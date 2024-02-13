ВСУ отразили атаки россиян на шести направлениях. За сутки произошло 52 боевых столкновения, - Генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 13.02.2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются семьсот двадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. Противник и дальше продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 52 боевых столкновения.

Всего враг нанес 1 ракетный удар, 94 авиационных удара, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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Противник нанес авиаудар по населенному пункту Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Гремяч, Заречье, Кореньок, Павловка Сумской области; Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес 2 авиаудара по населенному пункту Новоегоровка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Ямполевка Донецкой и Белогоровка Луганской областей, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес 5 авиационных ударов в районах населенных пунктов Терны, Раздолевка Донецкой области, Белогоровка Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Торское, Серебрянка, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили 8 атак противника в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также враг нанес авиационный удар в Часовом Яру Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Курдюмовка, Богдановка, Клещиевка, Нью-Йорк, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 2 атаки в районе Невельского Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также враг нанес 2 авиационных удара в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз пытался улучшить свое тактическое положение. Также враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались: Георгиевка, Константиновка, Парасковеевка, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении российские оккупанты наступательных действий не проводили. Противник нанес авиаудар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Старомайорское Донецкой области, Левадное, Новодаровка Запорожской области.

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины отразили атаку противника в районе восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Авиация российских оккупантов нанесла удары по населенным пунктам Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам российских захватчиков подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Червоное, Малая Токмачка, Роаботино, Пятихатки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток здесь российские оккупанты предприняли безуспешную попытку штурма позиций наших войск. Под артиллерийским огнем оказались Херсон, Токаревка, Ромашково Херсонской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также российские оккупанты осуществили обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 районам расположения зенитно-ракетных комплексов. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 16 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск нанесли удары по району сосредоточения личного состава, 4 артиллерийским средствам противника, 1 пункту управления, по 2 складам боеприпасов, средству радиоэлектронной борьбы российских оккупантов", - отмечают в Генштабе.

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