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НАТО (8642) оборона (5146)

В 2023 году только 11 стран НАТО потратили на оборону 2 или более % ВВП.. ИНФОГРАФИКА

В 2023 году только 11 из 31 стран-членов НАТО потратили на оборону рекомендованные 2% ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

витрати країн НАТО на оборону у 2023 році
витрати країн НАТО на оборону у 2023 році

Расходы НАТО заметно выросли после полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас больше всего тратит на оборону Польша - 3,9% ВВП, опережая США. В этом году выполнить обязательства перед НАТО пообещала, в частности, Германия.

Как сообщает Financial Times, НАТО собирается сделать публичное заявление о том, что большинство стран-членов на пути к выполнению целей на фоне недавних упреков экс-президента США Дональда Трампа.

Читайте также: США не будут защищать союзников по НАТО от России, если они задолжали деньги Альянсу, - Трамп
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Топ комментарии
+12
"Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую". ©

73% "уставших от войны" это уже проверили на горьком опыте. Еще одни хотят повторить эксперимент. Ну-ну.
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13.02.2024 23:19
+8
Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, армія має на озброєнні близько 215 безпілотників різних типів (дев'ять з них MQ-9 «Reaper».

ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
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13.02.2024 23:53
+4
І це вже після того, як Трамп їм копає сраки з 2016 року. То того, були взагалі бонсай-армії і карликові бюджети. Мали Америку за лохів, купляли в Путіна газ/нафту і нічого не тратили на оборону. По суті, європейці виростили Путіна, профінансували, озброїли і розпіарили його.

Трамп перший вдер пику Мєркєльші і іншим. До речі, останній спіч його - він саме на це посилався, як він їм набамбуляв, що аж генсек НАТО йому щиро дякував. Тобто він нічого не сказав нового а процитував сам себе і весь цей сморід роздули ліваки та москалі. Подивіться самі, з 1:12 і далі.

https://www.youtube.com/watch?v=-bZ20ZijObU
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14.02.2024 01:24
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"Кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую". ©

73% "уставших от войны" это уже проверили на горьком опыте. Еще одни хотят повторить эксперимент. Ну-ну.
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13.02.2024 23:19 Ответить
Україна зараз витрачає на війну 21%!!!!! ВВП і до війни мізерного,і нічого,якось живемо!Так,дуже важко,так,без допомоги союзників ми б пропали,вже давно,але ж живі поки що!!!А подивитись на Канаду,чи німців,і ще десятки інших,просто багатіїв порівняно з нами,а вони ніяк 1 процент не можуть виділити!!!!Ну просто ніяк!Світ зійшов з розуму!!!!
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14.02.2024 06:01 Ответить
Трамп дозволить Пині окупувати Туреччигу?
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13.02.2024 23:23 Ответить
А шо Турція так здала? У Ердогана все так печально з економікою що економить навіть на святому - на воєнці?
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13.02.2024 23:25 Ответить
Згідно з даними НАТО, бюджет канадських військових у 2023 році становив 36,7 мільярда доларів, або 1,29 відсотка ВВП.

Додавання 0,7 на сім відсоткових пунктів для досягнення двовідсоткової позначки у 2023 році означає додаткові 20 мільярдів доларів витрат. І це в той час, коли Канада вже зіткнулася з дефіцитом у розмірі 40 мільярдів доларів.

Скарбниця секретів Пентагону, що просочилися, включала те, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо приватно заявив НАТО, що Канада ніколи не досягне цілей військового альянсу щодо витрат на оборону, повідомляє Washington Post.
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13.02.2024 23:33 Ответить
Канада скоротила свій без того карликовий бюджет здається на 1 млрд. Зате на боротьбу з кліматом і транс гендерні проблеми грошей вистачає.
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14.02.2024 01:09 Ответить
Люксембург, прокинься! Адже русня завоює тебе в першу чергу!
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13.02.2024 23:35 Ответить
ВВП Люксембурга на душу населення за ПКС - 2-й, а номінально - 1-й у світі. Та й в абсолютних цифрах Люксембург витрачає на оборону більше ніж деякі країни вище по списку.
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14.02.2024 01:14 Ответить
Як я зрозумів, 2% можуть дозволити собі або країни, які друкують світову валюту, або які дотуються іншими країнами
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13.02.2024 23:38 Ответить
Або Фінляндія
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13.02.2024 23:39 Ответить
Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.

Армія має в своєму розпорядженні 239 основних бойових танків, у тому числі 100 «Леопардів 2А6» і 139 «Леопардів 2А4», 212 БМП, 1 101 БТР, як на колесах, так і на гусеницях, 48 самохідних гаубиць калібру 155 мм і 72 калібру 122 мм, 56 пускових установок, 740 одиниць буксируваної артилерії і понад 1,6 тисячі мінометів, а також 27 вертольотів (20 з яких Nh90). ВПС Фінляндії мають 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Незабаром ці літаки замінять 64 винищувача-бомбардувальника п'ятого покоління F-35A, армія має на озброєнні близько 215 безпілотників різних типів (дев'ять з них MQ-9 «Reaper».

ВМС Фінляндії складаються з трьох груп, що складаються з тральщиків (17 одиниць різних типів) і восьми швидкохідних ракетних катерів (чотири класи hamina і чотири класи Rauma).
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13.02.2024 23:53 Ответить
Платить 2% своей зарплаты на безопасность-это сущие копейки в сравнении с тем какой урон может нанести возможная война. 74% уставших от войны Украинцев кто голосовал за мир любой ценой за остановки всех военных програм за отход от укрпеленных позиций-теперь поняли это на своей шкуре. Что не нужно было экономить на военном бюджете и на военном заказе-но стало уже поздно:огромная часть Украины ,ее заводов лежит в Руинах и потери в десятки раз большие чев выгода от сэкономленных денег от ограничении военных расходов с 19 по 22 год
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14.02.2024 01:22 Ответить
ПЕРЕДИВИТИСЯ УСІМ ТАКЕРА З ОКУРКОМ .Або послухати Трампа, котрий в суботу в Південній Кароліні під багатотисячнті крики підтримки прихильників обіцяв натравити Окурка знищити Європу .
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13.02.2024 23:38 Ответить
Я і не знав, що Албанія теж у НАТО.

Цікаво, за які заслуги? У них армія відповідає усім стандартам?
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13.02.2024 23:45 Ответить
Албанія вступила в НАТО у 2009 році. Відносини країни з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) почалися ще в 1992 році, коли держава приєдналася до Ради північноатлантичного співробітництва У 1994 році вона вступила в Партнерство заради миру. У 1999 році країна отримала План дій щодо членства в (MAP). Країна отримала запрошення приєднатися до саміта в Бухаресті в 2008 році, а повноправним членом НАТО стала з 1 квітня 2009.

Албанія - перша з країн Східної Європи, що приєдналася до програми Партнерство заради миру. З початку 1990-х років необхідність вступу Албанії до НАТО була предметом глибокого консенсусу всього албанського суспільства (політики країни вважають, що вступ в НАТО це один з головних пріоритетів). Членство в НАТО підтримувало 94-96% албанців, багато з яких розглядало його як засіб поліпшення економічного положення своєї країни і гарантію подальшого вступу в ЄС.
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14.02.2024 00:40 Ответить
Турція, яка фактично веде війну, - 1.31%? Якась мурня...
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14.02.2024 00:00 Ответить
Согласно официальным данным, за последние года, военные расходы Турции действительно снизились. Не все хорошо в экономике...

Данные публикует Ежегодно Стокгольмский международный институт исследований проблем мира
https://take-profit.org/statistics/military-expenditure/turkey/
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14.02.2024 00:49 Ответить
Да, цифирь странная... Трамнп не во всем псих?)
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14.02.2024 00:27 Ответить
І це вже після того, як Трамп їм копає сраки з 2016 року. То того, були взагалі бонсай-армії і карликові бюджети. Мали Америку за лохів, купляли в Путіна газ/нафту і нічого не тратили на оборону. По суті, європейці виростили Путіна, профінансували, озброїли і розпіарили його.

Трамп перший вдер пику Мєркєльші і іншим. До речі, останній спіч його - він саме на це посилався, як він їм набамбуляв, що аж генсек НАТО йому щиро дякував. Тобто він нічого не сказав нового а процитував сам себе і весь цей сморід роздули ліваки та москалі. Подивіться самі, з 1:12 і далі.

https://www.youtube.com/watch?v=-bZ20ZijObU
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14.02.2024 01:24 Ответить
А в Україні тратять на марафон, євробачення, кравець на 95 квартал, а потім, дайте зброю, дайте гроші, ми самі будемо керувати ними, а не дасте, віддамо Україну росії!!!
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14.02.2024 06:20 Ответить
А українська влада активно нищить платників податків https://glavnoe.in.ua/ru/novosti/parimatch-y-250-mln-hrn-pochemu-*******-ne-mohut-snyat-denhy
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27.02.2024 23:26 Ответить
 
 