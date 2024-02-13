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НАТО (8642) помощь (7436) США (24862) Трамп (4009)

Трамп призвал НАТО поддерживать Украину на уровне с США: "Мы помогаем более чем на $100 млрд больше, это неправильно"

трамп

Бывший президент США Дональд Трамп усилил критику НАТО по поводу уровня помощи Украине. Он призвал членов Альянса платить наравне с Америкой.

Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти, - ред.), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить намного меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами и сейчас. Они сделают это, если их должным образом попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего", - отметил Трамп.

По его словам, когда он был президентом США, то сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2 процента ВВП.

"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого у вас не будет военной защиты США, деньги потекли как река, и они начали поступать.

После стольких лет, когда Соединенные Штаты оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое", - добавил экс-президент США.

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Трамп про допомогу Україні
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Топ комментарии
+39
Що в тій чубатій голові їбеться нікому не відомо.
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13.02.2024 16:14
+36
ТОЧНО! це ж НАТО підписалося під гарантіями в обмін на ядерне розброєння!

Штатам час вже визначитися - їм важлива їх репутація, як гаранта, чи це мильна бульбашка?
Штати постійно закликають інші країни зупинитися і не розробляти ядерну зброю в обмін на гарантії... Вибачте, ЯКІ ГАРАНТІЇ?
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13.02.2024 16:19
+25
Це просто якийсь СЮР! Країна добровільно віддала 3!!! ТРЕТІЙ за кількістю арсенал ядерної зброї і її почали шматувати! В штатах лишилися якісь вмєняємі політики чи зовсім подуріли?
Ніхто не розуміє очевидного - до чого призведе такий приклад для всього світа?
Це шо тіки мені очевидно що буде далі?
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13.02.2024 16:23
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Вони зелю президентом вибрали по телевізору , а ви про інформаційний простір))) Там день і ніч брехливий марафон, де трамп особистий ворог зелі))))
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13.02.2024 20:49 Ответить
Американці як раз і розумні, вони і порівнюють коли був президентом залізний Трамп, і зараз , коли президент тряпка-маразматик. Чоми ви думаєте що Трамп для України поганий? Те що він говорить, він мусить так говорити. Але коли він був президентом, то Україну підтримував краще ніж Обама-Байден разом взяті. ***** тримав на поводку, хіба ви не памятаїте як орки раділи що він прграв Байдену...
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13.02.2024 20:46 Ответить
Я запамʼятав лише те як жирік з друзями з госдури за перемогу Трампа Шампань пили а сімонянша по мацкві з американським прапором на капоті авто розїзджала. А ти шо вважаєшь що ЗСУ без американської допомоги до жовтня-листопада (американські вибори) витримає фашистську навалу??? А потім коли ще той Трамп роздуплиця чи ні??? Ось тому Трамп і ЧМО для України. Весь час жалкую що помер сенатор Маккєйн - оце був би президент США так президент. Всі інши сцикуни та боягузи що Обама що Байден що той же ж Трамп….
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13.02.2024 22:34 Ответить
A to kak zhirik probki obratno v shampanskoe zasovival ne pomnish? Kogda ******** trump naveshal vagneram v sirii? Na dniah Nevzorov ochen horosho proshelsia po imenno etomu incidentu. Tak chto neudachniy primerchik.
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14.02.2024 00:41 Ответить
Але потім той шампусь вони назад закорковували, Трамп в Сирії їх мордою по гівну повозив, потік закрив... Багато ще чого доброго зробив. А гроші дадуть, куди вони дінуться, дуже багато вже вклали, і просто так викинути не зможуть. Звичайно Україна тепер західному світу я валіза без ручки, але це все заслуга найвеличніших управлєнцев...
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14.02.2024 01:18 Ответить
Ok, deal, Donnie. $100B від USA + $200B від EU. Працюй над цим.
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13.02.2024 18:58 Ответить
*******
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13.02.2024 19:23 Ответить
It's a joke, dude. Relax. No one takes Trump seriously when he talks.
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13.02.2024 19:35 Ответить
Uveren? Severniy koreec tak ne dumal, i aytollah iranskie tozhe. I putler sidel s hvostom podzhatim.
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14.02.2024 00:47 Ответить
On zastavil ego prekratit vse ispitania, zastavil ego popiatitsia, vitaschil ego iz berlogi, no potom chto.. Potom prishel Baiden! I zhirniy svin vzialsia za staroe!
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14.02.2024 02:21 Ответить
Napomnu tak zhe vsem neosvedomlennim popugaiam, chto Trump zakril severniy potok, a Biden ego otkril. Trump zakrutil gaiki Iranu, a Biden snial sankcii i otdal millardi dollarov ayatollam. Obama prislal odeiala v ukrainu, a Trump prislal Javelins. Trump perenes posolstvo ameriki v Jerusalem, i ni odin dermokrat ne priehal na otkritie. Trump tak zhe priznal Izrailem vladenie golanskimi visotami. Trump dvazhdi udaril po Vagneram v Sirii, ubiv pochti 1000 chelovek, tak zhe ubil miasnika generala v Irane. Trump zastavil atknutsia severno koreiskogo mudaka i putler pri Trumpe sidel zazhav hvost.
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13.02.2024 19:17 Ответить
Кому ви пояснюєте, це 73% стадо не памятає що вчора робило, як марафон скаже, так і правда. Це стадо не памятає як Трамп ***** на Ху.. вертів, як Трамп дав Україні джавеліни, кучу грошей, обвалив нафту.... Томагавками як Пі..нув по базі в Сирії, Китаю по губах поводив, і він поганий, а марзматик Байден який дозволив ***** напасти, добрий((((( Але зеля особисто на нього ображенний, от і поливають гівном кругом. Надіюсь Байден до наступних виборів здохне...
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13.02.2024 20:59 Ответить
Хотілось би щоб усі хто зараз звиздіть на Трампа , на Цензорі , після його переобрання, отримали персональні санкції, це по перше, по друге яке в вас є право втручатися до внутрішньої політики США , кого враховують , того і обирають . Це приватна справа мешканців США. Як що хочте участвовать , отримайте гражданство США і тоді будь ласка уперед.
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13.02.2024 19:39 Ответить
Тобто, тобі про внутрішні справи України говорити можна, що ти і робиш. А от українцям про американську кухню говорити заборонено?
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14.02.2024 04:54 Ответить
а ти хоч щось в тому розбираєшся, чи тільки триндіти всяку дурню?
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14.02.2024 11:15 Ответить
Нахамив? Стало легше?
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14.02.2024 15:05 Ответить
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14.02.2024 20:55 Ответить
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16.02.2024 02:48 Ответить
ТУПІЩЕ ВІД ГНІДНОГО ТРАМПА В США МАБУТЬ ПРЕЗИДЕНТА ЩЕ НЕ БУЛО,
АБО ТАКОГО ЯКИЙ ГРАЄ ТАКУ РОЛЬ.
Трамп це мрія роботяг і селян з освітою нижче середньої який розказує їм казки про велику Америку,ще дебіл умудряється розпалювати міжрасові бунти в США.
Клінічний клоун на зарплатні кремля.
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13.02.2024 19:40 Ответить
Vot tochno tak zhe fermaboti prigozhina razduvali takuyu zhe purgu nesusvetnuyu!
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14.02.2024 00:45 Ответить
s488alexs488alex вот я ж про це саме , Трам людина яка діє , а Байден с Обамой , тільки шмарклі жують ,та трусятся що расія распадется , чи ще щось. Де F-16 .та таке інше. Де Апачі.
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13.02.2024 19:44 Ответить
Я думав тут вже немає адекватних людей))
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13.02.2024 21:12 Ответить
Это из отчета по НАТО. В 2023 г. только 11 стран выполнили обязательство по 2% от ВВП. 19 стран НАТО не выполнили. Длится с 2014 г. 10 лет почти обещаниям.

К тому же США несут почти 75% расходов по НАТО.



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13.02.2024 20:26 Ответить
Самі багачі країни в хвості, чому я не здивований))) Все правильно Трамп каже.
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13.02.2024 21:15 Ответить
глядачі інтерв'ю Карлсона в США, ті, хто осилив перші 5 хвилин цього шоу, вже написали своїм сенаторам вимогу дати Україні ядерні томагавки, щоб вона спасла світ від цього...
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13.02.2024 21:07 Ответить
Яке роздвоєння особистості))
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13.02.2024 21:17 Ответить
Деду принесли новые соцопросы, где у него после вылизывания жоп всех диктаторов и респектов ***** начал тухнуть рейтинг, вот он и запел новые песни про не все так однозначно, начал успокаивать про-украинских республиканцев. Но это лишь заигрывания с электоратом, а на самом деле он кинет всех сразу как станет Президентом, кроме Путина
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13.02.2024 21:24 Ответить
закликає закликати щоб були заклики, не словом а ділом товаріщі рижо бубліканці
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13.02.2024 22:34 Ответить
Всі прибічники Трампа такі вумні аж страшно! А тепер питання - а шо від цього Трампа Україні американську допомогу чекати аж до його майбутньої інавгурації (якщо вибори у жовтні-листопаді то інавгурація у січні-лютому 2025)? Раніше ніяк? А ми витримаємо до тих пір фашистську навалу? Ось тому я цього Трампа не інакше як чмо не називаю… в когось є інші думки?
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13.02.2024 22:43 Ответить
Проблема в том что у вовы и донии шизофрения .
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13.02.2024 23:16 Ответить
Да, срочно нужны деньги. В Авдеевке надо стадион построить, барабанов не хватает и яйца жутко дорогие.
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14.02.2024 00:57 Ответить
Всі за все мають платити. Годі бути дебілами, та інших такими ж робити *****... За все завжди треба платити, факєн щєт маза фака.
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14.02.2024 01:38 Ответить
Він говорить несусвітні речі
Здаються що в нього поїхало досить солідно
Тому вірити його словам не допустимо
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14.02.2024 01:48 Ответить
Та хватить вже чубитись, -БОГ НЕ ФРАЄР, і Трампів та інших в НЬОГО повно, але Україна отримає все, переможе й буде в НАТО і ЄС, правда - спершу в ЄС, а потім ще буде створений суто Европейський блок колективного захисту. ***** кранти і рашці також: -единою статтею доходів буде туризм, світ їхатиме дивитись на довбойобів. АРХ М
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14.02.2024 04:00 Ответить
ТРАМП ПОПУЛІСТ - з Зе В НЬОГО В ЦЬОМУ ПЛАНІ БАГАТО СПІЛЬНОГО І ТЕ ЩО У ПАРАШИ НА НИХ КОМПРОМАТ ЦЕ ТЕЖ СПІЛЬНЕ
Просто Америка ще має запас міцності і тому що не роби, а буде результат, тим паче абсолютної влади там у президента немає, є Конгрес і Сенат які треба пройти зі свома рішеннями.
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14.02.2024 13:08 Ответить
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