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потери (4272) Александр Сырский (482)

Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели личного состава. Потери россиян в 7-8 раз превосходят наши, - Сырский

сирський

Украинская армия, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, не может позволить себе относиться к своим солдатам, как российские командиры, посылающие войско на "мясные штурмы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью корреспондентке ZDF Катрин Айгендорф.

Сырский заявил: "Для нас главная ценность – это жизнь нашего солдата, офицера – тех боевых подразделений, которые непосредственно выполняют боевые задания.

"Мы не можем позволить себе такого отношения как у российских военачальников, где они проводят тактику "мясных штурмов". Я лучше оставлю какую-то позицию, но не допущу гибели всего личного состава. А для них ценность жизни солдата фактически равна нулю. И мы это видим, их потери, особенно в погибших, в 7-8 раз, по последним данным, превышают наши потери", - отметил он.

"Ну вообще потери – это очень-очень чувствительная тема для всех, для любой страны, для любого общества", – резюмировал Сырский.

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Топ комментарии
+28
Сам знає що *******, крім того знає що усі знають що він *******, і продовжує *******. Класика...
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13.02.2024 20:03
+25
Брехун!
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13.02.2024 19:54
+25
Теж прям схотілося обійняти "м'ясника" і заридати вголос. 😁
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13.02.2024 19:55
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ОГО,скількі сюди ******** подоляка набігло,єрмакосирського відмазувати!
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13.02.2024 21:05 Ответить
"назначен хватом - слуга зейлу, атец солдатам..."
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13.02.2024 21:08 Ответить
Бреше, щоб заспокоїти народ. Ну які 7-8 разів, якщо у росіян перевага в повітрі, КАБи, безкінечні обстріли артилерією наших позицій.
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13.02.2024 21:43 Ответить
Ну, нарешті дійшло і 2 роки не пройшло. Сподіваюсь, в нашій армії, це стане аксіомою. Життя солдата - це найбільша цінність, бо, кількість солдатів у нас не безмежна.
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13.02.2024 21:52 Ответить
Спробуй залиш, залишатєль…. У будь якому випадку Вовчіку та його шоблі ще не раз нагадають про відставку Залужного та його команди..
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13.02.2024 22:51 Ответить
Сырский повторил то, что всегда говорил Залужный, но у маларосов здесь - опять зрада!
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13.02.2024 23:11 Ответить
А давайте огласим наши потери и тогда сравним. Потому что глядя на кладбища слабо верится, что у нас потери только 50к....
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13.02.2024 23:20 Ответить
Кожне місто саме може зробити підрахунок
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13.02.2024 23:27 Ответить
Йому українців не шкода, не вірте цій брехні.
Мобілізували мільйони чоловіків за 2 роки, однак і цих їм не достатньо.



Можливо у цій масовій мобілізації цілком інша мета, ніж перемога над агресором. Корупція, незаконне збагачення на зарплатах військових, розграбування бюджету, безкарна державна зрада, закріпачення всього чоловічого населення держави для стримування й контролю над суспільством?
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14.02.2024 01:47 Ответить
не 50 к, а 70-80 к десь насправді... Рахував по даних двох областей, за середньою кількістю некрологів на день а далі пропорційне співвідношення з іншими регіонами. Але ще ж і полонених вистачає, зниклих безвісти...
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14.02.2024 09:27 Ответить
це саме тому на авдіївку третю штурмову кинули?
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14.02.2024 07:40 Ответить
довіри йому нуль, більше того, всі впевнені що він маріонетка офісу преЗЕдента. Зеленський і його "ефективні менеджери" самі зробили найбільше, щоб в людей не було ніякої мотивації боротися з ворогом.
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14.02.2024 07:44 Ответить
Це натяк на те, що ця "коМАНДА" нових воєнначальників намірена здати Авдіївку, Роботине, Часів Яр та ін, загнавши кращі наші бойові частини в "котли".
Думаю, що з кацапами уже все домовлено. Для того і усунули Залужного і його команду: за Залужним ішла Армія. А ці підари поставили завдання спочатку угробити Армію, а потім підписати капітуляцію.
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14.02.2024 08:12 Ответить
Вірний послідовник Великого Кормчего Володимира Ілліча Єрмака-Зеленського.

Говорить одне, а зробить - не факт...

Виводьте людей з Авдіївки.
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14.02.2024 08:13 Ответить
а кем он был во время АТО?
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14.02.2024 09:49 Ответить
Сирський такий же брехливий як і зеленський та все його шобло
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14.02.2024 10:18 Ответить
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