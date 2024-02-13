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За полгода наши ударные дроны поразили более 14 тысяч целей, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что украинские ударные беспилотные летательные аппараты поразили более 14 тыс. вражеских целей за минувшие полгода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства во вторник.

"Государство совершило настоящую революцию в регулировании создания беспилотников. Приняли 20 законов и подзаконных актов, и благодаря этому масштабировали производство в 100 раз. Убрана бюрократия, есть реальная конкуренция около двухсот частных компаний в сфере БПЛА. 40 миллиардов гривень предусмотрено в нынешнем государственном бюджете на закупку дронов. И это еще не предел", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что новейшие разработки уже меняют ход войны, в частности, морские дроны "парализовали вражеский флот на Черном море и обеспечили безопасность водного логистического коридора".

"Ударные дроны всего за полгода поразили более 14 тысяч целей: российскую технику, ПВО, РЭБ и укрепление", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что создание Силы беспилотных систем как отдельного рода войск позволит максимально использовать потенциал дронов.

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Топ комментарии
+17
Зешобла: це облік і контроль!
"Наші" дрони - це дрони не зешобли, це НАШІ дрони!
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13.02.2024 18:41
+15
Ваші не вразили геть нічого бо існують тільки у промовах та звітах Федорова.

Цілі вражають волонтерські дрони, до яких ЗЄ-держава не має жодного відношення.
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13.02.2024 18:46
+10
ВАШІ????
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13.02.2024 18:49
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Зешобла: це облік і контроль!
"Наші" дрони - це дрони не зешобли, це НАШІ дрони!
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13.02.2024 18:41 Ответить
ви зерно Ахмєтова вдало вивозите, Федорова садите на дронні сараї-виробники - ублюдки шоубізнесМАРОДЕРЩИНИ
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13.02.2024 22:20 Ответить
А до чого тут цей песонаж? Типу як футбольний вболівальник? А що відносно посадових обов'язків?
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13.02.2024 18:42 Ответить
Яке ж воно кончене! Кацапи під Часів Яр підбираються виключно завдяки масованим скидам з дронів та відсутності інженерно-захисних споруд, а воно свистить і свистить! Коли ж вся зелена гидота вже здохне
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13.02.2024 18:45 Ответить
Так і з посади зніматимуть у флісці оливковій!!
Вилитий фронтовик, як Данилов у креслі в РНБОУ, але не розвалився, як він, а сидить чемно… згідно з Регламенто КМУ !…
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13.02.2024 18:45 Ответить
Він на ахметовськіх фронтах б'еться
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13.02.2024 18:50 Ответить
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13.02.2024 18:46 Ответить
Ваші не вразили геть нічого бо існують тільки у промовах та звітах Федорова.

Цілі вражають волонтерські дрони, до яких ЗЄ-держава не має жодного відношення.
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13.02.2024 18:46 Ответить
А фєдя сказав що передав для ЗСУ, сто тисяч дронів за минулий рік, де решта ?
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13.02.2024 18:52 Ответить
ВАШІ????
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13.02.2024 18:49 Ответить
а ти яким боком до цього!!???
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13.02.2024 18:51 Ответить
купил за деньги народ но все плюсы власть приписывает себе, просто зе дно
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13.02.2024 19:03 Ответить
новий речник Генштабу ?! швидко завдання ЗСУ буде нірізати....
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13.02.2024 19:14 Ответить
Час йде, нічого не змінюється. ПОП у свій час не пропускав перерізати жодну червону стрічку, а нинішні вже всі піаряться на дронах, які весь час саботували й не давали волонтерам дихати.
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13.02.2024 19:14 Ответить
ти від перерізання стрічок домівку втратив чи життя родичів ?
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13.02.2024 21:16 Ответить
Віртуальні дрони лакея ахметова шмигаля, віртуально вразили 14 000 віртуальних цілій. А ось 40 000 000 000 гр. розчинились у якомусь віртуальному просторі та осіли на невіртуальних рахунках.
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13.02.2024 19:36 Ответить
Менеджер рудого Ахмета діло каже 😁
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13.02.2024 19:59 Ответить
Він що йо…ся!!! 90% дронів -це дрони куплені за донати і зібрані волонтерами і каб.мін з своїми міністерствами тут нідочого!!! Був вже один: про весільні дрони рік тому росказував!
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13.02.2024 20:06 Ответить
І жодного слова подяки тим людям які переводили своі гроші на закупівлю безпілотніків.
Тільки і чути -Ми да ми.А що ви без людей.
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13.02.2024 20:08 Ответить
3,14здит. Волонтерськи дрони видає за державні.
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13.02.2024 20:35 Ответить
Не ваші - наші
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13.02.2024 20:53 Ответить
Як же вони задовбали відчитуватись за чужі заслуги. Волонтери назбирали і поставили ці дрони, а що вони зробили на 3й рік війни? Де власне виробництво, централізовані закупівлі?
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13.02.2024 21:26 Ответить
 
 