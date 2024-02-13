На строительство фортификации правительство выделило в этом году 20 млрд грн, — Шмыгаль
С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета Кабинет Министров выделил 20 млрд грн на фортификации. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составляет еще 10,7 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Шмыгаль отметил, что рубежи возводятся за счет средств резервного фонда государственного бюджета, за средства местных бюджетов, за счет военного НДФЛ и за благотворительные средства на спецсчете НБУ.
По его словам, заказчиками работ теперь являются не только регионы, но и Министерство обороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Как сообщил премьер-министр, из общей суммы из резервного фонда около 3 млрд грн направлено Министерству обороны и Госспецтранспорта.
Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям. В частности, для строительства фортификационных сооружений в Харьковской области – 3,9 млрд грн, для Запорожской области – 1,3 млрд грн, для Донецкой области – 1,2 млрд грн, для Херсонской области – более 1,2 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Конкретно ,на моєму напрямку Сіверськ-Соледар ніяких укріплень немає.
а що з фортифікаціями?
Ні грошей, ні дронів…
Виділяльщік ********…
2 Давайте поділемо 20 млрд на тисячу кілометрів фронту 2000000000÷1000=2000000 тобто 2мільйони на кілометр, більше ніж скромно
А на певних ділянках потрібно в три поверхи робити залізо бетонні укріплення
Дай Бог щоб хоча б ці гроші не вкрали і зробили хлопцям укріпи
Враховуючи, що фортифікації зводять "свої компанії" ЗЄрмачні, то все буде, як при Великому крадівництві.
По факту ніякої оборонної лінії там не було і Червона Гора пала за пару дів піля Соледару.
Питання у тому, що всі ті гроші розкрадають і ніхто не несе за це відповідальності.
Навіть патужній гундосік зняти не встиг перед першим турне до Сунака.
А от класти асфальт з бордюрами за 5 км від ЛБЗ,коли за 2-3 км от ЛБЗ війскові кірками і лопатами риють окопи, ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО вторгненя - це виключно досягненя "найвелічнішого" зезидента всх часів і народів. Вовіандра Хуіпіду Оманського.
Гроші є на укладаня асфальту у ДВОРАХ рзбитих багатоповерівок у Нікополі!
Уяви скільки% там піде на ошори зелі!
Моу з ГШ ЗСУ (інженерне управління), потім самі, САМОТУЖКИ усе перероблювали!!
А грошики Українців, на це, так і пішли манівцями…, ні відповідального ні результатів…
Єдиною наочною ж фортифікацією є 5метровий паркан на кордоні з ЄС та 5кілометрова зона перед ним, щедро насичена фотопастками, сігнальними мінами та сексотами. З угрупуванням прикриття подібним до воюючої армії за чісельністю.
Ото й уся фортифікація та євроінтеграція заразом.
"Берлінський мур2" від "жертви Майдану3".
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Взяли в долю.
Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен на производство украинских беспилотников.
Об этом https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0vWHe4EqmC15StkBnV6Y4tWYLYvzSXxUctTG5P4vQ9h1uM8pRyRLDkkWLtUEHkMmcl сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время форума, посвященного годовщине проекта "Армия дронов".