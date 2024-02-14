Байден обратился к спикеру Палаты представителей Джонсона: "Вы за Украину или за Путина?"
Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майкла Джонсона поставить на голосование законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тихоокеанских партнеров.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я призываю спикера дать возможность полному составу Палаты представителей высказать свое мнение и не разрешить меньшинству наиболее радикальных голосов в зале заблокировать этот законопроект даже от голосования", - заявил Байден в специальном телеобращении по этому законопроекту.
Президент США назвал этот документ "критически важным", который должен пройти дальше.
"Этот законопроект предусматривает срочное финансирование для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от злобного наступления Путина. В последние недели мы все видели ужасные истории: украинским солдатам не хватает артиллерийских снарядов, украинские подразделения распределяют боеприпасы, чтобы защититься, украинские семьи обеспокоены, что следующий российский удар навсегда погрузит их в темноту или еще хуже", - отметил Байден.
По словам Байдена, поддержка этого законопроекта станет четким сигналом для украинцев и союзников США по всему миру, "что Америке можно доверять. На Америку можно положиться, и что Америка выступает за свободу".
Поддержать законопроект о финансировании Украины означает противостоять Путину, сказал Байден, а выступать против него – играть на руку Путину. Вы должны решить, вы за Украину или за Путина. Он добавил: "Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным".
Если не остановить президента РФ сейчас, подчеркнул Байден, расходы США и партнеров значительно возрастут, потому что аппетит Путина будет только расти.
По словам президента Байдена, хотя этот законопроект предусматривает отправку военной техники в Украину, на самом деле деньги на эту технику инвестируются и тратятся в США. "Это не только поддерживает американские рабочие места и американские общины, это позволит нам инвестировать, поддерживать и укреплять наши оборонные производственные мощности", - подчеркнул президент.
"Он (законопроект – ред.) предусматривает выделение денег прямо здесь, в США. В такие места как Аризона, где строят ракеты Patriot; Алабама, где строят ракеты Javelin; в Пенсильванию, Огайо и Техас, где производят артиллерийские снаряды", - отметил Байден.
Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат Сполучених Штатів підтримав пакетний законопроєкт щодо надання $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Понад $60 млрд виділять для України.
Пожалуйста, подождите...
***...влади. Так само, як і в нас ЄрЗе-уроди. Їм всім похер що їх лохторат, що вся держава.
Треба просити Господа Бога, американських виборців- українців, поляків, всіх розумних і порядних людей, щоб вони не голосували за трампа, і його команду, бо якщо трамп президент, то це напевно біда, горе всього цивілізованого Світу? Ворог України ??
Інтерв'ю подає виправдання Путіна для своєї війни в Україні. Це також продемонструвало спільну мову, яку він поділяє з провідними прихильниками Трампа.
Це матиме фундаментальні наслідки для європейської оборони, яка вже понад 75 років спирається на співпрацю зі США через такі організації, як НАТО.
Висновок там може бути лише один: ***** напало бо в нього відверто імперські амбіції у 21 столітті, а Україна - відстоює власну свободу та право на вільне існування українців у боротьбі з агресивною імперією, так само як колись США відстоювали незалежність від Британської імперії.
Ця "бесіда в один кінець" показує й нікчемність Карлсона, показує що його фах та компетенції перебільшені його шанувальниками та слухачами. Таке уявлення що він боявся що ось-ось зайде зграя КДБ-шників та потягне його на Лубянський підвал, і він зникне там НАЗАВЖДИ. Таке собі сцикло що вважало та виставляло себе "тигром" (поки не напросився у гості до людожера).
БЕЗКОШТОВНИЙ СИР ТІЛЬКІ В МИШЕЛОВЦІ
Якого поки що на посаді, але тьотя Соня, яка продає фіш казала, що купка менше десятка трампістів погрожують йому зняттям з посади, якщо спікер таки поставить законопроект про фінансування України, Ізраїлю та Тихоокеанських партнерів на голосування.
взагалі тема ДЕСТАБИЛИЗАЦІІ в США досі нерозкрита повністю . ( хто кому російські гроши передавав ) . Тому ФБР і ЦРУ мали б факти викласти на стіл - вони ж когось прослуховують щоденно . Ш
ФБР відмовилось оприлюднити
С его слов, когда он был президентом - он заставил увеличить бюджет стран на НАТО
Сейчас видно, что его не хватает, и все не увеличили
Вчера будучи просто гражданином США, чтото сказал
И сегодня уже новости: 14 февраля НАТО планирует объявить, что 18 из 31 стран в 2024 году выполнят требование о направлении на оборонные расходы 2% своего ВВП. Источник:
Что плохого в том, что финансирование понемногу увеличивается до 2%?
Может наоборот, те кто не платил 2% - желал развалить НАТО?
Трамп не тримає сечу, ходить у памперсах, а його жіночка тікає від нього через вонь.
На такому фоні підтягнутий спортивний Байден виглядає виграшно.
Очень хотят поржать
Ну пусть поржут
Украинцы ведь обхохотались буквально
Чуть не сдохли от смеха
Американцы, видать, обзавидовались
Как мы тут ржем ,не переставая, почти 5 лет
Ми просто показали приклад - але він нікого нічого не навчив.
Земля приречена. Тішить одне - коли все закінчиться здохнуть і всі кацапи і всі хитровибані китайці. Нікого не лишиться, лише космонавти там трохи політають, що трохи засмучує, бо кацапи
Але ніхто не страждає окрім українців , отака реальність сьогодення
Невже ви не в кусі (особливо про те що в законі обмежили термін дії з "до кінця війни", на саме цю дату)?
Також прибрали цю вимогу по звітності президента
"IN GENERAL.-Not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, the President shall submit to the appropriate congressional committees a report setting forth the following
(A) An identification of any defense articles loaned or leased to the Government of Ukraine under an agreement entered into under section 4(a), disaggregated by articles loaned and articles leased."
якщо прибрали звітність, то виходить, що з самого початку не планували надати лендліз Україні
А то були б питання, кожні 90 днів - чому знову надано допомоги на 0
А так мовчки прождали півтора року, поки лендліз закінчиться
А там вже зіграла "многоходовка": закінчився лендліз та бюджет, та демократи зняли спікера.
Мертвечук, льовочкині, деркачі, бай, мехеда, баканов, кулініч….за носіїв відзнаки «герой України», взагалі цілий перелік..
У МАЛЮКА з Будановим, маються повні і об'єктивні матеріали!!
Слава Україні!
вот https://youtu.be/6_OHI_TuW4A?t=1615 сюжет как увеличилось кол-во мигрантов
нет денег нам, - нет денег им
Як елегантно: гроші від американської компанії American Ethane,
а сама компанія належить росіянам.
Хабадська тварюка цей Джонсон, як його хазяїн Трамп.