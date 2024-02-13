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РФ может начать большое наступление через несколько месяцев после "выборов" в марте, - Боррель

боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что через несколько месяцев после российских "выборов" в марте Россия может начать еще одно большое наступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в своем блоге.

"Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убежден, что украинский народ по-прежнему настроен продолжать борьбу, и я увидел его изобретательность и стойкость в работе. В отличие от российских коллег, украинские военные знают, за что воюют, и им хватает мотивации, но без нашей поддержки, которая должна быть срочно усилена, им это не удастся.

То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза", - отметил Боррель.

Читайте также: Окончательное поражение Украины будет означать, что армия РФ будет стоять на границе Европы, Путин не намерен сдаваться, - Боррель

Как отметил высокий представитель ЕС, именно поэтому на последней встрече министров обороны были подведены итоги запланированных поставок военной поддержки ЕС в 2024 году, которые сейчас оцениваются более чем в 20 млрд евро.

"Я призвал страны-члены ЕС сотрудничать с их оборонной промышленностью по пересмотру контрактов и определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов в Украину", – добавил Боррель.

Читайте также: ЕС должен изменить парадигму в выражениях поддержки Украины и помочь всем необходимым для победы в войне, - Боррель
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Топ комментарии
+10
Не треба нас лякати! Ми ще "ті" шашлики, не доїли...
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13.02.2024 20:22
+9
не дооцінюйте пі..арів .. уже зробили помилку в 22 році
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13.02.2024 20:22
+6
то тому так довго вирішуються питання ф16? яких є 3000 а нам треба 150
атакамс, яких 5000+ а нам треба 600
і по остальній зброї, ситуація такаж сама.
тож нетреба любити нам мозги.
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13.02.2024 20:24
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Великий наступ на мацкву..
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13.02.2024 20:19 Ответить
можем павтарить!!!
весна таки снова
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13.02.2024 20:22 Ответить
Диван не прошатирив, наступатєль?
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13.02.2024 20:25 Ответить
А ти із своїм вже впорався, пистун назавжди..
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13.02.2024 20:27 Ответить
Не сваріться дівчата.
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13.02.2024 21:40 Ответить
Чим ? Щоб почати великий наступ потрібно додаткова мобілізація ще тисяч триста -пятсот тисяч - навчити злагодити ,командири нижньої та середньої ланки , оснастити технікою іт.д. Для цього потрібно оголосити в московії Мобілізацію - чого немає
Це не означає що не буде постійного протискання по всій лінії фронту - поступового наступу.

Тому хай лякають європейського обивателя ...
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13.02.2024 20:20 Ответить
не дооцінюйте пі..арів .. уже зробили помилку в 22 році
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13.02.2024 20:22 Ответить
Звичайно що не потрбно недооцінювати . А ще гірше коли власне керівництво - недотепи. Залишити армію без резервів , снарядів , захисних спордуд. Без запасних планів. Коли твоя армія без *********** - для "великого наступу - достатньо однієї танкової бригади ....
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13.02.2024 20:35 Ответить
А ви сидите і чекаєте? в "ромашку" гадаєте - "почне - не почне"? думаєте вас "пронесе" як ви страусами прикинитесь і не будете пуйла дратувати?
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13.02.2024 20:20 Ответить
ЄС готується до війни, якщо що. І чомусь ні економіка не рухнула, ані половина ЄС не виїхала за кордон.
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13.02.2024 21:01 Ответить
Боррель - серйозний військовий експерд - балабол. цікаво, коли рашка почне війну на території ЄС, вони теж будуть цілий рік п...діти без жодних дій
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13.02.2024 20:21 Ответить
Не треба нас лякати! Ми ще "ті" шашлики, не доїли...
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13.02.2024 20:22 Ответить
то тому так довго вирішуються питання ф16? яких є 3000 а нам треба 150
атакамс, яких 5000+ а нам треба 600
і по остальній зброї, ситуація такаж сама.
тож нетреба любити нам мозги.
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13.02.2024 20:24 Ответить
Ви в курсі, як наші очільники відбилися від першої партії F-16? Виявляється, у нас не готова інфраструктура...
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13.02.2024 20:27 Ответить
саме так. виявляється ще працівники аеродромів не починали вчити англійську(
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13.02.2024 20:29 Ответить
Шановний валєрій. Проблема в тому, що ще до війни Україна, розглядаючи тип літаків на заміну радянському хламу, шукала альтернативи Ф-16 саме через неготовність аеродромної інфраструктури. Слабке шасі Ф-16 - це відома проблема і перш ніж шось таке ляпнути може тобі б не завадило подивитись на пліти на впп наших аеродромів, які капітально не оновлювалися при кравчуку, кучмі, ющенку, януковичі і ще одному найкращому президентові, як там його.
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13.02.2024 22:26 Ответить
Сьогодні - новий президент. Завтра - F-16 і ATACMS. Тільки так.
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13.02.2024 20:30 Ответить
пуйло накопичує орків з трьох напрямків, це правда. але навіть 1 млн обіцяних снарядів розірвуть йому дупу. а якщо і авіація - пуйлу гаплик.
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13.02.2024 20:28 Ответить
Під вибори в США, щоб показати неспроможність Джо.
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13.02.2024 20:29 Ответить
Ви ше не замахались нас жахати -- помагаите зі зброєю
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13.02.2024 20:31 Ответить
Да ну вас всех накуй, *******, ждите, *********************, нах...
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13.02.2024 20:32 Ответить
ще один? Тобто у них уже один був? Де? Захоплення Авдіївки - це великий наступ?
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13.02.2024 20:37 Ответить
Чим почати?
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13.02.2024 20:44 Ответить
Борель шурши ,бігай по заводах нехай клепають **********,інакше восени готуйтесь захищати країни балтії але вже без США!
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13.02.2024 20:52 Ответить
росії нічим на країни Балтії нападать. І не буде ще роки.
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13.02.2024 21:02 Ответить
Ну захопити балтію там багато не потрібно з калінінграду і з білорусії підуть і по всьому,ще й таракан поможе,якщо побачить що США не помагають!
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13.02.2024 21:30 Ответить
а ми на зе!майжебонапарта женемо.
ось борель, теж талановитий генерал військової справи.
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13.02.2024 21:04 Ответить
это прогноз на полгода вперед? смело ) тут через месяц неизвестно, что будет.
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13.02.2024 21:11 Ответить
 
 