За сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение, враг атакует на 7 направлениях, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы территории Украины

Всего враг нанес 3 ракетных и 159 авиационных ударов, совершил 162 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненные и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры.

Авиационным ударам подверглись: Круглое Харьковской области, Новоегоровка, Белогоровка Луганской области, Терны, Раздоловка, Часов Яр, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Долинка, Желтая Круча, Малая Токмачка Запорожской области; Крынки Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказалось более 100 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСУВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

Обстановка на Востоке

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе Ямполевки Донецкой и Белогоровки Луганской областей.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 10 атак противника вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районе Авдеевки и еще 4 атаки возле Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался улучшить тактическое положение.

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На Новопавловском направлении наступательных действий врага не замечено.

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника восточнее Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 5 безуспешных штурмовых действий.