Трамп призвал НАТО поддерживать Украину на уровне с США: "Мы помогаем более чем на $100 млрд больше, это неправильно"

Бывший президент США Дональд Трамп усилил критику НАТО по поводу уровня помощи Украине. Он призвал членов Альянса платить наравне с Америкой.

Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

"Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти, - ред.), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить намного меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами и сейчас. Они сделают это, если их должным образом попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего", - отметил Трамп.

По его словам, когда он был президентом США, то сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2 процента ВВП.

"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого у вас не будет военной защиты США, деньги потекли как река, и они начали поступать.

После стольких лет, когда Соединенные Штаты оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое", - добавил экс-президент США.

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