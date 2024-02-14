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Путин искал возможности договориться с США, чтобы заморозить войну, но получил отказ, - Reuters

путін

Президент России Владимир Путин якобы искал возможность остановить боевые действия в Украине с целью заморозить войну, но эта идея была отвергнута Соединенными Штатами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в публикации Reuters.

Ссылаясь на российские источники, агентство отмечает, что этот вопрос оборвался по инициативе Кремля, но не напрямую с Вашингтоном, а через посредников, в том числе арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке.

Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну оккупированную территорию.

По данным источников, посредники встречались в Турции в конце 2023 года. Сигнал якобы был передан в Вашингтон, в частности советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, директору Центрального разведывательного управления Биллу Бернсу и госсекретарю США Энтони Блинкену.

Читайте: Зеленский сомневается, что РФ настроена на переговоры: Я вижу только шаги страны-террориста

Российская сторона предлагала, чтобы Салливан поговорил с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и определил дальнейшие шаги.

Однако американцы через посредников заявили Москве, что не будут обсуждать прекращение огня без участия Украины.

Салливан в январе позвонил по телефону Ушакову и сказал, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины.

Отмечается, что Соединенные Штаты не верили в искренность Путина.

Читайте: США и союзники провели тайную встречу с Украиной по "мирному плану" с РФ, - Bloomberg

Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что США не ведут никаких переговоров с Россией по закрытым каналам и что Вашингтон был последовательным в том, чтобы не действовать за спиной Украины. Если переговоры и велись, то США в них не были задействованы.

Чиновник отметил, что ему ничего не известно о неофициальных контактах через посредников.

Агентство не смогло проверить в Вашингтоне эту информацию российских источников, в частности состоялся ли такой разговор Салливана с Ушаковым.

На прошлой неделе Путин заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, что Россия вроде бы готова к "диалогу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Германии в Москве Ламбсдорф: Путин вовсе не желает вести переговоры
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Топ комментарии
+31
У нас уже один миротворец поверил этому ***** и даже что-то там увидел - теперь бы Украине пережить это. Орда есть орда, ей верить бесполезно, как красить небо.
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14.02.2024 01:41
+28
DW

У відповідь на розлогу розповідь про історію путіна в інтерв'ю американцю Такеру Карлсону, колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в понеділок, 12 лютого, опублікував мапу Монгольської імперії, на якій окремо вказана невелика територія, яку займало Московське князівство у 1471 році. "Після лекції Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії.

Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація", - написав Елбегдорж у соцмережі X.
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14.02.2024 01:51
+28
Елбегдорж за часів СРСР закінчив Львівське військово-політичне училище (нині - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Від початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримував Україну, закликав путіна припинити вторгнення та винищення народів Бурятії, Туви, Калмикії.
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14.02.2024 01:54
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У нас уже один миротворец поверил этому ***** и даже что-то там увидел - теперь бы Украине пережить это. Орда есть орда, ей верить бесполезно, как красить небо.
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14.02.2024 01:41 Ответить
Та ни о каком доверии или недоверии речи не шло. Уже все настолько очевидно, что дальше некуда. Диверсанту дали стратегическое задание - развернуть Украину, и кучу мелких тактических заданий. Мы ржали с денацификации и демилитаризации, а у самих: оружия нет, производства оружия тоже нет, западное оружие по каплям, да и у запада с оружием как оказалось есть проблемы - всякими роботами и искусственными интеллектами можно вести высокотехнологичную войну с бабуинами из Хамаса, а с большой страной приходится воевать по старинке - тоннами железа и тротила; сознательные патриоты и добровольцы кто в плену, кто в земле. Как Зе стал диверсантом - хз. Может Пу его внедрил еще на этапе президентства По. Может после выборов компромат нашел. А может подсадил Ер с радиодетонатором к тротилу в заднице у Зе. Не знаю.

Одно знаю точно: побежав на границы 1991 можно добежать до границ 1990.
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14.02.2024 01:57 Ответить
"Пу"? клоун, чи шо
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14.02.2024 02:20 Ответить
Новонароджений від пу..пу?
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14.02.2024 06:21 Ответить
У закоханих в }{уйло якщо й є мозок, то він не працює.
А сьогодні у всіх закоханих загострення хвороби
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14.02.2024 08:00 Ответить
якщо ..уйло дихає, то ще бреше
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14.02.2024 12:24 Ответить
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14.02.2024 01:50 Ответить
DW

У відповідь на розлогу розповідь про історію путіна в інтерв'ю американцю Такеру Карлсону, колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в понеділок, 12 лютого, опублікував мапу Монгольської імперії, на якій окремо вказана невелика територія, яку займало Московське князівство у 1471 році. "Після лекції Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії.

Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація", - написав Елбегдорж у соцмережі X.
показать весь комментарий
14.02.2024 01:51 Ответить
Елбегдорж за часів СРСР закінчив Львівське військово-політичне училище (нині - Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного). Від початку повномасштабного вторгнення Росії він підтримував Україну, закликав путіна припинити вторгнення та винищення народів Бурятії, Туви, Калмикії.
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14.02.2024 01:54 Ответить
бандеровец короче)
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14.02.2024 03:10 Ответить
Какая Рашшия в 1471 году в этих границах?) Московское княжество максимум, на площади с гулькин нос)
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14.02.2024 01:58 Ответить
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14.02.2024 02:26 Ответить
Зброю не дають, заморозити не дають.
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14.02.2024 01:50 Ответить
США нічого і не розморожували, щоб заморожувати. путлєр взагалі не по адресу звернувся, тому його і послали.
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14.02.2024 02:26 Ответить
***** решил пойти в историки?
И какая у него получилась ИСТОРИЯ?
***.....АЯ!!
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14.02.2024 01:59 Ответить
Якось кацапські студєнти спитали у ***** якихось хороших істориків, щоб почитати. ***** змогло видавити з себе тільки прізвище ільїн, який і не історик зовсім, а, як би його пристойними словами сказати, бездарний філософ-ідеолог кацапського фашизму і тоталітаризму.
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14.02.2024 08:05 Ответить
у нього окрім ільїна ще дугін в авторитеті. Це завжди так буває з недоучками без базових знань. з гітлером та сталіним те саме - начиталися всякої муйні і полізли встановлювати світовий порядок.
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14.02.2024 10:22 Ответить
Хотел войти как Петр Первый, создатель империи, а вляпался как ***** пОСЛЕДНЕЕ, которое эту империю окончательно похоронит.
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14.02.2024 09:30 Ответить
який создатєль, так й імперія. аби не продажне турецьке чмо, якке випустило того петра з оточення, то історія б йшла іншою дорогою. Бо за слабаками не ходять.
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14.02.2024 10:24 Ответить
Та походу договорились, не зря ВСУ на диету присадили - подсушат, избавить желания и возможности сопротивляться и состряпают Стамбул-1. Они то свою выгоду получили, а на Украину им насрать. Конченые гниды
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14.02.2024 02:50 Ответить
Домовилися таки... ще у липні 2021 року, в Женеві.
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14.02.2024 09:17 Ответить
що США не ведуть жодних переговорів з Росією по закритих каналах

ну это уже явная брехня
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14.02.2024 03:12 Ответить
🥹ой, раскажітє нам новості із кулуаров пажалста!
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14.02.2024 05:20 Ответить
Оставить путина там, где есть, означает узаконить захват и пригласить к новым.
Можно представить, что чувствуют Эстония, Латвия и Литва.
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14.02.2024 04:55 Ответить
Є якісь інші варіанти?
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14.02.2024 08:29 Ответить
В козломордих?
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14.02.2024 09:04 Ответить
сепаратні перемовини. прямо як за часів гітлера.
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14.02.2024 07:06 Ответить
Лосось і тунєц относятся с паніманієм!
Ги...
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14.02.2024 07:07 Ответить
принес ***** в типографию новый учебник истории ---редактор прочитал и спрашивает ..господин ***** в.в. вы хоть одну книгу в своей жизни прочитали .. ***** не читатель . ***** писатель меня даже карлсон два часа слушал завизжал ***** . я вам щас карты пакажу
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14.02.2024 07:16 Ответить
Трусливый путя все время умоляет о переговорах.
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14.02.2024 07:51 Ответить
Хіба в шоу з карлсоном це не було очевидно?(Історичні маразми зводилися до того,що України ніколи не було,бо в 8му столітті була рашка і...сша?)))))
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14.02.2024 08:08 Ответить
Зате вдалося змінити командувача ЗСУ на народженого у росії, як тідьки він прийшов, ми почали відступати. Звісно путін перед своїми виборами захоче успіхів на фронті або хочаб заморозити війну.
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14.02.2024 08:17 Ответить
Ну не треба про як тільки прийшов, то почали відступати. І без нього і з ним все йде як і має йти. Хрєново.
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14.02.2024 08:31 Ответить
Не сци Климчук, Київ за три дні. Правда?
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14.02.2024 09:13 Ответить
Зараз куди інші реалії, ніж ті, що були в березні 2022-го...
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14.02.2024 09:19 Ответить
***** з трампом через карлсона все "порєшалі". ***** допоможе трампу стати царьом, хоча дивлячись на той п*здець, що відбувається в США, не певен, що трампу потрібна допомога, трамп не заважає потім ***** "асвабаждать" країни Балтії.
глобальний п*здець вже зовсім поряд.
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14.02.2024 08:38 Ответить
Сподіваюсь що в США здоровий глузд візьме верх ...
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14.02.2024 08:40 Ответить
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14.02.2024 08:57 Ответить
В цей період і сухумська мавпа теж там скакала. Як член похоронної каМанди. Ромчик Абрамович привозив ярлики від кремля.
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14.02.2024 10:01 Ответить
В США плохо понимают и совсем забыли-Гитлер он и в Африке Гитлер ,если убийцу не остановить -то кто следующий ?
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14.02.2024 10:02 Ответить
Теперь бы еще подкрепить этот твердый отказ поставками оружия и техники с боеприпасами. А то как-то получается...
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14.02.2024 10:54 Ответить
невже ***** та *****стан здуваються потроху? Хочуть тайм-аут для відновлення сил?
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14.02.2024 11:05 Ответить
Гідрант завжди діє В УНІСОН з Путіним
1) Окупанти підтягують війська.
(1Клоун відводить війська. Розміновує підходи. Асфальтує шлях.
2) Окупанти відрізають нас від моря. Бомбардують найродючвші землі, руйнують економіку.
(2 Клоун продає стратегічний запас хліба. РОЗКРАДАЄ допомогу. Зухвало веде себе із союзниками.
3) Окупанти із шкіри вилазять, щоб організувати ПЕРЕГОВОРИ, ПЕРЕДИШКУ, ПЕРЕМИР'Я.
(3 У нас ПЕРЕТРУШУЮТЬ найкраще, що ми маємо - АРМІЮ, РОЗВІДКУ.
Бубочка таки заглянув в очі Путіна!
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14.02.2024 11:05 Ответить
-- Якби ж то обрали патріотично- українську владу ( а НЕ ліліПУТІНСЬКИХ зайд. ж/д--махінаторів--комбінаторів ) то НЕодмінно нині вже відзначали( на державному рівні) св8ято з нагоди- 390- річ. великої ПЕРЕМОГИ запорізьких козаків ( за сприяння литовців. та поляків ) над московитами ( мокшо--чемерисами )м-ця лютого 1634 року під Смоленськом !!! За наслідками якої було повернуто : людність та землі Чернігово--Сіверська... Ці заходи (з відзначення історичних віх нашого. героїчного народу ) архі-важливі і для підняття наснаги нашим звитяжцям --- воїнам та для патріотичного виховання молоді ...
Та. на жаль. нинішнє плем*я лише спроможне оберати до влади виключно україножерів-трунарів ...
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14.02.2024 11:08 Ответить
судя по всему не случайно сша Украине денег найти не может. Выходит, что уже договорились с русскими?
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15.02.2024 01:14 Ответить
 
 