Украина ожидает "быстрого и объективного" расследования дела о рассыпанном украинском зерне в Польше, - Минагрополитики
Украинская сторона ожидает расследование прецедента с рассыпанным украинским зерном, который произошел 11 февраля вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодын" во время блокирования границы польскими фермерами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радіо Свобода сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.
"Максимально быстрого, объективного и прозрачного расследования соответствующего прецедента. И публично, с точки зрения результата, чтобы это действительно показало, что это неправильный момент, что так продолжать делать не нужно… Мы здесь настаиваем опять же на максимально быстром, публичном расследовании и презентации результатов, в том числе для нашей страны", – сказал он в эфире "Свобода. Live".
Кроме этого, замминистра подчеркнул, что речь идет также о получении Украиной компенсации за причиненный ущерб.
"Когда фиксируется вред и виновник, то автоматически говорится о том, что ущерб должен быть возмещен. Но перед тем должен быть подтвержден факт нарушения. Поэтому это само собой предусматривается как результат, как следствие расследования. Сейчас важно, чтобы оно было проведено максимально быстро, завершены все процессуальные действия. И одобрено юридическое решение. Оно уже является основанием, в том числе, для возмещения", – объясняет Высоцкий.
Пожалуйста, подождите...
і тут стався такий вброс, що й годі оговтатись
Караул! как же они теперь столоваться будут??!
https://biz.censor.net/user/432325
Може українцям варто, коли їм сцють на голову, казати, що то дощ іде🤔 Певне таки варто було водіям українських фур проломати монтировкою бошки пару-трійці польських фермерів... і як бабка б відшептала, сіли б на сраку і сиділи тихо, як гівно під лопухом. Поляки такі хоробрі, поки по їбалу не схоплять, пани... іпона мать, забули курви, як на початку 80-х у нас скупали все - від яєць до вершкового масла, бо допрацювалось... паньство сране.
Якби не ті ж США, що вклали у них 100 з лишнім мільярдів, сиділи б у лайні по вуха гірше б од болгар, класно на чужому хєру в рай в'їжджати та ховатись за спинкою дядечка Сема.
а, ти тут за двох жень, з двома обісцяними головми смердиш... фу-у-у
Стався злочин проти приватної власності,в будь-якому разі розслідування буде об'єктивним.
Украиной, или все же аграрной компанией и водителем?
Але ж вони не пропускають усі **** фури, включно з військовою технікою і технікою для військових потреб!!!
А чому Україна досі купляє польські помідори і курятину???
Польська влада не може навести порядок?? Чи просто не хоче?
Про зе мовчу там ПРОБЄЛ
1. Польские фермеры это бизнесмены как и наши, пусть научаться точить зубы а не только расчитывать на ЕС дотации.
2. Наши фермеры сами в Польшу не продают и тем более транзитом дальше не везут, но все же полностью зависят от украинских экспортеров. А эти безпринципные фирмы политикой не интересуются. В этой ситуации на первый план должно выйти госудсрство в лице какой то Государственной Зерновой Компании. Но наше государство только подгавкивает стоя в стороне .
3. Наша власть должна взвесить ,что сейчас важнее , польская помощь или наши аграрии ,и тогда на с/х направлении в Европу надо на какое то время поставить крест, а не тыкать пальцем в пустую бумажку об ассоциации .
4.Нам всем надо повзрослеть и понять что друзей в нашем ближайшем окружении НЕТ. Есть более или менее перепуганные. И среди этой публики надо научиться выживать.