існувати вчора сьогодні і завтра
Дракон - має час чекати
Він просто почекає - плюс мінус сто-двісті років для нього не важливо
Не враховуючи Т-55...
Резервуары?
Чого Україна все просрала?
залужний знищив, всю всю саму намахану техніку вторгнення, що була у кацапів. весь особовий склад, що був навчений та вмотивований на мародерство та насилля.
сирській не може знищити танк, середини минулого століття, що горить від рпг-7?
чи, читати вмієш, сенс не розумієш?
Вони особисто ЖОДНОГО кацапа не знищили!!!
Це заслуга, піт і кров української армії
а чия?
Так, чи як?
Щось засмерділо совкодрочером на ім'я Hrysha Hlyba 7474e929
А може, й навіть його реінкарнацією - "зєлєдрочєром"!
у нас депутати підняли собі зарплату, а у рф ні.
ми попереду...
в 2024му у нас будуть свої далекобійні бпла,
не вчора, не в 2023му а 2024му, тобто колись
і весна на носі...
на шашлики скоро підемо...
може хтось оголосив війну чи стан війни???
я не чув...
правда четверо батьків моїх онучат на війні
але її ж нема.
дивлячись на дії місцевих влад
на роботу економіки
на роботу ВР...
нема нікуя ніякої війни
я все написав, ідеться про інформацію від наших клоунів, в ролі керівників, яку вони вливають у вуха 72% ідотів тим самим розслабляючи їх і створюючи паралельну реальність.
ти про що взагалі
Там на складах осталась рухлядь, на восстановление которой уходит много времени.
Именно поэтому были распакованы Т-62, а теперь уже и Т-54-55, что они хотя бы плюс-минус целые.
Для прикладу - різниця у ціні на танк Т-72 залишкова вартість (за яку було продано Україною - ред.) 59 тис. дол., вартість на світових ринках - 560. Такі вражаючі цифри ви можете бачити по всіх одиницях техніки та озброєнь".
Техніка та озброєння продавалися як надлишкові за спеціальними цінами, які становили 10% від ринкових. Надлишковими, зокрема, визнавалися парашутні системи, радіоприймачі, танки та гради.
"З точки зору міністра оборони 2005 року, затвердженою постановою Кабміну, надлишковими виявилися: 122 мм самохідна гаубиця 2С1 - 100 штук, 132-мм гаубиця Д30 - 200 штук, 152-мм самохідна гаубиця 2С3 2С3М - 104 штуки, 152-мм гармата 2А6 - 42 штуки, 152-мм гармата Д-20 - 79 штук, 203-мм гармата "Піон" - 39 штук, 85-мм гармата Д-44 - 288 штук, "Ураган" −40, "Град" - 60, "Град-1" - 18, і так далі. "Васильки", "штурми", "фаготи", "флейти".
Все це було визнано надлишковим, було продано і у 2014 році нам залишилися гармати афганського періоду 152 мм, які, слава Богу, не додумались оголосити надлишковими", - підкреслив Генпрокурор.
Нагадаємо, Анатолій Гриценко був міністром оборони саме з лютого 2005 року до грудня 2007.
На сьогодні армії не вистачає техніки та озброєння. І це при тому, що вся вона була наявна на початку незалежності країни. Наприклад, літаків в Україні було 1380, стало 158, а необхідно хоча б 460. Та ж сама ситуація с ЗРК (зенітно-ракетні комплекси). В Україні було 2646 ЗРК, стало 340, а потрібно - 1430.
Але агент на посаді Верховного Головнокомандувача вартує не менш 10000 танків.
З 30 років минулого століття кожна військова частина РА мала трикратний мобзапас на розгортанні. А ці вкиди це є алаверди від ОПи бабуїнам - ми визнаємо,що минулий Генштаб спотворював дані. В ОПі є штатні консультанти як Інституту вивчення війни та і інших західних військових інформпорталів. Хто незгідний, подивіться коментарі фабрики новин та сєйчас
Маячня якась. "Росія має 1 750 основних бойових танків, від застарілих Т-55 до ******** Т-80 і Т-90, Ще 4 000 перебуває на зберіганні. - і теж Т-80 і Т-90?
4 000 на зберіганні - повний мотлох, усе, що могло рухатися, вже в Україні. Крім того, "експерти" ігнорують дані українського генштабу, де вказано, що танків руся втратила в 2 рази більше. А цифра "3000" походить із сайту ORYX, але там публікуються дані тільки з фотографіями. Але на фронті не все встигають фотографувати.
Це Абдристович вєщал.
До речі вже в Монако фронт на груді тримає. З імєнним пістолєтом.