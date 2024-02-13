За полгода наши ударные дроны поразили более 14 тысяч целей, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что украинские ударные беспилотные летательные аппараты поразили более 14 тыс. вражеских целей за минувшие полгода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шмыгаль заявил на заседании правительства во вторник.

"Государство совершило настоящую революцию в регулировании создания беспилотников. Приняли 20 законов и подзаконных актов, и благодаря этому масштабировали производство в 100 раз. Убрана бюрократия, есть реальная конкуренция около двухсот частных компаний в сфере БПЛА. 40 миллиардов гривень предусмотрено в нынешнем государственном бюджете на закупку дронов. И это еще не предел", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что новейшие разработки уже меняют ход войны, в частности, морские дроны "парализовали вражеский флот на Черном море и обеспечили безопасность водного логистического коридора".

"Ударные дроны всего за полгода поразили более 14 тысяч целей: российскую технику, ПВО, РЭБ и укрепление", - добавил он.

Шмыгаль подчеркнул, что создание Силы беспилотных систем как отдельного рода войск позволит максимально использовать потенциал дронов.

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