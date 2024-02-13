Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели личного состава. Потери россиян в 7-8 раз превосходят наши, - Сырский

Украинская армия, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не может позволить себе относиться к своим солдатам, как российские командиры, посылающие войско на "мясные штурмы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью корреспондентке ZDF Катрин Айгендорф.

Сырский заявил: "Для нас главная ценность – это жизнь нашего солдата, офицера – тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевые задания.

"Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, где они проводят тактику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава. А для них ценность жизни солдата фактически равна нулю. И мы это видим, их потери, особенно в погибших, в 7-8 раз, по последним данным, превышают наши потери", - отметил он.

"Ну вообще потери – это очень-очень чувствительная тема для всех, для любой страны, для любого общества", – резюмировал Сырский.

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