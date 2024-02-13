РФ может начать большое наступление через несколько месяцев после "выборов" в марте, - Боррель

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что через несколько месяцев после российских "выборов" в марте Россия может начать еще одно большое наступление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Боррель написал в своем блоге.

"Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убежден, что украинский народ по-прежнему настроен продолжать борьбу, и я увидел его изобретательность и стойкость в работе. В отличие от российских коллег, украинские военные знают, за что воюют, и им хватает мотивации, но без нашей поддержки, которая должна быть срочно усилена, им это не удастся.

То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза", - отметил Боррель.

Читайте также: Окончательное поражение Украины будет означать, что армия РФ будет стоять на границе Европы, Путин не намерен сдаваться, - Боррель

Как отметил высокий представитель ЕС, именно поэтому на последней встрече министров обороны были подведены итоги запланированных поставок военной поддержки ЕС в 2024 году, которые сейчас оцениваются более чем в 20 млрд евро.

"Я призвал страны-члены ЕС сотрудничать с их оборонной промышленностью по пересмотру контрактов и определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов в Украину", – добавил Боррель.

Читайте также: ЕС должен изменить парадигму в выражениях поддержки Украины и помочь всем необходимым для победы в войне, - Боррель