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Италия (1590) Одесса (7740) восстановление (197)

Италия выделит 45 млн евро на план восстановления исторического центра Одессы

одеса

Италия выделит 45 млн евро на реализацию плана восстановления исторического центра Одессы.

Об этом заявил специальный посланник министра иностранных дел Итальянской Республики Давиде Ла Чечилиа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Проект плана содержит три части: реставрацию Спасо-Преображенского кафедрального собора, защиту и цифровой учет 52 объектов культурного наследия, вошедших в Список мирового наследия ЮНЕСКО под угрозой, а также разработку мастер-плана для города, который будет содержать рекомендации по развитию Одессы и привлечение других фондов и стран-партнеров к восстановлению.

План рассчитан на три года, а его общая стоимость составит 45 млн евро.

"Относительно Спасо-Преображенского собора первым шагом является восстановление крыши, а также закрытие оставшейся от ракеты воронки. Эти работы мы планируем осуществить к началу зимы 2024 года. Уже выделено полмиллиона евро на реставрацию крыши. В общей сложности на восстановление церкви мы планируем направить 2 млн евро", - сказал Ла Чечилиа.

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Топ комментарии
+3
Ні краще сосні забудовниці- керівниці партії СН
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13.02.2024 23:01
+2
Пропали деньги...
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13.02.2024 22:50
+1
Всюди Зелені скомуніздять для фунта ще італійці винні будуть
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13.02.2024 23:05
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Пропали деньги...
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13.02.2024 22:50 Ответить
Зачем давать деньги на Одессу? Лучше их направить на помощь бедным старичкам - пердунам : маме римме и папе саше !!!
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13.02.2024 22:51 Ответить
Ні краще сосні забудовниці- керівниці партії СН
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13.02.2024 23:01 Ответить
Всюди Зелені скомуніздять для фунта ще італійці винні будуть
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13.02.2024 23:05 Ответить
а чого Одесі мільярдні бюджети а не Каменському чи Херсону? у вас в Одесі недвіж, італійці?....і ви не ****** при цьому?тьолок замало в Італії?
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13.02.2024 23:25 Ответить
Десь у 2 столітті римляни перший раз проявляються в Одесі.Правда,тоді це було не місто,а невеличкий морський порт і про "Одеса ",ще мови не було,бо була інша назва-Джінестра.Друга,і дуже важлива поява італійців на півдні України датується 1794 роком,саме тоді,коли місто отримало свою теперішню назву. У 1797 році в Одесі проживало близько восьми тисяч людей,з яких 10% були італійці.З 1798 року в Одесі були відкриті Неаполітанське, Сардинське і Корсіканське посольства.Майже все 19 столітті в Одесі мова бізнесу(векселі,рахунки,контракти,бухгалтерія, комерційна переписка) була італійська.Найвідоміша в світі італійська пісня,практично,неофіційний гімн Італії" є пісня "О соле міо".Так от,музика до цієї пісні є написана в Одесі.Італійці жили щасливим життям в Одесі до 1917,а потім були змушені все кинути і втекти.Ось,тому не Каменське і не Херсон.
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14.02.2024 01:44 Ответить
А труханову цімес трохи буде ?
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14.02.2024 01:33 Ответить
Труханову смешно, он такие суммы даже не рассматриает
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14.02.2024 03:06 Ответить
Хороший план, треба брати.....
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14.02.2024 06:35 Ответить
Головне, щоб халабуду москальського паханату відбудували. Оту, що на фото.
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14.02.2024 07:20 Ответить
І нахіба воно треба? Щоб знов його розбомбили? Краще купіть дронів, і годі красти на реставраціях
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14.02.2024 11:45 Ответить
 
 