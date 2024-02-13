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Бровары (333) потери (4272) 72 отдельная механизированная бригада (231) Колумбет (7)

Украинский воин Ахмедов Сабир Самир оглы погиб на фронте в Донецкой области

Активист Антон Колумбет обнародовал информацию, что в бою с российскими захватчиками погиб воин 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й ОМБр Ахмедов Сабир Самир оглы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Колумбет отметил: "С грустью сообщаем, что во время боевых действий в Донецкой области героически погиб военнослужащий 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев Ахмедов Сабир Самир оглы.

Сабир родился в Баку, столице Азербайджана, и жил в Броварах. И когда нашествие орков решило "денацифицировать" Украину, не колеблясь стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Добровольно стал, 1 мая 2022, явившись с группой друзей на наш рекрутерский пункт.

Летом 2022 года получил ранение, вернулся в строй. Прошел вместе с батальоном весь боевой путь и никогда не давал заднюю.

Сабир был "ровным". Именно так говорят о тех пехотинцах, которые держат Украину на своих плечах. Сообразительный, умный, спокойный, смелый. Невыразимая потеря.

Прощание с Сабиром Ахметовым состоится завтра, 14 февраля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах.

Отпевание в 11:00 в храме Покровы Пресвятой Богородицы. Погребение на Аллее Славы".

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Ахмедов
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Топ комментарии
+35
Український воїн Ахмедов Сабір Самір огли був справжнім КОЗАКОМ

Шана ГЕРОЮ
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13.02.2024 19:05
+25
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сабіра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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13.02.2024 18:58
+21
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13.02.2024 19:19
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Прийми, Господи, світлу душу воїна Сабіра до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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13.02.2024 18:58 Ответить
Український воїн Ахмедов Сабір Самір огли був справжнім КОЗАКОМ

Шана ГЕРОЮ
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13.02.2024 19:05 Ответить
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13.02.2024 19:19 Ответить
С.У.М.
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13.02.2024 19:31 Ответить
Велика повага та доземний уклін тобі, хлопче, від всього українського народу!Щирі співчуття рідним та друзям Героя!..як боляче..
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13.02.2024 20:14 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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13.02.2024 20:23 Ответить
Слава українському герою Сабіру.
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13.02.2024 20:41 Ответить
Земний уклін захиснику України!
Герої не вмирають!
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13.02.2024 21:57 Ответить
Аллах рехмет елэсин Сабир.
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14.02.2024 04:22 Ответить
АЛЛА жәннәттан орын берсін. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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14.02.2024 07:03 Ответить
 
 