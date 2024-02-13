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Каволи (49) Агуто (5) Александр Сырский (482) Умеров Рустем (397)

Обсудили наши военные планы на 2024 год, - Умеров и Сырский провели беседу с руководством НАТО в Европе Каволи и Агуто

сирський,умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Умерова.

В сообщении отмечается: "Вместе с Главнокомандующим Сырским провели разговор с нашими близкими партнерами – Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.

Еще одна немаловажная тема – обеспечение ротации бойцов на фронте.

Впереди много работы и решений, необходимых для нашей победы".

Смотрите также: Главком Сырский и министр обороны Умеров объехали сегодня все горячие точки фронта. Решают существующие проблемы, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Хто б міг подумати, що хлопці такі моторні - за день не лише об'їхали всі гарячі точки аби дізнатися про всі проблеми та вирішити їх, а ще й встигли з командуванням НАТО поговорити. Все завдяки "найвеличнішому" та його поза всяким сумнівом, "видатним та продуманим" кадровим рішенням.
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13.02.2024 21:19
+12
безкутна мовчить. значить сирській посвятив її в плани на 2024.
ну, хоч щось....
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13.02.2024 21:09
+7
Сирський і українською говорить з рязанским акцентом. Що він там міг розповідати?
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13.02.2024 21:23
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Мабуть, після Зеленського та ОПУ, ніхто так і не читав:
ПЛАН ОБОРОНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЦЬОГО НОВОГО ДОКУМЕНТУ

13:08 15.10.2019
http://opk.com.ua/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE/
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13.02.2024 21:05 Ответить
План складався на знанні точної кількості зброї і грошей, що дадуть союзники ?

Чи як ?
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13.02.2024 21:09 Ответить
А як можна вірити Умєрову, володарю бізнес компаній на батька, брата, дружину у США , В НАЙДОРОЖЧОМУ РАЙОННІ З ВІЛЛОЮ ПОРЯД З ТРАМПІВСЬКОЮ, майже 10 років служив Ахмєтову (ще з часів до Помаранчевої, ще до співпраці Ахмєтова з Манфортом політтехнологом і Януковича і Трампа , тобто ще за часів Кучми .Когось дивує, що він у команді ГОЛОС Пінчука, лобіста Трампа у 2016му ?)
А недавно він селфився з Залужним у перший витік про його відставку й клявся що він не подавав й не подасть на відставку...

УМЄРОВ з партії ГОЛОС ПІНЧУКА, котра підголосовує з ОПЗЖ задумкам Єрмака та його МАРОДЕРНІ!
УМЄРОВ - з бізнескоманди Ахмєтова в уряді менеджера Ахмєтова Шмигаля
Умєров брехав про НЕвидставку Залужного!
УМЄРОВ як й МАЛЮК приховали й не розслідували ПОВНІСТЮЙ ЧЕСНО усі злочини своїх попередників Баканова та Резнікова =сьогодні обидва зазхисники права
Й ОЦЕ вчиться у нового Головнокомандуючого своїм військового часу обовʼязкам?
А что у Залужного не вчився?
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13.02.2024 23:27 Ответить
План складався потезово- як й воювати й ВОВЦІ рейтинг піднімати одночасно , бо якщо Сирський справді герой та патріот, він ще не знає до кінця, як воно захищати батьківщину й одночасно вилизувати МАРОДЕРАМ, терпіти зрадника Єрмака на Ставці , щоб вона не стала отставкой .
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13.02.2024 23:33 Ответить
безкутна мовчить. значить сирській посвятив її в плани на 2024.
ну, хоч щось....
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13.02.2024 21:09 Ответить
Є кілька питань:
1. Чому за попередні 2 роки до цього не залучали Залужного? (Йому доводилось самому спілкуватися з генералами НАТО та США. Ще й у вину це йому той же Умєров поставив!)
2. Які можуть бути довгострокові (річні) плани при веденні активних бойових дій та ще й при умові зменшення (сподіваюсь, тимчасового) зовнішньої військової підтримки і при непрацюючому вітчизняному ВПК?

Хоча... Зєлєбобікам зайде "на ура"!
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13.02.2024 21:17 Ответить
Умєров ще пів року тому приторговував держ майном, ніколи не служив, але плани оборони вже складає. Унікально талановита людина.
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13.02.2024 21:18 Ответить
Хто б міг подумати, що хлопці такі моторні - за день не лише об'їхали всі гарячі точки аби дізнатися про всі проблеми та вирішити їх, а ще й встигли з командуванням НАТО поговорити. Все завдяки "найвеличнішому" та його поза всяким сумнівом, "видатним та продуманим" кадровим рішенням.
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13.02.2024 21:19 Ответить
Та ще Сирский інтерв'ю дав у дуже підозрілому приміщенні (кіностудія?).
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13.02.2024 21:23 Ответить
На цілодобовий робочий день треба переводити не тцк, а заводи з виробництва ракет і снарядів.
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13.02.2024 21:22 Ответить
Безугла казала що у Залужного "планів нема". Тепер зелені демонструють "планов громадьйо". Ну "да"! "Чєловєк бєз плана нє чєловєк!". "Мистер Фікс у вас єсть план?"
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13.02.2024 21:22 Ответить
Ну так вони якраз і сидять з планами Залужного, які видають за свої.

Питання тільки у тому, що план треба якось виконувати, а для цього потрібен розум та воля. А у цих двох лакеїв Єрмака нема ні того, ні другогого.
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13.02.2024 21:25 Ответить
Сирський і українською говорить з рязанским акцентом. Що він там міг розповідати?
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13.02.2024 21:23 Ответить
Тим часом під час цих пустопорожніх бесід східна Авдіївка ще більше наблизилась до оточення...
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13.02.2024 21:24 Ответить
А безмозка там була? Чи знову вереск підійме що її у плани не посвятили? Хоча про ті плани вже ОПа та ФСБ вже знає
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13.02.2024 21:25 Ответить
"Два сапога пара!"
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13.02.2024 21:42 Ответить
Ух їбальнички щірих українцев.
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13.02.2024 21:47 Ответить
Побачимо якібудуть успіхи, його російське коріння напружує, якщо буде зливати плани, ми ніколи не зможемо досягти перемоги, буде постійний стан війни, поки не винищать всіх українських чоловіків.
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13.02.2024 22:59 Ответить
Обговорили наші воєнні плани на 2024 рік. Джерело:

повідомьте Безмозглу
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13.02.2024 23:59 Ответить
 
 