Трамп призвал НАТО поддерживать Украину на уровне с США: "Мы помогаем более чем на $100 млрд больше, это неправильно"
Бывший президент США Дональд Трамп усилил критику НАТО по поводу уровня помощи Украине. Он призвал членов Альянса платить наравне с Америкой.
Об этом Трамп заявил в социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
"Мы помогаем Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО. У нас нет никого (у власти, - ред.), кого бы они уважали, и они настаивают на том, чтобы платить намного меньше, чем мы. Неправильно, НАТО должно платить наравне с нами и сейчас. Они сделают это, если их должным образом попросить. Если нет, тогда Америка прежде всего", - отметил Трамп.
По его словам, когда он был президентом США, то сделал НАТО "сильным", заставляя членов Альянса платить больше, чтобы достичь целевых показателей оборонных расходов в 2 процента ВВП.
"Когда я сказал 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, и сказал, что без этого у вас не будет военной защиты США, деньги потекли как река, и они начали поступать.
После стольких лет, когда Соединенные Штаты оплачивали счета, это было прекрасное зрелище. Но теперь, когда меня нет, чтобы сказать: "Вы должны платить", они снова взялись за старое", - добавил экс-президент США.
Пожалуйста, подождите...
АБО ТАКОГО ЯКИЙ ГРАЄ ТАКУ РОЛЬ.
Трамп це мрія роботяг і селян з освітою нижче середньої який розказує їм казки про велику Америку,ще дебіл умудряється розпалювати міжрасові бунти в США.
Клінічний клоун на зарплатні кремля.
К тому же США несут почти 75% расходов по НАТО.
Здаються що в нього поїхало досить солідно
Тому вірити його словам не допустимо
Просто Америка ще має запас міцності і тому що не роби, а буде результат, тим паче абсолютної влади там у президента немає, є Конгрес і Сенат які треба пройти зі свома рішеннями.