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Конгресс США (1208) Джонсон Майк (124)

Спикера Палаты представителей США Джонсона хотят "загнать в угол" для голосования за помощь Украине, - Politico

сша,сенат,конгрес

Демократы надеются "загнать в угол" спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, что позволит проголосовать за законопроект о помощи для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Ранее спикер Майк Джонсон заявлял, что не будет поддерживать принятый Сенатом дополнительный законопроект по национальной безопасности в его нынешнем виде, настаивая на том, что республиканцы в Палате представителей напишут свой закон.

Джонсон в своем заявлении поздним вечером в понедельник отклонил законопроект Сената на сумму 95 миллиардов долларов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, поскольку в него не были включены положения об усилении безопасности границ.

"При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената Палате представителей придется продолжать действовать по собственной воле относительно этих важных вопросов", - сказал он.

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Республиканцы в Палате представителей хотят найти собственное средство решения проблем национальной безопасности и границ. Джонсон же сталкивается с давлением со стороны консерваторов, требующих выступить против любого финансирования Украины.

При этом некоторые члены Палаты представителей намекают, что будут стремиться сместить его, если лидер Республиканской партии поставит на обсуждение закон о помощи Украине.

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"Между тем демократы надеются, что "смогут загнать Джонсона в угол", продвигая процедурный маневр, известный как ходатайство об увольнении, что позволит им провести голосование по законопроекту, принятому Сенатом", - пишет издание.

При этом крайне важно то, что демократам необходимо, чтобы большинство членов Палаты представителей подписали соглашение, включая часть республиканцев в Палате представителей.

И пока неясно, получат ли они такую поддержку.

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Топ комментарии
+15
Может его как Орбана вывести из зала попить кофе пока идет голосование?
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13.02.2024 22:09
+10
Він маріонетка. Загоняти потрібно рудому.
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13.02.2024 22:17
+7
Загонить йому кілок у дупу, а потім самого цього 3,14дора на вуличний ліхтар.
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13.02.2024 22:09
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13.02.2024 22:09 Ответить
Может его как Орбана вывести из зала попить кофе пока идет голосование?
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13.02.2024 22:09 Ответить
без этого 3.14дораса голосование просто не состоится, к сожалению. Орбан в Европе просто прыймак, но Джонсон в США - третье лицо в государстве и первое в конгрессе.
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13.02.2024 23:19 Ответить
Загонить йому кілок у дупу, а потім самого цього 3,14дора на вуличний ліхтар.
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13.02.2024 22:09 Ответить
Він маріонетка. Загоняти потрібно рудому.
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13.02.2024 22:17 Ответить
Не всі йогурти Джонсони однаково корисні!
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13.02.2024 22:11 Ответить
Збирається петиція за необхідною кількістю 218 голосів -на один більше ніж половина від 435 голосів палати ,тобто, з додачею голосів республіканців - (чисто трампістів там зовсім мало) , але й останні не надавали більшості раніше голосам демократів у плюс. За ці можливі домовлялки був скинутий попередній спікер Палати вперше в історії парламенту США
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13.02.2024 22:16 Ответить
Джонсона євреї заженуть в тааакий кут! Не забувайте, що допомога Ізраїлю в тому ж пакеті. Джонсон уже смикався, щоб провести допомогу Ізраїлю окремо, але Байден то завернув. Думаю, що Джонсон почесав язика, та й нікуди не дінеться і поставить закон на голосування
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13.02.2024 22:32 Ответить
Трамп сам пов'язаний з Ізраїлем та щиро його підтримає (але на Україну йому начхати). Будемо сподіватись, що Рудий дасть зелене світло, бо він сам у куті.
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13.02.2024 22:38 Ответить
Єдиний Рудий це я. А Трамп це бізнесммен невдаха.
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13.02.2024 22:43 Ответить
Так що, даєш зелене світло???
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13.02.2024 22:48 Ответить
Так балотуйтесь в їхні прези!
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13.02.2024 23:48 Ответить
До речі, останні опитування показали, що підтримка трумпа падає, розриву з Байденом вже майже нема
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13.02.2024 22:44 Ответить
hernia na posnom masle.
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14.02.2024 02:19 Ответить
Буде все , скорiш за все частинами але так лiпше чим нiяк !
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13.02.2024 22:42 Ответить
Під шконарь загнати цього півня.
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13.02.2024 22:43 Ответить
Якщо Джонсон поставить законопроект на голосування - він пройде . Голосів на це вистачить .
Але - якщо поставить . !!
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13.02.2024 22:45 Ответить
а якщо не поставить - Discharge petition процедура
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13.02.2024 23:07 Ответить
а если не пройдет?
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13.02.2024 23:45 Ответить
Якщо не прайдьот, то кацапи скоро будуть в Гаазі. І якщо прайдьот, то теж будуть, але є нюанс.
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14.02.2024 00:10 Ответить
Джонсона, Рамасвані, Десантіса і Трампа треба ставити до стінки і стріляти.
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14.02.2024 01:58 Ответить
degenerati. Konservatori kak raz hotiat, populisti viskazivautsia protiv. I to, tolko potomu chto ******* baiden ne delaet svou rabotu po zaschite sobstvennih granic.
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14.02.2024 02:17 Ответить
zamechu, chto kak tolko Trump stanet prezidentom, vse dermokrati nachnut otkazivatsia ot pomoschi Ukraine.
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14.02.2024 02:18 Ответить
 
 