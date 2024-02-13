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саммит (1113) США (24862) членство в НАТО (1440)

Не ожидаю, что Украину пригласят в Альянс на предстоящем саммите, - посол США в НАТО Смит

Посол США в НАТО Джуліанна Сміт

Украина, вероятно, не получит приглашение в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс выступит с приглашением на этом этапе", - сказала она.

В издании напоминают, что на саммите в Литве в прошлом году лидеры НАТО заявили, что будущее Украины в Альянсе, но не стали давать приглашения или определять сроки членства.

Читайте также: Байден поддерживает членство Украины в НАТО, - Госдеп США

"Мы очень упорно работали после саммита в Вильнюсе в прошлом году, чтобы предпринять ряд шагов, чтобы продолжать помогать нашим друзьям в Украине с необходимыми реформами внутри их страны, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции", - отметила Смит.

И добавила, что союзники продолжают "сосредотачиваться, прежде всего, на том, чтобы поддержать их (украинцев - ред.) в нынешней борьбе и гарантировать, что они смогут победить на поле боя".

Также читайте: США и Германия выступают за отсрочку приглашения Украины в НАТО, - Foreign Policy
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Топ комментарии
+15
Бо рашка нападе -- всі по кутках жмуться
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13.02.2024 16:57
+12
З такою кількістю корупційних скандалів маємо забути про ЄС та НАТО. Рєзнік(ов) де? В тюрмі парашу драїть? А Баканов де? В колонії особливого режиму? Ні! Обидва на свободі як "друзі прєзідєнта"...
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13.02.2024 17:06
+11
Морквину знову відтягнули від нашого носу.
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13.02.2024 16:58
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Так ви ж вже виходите з альянсу?
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13.02.2024 16:56 Ответить
Чи мені одному здаються їхні формулювання дебільними?
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13.02.2024 17:24 Ответить
Бо рашка нападе -- всі по кутках жмуться
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13.02.2024 16:57 Ответить
ні рашки Європа і Америка не боїться,а боїться керівництва України що пустить їх по світу жебраками
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13.02.2024 18:06 Ответить
Морквину знову відтягнули від нашого носу.
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13.02.2024 16:58 Ответить
Допоможіть зброєю і Україна буде сама собі альянс.
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13.02.2024 17:02 Ответить
та ніхто й не очікував. (крім зе та зелебобіків)

притомним все було ясно ще з часів nato close the sky )
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13.02.2024 17:03 Ответить
І не кажіть.

(P.S. Пилять, як згадаю ті масові плакати CLOSE THE SKY по всіх телеканалах Європи у перші дні війни.... Й*****й сором.)
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13.02.2024 17:26 Ответить
З такою кількістю корупційних скандалів маємо забути про ЄС та НАТО. Рєзнік(ов) де? В тюрмі парашу драїть? А Баканов де? В колонії особливого режиму? Ні! Обидва на свободі як "друзі прєзідєнта"...
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13.02.2024 17:06 Ответить
Це не головне. Причина в іншому.
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13.02.2024 17:18 Ответить
Причин багато. Це один з індикаторів який неможливо приховати.
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13.02.2024 17:21 Ответить
і це основна причина!!!!!
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13.02.2024 18:01 Ответить
ерунда
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14.02.2024 00:02 Ответить
S takoi vladoi v NATO ? Nu nu ..... 🤔
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13.02.2024 17:09 Ответить
в турции или венгрии лучше влада? не пишите чушь.
Все же понимают что вы сс*тесь россии и рады отсидеться за нашими спинами. Трусы
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14.02.2024 00:03 Ответить
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13.02.2024 17:10 Ответить
Влада владою,але так було задумано із самого початку.
Мадяри чим кращі?
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13.02.2024 17:12 Ответить
Після саміту у Вільнюсі можна про це і не повідомляти уже.
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13.02.2024 17:17 Ответить
Ната імпотент!
Хоча б зброї постачали вдосталь!
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13.02.2024 17:17 Ответить
"Ми дуже наполегливо працювали після саміту у Вільнюсі минулого року, щоб зробити низку кроків, щоб продовжувати допомагати нашим друзям в Україні з необхідними реформами всередині їхньої країни, щоб наблизитися до євроатлантичної інтеграції", - зазначила Сміт.

"Бути чи не бути- ось питання."
"Корупція чи НАТО- дурне питання"
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13.02.2024 17:19 Ответить
Припускаю що при підписанні 7 євроасоціації все вийде! Нагадаю перша була підписана у 1993 м! ! Потрібно коригувати !
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13.02.2024 17:30 Ответить
Ми теж від США вже нічого не очікуємо
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13.02.2024 17:19 Ответить
3,14и.
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13.02.2024 17:20 Ответить
Фотку бачите? Оце вам НАТО. Оце вам США. І з цими західними лицемірами та покидьками хреново і з кацапнею ще гірше. От Україна попала. Вічно в епіцентрі бурі.
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13.02.2024 17:21 Ответить
НАТО -хіба що красива вивіска
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13.02.2024 17:27 Ответить
НАТО - мертвонароджена організація як ООН. Україна платить таку високу ціну ні за що.
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13.02.2024 17:33 Ответить
..якби в Україні був президентом Порох, то ми би отримали запрошення ще на попередньому саміті, хоча, насправді, у такому швидкому процесі не було б і потреби, бо тоді б ***** просто не напало би на Україну..
але коли Зєльда усе зробила сама та ще й гостЄпріімно раскІнула ноги, то навіть Гітлер би не втримався, а тим більш - і.о.бнуте *****..
і да.. як тут вкотре не згадати (і це засмучує й досі більше чим зебілів, бо дехто з них й досі не розуміє ) тупорилий вумний нАріт жлобів та наївняків і Зєльда хоче ще продовження шоу для вдячного лохторату на другий термін, їй, дурепі, мало крові?
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13.02.2024 17:38 Ответить
історія, на жаль, не знає такого поняття "якби"..
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13.02.2024 19:37 Ответить
Якщо тобі пам"ять відбило, то нагадаю, що Пороху обіцяли "років через 20 - 25 розглянути питання".
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13.02.2024 19:59 Ответить
...тю.. згадала баба, як дівкою була
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13.02.2024 21:01 Ответить
Міф про містечкового Черчілла розвіявся. Захід, як і очікувалося, не повівся на трюки з реформами зеленого балагану. Тож що обирали, то й отримали.
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13.02.2024 17:57 Ответить
Бо Майбутній саміт НАТО буде ювілейним і останнім самітом !
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13.02.2024 18:07 Ответить
Хто б сумнівався, ***** так точно ні
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13.02.2024 18:22 Ответить
І ми не очікуємо. Все добре, не переймайтесь.
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13.02.2024 19:00 Ответить
Враження,що в нового командування вже інший план.
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13.02.2024 19:19 Ответить
 
 