Не ожидаю, что Украину пригласят в Альянс на предстоящем саммите, - посол США в НАТО Смит
Украина, вероятно, не получит приглашение в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне.
Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс выступит с приглашением на этом этапе", - сказала она.
В издании напоминают, что на саммите в Литве в прошлом году лидеры НАТО заявили, что будущее Украины в Альянсе, но не стали давать приглашения или определять сроки членства.
"Мы очень упорно работали после саммита в Вильнюсе в прошлом году, чтобы предпринять ряд шагов, чтобы продолжать помогать нашим друзьям в Украине с необходимыми реформами внутри их страны, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции", - отметила Смит.
И добавила, что союзники продолжают "сосредотачиваться, прежде всего, на том, чтобы поддержать их (украинцев - ред.) в нынешней борьбе и гарантировать, что они смогут победить на поле боя".
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притомним все було ясно ще з часів nato close the sky )
(P.S. Пилять, як згадаю ті масові плакати CLOSE THE SKY по всіх телеканалах Європи у перші дні війни.... Й*****й сором.)
Все же понимают что вы сс*тесь россии и рады отсидеться за нашими спинами. Трусы
Мадяри чим кращі?
Хоча б зброї постачали вдосталь!
"Бути чи не бути- ось питання."
"Корупція чи НАТО- дурне питання"
але коли Зєльда усе зробила сама та ще й гостЄпріімно раскІнула ноги, то навіть Гітлер би не втримався, а тим більш - і.о.бнуте *****..
і да.. як тут вкотре не згадати (і це засмучує й досі більше чим зебілів, бо дехто з них й досі не розуміє ) тупорилий вумний нАріт жлобів та наївняків і Зєльда хоче ще продовження шоу для вдячного лохторату на другий термін, їй, дурепі, мало крові?