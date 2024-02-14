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Байден (2764) Конгресс США (1208) США (24862) Джонсон Майк (124)

Байден обратился к спикеру Палаты представителей Джонсона: "Вы за Украину или за Путина?"

байден

Президент США Джо Байден призвал спикера Палаты представителей Майкла Джонсона поставить на голосование законопроект о финансировании Украины, Израиля и Тихоокеанских партнеров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я призываю спикера дать возможность полному составу Палаты представителей высказать свое мнение и не разрешить меньшинству наиболее радикальных голосов в зале заблокировать этот законопроект даже от голосования", - заявил Байден в специальном телеобращении по этому законопроекту.

Президент США назвал этот документ "критически важным", который должен пройти дальше.

"Этот законопроект предусматривает срочное финансирование для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от злобного наступления Путина. В последние недели мы все видели ужасные истории: украинским солдатам не хватает артиллерийских снарядов, украинские подразделения распределяют боеприпасы, чтобы защититься, украинские семьи обеспокоены, что следующий российский удар навсегда погрузит их в темноту или еще хуже", - отметил Байден.

По словам Байдена, поддержка этого законопроекта станет четким сигналом для украинцев и союзников США по всему миру, "что Америке можно доверять. На Америку можно положиться, и что Америка выступает за свободу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джонсон пригрозил, что не вынесет на голосование в Палате представителей законопроект о помощи Украине

Поддержать законопроект о финансировании Украины означает противостоять Путину, сказал Байден, а выступать против него – играть на руку Путину. Вы должны решить, вы за Украину или за Путина. Он добавил: "Мы никогда ни перед кем не преклоняемся, и тем более не перед Владимиром Путиным".

Если не остановить президента РФ сейчас, подчеркнул Байден, расходы США и партнеров значительно возрастут, потому что аппетит Путина будет только расти.

По словам президента Байдена, хотя этот законопроект предусматривает отправку военной техники в Украину, на самом деле деньги на эту технику инвестируются и тратятся в США. "Это не только поддерживает американские рабочие места и американские общины, это позволит нам инвестировать, поддерживать и укреплять наши оборонные производственные мощности", - подчеркнул президент.

"Он (законопроект – ред.) предусматривает выделение денег прямо здесь, в США. В такие места как Аризона, где строят ракеты Patriot; Алабама, где строят ракеты Javelin; в Пенсильванию, Огайо и Техас, где производят артиллерийские снаряды", - отметил Байден.

Также читайте: Байден о заявлении Трампа: Ужасные и опасные слова "лакея" Путина

Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат Сполучених Штатів підтримав пакетний законопроєкт щодо надання $95 млрд допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Понад $60 млрд виділять для України.
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Топ комментарии
+23
всі магашисти-популісти пищать, так хочуть ***...влади. Так само, як і в нас ЄрЗе-уроди. Їм всім похер що їх лохторат, що вся держава.
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14.02.2024 00:23
+23
Ну хотят американцы Трампа
Очень хотят поржать
Ну пусть поржут
Украинцы ведь обхохотались буквально
Чуть не сдохли от смеха
Американцы, видать, обзавидовались
Как мы тут ржем ,не переставая, почти 5 лет
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14.02.2024 00:32
+22
Скоро вся планета буде ржать. Ржать кровавими сльзами. Бо поржать - тенденція у всьому світі.
Ми просто показали приклад - але він нікого нічого не навчив.
Земля приречена. Тішить одне - коли все закінчиться здохнуть і всі кацапи і всі хитровибані китайці. Нікого не лишиться, лише космонавти там трохи політають, що трохи засмучує, бо кацапи
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14.02.2024 00:49
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Правила форума Совет форумчан
В конце самый цимес для американских налогоплательщиков. Очкастая дрянь против американцев и их интересов?
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14.02.2024 00:16 Ответить
всі магашисти-популісти пищать, так хочуть ***...влади. Так само, як і в нас ЄрЗе-уроди. Їм всім похер що їх лохторат, що вся держава.
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14.02.2024 00:23 Ответить
Байден закликав, а путєн заплатив!
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14.02.2024 08:00 Ответить
А шо, єсть разніца?
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14.02.2024 08:11 Ответить
Спікер Палати Представників Майк Джонсон отримував внески на виборчу кампанію від компанії American Ethane, що на 88% належить трьом російським громадянам: К.Ніколаєв, М.Юрьєв, А.Кунатбаєв
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14.02.2024 03:06 Ответить


Треба просити Господа Бога, американських виборців- українців, поляків, всіх розумних і порядних людей, щоб вони не голосували за трампа, і його команду, бо якщо трамп президент, то це напевно біда, горе всього цивілізованого Світу? Ворог України ??
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14.03.2024 19:46 Ответить
Інтерв'ю Путіна з Карлсоном показує зв'язок між виступами Трампа і російськими меседжами.
Інтерв'ю подає виправдання Путіна для своєї війни в Україні. Це також продемонструвало спільну мову, яку він поділяє з провідними прихильниками Трампа.
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14.02.2024 00:19 Ответить
Це відкриває двері альянсу Трампа і Путіна, який прагне зруйнувати міжнародний порядок після Другої світової війни та інститути, які є основою ліберальних демократій.

Це матиме фундаментальні наслідки для європейської оборони, яка вже понад 75 років спирається на співпрацю зі США через такі організації, як НАТО.
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14.02.2024 00:23 Ответить
eto ti Trudeu naslushalsia chto li?
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14.02.2024 02:13 Ответить
"Інтерв'ю" показує нікчемність *****, який розповідав американцям міфи та казки що їм зовсім не цікаві та незрозумілі. Розповідав свій "Майн Кампф", свої страждання по дохлому Совку, так само як колись Гітлер страждав за програшем Німеччини у Першу Світову.
Висновок там може бути лише один: ***** напало бо в нього відверто імперські амбіції у 21 столітті, а Україна - відстоює власну свободу та право на вільне існування українців у боротьбі з агресивною імперією, так само як колись США відстоювали незалежність від Британської імперії.
Ця "бесіда в один кінець" показує й нікчемність Карлсона, показує що його фах та компетенції перебільшені його шанувальниками та слухачами. Таке уявлення що він боявся що ось-ось зайде зграя КДБ-шників та потягне його на Лубянський підвал, і він зникне там НАЗАВЖДИ. Таке собі сцикло що вважало та виставляло себе "тигром" (поки не напросився у гості до людожера).
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14.02.2024 01:18 Ответить
Карлсон також збирався взяти інтерв'ю у Зеленського. Хтось чув про це? А це так. Ніякого Трампа Карлсон не представляє, жодних доказів цьому немає, крім домислів. У такому разі і Дмитро Гордон представляє Трампа, оскільки він узяв інтерв'ю у Лукашенка та Гіркіна.
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14.02.2024 12:39 Ответить
А домовитись із спікером та захистити спікера голосами демократів в Палаті представників від зняття з посади купкою трампістів, якщо спікер- республіканець поставить законопроект про допомогу Україні на голосування демократи не пробували?
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14.02.2024 00:21 Ответить
не ставив той спікер Маккарті законопроект про допомогу Україні. Він поставив законопроект про тимчасовий бюджет, здається, на 2 місяці фінансування держслужбовців... (а не поставив на весь фінансовий рік); за це його і подали на зняття.
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14.02.2024 00:25 Ответить
Йому погрожуює зняттям з посади зовсім невелика купка трампістів , якщо спікер поставить законопроект на голосування. Якщо демократи своїми голосами в Палаті представників пообіцяють захистити спікера від зняття, то шанси того, що спікер поставить на голосування законопроект про фінансування України, Ізраїлю та Тихоокеанських партнерів значно збільшаться.
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14.02.2024 00:36 Ответить
Демократія США вперлась у РОСІЙСЬКИЙ ШАНТАЖ . Це ж надо - стількі років радуватися російськокгбистским грошам в банках США

БЕЗКОШТОВНИЙ СИР ТІЛЬКІ В МИШЕЛОВЦІ
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14.02.2024 06:45 Ответить
не за це його зняли. а за те, що взагалі поставив на голосування той двохмісячний закон про запобіганню шатдауну. бо на вимогу трампістів він не повинен був ставити закон про допомогу Україні і не повинен був ставити закон про тимчасовий бюджет, щоб запобігти шатдауну.
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14.02.2024 00:44 Ответить
Мова про спікера Майкла Джонсона.
Якого поки що на посаді, але тьотя Соня, яка продає фіш казала, що купка менше десятка трампістів погрожують йому зняттям з посади, якщо спікер таки поставить законопроект про фінансування України, Ізраїлю та Тихоокеанських партнерів на голосування.
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14.02.2024 01:08 Ответить
ну пан Ан Мур писав вище про колишнього спікера Маккартні, я йому й відписав з уточненням.
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14.02.2024 01:16 Ответить
ок
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14.02.2024 01:21 Ответить
Думаю, що трамписти ще раз спробують прокатити тему бардака зі спікером. В перший раз в них це проканало.

взагалі тема ДЕСТАБИЛИЗАЦІІ в США досі нерозкрита повністю . ( хто кому російські гроши передавав ) . Тому ФБР і ЦРУ мали б факти викласти на стіл - вони ж когось прослуховують щоденно . Ш
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14.02.2024 06:51 Ответить
Ось https://youtu.be/mR-AC3GE7y0?t=749 документи
ФБР відмовилось оприлюднити
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14.02.2024 11:15 Ответить
Чтоб поставить законопроект на голосование , без решения спикера , надо 218 голосов .
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14.02.2024 00:28 Ответить
Це буде "порушенням традицій". Так у них в Палаті склалося історично, що за "чужого" не голосують.
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14.02.2024 06:55 Ответить
Грёбаные трамписты , как вы уже задолбали .
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14.02.2024 00:25 Ответить
Chem oni tebia zadolbali? A mozhet eto grebannie dermokrati? Vse chto treebuetsia, eto vipolniat zakon -- sledit za granicei i ne puskat chetvert milliona nelegalov v mesiac! Menia vot, zadolbali dermokrati i debilli kotorie nichego ne ponimaut a prosto iazikom liaput ne v temu!
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14.02.2024 02:12 Ответить
Почему Трамп заинтересован развалить НАТО, а Путин в ето же время заинтересован захватить Европу? Может Трамп и Путин вместе хотят захватить США после того как захватят Европу?
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14.02.2024 02:36 Ответить
Просто трамп хоче бути ху..лом вічним але в США. Він по натурі диктатор і куклусклановнць.
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14.02.2024 05:34 Ответить
Bred.
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15.02.2024 01:08 Ответить
А как это подтверждается?

С его слов, когда он был президентом - он заставил увеличить бюджет стран на НАТО
Сейчас видно, что его не хватает, и все не увеличили

Вчера будучи просто гражданином США, чтото сказал
И сегодня уже новости: 14 февраля НАТО планирует объявить, что 18 из 31 стран в 2024 году выполнят требование о направлении на оборонные расходы 2% своего ВВП. Источник:

Что плохого в том, что финансирование понемногу увеличивается до 2%?

Может наоборот, те кто не платил 2% - желал развалить НАТО?
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14.02.2024 11:21 Ответить
Toplko dermokraty nesut etot bred, ne nuzhno povtoirat' eti gluposti. Virivat slova iz konteksta, a zatem esche i perevirat' ih, eto tolko to chem vsegda zanimautsia dermokraty v strahe poteriat vlast'!
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15.02.2024 01:06 Ответить
А что тогда ПОМЕШАЛО Джонсону поставить голосование законопроект , в котором была норма про границу ? Сначала республиканцы настояли чтоб норма о границе была в этом законе , демократы пошли на это , совмесная группа работала месяцами . В результате совместной работы получился законопроект который устраивал и демократов и республиканцев. Тут выскакиевает Трамп , и говорит что этот закопроект дерьмо , и что за него не стои голосовать. Потом Джнсон говорит что надо законопроект разделить , и норму о границе убрать . Это Джонсон с Трампом так хотят решить вопрос с границей ? Если бы они хотели его решить , они проголосовали за него , и вопрос был закрыт. Трамн НЕ собирается решать вопрос с границей , он будет им размахивать все выборы.Это его основная замануха.
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14.02.2024 10:08 Ответить
Стратегія Трампа: чим всім навкруги гірше, - тим йому краще.
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14.02.2024 11:00 Ответить
A ti chital etot zakonoproekt? Soglasno etoi ocherefnoi vidumke dermokratov, 5 tisiach nelegalov v den poluchat avtomaticheski dokumenti. Eto 150 tisiach v mesiac, dazhe bolshe chem to chto proishodit seichas na granice. A kak tolko vse ostalnie uznaut chto 5 tisiach poluchaut dokumenti avtomatom, kak dumaesh, chto proizoidet dalshe? Pered tem kak raskidivatsia slovami, izuchi vopros kak sleduet. Seichas v Ukraine rabotaut vse predstaviteli dermokratov, administracii Baidena. Imenno poetomu, vse novosti kotorie dohodiat do vas, idut cherez prizmu etih pridurkov.
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15.02.2024 01:04 Ответить
Так Джонсон опять голосит ,что надо добавить в пакет с законопроектом о помощи Украине , законопроект о границе. То отдель , то опять вместе , то опять отдельно , то вместе. Это шапито с помощью Украине уже который месяц продолжается. Трамписты специально срывают помощь для Украины , это видать Трамп хочет Путину помочь ?
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15.02.2024 06:41 Ответить
Так..дід розійшовся не на жарт..зато наше гавно тільки обіцяє.. і розколювання неньку..
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14.02.2024 00:44 Ответить
Трамп такий самий дід, только гомністєє, як кажуть кацапи.
Трамп не тримає сечу, ходить у памперсах, а його жіночка тікає від нього через вонь.
На такому фоні підтягнутий спортивний Байден виглядає виграшно.
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14.02.2024 05:08 Ответить
Менше треба було Джо гратися в неескалацію протягом 2 років. Про нашу владу я взагалі мовчу
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14.02.2024 00:47 Ответить
не вижу ничего недипломатичного
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14.02.2024 03:14 Ответить
Ну хотят американцы Трампа
Очень хотят поржать
Ну пусть поржут
Украинцы ведь обхохотались буквально
Чуть не сдохли от смеха
Американцы, видать, обзавидовались
Как мы тут ржем ,не переставая, почти 5 лет
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14.02.2024 00:32 Ответить
Скоро вся планета буде ржать. Ржать кровавими сльзами. Бо поржать - тенденція у всьому світі.
Ми просто показали приклад - але він нікого нічого не навчив.
Земля приречена. Тішить одне - коли все закінчиться здохнуть і всі кацапи і всі хитровибані китайці. Нікого не лишиться, лише космонавти там трохи політають, що трохи засмучує, бо кацапи
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14.02.2024 00:49 Ответить
Без комплектуючих ( бо санкції ) довго не політають
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14.02.2024 06:54 Ответить
Україна заручниця як внутрішньої політки так і зовнвшньої ...
Але ніхто не страждає окрім українців , отака реальність сьогодення
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14.02.2024 00:42 Ответить
А хто українцям наголосував у 19-у марсіани? Найдорожча "розвага" - це бути дурнем. От і розраховуємося.
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14.02.2024 07:04 Ответить
Було би справедливо щоби за всі наслідки виборів з 1991 по 2019 несли відповіданість лише ті, хто проголосували за переможця.
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14.02.2024 11:14 Ответить
Ні. Бо і на тих, хто "не допрацював" є частка провини. Маю на увазі й звичайних виборців. А от тим, хто не голосував, треба б "зашивати" рота до наступних виборів. І стосовно невдоволень, і стосовно подяк. Було байдуже у день виборів - нехай сидять на дупі рівно і мовчки.
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14.02.2024 12:57 Ответить
Дякуэмо, Джозефе Байдене за зусилля з консолідації американського політикума,але є ленд-ліз і він чомусь не працює,а повинен!!!Путін не чекає голосування у конгрессі!
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14.02.2024 00:59 Ответить
Ленд-ліз закінчився 1 жовтня минулого року так й не почавшись.
Невже ви не в кусі (особливо про те що в законі обмежили термін дії з "до кінця війни", на саме цю дату)?
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14.02.2024 01:31 Ответить
І https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 зробила це адміністрація з демократами в Сенаті - тому що саме після Сената, дата закінчення лендліза змінилась

Також прибрали цю вимогу по звітності президента
"IN GENERAL.-Not later than 90 days after the date of the enactment of this Act, the President shall submit to the appropriate congressional committees a report setting forth the following
(A) An identification of any defense articles loaned or leased to the Government of Ukraine under an agreement entered into under section 4(a), disaggregated by articles loaned and articles leased."

якщо прибрали звітність, то виходить, що з самого початку не планували надати лендліз Україні
А то були б питання, кожні 90 днів - чому знову надано допомоги на 0

А так мовчки прождали півтора року, поки лендліз закінчиться

А там вже зіграла "многоходовка": закінчився лендліз та бюджет, та демократи зняли спікера.
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14.02.2024 11:34 Ответить
A ved baiden prosto mog bi zakrit svou granicu dlia nelegalov, i vse.. I nikakih problem s pomoschiu ne bilo bi. K tomu zhe, sledit za granicei -- eto ego primaia obiazannost. Vot takoi on pomoschnik!
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14.02.2024 02:09 Ответить
Аналогічно те саме міг реалізувати Трамп за свої роки президентства. Чому не зробив за 4 роки, а нині Трампу підгоріло?
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14.02.2024 11:26 Ответить
Таке питання, актуальне і для привладних в Україні, дивлячись скільки там зрадників на посадах жирувало!!
Мертвечук, льовочкині, деркачі, бай, мехеда, баканов, кулініч….за носіїв відзнаки «герой України», взагалі цілий перелік..
У МАЛЮКА з Будановим, маються повні і об'єктивні матеріали!!
Слава Україні!
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14.02.2024 01:35 Ответить
"Всеаниадинаааакавьіиии". Чули, декадний, чули. Розгрібаємо наслідки.
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14.02.2024 07:07 Ответить
Щойно Байден закриє кордон США, як одразу буде надано допомогу Україні - чому він цього не робить? Не хоче допомагати? Він за Україну чи за хуьло?
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14.02.2024 03:00 Ответить
Пропонувалось це в пакеті, але Трампу і його банді це нецікаво. Складається враження, що Трампу насрати на проблеми американців, йому головне - перед ****** вислужитись.
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14.02.2024 07:48 Ответить
Решение проблемы границы до выборов, не в интересах Трампа, граница в опасности, и он её решит, вот его предвыборный лозунг, и он от решения этого вопроса не откажется, не фантазируйте.
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14.02.2024 09:16 Ответить
Совершенно верно. Стратегия Трампа: чем всем хуже, - тем ему выгоднее. Проблему с нелегалами он мог бы решить за 4 года своего прошлого президенства, если бы к этому стремился.
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14.02.2024 11:32 Ответить
Во первых демократы ему мешали строить забор. Во вторых Байден отменил все его решения и открыл границу, в третьих, за 4 месяца дебатов про пает граница/помощь Украине/Израилю Байден впустил в США более миллиона нелегалов. Города США утонули на этой почве в преступности и проблемах с жильём. Проблема острая, но Байден её нарочито ещё более обостряет - при этом он заявляет, что хочет оказать помощь Украине. Но это желание = явная ложь и лицемерие.
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14.02.2024 11:38 Ответить
Он решал, начал строить стену
вот https://youtu.be/6_OHI_TuW4A?t=1615 сюжет как увеличилось кол-во мигрантов
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14.02.2024 11:40 Ответить
Пропонувалося це в пакеті, проте Байден не хоче цей пакет приймати. Він заявив, що пропонує компроміс, але в його рішенні ще більш відкритий кордон США. Тобто він спеціально торпедує рішення в пакеті, тобто він не зацікавлений у допомозі Україні. А лише тільки базікає про неї.
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14.02.2024 11:32 Ответить
товарищи "фермеры" из Аризоны, де будують ракети Patriot; Алабами, де будують ракети Javelin; Пенсильвані, Огайо і Техасу, де виготовляють артилерійські снаряди, не хотят выйти с протестами и перекрыть чего-нибудь респам? границу с канадой заблокировать?
нет денег нам, - нет денег им
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14.02.2024 03:17 Ответить
У них есть работа, заводы работают, не остановятся, так что не выйдут, другое дело, что производство может расшириться, и наберут новых в тех штатах.
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14.02.2024 09:03 Ответить
Треба детально дослідити фінансування кампанії спікера Майка Джонсона.
Як елегантно: гроші від американської компанії American Ethane,
а сама компанія належить росіянам.
Хабадська тварюка цей Джонсон, як його хазяїн Трамп.
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14.02.2024 05:15 Ответить
Електричний стілець за державну зраду в США ще не відмінили?
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14.02.2024 07:50 Ответить
Это лоббизм, законное дело в США, там не раздувают "зраду" по этому поводу.
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14.02.2024 09:06 Ответить
Любителі путінв в США перетворюються в аналог лукашенка. В тому числі і Трамп, який несе х-ню в стилі лукашенка.
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14.02.2024 05:25 Ответить
Оце дожилися. На найвищий пост найкрутішої в світі держави балотується два діда, один з деменцією наростаючою, інший дибіл по життю та злочинець. Світ зійшов з розуму.
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14.02.2024 08:27 Ответить
На жаль у них теж є свої 73%
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14.02.2024 09:03 Ответить
Що є то є: враження що світ захопили старкуваті діди і карлики. Де молодь, якій саме і жити в цій реальності?
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14.02.2024 11:49 Ответить
Колись сміялися з совдепівського Політбюро з його дідами. Тепер весь світ сміється з американських геронтофілів.
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14.02.2024 09:17 Ответить
Як Байден стурбований долею України! Спочатку поховав закон про ленд-ліз, потім не дозволив його продовжити. Тепер ллє крокодилові сльози, курва.
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14.02.2024 12:28 Ответить
 
 