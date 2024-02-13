Обсудили наши военные планы на 2024 год, - Умеров и Сырский провели беседу с руководством НАТО в Европе Каволи и Агуто

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Умерова.

В сообщении отмечается: "Вместе с Главнокомандующим Сырским провели разговор с нашими близкими партнерами – Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.

Еще одна немаловажная тема – обеспечение ротации бойцов на фронте.

Впереди много работы и решений, необходимых для нашей победы".

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