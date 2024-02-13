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"Умиротворение не сработает": депутат Бундестага призывает вооружить Украину и победить РФ на поле боя

фабер

Украина должна быть вооружена западными партнерами для достижения технологического превосходства над российской армией с целью одержания победы, выхода на границы 1991 года. Достичь украинских границ можно только борясь, а не разговаривая с Путиным.

Об этом в интервью Guildhall рассказал депутат германского Бундестага от Свободной демократической партии, член комитета обороны Маркус Фабер, передает Цензор.НЕТ.

"В Германии носителями идей так называемого нового "Минска", определенных договоренностей с Россией, есть оппозиционные ультраправые и левые пророссийские партии. Демократические силы, занимающие 90% кресел в Бундестаге, такое видение не поддерживают. То есть такие идеи есть, но они не пользуются поддержкой в германском политикуме. Мы уже видели Минские переговоры, у нас были Минские договоренности – все это не работает, умиротворение агрессора не сработает. Поэтому мы в Германии считаем, что оккупационные войска должны быть выведены с суверенной территории Украины, должны быть гарантии территориальной целостности и независимости Украины, а затем могут быть переговоры о будущем сосуществовании и что делать с прошлыми годами войны", – заявил политик.

"Более того, после такой агрессии, которую развязала и проводит Россия, просто извинений с российской стороны недостаточно. Россия должна конкретными поступками обеспечить то, чтобы украинцы почувствовали, что россияне осознали, что то, что они сделали, было очень-очень большой ошибкой". "Минск" уже раз провалился, он не должен провалиться еще раз", – отметил немецкий парламентарий.

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"Я считаю, что победа – это достижение Украиной границ 1991 года. Я убежден, что россияне и их войска должны быть в России, а украинские – в Украине, поэтому победа это единственный путь, чтобы гарантировать неприкосновенность ваших границ. А чтобы ее достичь, нужно не говорить с Путиным, а сражаться.

Поэтому речь идет о производственных мощностях Германии и других стран, о том, насколько быстро и эффективно они наращиваются, и как много вооружений, какого качества мы можем поставить, какова их дальность. Чтобы в конечном итоге украинская армия стала лучшей в Европе и имела технологическое преимущество над российской, будучи меньше по размерам. Это единственный путь, как Украина сможет обезопасить собственные границы и добиться достаточно сильной позиции, чтобы вести переговоры", - подытожил Фабер.
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Топ комментарии
+19
Походу в Європі чим молодший політик тим він адекватніший!
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13.02.2024 19:40
+15
Дякуємо НІМЕЧЧИНІ за допомогу Українцям і Україні!

Разом, до пермоги над сруськім мірам!!! Слава Україні!!
Зараз зкацаплені кріпосні, почнуть у мережілайно кидати на вентилятор ІПСО!!
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13.02.2024 19:40
+6
Маск це мажор, який загрався в ігри, в яких нічого не тямить.
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13.02.2024 19:50
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Походу в Європі чим молодший політик тим він адекватніший!
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13.02.2024 19:40 Ответить
Або екс-
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13.02.2024 19:48 Ответить
Дякуємо НІМЕЧЧИНІ за допомогу Українцям і Україні!

Разом, до пермоги над сруськім мірам!!! Слава Україні!!
Зараз зкацаплені кріпосні, почнуть у мережілайно кидати на вентилятор ІПСО!!
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13.02.2024 19:40 Ответить
Агент путiна .
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13.02.2024 19:42 Ответить
Ніби-то прогрес (накидав лайна на ліваків та правих), але:
"Я вважаю, що перемога - це досягнення Україною кордонів 1991 року."
Ну що ж, почекаємо ще 10 років, може прозріють.
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13.02.2024 19:42 Ответить
в масштабах політики - 10 років це одна мить для людини
тільки ссср сророжітель не більше 70 років - це рекорд
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13.02.2024 20:04 Ответить
Теоретично, так було до винаходження ядерної зброї. Але зараз я не впевнений що у цієї каменюки, яка вертиться навколо жовтой карликової зірки, є не те, що 10, а навіть 3-5 років.
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13.02.2024 20:35 Ответить
друже - всередині землі працює ядерний реактор
вибух якого рознесе каменюку вдрузки
зроя яку зробила людина - загрожує лише людині, але не Землі
Лише ссср провів більше 700 ядерних вибухів
і нічого
подумай про це
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13.02.2024 20:42 Ответить
Я подумаю, обіцяю. Думав, що повинно бути зрозуміло, що мова йде про життя на каменюці (не тільки людське).
А Ви подумайте, чи витримає каменюка, наприклад, 100 ядерних вибухів одночасно? 1000? Це звісно, не тератона, необхідна для того, щоб перетворити каменюку на ніщо. Але у Вас є, на чому прорахувати наслідки?
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13.02.2024 21:17 Ответить
Гарний Фабер. Дайте два.
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13.02.2024 19:43 Ответить
НАТО І ЄС ВАРТО ПРИБРАТИ ІЗ СВОЇХ СПИСКІВ ,СВОЇХ ПРОРАШИСТСЬКИХ МИРОТВОРЦІВ (УГОРЩИНУ,ТУРЕЧЧИНУ,МОЖНА СЛОВАКІЮ ТУДИ Ж ...
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13.02.2024 19:44 Ответить
Він вважає себе розумнішим за Маска? Мабуть так і є.
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13.02.2024 19:47 Ответить
Маск це мажор, який загрався в ігри, в яких нічого не тямить.
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13.02.2024 19:50 Ответить
Кожен сьогоднішній виступ кожного західного політика говорить про те, що про війну цей пан дізнався тільки півгодини тому.
СКБЛНХ!!!
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13.02.2024 19:50 Ответить
Нажаль, наступного року він навряд чи буде в Бундестазі. Вильни Демократи - партія Ліндера - мають згідно опитуванням менш ніж п'ять відсотків.
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13.02.2024 19:53 Ответить
На жаль, притомних західних політиків замало для перемоги України.
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13.02.2024 20:12 Ответить
Вільна демократична партія - мінімально представлена (5%) і у наступні вибори навряд чи пройде. В той час як пропутінські партії набирають максимальні рейтинги... Тому.... Перспективи не найкращі.
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13.02.2024 20:23 Ответить
на Заході виборці собі думають обравши ультраправих або ще якихось маргиналів популістів допоможе домовитися з путіним, але це хибний шлях який призведе до ще більшої біди.
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13.02.2024 20:37 Ответить
Есть оказывается в Европе адекватные вменяемые политики которые понимают реальность. А именно, что Украина существует пока воюет. Мало того. Многие Европейские страны я уже не говорю о Грузии, Казахстане и Молдове, существуют пока воюет Украина. Потому что как только капитулирует Украина на дай Господь, ***** сразу займется другими странами.
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13.02.2024 20:55 Ответить
А гаранты Будапешта - один напал, второй сидит в засаде, третий объявил, что будет свою песочницу защищать
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13.02.2024 21:01 Ответить
Все він правильно каже, бо від озабоченостів вже полки ломляться. Давайте все що є, а не те що потрібно викинути.
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13.02.2024 21:37 Ответить
Ну тут немає, що додати!

Розумна людина
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13.02.2024 22:18 Ответить
Адекватний, пристойний політик
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13.02.2024 23:14 Ответить
"У Німеччині носіями ідей так званого нового "Мінська", певних домовленостей з росією, є опозиційні ультраправі та ліві проросійські партії. Демократичні сили, які займають 90% крісел у Бундестазі, таке бачення не підтримують".
А от в українській Верховній Зраді носіями ідей старого "Мінська" через здачу агресору суверенних територій України є майже весь склад цих зрадників, як попереднього скликання, так і нинішнього.
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14.02.2024 01:29 Ответить
 
 