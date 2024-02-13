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Новости Война
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Шмыгаль Денис (2591) фортификации (111)

На строительство фортификации правительство выделило в этом году 20 млрд грн, — Шмыгаль

фортифікації

С начала 2024 года из резервного фонда госбюджета Кабинет Министров выделил 20 млрд грн на фортификации. Дополнительный ресурс из других источников финансирования составляет еще 10,7 млрд грн.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 13 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Шмыгаль отметил, что рубежи возводятся за счет средств резервного фонда государственного бюджета, за средства местных бюджетов, за счет военного НДФЛ и за благотворительные средства на спецсчете НБУ.

По его словам, заказчиками работ теперь являются не только регионы, но и Министерство обороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Как сообщил премьер-министр, из общей суммы из резервного фонда около 3 млрд грн направлено Министерству обороны и Госспецтранспорта.

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Еще более 16 млрд грн было выделено областным администрациям. В частности, для строительства фортификационных сооружений в Харьковской области – 3,9 млрд грн, для Запорожской области – 1,3 млрд грн, для Донецкой области – 1,2 млрд грн, для Херсонской области – более 1,2 млрд грн.
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Топ комментарии
+13
Плювати на цифри.
Конкретно ,на моєму напрямку Сіверськ-Соледар ніяких укріплень немає.
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13.02.2024 17:58
+12
У минулому році цей шмиг казав що на дрони 40 мільйярдів виділив - і де вони???
Ні грошей, ні дронів…
Виділяльщік ********…
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13.02.2024 18:02
+10
Смотрящий за щебнем тот же?
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13.02.2024 18:23
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Правила форума Совет форумчан
Плювати на цифри.
Конкретно ,на моєму напрямку Сіверськ-Соледар ніяких укріплень немає.
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13.02.2024 17:58 Ответить
ну тут головне виділити сумму
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13.02.2024 18:00 Ответить
Ты не понял - это вариант дорожного "освоения" бабла.
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13.02.2024 21:35 Ответить
Чому ж так рано, можливо краще вже після закінчення війни?
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13.02.2024 17:59 Ответить
Фортифікація на знімку вражає.
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13.02.2024 17:59 Ответить
Це всього навсього туалет , а уявіть яка там лінія оборони
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13.02.2024 18:11 Ответить
Все по плану...
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13.02.2024 18:01 Ответить
то, що виділив, то зрозуміло. 5-6 менеджерам треба ж десь харчуватися.
а що з фортифікаціями?
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13.02.2024 18:01 Ответить
У минулому році цей шмиг казав що на дрони 40 мільйярдів виділив - і де вони???
Ні грошей, ні дронів…
Виділяльщік ********…
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13.02.2024 18:02 Ответить
Більше цікаво скільки грошей витратиться на фортифікації й яка ціна цемента та іньших будматеріалів буле?!
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13.02.2024 18:03 Ответить
достойна, бо до 1 кг бетону для міцності яйця по 17 грн. за штуку додають, інакше ніяк - все на обророну!
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13.02.2024 18:13 Ответить
Й пісок по 10000$ тона(версія)..... неможна економити на "обороні".... ці вміють.
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13.02.2024 18:16 Ответить
Мелітопольська фірма будує в Запоріжжі,Фьодорова земляки
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13.02.2024 18:04 Ответить
виділив=розікрав - а какая разніца?
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13.02.2024 18:11 Ответить
1 Нехай буде фото і відео звіт по кожній ділянці з гарантією якості це по-перше
2 Давайте поділемо 20 млрд на тисячу кілометрів фронту 2000000000÷1000=2000000 тобто 2мільйони на кілометр, більше ніж скромно
А на певних ділянках потрібно в три поверхи робити залізо бетонні укріплення
Дай Бог щоб хоча б ці гроші не вкрали і зробили хлопцям укріпи
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13.02.2024 18:18 Ответить
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13.02.2024 18:25 Ответить
Бачу ви тут недавно
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13.02.2024 18:32 Ответить
Половину можна одразу на відкати списувати.

Враховуючи, що фортифікації зводять "свої компанії" ЗЄрмачні, то все буде, як при Великому крадівництві.
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13.02.2024 18:20 Ответить
Якби ЗВОДИЛИ свої компанії - це було б більш-менш прийнятно, але ж по факту майже ніде нічого не зводять.
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13.02.2024 18:21 Ответить
Пам'ятаю, під час боїв за Соледар нам теж розповідали про те, що виділили багато грошей на оборонну лінію по Бахмут-Червона Гора, яку добудовують під час боїв за Соледар.
По факту ніякої оборонної лінії там не було і Червона Гора пала за пару дів піля Соледару.
Питання у тому, що всі ті гроші розкрадають і ніхто не несе за це відповідальності.
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13.02.2024 18:20 Ответить
А потім гімнокомандуючий був змушений тікати зі штабу 93ї бригади, коли з нього намагалися спитати за ці позиції.
Навіть патужній гундосік зняти не встиг перед першим турне до Сунака.
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13.02.2024 19:00 Ответить
Що саме будують, знову забор від кроликів?

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13.02.2024 18:21 Ответить
Такі "забори від кроликів" будують всі країни - від Фінів до Ізраелю ДО повномасштабного вторгненя!
А от класти асфальт з бордюрами за 5 км від ЛБЗ,коли за 2-3 км от ЛБЗ війскові кірками і лопатами риють окопи, ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО вторгненя - це виключно досягненя "найвелічнішого" зезидента всх часів і народів. Вовіандра Хуіпіду Оманського.
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13.02.2024 20:59 Ответить
Смотрящий за щебнем тот же?
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13.02.2024 18:23 Ответить
Невже наші бетонні заводи не можуть виготовляти литі залізобетонні бункери, які можна вкопувати на позиціях, як це роблять кацапи вже 1,5 роки???
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13.02.2024 18:23 Ответить
Можуть,але на це немає грошей!
Гроші є на укладаня асфальту у ДВОРАХ рзбитих багатоповерівок у Нікополі!
Уяви скільки% там піде на ошори зелі!
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13.02.2024 21:03 Ответить
А скільки на відкати?
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13.02.2024 18:25 Ответить
І їх усі пожрала тля (с)...
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13.02.2024 18:25 Ответить
А чим допоможуть габіони з землею, які на фото?
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13.02.2024 18:28 Ответить
Ціною. Сітка рабиця по ціні золотої філіграні.
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13.02.2024 18:56 Ответить
Яценюк+ЗУБКО, за участі Бриля із Запорізької ОДА, можуть бути консультантами щодо проведення нескінченних НАРАД з купою протоколів і резолюцій КМУ!! Цілий генерал-лейтенант цим так опікувався, поки РНБОУ (Коваль М. В.) і не замутили його відставку у розпорядження Президента України…
Моу з ГШ ЗСУ (інженерне управління), потім самі, САМОТУЖКИ усе перероблювали!!
А грошики Українців, на це, так і пішли манівцями…, ні відповідального ні результатів…
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13.02.2024 18:39 Ответить
вчера на базаре торговал или шустерил у шустера а сегодня он без образования,без опыта, на самом важном направлении с кагортой такихже проффффесионалами просто закапывают 20 миллиардов в офшоры, никогда вам народ украины не простит это!!!
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13.02.2024 18:40 Ответить
З 20+16 млрд. 7 млрд. підуть 4 областям, охопленим війною. Якийсь дивний розподіл. А інші?
Єдиною наочною ж фортифікацією є 5метровий паркан на кордоні з ЄС та 5кілометрова зона перед ним, щедро насичена фотопастками, сігнальними мінами та сексотами. З угрупуванням прикриття подібним до воюючої армії за чісельністю.
Ото й уся фортифікація та євроінтеграція заразом.
"Берлінський мур2" від "жертви Майдану3".
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13.02.2024 18:52 Ответить
А де Сумська область? На початку вторгнення забули, тай забили на область і тепер все знову? Самі відбивалися в лютому, березні 2022 року, тепер що знову самі?
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13.02.2024 19:12 Ответить
...так что ДО начала вторжения все построим ....
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13.02.2024 19:16 Ответить
С асфальтированными дорогами на подъездах к укреплениям
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13.02.2024 19:26 Ответить
Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям. Джерело:
-------------------------------------------------------
Взяли в долю.
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13.02.2024 21:38 Ответить
На часовоярському напрямку канава без перекриттів. Захисту від FPV ніякого.Скоро буде фортеця Часіки
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13.02.2024 21:41 Ответить
Это из той же серии -

Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен на производство украинских беспилотников.

Об этом https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0vWHe4EqmC15StkBnV6Y4tWYLYvzSXxUctTG5P4vQ9h1uM8pRyRLDkkWLtUEHkMmcl сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время форума, посвященного годовщине проекта "Армия дронов".
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13.02.2024 21:54 Ответить
 
 