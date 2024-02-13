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Новости Война
9 944 98
россия (93025) танк (2198) техника (1712)

Россия потеряла более 3000 танков за время войны в Украине, но имеет достаточно техники более низкого качества, чтобы вести боевые действия еще 3 года, - исследование

танк,рф

Хотя Россия за время полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 3000 танков, у нее на складах еще много бронетехники для использования на протяжении нескольких лет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет "Military Balance" International Institute for Strategic Stadies.

Исследователи считают, что Москва "обменяла качество на количество", потому что извлекла из хранилищ тысячи старых танков. Кое-где она расконсервировала по 90 танков в месяц.

"Запасы хранящегося в России оборудования означают, что Москва потенциально может нести большие потери и восполнять резервуары из запасов еще в течение примерно трех лет, даже при более низком техническом уровне, независимо от ее способности производить новое оборудование", – считают исследователи.

В частности, говорится в докладе, Россия имеет 1750 основных боевых танков, от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 находится на хранении. Аналитики добавили, что российские чиновники заявляли о планах возобновить производство танков Т-80.

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"Ситуация подчеркивает нарастающее чувство тупиковой ситуации в боевых действиях, которая может сохраниться в течение 2024 года", – говорится в докладе.

В докладе отмечается, что Украина также понесла значительные потери с начала вторжения в феврале 2022 года, но западные военные поставки дали возможность ей поддерживать запасы, одновременно повышая их качество.

В отчете также отмечается, что мировые расходы на оборону возрастут на 9% по сравнению с 2022 годом и в дальнейшем будут расти.
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Топ комментарии
+11
Частина витягується, та відновлюється. Є танки, які вражались по 5 раз і більше.
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13.02.2024 16:05
+8
С танками там не все так радужно может оказаться. Втрачати по півтори тисячі на рік, при виробництві нових 150-300, і совок би виснажили, а не тільки ********** імперію.
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13.02.2024 16:04
+8
А чого нам переживати за танки рашки - нам за своі потрібно думати
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13.02.2024 16:04
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
А як же наші підрахунки, десь закралася помилка? Ліквідовано на 13.02.2024 року, танків - 6424 (+8) од.,
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13.02.2024 16:02 Ответить
зараз Вам напишуть про різницю "підтверджені/непідтверджені"
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13.02.2024 16:04 Ответить
Частина витягується, та відновлюється. Є танки, які вражались по 5 раз і більше.
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13.02.2024 16:05 Ответить
Це з Oryx - Танки (2726, з них знищено: 1782, пошкоджено: 149, покинуто: 254, захоплено: 541).
Навожу ці данні, щоби бачили, яку частину танків можна відновити. Аж 8,36%.
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13.02.2024 17:36 Ответить
Ще наведіть дані, скільки втрат попадає в кадр. І скільки з того потім попадає на Орикс. Зможете? З точністю до сотих процента.
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13.02.2024 17:59 Ответить
Навіть у вашому розкладі, база для поновлення - мінімум (149 + 254) / 2726 х 100% = 14,78. Бо покидають машини, зазвичай, після ушкоджень. Додайте у формулу ще мінімум 130 трофеїв.
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13.02.2024 18:03 Ответить
Важлива лише КІЛЬКІСТЬ танків на кілометр квадратний території росії для захисту
Завжди є "непрікосновенний запас"
Тільки божевільний воює до останнього танку
пуцло може і сатана - але не божевільний
Тому "танків на три роки" ПРЕВРАЩАЮТЬСЯ в "танків на рік"
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13.02.2024 18:41 Ответить
Звичайно. Окрім прикриття кордонів з Китаєм, та НАТО, хоч і по мінімуму, ще є Кавказ. Ну і десь 400-500 машин їм потрібно для навчальних закладів. Плюс ремонтний фонд.
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13.02.2024 18:51 Ответить
Китай не нападет
Нато не нападет
Угроза внутренней револиции требует много танков держать прозапас
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13.02.2024 18:56 Ответить
Нападе, чи не нападе, то кацапським шизофреніками не відомо. Такі веселі часи у світі наступають, що неможна 4500 км кордону залишити без прикриття важкою технікою.
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13.02.2024 19:00 Ответить
Друже
кацапи ядерною зброєю прикриваються від агресії зовні
а танками від агресії всередині
Ти ж не думаєш, що 3000 танків та 140 млн. росії зможуть врятувати росію від нападу
Китаю з 5000 танків і 14 000 млн. населення!!!??
ти не жартуй так
А ось 3000 танків це сигнал башкирца, дагестанцам, чеченцам
сидите тихо
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13.02.2024 19:07 Ответить
А хто каже про прямий напад? Кацапи показали, як треба. Зайдуть спецгрупи і почнуть ітамнєтити. А Пекін скаже, знати нічого не знаємо, то якісь уйгури, буряти, калмиків, не згідні з політикою Кремля прагнуть свободи регіону. І все. Куди ви тут ядерну зброю приткнете?
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13.02.2024 19:27 Ответить
мова йде про танки
якраз танки для іхтамнет - ібо їхтамнет - внутрішній конфлікт в росії
танки росії - для подавлення ВНУТРІШНІХ конфліктів
росія не збирається воювати з Китаєм
Якщо Китай нападе - кацапи тупо сдадуться
кацапи - сцикуни - воюють лише зі слабшими
а з сильними - сдаються
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13.02.2024 19:34 Ответить
Одне другого не виключає. Танковий полк десь на Далекому сході може виконувати одночасно і функцію другого ешелону прикриття кордону, і функцію придушення місцевого повстання. При цьому, вірогідність обох загроз на зараз однаково незначна. Що дозволяє ризикувати, та оголяти цілі регіони.
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13.02.2024 19:38 Ответить
друже, зрозумій правильно
кацапи не будуть помирати за путіна воюючи з Китаєм
з Україною - можливо - бо пуцло вбив їм в голову, що Україну вони захоплять
З Китаєм ситуація абсолютно іначе
Війна росії з Китаєм буде тривати не більше однієї доби
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13.02.2024 19:54 Ответить
Кацапня буде подихати за путіна, херутіна, і будь якого іншого царя, якщо її будуть манити довгим ржублем, а пропаганда попрацює пару тижнів над образом чергового нацистського ворога.
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13.02.2024 20:12 Ответить
українці не манять догми рублем - бо не мають
А Китай запросто - раз-два
Да й не треба Китаю захоплювати росію фізично
Він ВЖЕ її єкономічно захопив
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13.02.2024 20:14 Ответить
Сьогодні не треба, а що буде при глобальному конфлікту, одному Вуду відомо.
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13.02.2024 21:00 Ответить
друже - просто почитай Китайських фылософів - тай просто трішки Китайської історії
Китай Великий Мудрий Дракон
Що має тисячолітню історію і буде існувати вчора сьогодні і завтра
Дракон - має час чекати
Він просто почекає - плюс мінус сто-двісті років для нього не важливо
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13.02.2024 21:07 Ответить
так х...ло і є божевільний, йому на все пофіг, у нього є тільки якісь його хворобливі бажання.
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14.02.2024 11:19 Ответить
Ваше підмігування недоречне, бо все рівно 2726 в 2,5 рази менше, чим 6424
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13.02.2024 18:50 Ответить
Якщо ви вважаєте, що Оріксу то є 100% втрат, то флаг вам в руки. Не буду сперечатись. Тільки, навіть після закінчення бойових дії, фотки для Орікса ще будуть роками вспливати.
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13.02.2024 18:54 Ответить
Та мова йде про процентне співвідношення, а не про кількість. До речі на Oryx тільки фотофіксація. До чого тут 2,5 чи 3.5?
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13.02.2024 21:21 Ответить
Нова "мітла". ОПа припинила публікацію зведеннь Генштабу. Орікс з жовтня не публікує зведень. Для применшення втрат РФ взялися публікувати інший ТК.
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13.02.2024 19:11 Ответить
Та багато хто систематизує. В базі Орікса просто більш за всіх посилань.
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13.02.2024 19:29 Ответить
По друге, для вас джерело Милитари баланс - то достовірна муйня, що має доступ до кацапських секретних даних з МО?
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13.02.2024 16:07 Ответить
" Росія втратила понад 3000 танків за час війни..." Ви Шо, такого нізя казать. Втрати танків 6424 і крапка. Ну може 6423, але точно не менше...
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13.02.2024 16:11 Ответить
Да казати можна будь що, в межах карного кодексу. Від втрат немає, до ще 2-3 тижні.
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13.02.2024 16:31 Ответить
В якості пам"ятників там ще 3000 шт танків типу Т-34 є....
Не враховуючи Т-55...
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13.02.2024 16:03 Ответить
С танками там не все так радужно может оказаться. Втрачати по півтори тисячі на рік, при виробництві нових 150-300, і совок би виснажили, а не тільки ********** імперію.
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13.02.2024 16:04 Ответить
Одні кажуть про шість місяців, інші про три роки і усі називають себе "фахівцями" та "експертами" закликаючи довіряти їх прогнозам та висновкам. Отакі ці "професіонали" що аналізуючи одні й ті самі дані приходят до висновків котрі далекі між собою як Земля із Магелановою хмарою!!!
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13.02.2024 16:04 Ответить
Висновкі всі видно на полі бою. Масові штурми на МТЛБ та Т-62, яких в перший рік вторгення практично не було, говорять про деградацію бронетехніки кацапів. Але ні про які 6 місяців, звісно, мова не йде. Пару років, якщо вирішать воювати до останнього кацапи, ті будуть з танками. Далі, при наявних темпах знищення, ******* машини залишаться тільки у елітних підрозділах. І прямо к конвеєру будуть гнать у бій. Як зараз з ракетами в них.
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13.02.2024 16:11 Ответить
т-62 были у донбасят, когда вы их видите это скорее их бригады.
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13.02.2024 16:24 Ответить
Ні. У дамбасят були Т-64, та Т-72. Перші аоставки Т-62 почались влітку 22-го на Херсонький напрямок, який кацапи вважали другорядним.
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13.02.2024 16:27 Ответить
та не, абхазские т-62 в большом количестве им отдали.
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13.02.2024 16:53 Ответить
Когда? На момент начала вторжения у них не было Т-62. А на данный момент данная модель представлена в различных подразделениях. Вчера попадалось видео, где чурка из бурятской бригады благодарил за 6 поставленных машин бурятские власти.
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13.02.2024 17:03 Ответить
А чого нам переживати за танки рашки - нам за своі потрібно думати
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13.02.2024 16:04 Ответить
вот именно бл
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13.02.2024 17:30 Ответить
Запаси обладнання, що зберігається в Росії, означають, що Москва потенційно може зазнавати великих втрат і поповнювати резервуари із запасів ще протягом приблизно трьох років

Резервуары?
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13.02.2024 16:06 Ответить
На болотах все можливо...
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13.02.2024 16:45 Ответить
кацапи зберегли радянські танки, ракети, авіацію, бомбу ядерну
Чого Україна все просрала?
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13.02.2024 16:09 Ответить
А хто вам сказав, що все? Чим по вашому два рокі воюють ЗСУ у наймасштабнішій війні в Європі за 80 років?
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13.02.2024 16:12 Ответить
не розумію.
залужний знищив, всю всю саму намахану техніку вторгнення, що була у кацапів. весь особовий склад, що був навчений та вмотивований на мародерство та насилля.
сирській не може знищити танк, середини минулого століття, що горить від рпг-7?
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13.02.2024 16:11 Ответить
Що за бред ви написали?
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13.02.2024 16:14 Ответить
На початку першого класу кожен школяр повинен читати зі швидкістю близько 10-15 слів за 1 хвилину. В другому півріччі його успіхи повинні змінитися - від 25 слів і більше. На початку другого класу швидкість читання може бути від 25 слів, а в другому півріччі вона повинна збільшитися в два рази - від 50 слів і більше.

чи, читати вмієш, сенс не розумієш?
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13.02.2024 16:16 Ответить
Зрозумів. З особим талантом зіткнувся. Не буду заважати зелених мух полювати.
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13.02.2024 16:29 Ответить
дуже складно зрозуміти те, чого в написаном немає...
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13.02.2024 16:54 Ответить
Який, нах, "залужний", "сирський"?!!
Вони особисто ЖОДНОГО кацапа не знищили!!!
Це заслуга, піт і кров української армії
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13.02.2024 20:33 Ответить
залужний і сирській, це не українська армія?
а чия?
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13.02.2024 21:02 Ответить
"ми гаварім -ленін ,- падразуміваєм -партія! Ми гаварім -партія - падразуміваєм - Ленін!"
Так, чи як?

Щось засмерділо совкодрочером на ім'я Hrysha Hlyba 7474e929
А може, й навіть його реінкарнацією - "зєлєдрочєром"!
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14.02.2024 09:09 Ответить
Питання скільки з тих законсервованих танків можна відновити - навряд чи всі .
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13.02.2024 16:14 Ответить
на то они законсервированы, а не брошены как я видел.
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13.02.2024 16:18 Ответить
прапорщики - вже давно все розконсервували )
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13.02.2024 16:45 Ответить
Теоретически - все. Но сначала подняли те, которые можно было перебрать штатным ЗИПом, поменять жидкости - и на платформу. Потом начали доставать те которые похуже, частично разобранные, с более серьезным и долгим ремонтом. Вот сейчас судя по всему подошли к танкам где башни нет, а в погоне дерево растет. Но восстановить можно, только новый построить проще.
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13.02.2024 16:20 Ответить
і що???
у нас депутати підняли собі зарплату, а у рф ні.
ми попереду...
в 2024му у нас будуть свої далекобійні бпла,
не вчора, не в 2023му а 2024му, тобто колись
і весна на носі...
на шашлики скоро підемо...
може хтось оголосив війну чи стан війни???
я не чув...
правда четверо батьків моїх онучат на війні
але її ж нема.
дивлячись на дії місцевих влад
на роботу економіки
на роботу ВР...
нема нікуя ніякої війни
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13.02.2024 16:17 Ответить
ганьба світового рівня, а весільний генерал буданов і герой України імені зеленського вилазить і в ефірах з тупою мордою в десятий раз розказує що в москалів за місяць все закінчується і ми переможемо, про єдині новини я мовчу, там паралельна реальність.
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13.02.2024 16:18 Ответить
В чому ганьба світового рівня? Що евакуювали Годинниковий Яр?
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13.02.2024 18:29 Ответить
"Годинниковий Яр" ти хто, "Ча́сів Яр" може, гугл переклад, "немає сечі терпіти ці пекельні борошна ?"
я все написав, ідеться про інформацію від наших клоунів, в ролі керівників, яку вони вливають у вуха 72% ідотів тим самим розслабляючи їх і створюючи паралельну реальність.
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13.02.2024 18:44 Ответить
Ви про данні Генштабу про втрати? Тобто, ви звинувачуваєте Заслуженого та Шапталу, що вони фальсифікавали звіти, щоб бубачкам догодити?
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13.02.2024 18:56 Ответить
доходить туго, я все написав.
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13.02.2024 19:07 Ответить
Якщо ви такий залежний від будановських спічей, то так. Вам важко, напевно, з реальністю уживатись. Нащо ви його слухаєте взагалі?
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13.02.2024 19:23 Ответить
брр, ти взагалі читав мій коментар ?
ти про що взагалі
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13.02.2024 19:28 Ответить
Та щож там не зрозумілого? Замтлюють зеленки очі, жити не можна. А провідник їх Буданов, взагалі края сплутав.
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13.02.2024 19:32 Ответить
а ці "фахівці", перепрошую, точно бачили супутникові знімки тих складів? раша розконсервовує техніку з 2019 року. усе, що їздило, чи мало шанси поїхати, вже розконсервувала. решту простіше переплавити і зробити з нуля, ніж ремонтувати і відновлювати.
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13.02.2024 16:45 Ответить
Ні. Не все. Ще півтори-дві тисячі радянських танків точно піднімуть за два роки.
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13.02.2024 18:30 Ответить
насправді важко сказати. це песимістична оцінка. реальність завжди дещо інша. але у них ще є купа підбитої техніки, шо підлягає відновленню. питання в запчастинах. якшо в того мотлоху на зберіганні ше є, що скрутити, то відновлення буде. але вони цим вже 2 роки займаються + 5 років підіймають придатне до відновлення. уявіть, який хлам там лишився.
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13.02.2024 19:26 Ответить
Та совєти ж готувались до броску к Ла Маншу. Як не в себе клепали. Хто ж знав, що це все прийдеться українцям палити.
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13.02.2024 19:34 Ответить
Буданов - потєшний хєнєрал
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13.02.2024 16:46 Ответить
Які в дупу танки? В нас відбувсь військовий заколот. Вся верхівка війська заміщена на зелених підніжок. Жодного котла для росіян не створено, а в українців вже декілька катастроф - Іловайськ, ДАП, Дебальцево, Маріуполь, Бахмут тепер зріє Авдієвка
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13.02.2024 16:50 Ответить
Тобто перспектив у війні в України ніяких.
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13.02.2024 17:11 Ответить
Заказуха маскви
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13.02.2024 17:15 Ответить
До літа 2025 перспектива - то стратегічна оборона. Кацапи будуть лізти. Далі в історії буде точка біфуркації.
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13.02.2024 18:31 Ответить
Нищити танки на полі бою чудово.от тільки знищені мости ,заводи ,склади з ПММ не дають можливість отим танкам навіть попасти у приціл оператора птрк
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13.02.2024 17:17 Ответить
Залишилось десь здобути стратегічні ракети для накриття заводів у Тагілі, Омську, Челябінську.
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13.02.2024 18:34 Ответить
Впевнений,є простіші варіанти з військової точки зору.
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22.02.2024 19:44 Ответить
Аналітика товстих срак в м'яких креслах. А український Генштаб каже про 6тис. знищених кацапських танків. І я вірю нашому Генштабу. Тому що це правильно.
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13.02.2024 17:24 Ответить
В нас вже стільки ПТРК, що стільки танків не знайдеться у кацапів.
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13.02.2024 17:40 Ответить
Как обычно высоколобые эксперты забыли важнейшую деталь, в процессе расконсервации, восстановления и модернизации танков со складов (а так же любой другой техники), которым рф занимается активно уже 10 лет (с 2014), ПРЕЖДЕ ВСЕГО, выбираются наиболее пригодные машины.
Там на складах осталась рухлядь, на восстановление которой уходит много времени.
Именно поэтому были распакованы Т-62, а теперь уже и Т-54-55, что они хотя бы плюс-минус целые.
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13.02.2024 17:45 Ответить
Т-72 еще с совка были в строевых частях, значит на них и учились, и на учения ездили, и воевали в Чечне, Грузии. Потому машины те изнашивались, а запчасти брались с казавшихся бесконечными площадок с законсервированными донорами. Там мотор, там коробку, там привод башни. Никто ж не мог подумать что когда то эти танки придется поднимать с колен. А по бумагам они были все исправные и на ходу. А когда кинулись - поняли что проще и быстрее вытаскивать старичком Т-62 и Т-55, которые были сняты с вооружения и потому практически не использовались и не каннибализировались.
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13.02.2024 18:21 Ответить
Т-62 достали, бо є лінія по їх відновленню, їх продавали, та роздавали різним людоєдам. Ну і були партії відновлених спочатку. Плюс там примітивна оптика, немає вартісного СУО. То можна кувалдою і напилком доробити. Але, загалом їх не так багато залишилось. Т-55 то взагалі рідкість. Будуть потроху десятками в рік відновлювати.
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13.02.2024 18:40 Ответить
цікаво,а от наш генштаб дає 6500...ніколи не брешуть так як на війні і після рибалки??
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13.02.2024 17:51 Ответить
Истина находится между Ориксом и данными Генштаба где то посередине. Меньше чем дает Орикс - маловероятно, потому что все подтверждается документально. Данные Генштаба полностью подтвердить невозможно, потому что они собираются из отчетов частей и подразделений. Видели где то танк, стреляли в него из Джавелина, вроде что то задымилось. Отчитались что уничтожен, а на самом деле или повредили или вообще промазали. Потому такие данные всегда несколько завышены, а данные осинтеров - занижены.
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13.02.2024 18:24 Ответить
Ні! Схожі цифри і пропорції дають і британська та амеророзвідки. І я їм вірю! А генштабу ні. Я пам"ятаю,як десь за тиждень до 24.02. на Свободі слова у Шустера,начгенштабу Шаптала "авторитетно" заявив,що ознак підготовки нападу немає... Хоч ще за 1 міс сипливого генералісімуса таємно відвідали нач США та британської розвідок і все йому розказали про план нападу....Що й підтвердилося потім. Правда,сипливий крикун після їх візитів вивіз батьків у Ізраїль...А про Бучу забув
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13.02.2024 18:31 Ответить
Ви занадто піїтетно до тих британців з американцями. Вони не заморачуваюиься, а просто посилаються на осінтерів. По Оріксу, почитайте їх ввідне слово. Там чітко говориться, що то не кількість втрат, а кількість фото-відеофіксацій, а реальні втрати набагато більші. За оцінками спеців, по танках кацапів, це десь +30-50% до даних Орікса.
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13.02.2024 18:44 Ответить
Кацапи верещать від радостітідякують Сирському, що на полігоні під Селідово касетними Іскандерами знищили чи не бригаду ЗСУ, вистроєну перед відправкою до Авдіївки... Надіюсь знову брешуть.
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13.02.2024 17:55 Ответить
Вам так смачно розповсюджувати кацапське ІПСО, що аж слина на воротник капає.
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13.02.2024 18:45 Ответить
--Натомість НЕ вивітрилися пам*яті кадри київських репортажів заводів. початку 2000 -их .коли демонстрували. як розпилювали на МЕТАЛОБРУХТ новесенькі наші танки (за недоцільністю їх використання і навіть консервації...) ліліПУТІНСЬКА агентура вже тоді знала чим це повернеться !!!
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13.02.2024 18:17 Ответить
На гроші американців пиляли. Якщо що. І був страчений тиск, ще при Янику, щоб ще 1000-1500 розпилялив 14-15 роках.
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13.02.2024 18:47 Ответить
Буду несказанно радий, якщо це брехня!
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13.02.2024 19:26 Ответить
Ні! Схожі цифри і пропорції дають і британська та амеророзвідки. І я їм вірю! А генштабу ні. Я пам"ятаю,як десь за тиждень до 24.02. на Свободі слова у Шустера,начгенштабу Шаптала "авторитетно" заявив,що ознак підготовки нападу немає... Хоч ще за 1 міс сипливого генералісімуса таємно відвідали нач США та британської розвідок і все йому розказали про план нападу....Що й підтвердилося потім. Правда,сипливий крикун після їх візитів вивіз батьків у Ізраїль...А про Бучу забув
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13.02.2024 18:30 Ответить
Період часів Гриценка характеризується масштабним розпродажем техніки та озброєнь, десятки, тисячі сотні одиниць броньованої техніки протиповітряної оборони були розпродані за копійки.

Для прикладу - різниця у ціні на танк Т-72 залишкова вартість (за яку було продано Україною - ред.) 59 тис. дол., вартість на світових ринках - 560. Такі вражаючі цифри ви можете бачити по всіх одиницях техніки та озброєнь".

Техніка та озброєння продавалися як надлишкові за спеціальними цінами, які становили 10% від ринкових. Надлишковими, зокрема, визнавалися парашутні системи, радіоприймачі, танки та гради.

"З точки зору міністра оборони 2005 року, затвердженою постановою Кабміну, надлишковими виявилися: 122 мм самохідна гаубиця 2С1 - 100 штук, 132-мм гаубиця Д30 - 200 штук, 152-мм самохідна гаубиця 2С3 2С3М - 104 штуки, 152-мм гармата 2А6 - 42 штуки, 152-мм гармата Д-20 - 79 штук, 203-мм гармата "Піон" - 39 штук, 85-мм гармата Д-44 - 288 штук, "Ураган" −40, "Град" - 60, "Град-1" - 18, і так далі. "Васильки", "штурми", "фаготи", "флейти".

Все це було визнано надлишковим, було продано і у 2014 році нам залишилися гармати афганського періоду 152 мм, які, слава Богу, не додумались оголосити надлишковими", - підкреслив Генпрокурор.

Нагадаємо, Анатолій Гриценко був міністром оборони саме з лютого 2005 року до грудня 2007.

На сьогодні армії не вистачає техніки та озброєння. І це при тому, що вся вона була наявна на початку незалежності країни. Наприклад, літаків в Україні було 1380, стало 158, а необхідно хоча б 460. Та ж сама ситуація с ЗРК (зенітно-ракетні комплекси). В Україні було 2646 ЗРК, стало 340, а потрібно - 1430.
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13.02.2024 18:56 Ответить
З тих 4000 половина згнила, а інша розканібалена.
Але агент на посаді Верховного Головнокомандувача вартує не менш 10000 танків.
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13.02.2024 19:13 Ответить
Це не правильна інфа.Так техніки в них вистачає ще ,але нюанс ця вся техніка в більшості вже донори !Ті самі мста ,акація ті великі склади вже пусті.Вони знімають стволи з брухта і ліплять на діючу.Тому питання навіть кількості не зовсім правильно.Також зрозумійте скдали фактично використувують ті що з 50 років.Цей весь ресурс і величезний запас вичерпується.Плюс їх ВПК працєю 24,7 плюс китайці с северянами підкидують цього все рівно мало навіть щоб викровняти ситуацію .Все рівно крива зброї падає невтомно.Плюс якість в більшості вже особливо електроніка падає.Воювати ще вона має чим і вдосталі але в маштабі вони втрачають весь свій запас який був мінімум за 70 років.Не кажучи про останні 15 які кошти вони бухкали для нападу.Ту всю новітню техніку і ті всі передові частини втрачені.Ілюзій звісно немає.Але є і розуміння з чим нам воювати.
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13.02.2024 19:43 Ответить
Структурна організація бойових частин ще радянської армії копіює штат мотодивізії вермахту. Схематично це 1-2-1 (танковий полк,два полки мотопіхоти,артполк) 1 дивізіон РА. МСД рашки такіж самі. В рашці весь час БТТ завжди рахується не тільки танками, але і БМП з БТР. Штат МСД 100 танків,140 БМП (БТР) і 24-48 арти 122,152, 21 ГРАД. Відео атак бабуїнів підтверджують- склад бойової групи атаки 2-3 танки,5-6 БМП (БТР). Так звану легку бронетехніку ніхто в рашці окремо від танків не підраховує. А підрахунки окремо спалених танків - це від лукавого. Крім танків бабуїни втратили біля 12 000 іншої БТТ. Теперішнє використання МТЛБ як БТР свідчить, що справа швах. Бабуїни для понту озброювали ці транспортні машини (в стилі арттягача Комсомолець 30 років), кулеметом в башті. і зарахували їх як БТТ резерву.
З 30 років минулого століття кожна військова частина РА мала трикратний мобзапас на розгортанні. А ці вкиди це є алаверди від ОПи бабуїнам - ми визнаємо,що минулий Генштаб спотворював дані. В ОПі є штатні консультанти як Інституту вивчення війни та і інших західних військових інформпорталів. Хто незгідний, подивіться коментарі фабрики новин та сєйчас
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13.02.2024 19:52 Ответить
І ще одне. В другу війну кожна з сторін активно займалась ремонтом БТТ. Німці підрахували, що тільки 5 відсотків танків підлягало відновленню на заводах виготовлювачах. В СРСР з 1944 року було 10-12 польових танкоремонтних заводів. Тоді у вермахті запровадили практику розстрілювати підбитий танк, аж поки не загориться. Як повідомляв Мадяр вони так само палять БТТ.
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13.02.2024 20:02 Ответить
"Росія має 1 750 основних бойових танків, від застарілих Т-55 до ******** Т-80 і Т-90. Ще 4 000 перебуває на зберіганні."

Маячня якась. "Росія має 1 750 основних бойових танків, від застарілих Т-55 до ******** Т-80 і Т-90, Ще 4 000 перебуває на зберіганні. - і теж Т-80 і Т-90?
4 000 на зберіганні - повний мотлох, усе, що могло рухатися, вже в Україні. Крім того, "експерти" ігнорують дані українського генштабу, де вказано, що танків руся втратила в 2 рази більше. А цифра "3000" походить із сайту ORYX, але там публікуються дані тільки з фотографіями. Але на фронті не все встигають фотографувати.
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13.02.2024 20:03 Ответить
πіzgeжь з розряду "у них ракет лишилося на 2-3 пуски".
Це Абдристович вєщал.
До речі вже в Монако фронт на груді тримає. З імєнним пістолєтом.
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13.02.2024 20:47 Ответить
 
 