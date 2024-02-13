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На "Рамштайне" будет доклад коалиции о передаче F-16 для Украины, - глава миссии Украины при НАТО Галибаренко

f-16

Во время следующего заседания контактной группы в формате "Рамштайн" будет доклад об истребителях F-16 для Украины.

Об этом заявила глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

"Завтра пройдет встреча в формате "Рамштайн", и будет доклад коалиции F-16, как все это происходит. Поэтому я думаю, что после завтрашнего заседания, возможно, будет какая-нибудь более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 г. - это реалистичные термины, которые у нас назывались", - рассказала она.

Она добавила, что подготовка к использованию F-16 проходит на нескольких уровнях. Пилотов обучают английскому языку, а также управлению самолетами. При этом ведется обучение персонала, который будет обслуживать самолеты.

Также идет подготовка инфраструктуры, поскольку не все взлетно-посадочные полосы в стране готовы к поставке истребителей.

Читайте также: F-16 эффективны для борьбы с беспилотниками и ракетами, но нужно все это отрабатывать, - Игнат
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Топ комментарии
+6
Так зелені ще ''асфальти'' під ці літаки не побудували..
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13.02.2024 22:25
+4
Головне питання - поставка літаків вже другої партії на паузі через неготову логістику в Україні.
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13.02.2024 22:32
+4
Ви ще місце тих злетних смуг вкажіть, п.здоболи. мовчить вже мовчки, піарщики
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13.02.2024 22:36
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Так зелені ще ''асфальти'' під ці літаки не побудували..
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13.02.2024 22:25 Ответить
Грошей на все не вистачає, дайте ще а то ломка почнеться.
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13.02.2024 22:30 Ответить
А всі мізки вкрадено, і на тих roshen-ах перетоплено в чоколяд та виведено через апшори на Мальдіви!
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13.02.2024 23:22 Ответить
і тут пороха приклеїли, зелені підари.
лизнули очко боневтіку?
чи єрмаку
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14.02.2024 08:32 Ответить
Очікуємо нічого неочікуваного в очікуванні, кіздонула взагалі.
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13.02.2024 22:28 Ответить
Щось дуже мало повідомлень про збиття лоханок московських.
Невже відповзли
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13.02.2024 22:30 Ответить
Знову дату передачі перенесуть?
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13.02.2024 22:30 Ответить
Головне питання - поставка літаків вже другої партії на паузі через неготову логістику в Україні.
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13.02.2024 22:32 Ответить
Ви ще місце тих злетних смуг вкажіть, п.здоболи. мовчить вже мовчки, піарщики
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13.02.2024 22:36 Ответить
В принципе они им и так известны и периодически по ним запускают как ракеты так и шахеды
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13.02.2024 22:46 Ответить
В прінципє не надо *******, і все
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14.02.2024 18:51 Ответить
Тут орки верещат про удар по нашим подкреплениям для Авдеевки,находящимся в Селидово .Говорят накрили Искандерами полторы тыщи человек Очередное ипсо или всё таки били по Селидово кто что знает отпишитесь ,а то в сми тишина
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13.02.2024 22:45 Ответить
 
 