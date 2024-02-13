В 2023 году только 11 стран НАТО потратили на оборону 2 или более % ВВП.. ИНФОГРАФИКА
В 2023 году только 11 из 31 стран-членов НАТО потратили на оборону рекомендованные 2% ВВП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Расходы НАТО заметно выросли после полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас больше всего тратит на оборону Польша - 3,9% ВВП, опережая США. В этом году выполнить обязательства перед НАТО пообещала, в частности, Германия.
Как сообщает Financial Times, НАТО собирается сделать публичное заявление о том, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа.
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73% "уставших от войны" это уже проверили на горьком опыте. Еще одни хотят повторить эксперимент. Ну-ну.
Додавання 0,7 на сім відсоткових пунктів для досягнення двовідсоткової позначки у 2023 році означає додаткові 20 мільярдів доларів витрат. І це в той час, коли Канада вже зіткнулася з дефіцитом у розмірі 40 мільярдів доларів.
Скарбниця секретів Пентагону, що просочилися, включала те, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо приватно заявив НАТО, що Канада ніколи не досягне цілей військового альянсу щодо витрат на оборону, повідомляє Washington Post.
На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.
Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.
Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, армія має на озброєнні близько 215 безпілотників різних типів (дев'ять з них MQ-9 «Reaper».
ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
Цікаво, за які заслуги? У них армія відповідає усім стандартам?
Албанія - перша з країн Східної Європи, що приєдналася до програми Партнерство заради миру. З початку 1990-х років необхідність вступу Албанії до НАТО була предметом глибокого консенсусу всього албанського суспільства (політики країни вважають, що вступ в НАТО це один з головних пріоритетів). Членство в НАТО підтримувало 94-96% албанців, багато з яких розглядало його як засіб поліпшення економічного положення своєї країни і гарантію подальшого вступу в ЄС.
Данные публикует Ежегодно Стокгольмский международный институт исследований проблем мира
https://take-profit.org/statistics/military-expenditure/turkey/
Трамп перший вдер пику Мєркєльші і іншим. До речі, останній спіч його - він саме на це посилався, як він їм набамбуляв, що аж генсек НАТО йому щиро дякував. Тобто він нічого не сказав нового а процитував сам себе і весь цей сморід роздули ліваки та москалі. Подивіться самі, з 1:12 і далі.
https://www.youtube.com/watch?v=-bZ20ZijObU