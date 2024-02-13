Не ожидаю, что Украину пригласят в Альянс на предстоящем саммите, - посол США в НАТО Смит

Украина, вероятно, не получит приглашение в Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Что касается саммита этим летом, я не ожидаю, что альянс выступит с приглашением на этом этапе", - сказала она.

В издании напоминают, что на саммите в Литве в прошлом году лидеры НАТО заявили, что будущее Украины в Альянсе, но не стали давать приглашения или определять сроки членства.

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"Мы очень упорно работали после саммита в Вильнюсе в прошлом году, чтобы предпринять ряд шагов, чтобы продолжать помогать нашим друзьям в Украине с необходимыми реформами внутри их страны, чтобы приблизиться к евроатлантической интеграции", - отметила Смит.

И добавила, что союзники продолжают "сосредотачиваться, прежде всего, на том, чтобы поддержать их (украинцев - ред.) в нынешней борьбе и гарантировать, что они смогут победить на поле боя".

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