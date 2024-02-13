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Новости Война
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Киев (24766) Кличко (4455) дроны (3563) тероборона (329)

112 киевская бригада за средства городского бюджета закупила 1500 дронов и 200 коптеров, - Кличко

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами 127 батальона ТрО 112 бригады г. Киева, которые после ротации отправились на восток Украины.

Кличко поддержал защитников и сообщил, как Киев помог бригаде с вооружением, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцы 127 батальона ТРО 112 бригады города Киева после ротации отправились на восток - защищать нашу землю на авдеевском направлении. Перед их отъездом встретился с военными и поблагодарил их за защиту и отвагу. Пожелал сил, выдержки и скорейшего возвращения домой. В конце прошлого года за средства, выделенные городом, бригада закупила 1500 FPV-дронов и 200 квадрокоптеров Mavic 3 и Mavic 3T. Это весомый вклад в борьбу с российскими оккупантами. С этим видом вооружения выполнение боевых задач по уничтожению врага стало успешнее", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что всего в прошлом году столица направила на оснащение 112 бригады 230 миллионов гривен. "Столица продолжит помогать военным и в этом году и приближать нашу Победу!" – подчеркнул Кличко.

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Он сообщил, что батальоны 112 отдельной бригады ТрО, которая была сформирована в Киеве, воюют на передовой по нескольким направлениям фронта. В частности, на Херсонщине, Запорожье, под Бахмутом и Кременной.

Ранее сообщалось, что всего в 2023 году Киев направил в поддержку военных более 7 миллиардов гривен, или 10% городского бюджета.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев в 2023 году направил на помощь военным 10% своего бюджета, - Кличко
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Топ комментарии
+17
Кличко засвітився, зараз Вава його знову травити почне.

А міг ж Віталік, за ці кошти посадити мільярд дерев у Києві та області. А так то дрони купує, то санаторії для військових ремонтує..неподобство..
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13.02.2024 17:38
+15
За шашликамі ідіть до дєрьмака і вави.
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13.02.2024 17:29
+10
Шашлики ЗЄ у Бучі та Маріполі зробив.
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13.02.2024 17:37
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А шашлыки?
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13.02.2024 17:27 Ответить
За шашликамі ідіть до дєрьмака і вави.
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13.02.2024 17:29 Ответить
Ну да... Куда там Кличко со своими несчастными 1500 дронов, до истинных патриотов и шашлычных волонтёров
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13.02.2024 17:40 Ответить
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13.02.2024 19:23 Ответить
Шашлики ЗЄ у Бучі та Маріполі зробив.
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13.02.2024 17:37 Ответить
Кличко засвітився, зараз Вава його знову травити почне.

А міг ж Віталік, за ці кошти посадити мільярд дерев у Києві та області. А так то дрони купує, то санаторії для військових ремонтує..неподобство..
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13.02.2024 17:38 Ответить
Респект 👍✊‼️Кличко один із перших серед мерів , намагався організовувати тероборону , так, ЗЕПЕРЕВЕРТНІ УСІЛЯКО НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕШКОДЖАТИ і оббріхувати
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13.02.2024 18:39 Ответить
Він єдиний з мерів, хто постійно щось випробує та привозить, то швидких броньованих, то пожежні машини. То автодрабини для хріноповерхівок.

Зараз і його невиїзним зроблять..
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13.02.2024 18:58 Ответить
А-а-а-а! Клічко піариться! А сам тирить на (тут вставьте що кому до вподоби)! Йде по слідах "бариги"! От побачите - збагатився у 100500 разів, ще й брату відсипав! (якого вбили рашисти ще у 2015-му, потім закатували, коли захопили Чернігівську область і розстріляли, коли тікали звідти).

Для тих, хто без настрою: вище - сарказм і пародія на "корисних блогерів"
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13.02.2024 17:39 Ответить
Ех, все пішло повз Фьодорова та зелених кишень..
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13.02.2024 17:55 Ответить
Не зрозумiв cамоскидами як калаши раздавати буде чи нi ?
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13.02.2024 17:59 Ответить
Обережно, якщо рейтинг піде у гору то Вовчік почне шукати привід а може й без нього нашкодити. Бо Вовка любить рейтинги.....
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13.02.2024 18:14 Ответить
 
 