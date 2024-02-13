Чешские фермеры присоединятся к блокированию границ в рамках протеста аграрных организаций
На следующей неделе чешские фермеры в рамках протеста аграрных организаций будут блокировать границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Сообщается, что чешские фермеры на следующей неделе присоединятся к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые раздражены аграрной политикой Евросоюза и импортом более дешевой продукции из Украины.
22 февраля они устроят протестные ходы к пограничным переходам, где встретят коллег из других стран. Еще до этого часть аграриев в понедельник, 19 февраля, собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, где хотят перекрыть трассу.
Представитель Аграрной палаты Барбора Панкова отметила, что невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу.
Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", – добавила она.
Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии в понедельник и вторник обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство, с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.
Они передали еврокомиссару свои требования. Речь идет о компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также о лучшем регулировании украинской продукции, направляющейся на рынок ЕС.
"Только общей координацией наших требований и совместными действиями мы имеем шанс привлечь внимание к безвыходной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказывать давление на европейских и чешских политиков", - подчеркнул президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал.
Он заявил, что Еврокомиссия должна представить план решения этих проблем, в противном случае акции на пограничных переходах могут быть повторены.
Пожалуйста, подождите...
українські дипломати з якогось дива вважали, що європа сама має вирішувати питання українського зерна...а європа, яка забезпечила транзит, вражена бездіяльністю україни по прилаштуванню свого зерна...
в результаті страждають фермери країн-транзитерів, де осідає це зерно за низькими цінами...це польща, словаччина, угорщина, от чехія...в румунії воно зразу рухається в порти і далі водою
То кому робимо хорошо експортуючи зерно?
європа лояльна до біженців, коли з білорусі в європу ринулись біженці, то німеччина рекомендувала польщі впустити та прийняти їх...польща відгукнулась, що в баварії їм буде краще...
давно це пора було зробити, но НЕКОНСТИТУЦІЙНА влада ОПУ була занята разоромом досвідчених боевих генералів
Дивна, отака «узгодженість» дій осіб з різних країн, на кордонах України під час агресії прутіна!!
Малюк з Будановим, мають щось сказати на синє око… завжди гомоніли, а тут, он, як неловко…
Видно і єрмак, чимось заклопотаний, бо мовчить і без фоток…
Кинули усе, на найвеличнішого з асфальту.
Нехай знижиють самі ціні або ж ідуть замітати вулиці.
знаю ситуацію так, що І КАЦАПИ ЗАМІШАНИ У ТИХ ДОТАЦІЯХ. Фермери получають у ЕС ДОТАЦІЇ , кладуть гроши у карман і ничого не роблять.
ЕС давно пора було займатися перевірками
Перший пролет над владою був у Фіцо як раз із-за дотацій ЕС, що получали і на сході ( виході) аграрні ничого не робили . Там ще була замішана італьянська наркомафія-
Для початку заблокувати полякiв, та перейти на iнших виробникiв,
(а польських продуктiв дофiга в магазинах).
Якщо читати звіти, то продукції с/х з росії йде набагато більше, причому не тільки стровини, але і готової продукції.
І немає жодних протестів проти російської агропродукції.
Чому мені здається, що європа вже захоплена пу і сі?
Чи не цього прагне росія?
Я не вірю, що керівництво європейське цього не розуміло. Навіщо їм гратися в ці ігри, яки можуть бути для їх країн руйнівними?
Я так розумію, що всім вигидніше аби ми стали схожі на одну з найбідніших країн Африки, де серед руїн копошиться народ як бездомні собаки на смітниках, а «білі» люди(сумнівно, що люди) роздають баланду в одноразовий посуд кожному хто здатен стояти в черзі.
Але це точно не про нас. Ми здихатимемо але працюватммемо на землі аби вижити поки є земля і люди на ній.
Щодо «нашого» керівництва і в цьому питанні, то хоч одного пристойного слова для них в мене немає від слова взагалі.
Скотиняки, то перекривайте кордон з німцями, з парашою! Сцикотно?