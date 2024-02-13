"Умиротворение не сработает": депутат Бундестага призывает вооружить Украину и победить РФ на поле боя

Украина должна быть вооружена западными партнерами для достижения технологического превосходства над российской армией с целью одержания победы, выхода на границы 1991 года. Достичь украинских границ можно только борясь, а не разговаривая с Путиным.

Об этом в интервью Guildhall рассказал депутат германского Бундестага от Свободной демократической партии, член комитета обороны Маркус Фабер, передает Цензор.НЕТ.

"В Германии носителями идей так называемого нового "Минска", определенных договоренностей с Россией, есть оппозиционные ультраправые и левые пророссийские партии. Демократические силы, занимающие 90% кресел в Бундестаге, такое видение не поддерживают. То есть такие идеи есть, но они не пользуются поддержкой в германском политикуме. Мы уже видели Минские переговоры, у нас были Минские договоренности – все это не работает, умиротворение агрессора не сработает. Поэтому мы в Германии считаем, что оккупационные войска должны быть выведены с суверенной территории Украины, должны быть гарантии территориальной целостности и независимости Украины, а затем могут быть переговоры о будущем сосуществовании и что делать с прошлыми годами войны", – заявил политик.

"Более того, после такой агрессии, которую развязала и проводит Россия, просто извинений с российской стороны недостаточно. Россия должна конкретными поступками обеспечить то, чтобы украинцы почувствовали, что россияне осознали, что то, что они сделали, было очень-очень большой ошибкой". "Минск" уже раз провалился, он не должен провалиться еще раз", – отметил немецкий парламентарий.

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"Я считаю, что победа – это достижение Украиной границ 1991 года. Я убежден, что россияне и их войска должны быть в России, а украинские – в Украине, поэтому победа это единственный путь, чтобы гарантировать неприкосновенность ваших границ. А чтобы ее достичь, нужно не говорить с Путиным, а сражаться.

Поэтому речь идет о производственных мощностях Германии и других стран, о том, насколько быстро и эффективно они наращиваются, и как много вооружений, какого качества мы можем поставить, какова их дальность. Чтобы в конечном итоге украинская армия стала лучшей в Европе и имела технологическое преимущество над российской, будучи меньше по размерам. Это единственный путь, как Украина сможет обезопасить собственные границы и добиться достаточно сильной позиции, чтобы вести переговоры", - подытожил Фабер.