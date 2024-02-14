РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5048 посетителей онлайн
Новости
1 012 3
Великобритания (4722) Кэмерон (247) Украина (44300)

Европа должна увеличить производство боеприпасов и направить прибыль от изъятых российских активов в Европе Киеву, - Кэмерон

кемерон

Британия не отказалась от надежд, что США согласятся на дополнительную помощь, и считает, что администрация Байдена может оказать некоторую помощь Киеву независимо от Конгресса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой The Guardians, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Он должен посетить Болгарию и Польшу перед встречей с министрами иностранных дел Европы на конференции по безопасности в Мюнхене 16 февраля.

"Кэмерон обсудит укрепление обороны и финансирования Украины с представителями ЕС на фоне постоянной угрозы отказа Конгресса США оказывать дальнейшую финансовую поддержку Киеву. Также он поднимет вопрос передачи Украине прибыли от российских активов в европейских банках", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам нужно прекратить разговоры о патовой ситуации и о том, что время не на стороне Украины, - Кэмерон

При этом Кэмерон подчеркнул, что Британия не отказалась от надежд, что США согласятся на дополнительную помощь, и считает, что администрация Байдена может оказать некоторую помощь Киеву независимо от Конгресса.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крымский ветер уже видео выставил. Возле ворнцовского дворца минус бдк. БЕДА просто
показать весь комментарий
14.02.2024 07:20 Ответить
Андрей дЕрмак ждёт это бабло,чтоб вернуть путлеру... Агент Козырь.. супер Штирлиц Мавзолейной Помойки...
показать весь комментарий
14.02.2024 09:16 Ответить
Санкциями обложили помойку...газ нефть опустили...а путлерская помойка жива ..странно.. правда?
показать весь комментарий
14.02.2024 09:19 Ответить
 
 