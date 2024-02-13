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граница (5146) фермер (185) блокирование (459)

Чешские фермеры присоединятся к блокированию границ в рамках протеста аграрных организаций

Чешские фермеры присоединятся к блокированию границ в рамках протеста аграрных организаций

На следующей неделе чешские фермеры в рамках протеста аграрных организаций будут блокировать границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Сообщается, что чешские фермеры на следующей неделе присоединятся к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые раздражены аграрной политикой Евросоюза и импортом более дешевой продукции из Украины.

22 февраля они устроят протестные ходы к пограничным переходам, где встретят коллег из других стран. Еще до этого часть аграриев в понедельник, 19 февраля, собирается отправиться с тяжелой техникой в Прагу, где хотят перекрыть трассу.

Представитель Аграрной палаты Барбора Панкова отметила, что невозможно предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники поедет на границу.

Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", – добавила она.

Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии в понедельник и вторник обсуждали проблемы, связанные с политикой ЕС и ее влиянием на сельское хозяйство, с еврокомиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским.

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Они передали еврокомиссару свои требования. Речь идет о компенсации фермерам за соблюдение новых правил, связанных с защитой окружающей среды, облегчение в сфере бюрократии и прозрачность системы субсидий, а также о лучшем регулировании украинской продукции, направляющейся на рынок ЕС.

"Только общей координацией наших требований и совместными действиями мы имеем шанс привлечь внимание к безвыходной ситуации, в которой сейчас находится европейское сельское хозяйство, и оказывать давление на европейских и чешских политиков", - подчеркнул президент Чешской сельскохозяйственной палаты Ян Долежал.

Он заявил, что Еврокомиссия должна представить план решения этих проблем, в противном случае акции на пограничных переходах могут быть повторены.

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Топ комментарии
+19
В нас з Чехією немає кордону.Цей флешмоб організований ФСБ і розкручений через свої мережі в Європі.Проблема що бидло клюнуло.
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13.02.2024 23:38
+18
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13.02.2024 23:38
+15
Які ж вони огидні! Ну.... , хай їм так буде!
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13.02.2024 23:33
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Які ж вони огидні! Ну.... , хай їм так буде!
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13.02.2024 23:33 Ответить
роздратовані аграрною політикою Євросоюзу та імпортом дешевшої продукції з України ...
українські дипломати з якогось дива вважали, що європа сама має вирішувати питання українського зерна...а європа, яка забезпечила транзит, вражена бездіяльністю україни по прилаштуванню свого зерна...
в результаті страждають фермери країн-транзитерів, де осідає це зерно за низькими цінами...це польща, словаччина, угорщина, от чехія...в румунії воно зразу рухається в порти і далі водою
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13.02.2024 23:45 Ответить
Настільки вражена що - запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до країн Євросоюзу до червня 2025 року.
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13.02.2024 23:57 Ответить
Є ще одна цифірь. 8 млрд долларів США- неповернення валютної виручки із за кордону експортерами агропродукції на 01.01.24. От і розгрібай шараду- із одного боку потрібно експортувати, із іншого гроші в Україну неповертнулися на дуже велику сумм І влада мовчить.
То кому робимо хорошо експортуючи зерно?
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14.02.2024 00:22 Ответить
поляки, словаки, мадяри вражені неабияк, тоді, як інші на собі відчувають менш...європа ж дуже однорідна...
європа лояльна до біженців, коли з білорусі в європу ринулись біженці, то німеччина рекомендувала польщі впустити та прийняти їх...польща відгукнулась, що в баварії їм буде краще...
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14.02.2024 00:28 Ответить
Якби ж то тільки зерна чи, хоча б, с/г продукції.
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14.02.2024 07:13 Ответить
неаби як...
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14.02.2024 09:40 Ответить
Які кордони?'
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13.02.2024 23:34 Ответить
З іншими країнами ЄС.Як і фермери Німеччини, Франції, Іспанії,Португалії,та інших країн ЄС.
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14.02.2024 00:23 Ответить
В нас з Чехією немає кордону.Цей флешмоб організований ФСБ і розкручений через свої мережі в Європі.Проблема що бидло клюнуло.
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13.02.2024 23:38 Ответить
Так в Іспанії селюки на тракторах тоже дороги поперекривали.
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13.02.2024 23:46 Ответить
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13.02.2024 23:38 Ответить
Треба послати ДО ВСІХ ПРОТЕСТУВАЛЬНИКІВ ( ДО ВСІХ ‼️) українських військових БЕЗ РУК І НІГ . Нехай пояснять протестувальникам ЩО Е ВІЙНА З КАЦАПАМИ. І журналистів туда запросити

давно це пора було зробити, но НЕКОНСТИТУЦІЙНА влада ОПУ була занята разоромом досвідчених боевих генералів
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13.02.2024 23:42 Ответить
А чеським протестувальників запросити на Нуль фронту - ШОБ МОЗГИ
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13.02.2024 23:43 Ответить
Запросіть, ви там на місці.
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14.02.2024 00:23 Ответить
Я не маю повноважень
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14.02.2024 00:33 Ответить
І ти, Брут..
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13.02.2024 23:42 Ответить
Різко так погіршало їх аграріям. Завжди було все чудово-казково, а як у нас війна, то відразу ми зайві на ринку агропродукції.
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13.02.2024 23:42 Ответить
Вони хіба не чули, що Зеленський уже провів Ставку!
Дивна, отака «узгодженість» дій осіб з різних країн, на кордонах України під час агресії прутіна!!
Малюк з Будановим, мають щось сказати на синє око… завжди гомоніли, а тут, он, як неловко…
Видно і єрмак, чимось заклопотаний, бо мовчить і без фоток…
Кинули усе, на найвеличнішого з асфальту.
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13.02.2024 23:42 Ответить
Вся та шваль , шо Зе зібрав в ОПУ , незабаром його кине і рване у нові партії . Ось у батькові Шурми досвід е.
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13.02.2024 23:45 Ответить
а який кордон будуть блокувати чеські фермери, польський чи німецькій? чи може австрійський?
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13.02.2024 23:43 Ответить
22 лютого, вони влаштують протестні ходи до прикордонних переходів, де зустрінуть колег з інших країн. Ще до цього частина аграріїв у понеділок, 19 лютого, збирається вирушити з важкою технікою до Праги, де хочуть перекрити трасу.
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13.02.2024 23:54 Ответить
а хода буде до австрійських прикордонних переходів, чи до німецьких?
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14.02.2024 00:24 Ответить
К польский наверное. Для встречи с коллегами.
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14.02.2024 00:27 Ответить
ну, правильно. Все одно зима, робити *****. А так можно з колєгами забухать, обміняти препеченицю на крупнік, обмінятись досвідом підкормки пернатих та гризунів на прикордонних переходах...
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14.02.2024 00:37 Ответить
Живу у Празі і можу стверджувати, що ВСЯ с/х продукція (чеська, польська,...) за останній 1-2 рік подорожчала ~50%. Фермери не конкуренсносхопні. Крім того, майже всі дістають дотації.
Нехай знижиють самі ціні або ж ідуть замітати вулиці.
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13.02.2024 23:45 Ответить
майже всі дістають дотації.‼️‼️‼️
знаю ситуацію так, що І КАЦАПИ ЗАМІШАНИ У ТИХ ДОТАЦІЯХ. Фермери получають у ЕС ДОТАЦІЇ , кладуть гроши у карман і ничого не роблять.

ЕС давно пора було займатися перевірками
Перший пролет над владою був у Фіцо як раз із-за дотацій ЕС, що получали і на сході ( виході) аграрні ничого не робили . Там ще була замішана італьянська наркомафія-
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13.02.2024 23:49 Ответить
Україна в Європі нікому не потрібна. Вся Східна Європа бачить в ній серйозного конкурента. І їх не дуже лякає перспектива мати кордон з росією. Прийде їхня черга страждати.
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13.02.2024 23:52 Ответить
Може i Украiнi пора блокувати тi краiни, яки блокують Украiну?👈
Для початку заблокувати полякiв, та перейти на iнших виробникiв,
(а польських продуктiв дофiга в магазинах).
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14.02.2024 00:01 Ответить
Ага, щоб ту тещі зять був однооким, виколю собі ліве .
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14.02.2024 00:25 Ответить
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14.02.2024 00:02 Ответить
Все набагато простіше. Господар польских фермерів в Кремлі заборонив щоб українське зерно потрапило до країн споживачів. Таким чином він хоче вимусити ці країни купували крадене українське зерно у Рашки. Навіщо придумувати ровера якщо все на поверхні
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14.02.2024 00:56 Ответить
Важко щось коментувати коли польскими фермерами керує кремлівська курва. Наскільки я памятаю, польским фермерам на засіданні ЄС погодили компенсацію за втрати і вони її отримали. Тож для чого блокувати кордони? А я здогадуюсь. Щоб країни які купують це зерно у України, були вимушені купували те ж саме зерно у Рашки.
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14.02.2024 00:51 Ответить
https://youtu.be/B8roc9r_3gs?t=228 хто керує польськими "фермерами"
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14.02.2024 01:56 Ответить
Охохо. ******** лубянские уши отовсюду торчат.
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14.02.2024 03:01 Ответить
Сегодня блокируют украинское зерно, завтра будут блокировать польскую военную технику с криками - народ имеет право на самоопределение.
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14.02.2024 02:08 Ответить
Це і є вільна торгівля і чесна конкуренція виробників на просторах вільної Європи?
Якщо читати звіти, то продукції с/х з росії йде набагато більше, причому не тільки стровини, але і готової продукції.
І немає жодних протестів проти російської агропродукції.

Чому мені здається, що європа вже захоплена пу і сі?
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14.02.2024 05:43 Ответить
Всі ж в європі розуміють, що чим менше ми продамо, тим менше ми посадимо в цьому році, а значить менше буди коштів в державний бюджет країни в тому числі на Армію, на виживання українців взагалі.
Чи не цього прагне росія?
Я не вірю, що керівництво європейське цього не розуміло. Навіщо їм гратися в ці ігри, яки можуть бути для їх країн руйнівними?
Я так розумію, що всім вигидніше аби ми стали схожі на одну з найбідніших країн Африки, де серед руїн копошиться народ як бездомні собаки на смітниках, а «білі» люди(сумнівно, що люди) роздають баланду в одноразовий посуд кожному хто здатен стояти в черзі.

Але це точно не про нас. Ми здихатимемо але працюватммемо на землі аби вижити поки є земля і люди на ній.

Щодо «нашого» керівництва і в цьому питанні, то хоч одного пристойного слова для них в мене немає від слова взагалі.
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14.02.2024 05:58 Ответить
Сволоти! Винна Еврокомісія, а перекривають кордон з Україною.
Скотиняки, то перекривайте кордон з німцями, з парашою! Сцикотно?
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14.02.2024 07:02 Ответить
У чехів нема кордону з Україною
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14.02.2024 07:32 Ответить
транзитные
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14.02.2024 08:15 Ответить
Тепер слово за фермерами Ватикану, Монако, Люксембургу, Ліхтенштейну,Андори,!
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14.02.2024 08:15 Ответить
В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул - УП
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14.02.2024 08:18 Ответить
Как тебе такое , Илон Маск ?

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14.02.2024 08:19 Ответить
Винні польські фермери, винні румунські, винні вже чеські фермери, але зовсім не винні тільки українські бариги зернотрейдери, які за копійки скупили зерно у наших фермерів і завалили ці країни дешевим зереном. Скинули наше зерно в ті країни, хто дав транзит Україні на вивезенні зерна у зв'язку з варварськими діями кацапів на морі. То можна довіряти і допомагати в майбктньому брехунам і баригам? Краще подивіться, чому не повернулося до України 13 мільярдів доларів США і чому тут не сплатили за це податки? Не захищайте бариг зеленої влади, яка робить безлад там, де вона з'явиться і не прикривайтеся українськими фермерами.
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14.02.2024 08:44 Ответить
Може отих фермерів на карантин посадити! Бо там ніби вже вірус блокувальний розповсюджується країнами.
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14.02.2024 09:14 Ответить
Українські бариги скинули зерно польським баригам. Може слід провести спільне розслідування, на предмет, хто продавав і хто купував?
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14.02.2024 09:21 Ответить
Кому война -а кому мать родна .Поляки и чехи аграрии -а мы украинцы пытаемся лишить их прибылей .Это тоже самое что возить и продавать снег эскимосам .Своего хватает .А мы приперлись со своим зерном и по дешёвке сбрасываем на рынок .Ну кому это понравиться ? Раньше всё уплывало на восток и в Африку .Теперь море закрыто . Итог печальный .
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14.02.2024 09:53 Ответить
Слабкого завжди бьють... На жаль винні в цьому 73....
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14.02.2024 10:11 Ответить
Зачем рассказывать про нескольких проплаченных фермеров, Украину ждут в Европе и её сельхозпродукцию тоже.
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14.02.2024 13:44 Ответить
 
 