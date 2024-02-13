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зерно (1039) Минагрополитики (411) Польша (8149) Высоцкий Тарас (36)

Украина ожидает "быстрого и объективного" расследования дела о рассыпанном украинском зерне в Польше, - Минагрополитики

зерно,кордон

Украинская сторона ожидает расследование прецедента с рассыпанным украинским зерном, который произошел 11 февраля вблизи пункта пропуска "Дорогуск-Ягодын" во время блокирования границы польскими фермерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Радіо Свобода сообщил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Максимально быстрого, объективного и прозрачного расследования соответствующего прецедента. И публично, с точки зрения результата, чтобы это действительно показало, что это неправильный момент, что так продолжать делать не нужно… Мы здесь настаиваем опять же на максимально быстром, публичном расследовании и презентации результатов, в том числе для нашей страны", – сказал он в эфире "Свобода. Live".

Кроме этого, замминистра подчеркнул, что речь идет также о получении Украиной компенсации за причиненный ущерб.

"Когда фиксируется вред и виновник, то автоматически говорится о том, что ущерб должен быть возмещен. Но перед тем должен быть подтвержден факт нарушения. Поэтому это само собой предусматривается как результат, как следствие расследования. Сейчас важно, чтобы оно было проведено максимально быстро, завершены все процессуальные действия. И одобрено юридическое решение. Оно уже является основанием, в том числе, для возмещения", – объясняет Высоцкий.

Читайте также: Украина готова рассмотреть отказ от аграрных субсидий ЕС для смягчения требований "Зеленого курса" при переговорах о вступлении, - Reuters
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Топ комментарии
+5
Ну, Польша давно просит расследовать и остановить махинации с этим самым зерном. И сделать это максимально быстро и прозрачно. Но тут похоже замешаны люди власти, поэтому меня нет никаких положительных прогнозов.
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13.02.2024 23:13
+4
...гребана і проклята раSSєя завозить до польских "братів" зерна десь утричі більше .... і ніяких протестів не відбувається .... то як це все називається ? ....
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13.02.2024 23:15
+3
Точно. Щось забув. Місцеві, а потім до Європарламенту. Тому тих польських рагулів ніхто не чіпає...
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13.02.2024 23:21
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Дивно. Вже і не ПІС при владі, а Польща якась ялова.
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13.02.2024 23:06 Ответить
Знову вибори
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13.02.2024 23:10 Ответить
Точно. Щось забув. Місцеві, а потім до Європарламенту. Тому тих польських рагулів ніхто не чіпає...
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13.02.2024 23:21 Ответить
польщу наводнили дешевим українським зерном...всі млини закупають його, а не зерно польських фермерів...і це мова не про здорову конкуренцію
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13.02.2024 23:29 Ответить
Брехня.
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13.02.2024 23:30 Ответить
ну, так, не лише млини, а й комбікормові заводи, борошномельні підприємства, макаронні фабрики, всі, кому підходить нижча українська ціна
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13.02.2024 23:37 Ответить
пусть работать научатся, а не сидеть на подсосе у ЕС
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13.02.2024 23:43 Ответить
у них всьо нормально збалансовано було до транзиту українського зерна...
і тут стався такий вброс, що й годі оговтатись
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13.02.2024 23:50 Ответить
конечно нормально, ни хрена не делали, деньги на дурняк получали, все рады. И тут выяснется, что без дотаций и субсидий воюющая страна, не смотря на заминированные территории, собирает зерна больше и лучше, и по более низким ценам.
Караул! как же они теперь столоваться будут??!
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14.02.2024 00:06 Ответить
воюющая страна щороку бере по 40 млрд позик, щоби економіка не рухнула...яка в цьому частка вирощування зернових, може взнають після перемоги...та й більшість зернових агрохолдінгів в україні з іноземним капіталом...вони освоюють сільгоспугіддя вже...а земля хороша і рабсила дешева і тоже дотації від держави із тих 40 лярдів...це все дається взнаки на ціні...і ділки купують тут дешеве зерно та користуючись вікном в європу і тамтешніми високими цінами везуть і продають одразу за поргом..в польщу, словаччину угорщину до чехії добрались...
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14.02.2024 00:50 Ответить
не мое, но добавить нечего:

https://biz.censor.net/user/432325

Може українцям варто, коли їм сцють на голову, казати, що то дощ іде🤔 Певне таки варто було водіям українських фур проломати монтировкою бошки пару-трійці польських фермерів... і як бабка б відшептала, сіли б на сраку і сиділи тихо, як гівно під лопухом. Поляки такі хоробрі, поки по їбалу не схоплять, пани... іпона мать, забули курви, як на початку 80-х у нас скупали все - від яєць до вершкового масла, бо допрацювалось... паньство сране.
Якби не ті ж США, що вклали у них 100 з лишнім мільярдів, сиділи б у лайні по вуха гірше б од болгар, класно на чужому хєру в рай в'їжджати та ховатись за спинкою дядечка Сема.
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14.02.2024 01:33 Ответить
за павліка морозого понятно, він кацап, який батька рідного продав, а матір не встиг, нейтралізували
а, ти тут за двох жень, з двома обісцяними головми смердиш... фу-у-у
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14.02.2024 09:37 Ответить
Ну, Польша давно просит расследовать и остановить махинации с этим самым зерном. И сделать это максимально быстро и прозрачно. Но тут похоже замешаны люди власти, поэтому меня нет никаких положительных прогнозов.
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13.02.2024 23:13 Ответить
А шо ж ти фермери "не бачать" зерно яке Рашисти завозять?
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13.02.2024 23:31 Ответить
Українське зерно продається, але гроші чомусь в українську казну не повертаються?Про це і МВФ ВКАЗУЄ...
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14.02.2024 00:55 Ответить
Именно так. Черные схемы трейдеров контролируются властью.
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14.02.2024 01:14 Ответить
...гребана і проклята раSSєя завозить до польских "братів" зерна десь утричі більше .... і ніяких протестів не відбувається .... то як це все називається ? ....
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13.02.2024 23:15 Ответить
Цілеспрямована робота на рф українського мінагрополітики.Як сприйме польська влада ,та суспільство хамство цього зама?
Стався злочин проти приватної власності,в будь-якому разі розслідування буде об'єктивним.
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13.02.2024 23:39 Ответить
Чекаємо на озвучення Стефанішиною написаного їй кимсь ТЕКСТУ по суті! Посада її зобов'язує
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13.02.2024 23:54 Ответить
речь идет также о получении Украиной компенсации за причиненный ущерб.
Украиной, или все же аграрной компанией и водителем?
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14.02.2024 01:45 Ответить
Мене цікавить інше питання. Чому через "агроділків" страждають всі решта, хто перетинає кордон? Чому не заборонити вивіз зерна з України автотранспортом? Напевно тому, що автівці легше "загубитися" після кордону. Нехай би відправляли залізницею, і кордон був би вільний і польські рагулі нехай блокують залізничні станції.
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14.02.2024 08:23 Ответить
Якби Польща не пропускала тільки зерно чи іншу аграрну продукцію НЕМА ПИТАННЯ! болісно але є розуміння
Але ж вони не пропускають усі **** фури, включно з військовою технікою і технікою для військових потреб!!!
А чому Україна досі купляє польські помідори і курятину???
Польська влада не може навести порядок?? Чи просто не хоче?
Про зе мовчу там ПРОБЄЛ
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14.02.2024 09:07 Ответить
Ничего личного ,только факты:
1. Польские фермеры это бизнесмены как и наши, пусть научаться точить зубы а не только расчитывать на ЕС дотации.
2. Наши фермеры сами в Польшу не продают и тем более транзитом дальше не везут, но все же полностью зависят от украинских экспортеров. А эти безпринципные фирмы политикой не интересуются. В этой ситуации на первый план должно выйти госудсрство в лице какой то Государственной Зерновой Компании. Но наше государство только подгавкивает стоя в стороне .
3. Наша власть должна взвесить ,что сейчас важнее , польская помощь или наши аграрии ,и тогда на с/х направлении в Европу надо на какое то время поставить крест, а не тыкать пальцем в пустую бумажку об ассоциации .
4.Нам всем надо повзрослеть и понять что друзей в нашем ближайшем окружении НЕТ. Есть более или менее перепуганные. И среди этой публики надо научиться выживать.
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14.02.2024 12:33 Ответить
 
 