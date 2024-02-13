Обсудили наши военные планы на 2024 год, - Умеров и Сырский провели беседу с руководством НАТО в Европе Каволи и Агуто
Министр обороны Украины Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Умерова.
В сообщении отмечается: "Вместе с Главнокомандующим Сырским провели разговор с нашими близкими партнерами – Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто.
Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год. Главком озвучил приоритеты. Среди них – оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки наших военных, доукомплектование существующих бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.
Отдельно обсудили постоянное увеличение средств РЭБ, чтобы нивелировать угрозу вражеских дронов.
Еще одна немаловажная тема – обеспечение ротации бойцов на фронте.
Впереди много работы и решений, необходимых для нашей победы".
Пожалуйста, подождите...
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13:08 15.10.2019
http://opk.com.ua/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE/
Чи як ?
А недавно він селфився з Залужним у перший витік про його відставку й клявся що він не подавав й не подасть на відставку...
УМЄРОВ з партії ГОЛОС ПІНЧУКА, котра підголосовує з ОПЗЖ задумкам Єрмака та його МАРОДЕРНІ!
УМЄРОВ - з бізнескоманди Ахмєтова в уряді менеджера Ахмєтова Шмигаля
Умєров брехав про НЕвидставку Залужного!
УМЄРОВ як й МАЛЮК приховали й не розслідували ПОВНІСТЮЙ ЧЕСНО усі злочини своїх попередників Баканова та Резнікова =сьогодні обидва зазхисники права
Й ОЦЕ вчиться у нового Головнокомандуючого своїм військового часу обовʼязкам?
А что у Залужного не вчився?
ну, хоч щось....
1. Чому за попередні 2 роки до цього не залучали Залужного? (Йому доводилось самому спілкуватися з генералами НАТО та США. Ще й у вину це йому той же Умєров поставив!)
2. Які можуть бути довгострокові (річні) плани при веденні активних бойових дій та ще й при умові зменшення (сподіваюсь, тимчасового) зовнішньої військової підтримки і при непрацюючому вітчизняному ВПК?
Хоча... Зєлєбобікам зайде "на ура"!
Питання тільки у тому, що план треба якось виконувати, а для цього потрібен розум та воля. А у цих двох лакеїв Єрмака нема ні того, ні другогого.
повідомьте Безмозглу