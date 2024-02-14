Путин искал возможности договориться с США, чтобы заморозить войну, но получил отказ, - Reuters
Президент России Владимир Путин якобы искал возможность остановить боевые действия в Украине с целью заморозить войну, но эта идея была отвергнута Соединенными Штатами.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в публикации Reuters.
Ссылаясь на российские источники, агентство отмечает, что этот вопрос оборвался по инициативе Кремля, но не напрямую с Вашингтоном, а через посредников, в том числе арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке.
Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну оккупированную территорию.
По данным источников, посредники встречались в Турции в конце 2023 года. Сигнал якобы был передан в Вашингтон, в частности советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану, директору Центрального разведывательного управления Биллу Бернсу и госсекретарю США Энтони Блинкену.
Российская сторона предлагала, чтобы Салливан поговорил с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и определил дальнейшие шаги.
Однако американцы через посредников заявили Москве, что не будут обсуждать прекращение огня без участия Украины.
Салливан в январе позвонил по телефону Ушакову и сказал, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины.
Отмечается, что Соединенные Штаты не верили в искренность Путина.
Американский чиновник на условиях анонимности заявил, что США не ведут никаких переговоров с Россией по закрытым каналам и что Вашингтон был последовательным в том, чтобы не действовать за спиной Украины. Если переговоры и велись, то США в них не были задействованы.
Чиновник отметил, что ему ничего не известно о неофициальных контактах через посредников.
Агентство не смогло проверить в Вашингтоне эту информацию российских источников, в частности состоялся ли такой разговор Салливана с Ушаковым.
На прошлой неделе Путин заявил в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону, что Россия вроде бы готова к "диалогу".
Пожалуйста, подождите...
Одно знаю точно: побежав на границы 1991 можно добежать до границ 1990.
А сьогодні у всіх закоханих загострення хвороби
У відповідь на розлогу розповідь про історію путіна в інтерв'ю американцю Такеру Карлсону, колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж в понеділок, 12 лютого, опублікував мапу Монгольської імперії, на якій окремо вказана невелика територія, яку займало Московське князівство у 1471 році. "Після лекції Путіна. Я знайшов історичну карту Монголії.
Не хвилюйтеся. Ми мирна і вільна нація", - написав Елбегдорж у соцмережі X.
И какая у него получилась ИСТОРИЯ?
***.....АЯ!!
ну это уже явная брехня
Можно представить, что чувствуют Эстония, Латвия и Литва.
Ги...
глобальний п*здець вже зовсім поряд.
1) Окупанти підтягують війська.
(1Клоун відводить війська. Розміновує підходи. Асфальтує шлях.
2) Окупанти відрізають нас від моря. Бомбардують найродючвші землі, руйнують економіку.
(2 Клоун продає стратегічний запас хліба. РОЗКРАДАЄ допомогу. Зухвало веде себе із союзниками.
3) Окупанти із шкіри вилазять, щоб організувати ПЕРЕГОВОРИ, ПЕРЕДИШКУ, ПЕРЕМИР'Я.
(3 У нас ПЕРЕТРУШУЮТЬ найкраще, що ми маємо - АРМІЮ, РОЗВІДКУ.
Бубочка таки заглянув в очі Путіна!
Та. на жаль. нинішнє плем*я лише спроможне оберати до влади виключно україножерів-трунарів ...