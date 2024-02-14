Общие боевые потери РФ с начала войны – около 398 140 человек (+1060 за сутки), 6433 танка, 9566 артсистем, 12043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 398140 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 398140 (+1060) человек,
- танков ‒ 6433 (+9) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12043 (+39) ед,
- артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,
- РСЗО – 984 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 671 (+4) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
- крылатые ракеты ‒ 1882 (+0),
- корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед,
- специальная техника ‒ 1523 (+5)
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У Криму атаковано ще один кацапський воєнний корабель, - ЗМІ.
У Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі лунали вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що після них затонув великий десантний корабель РФ.
Об этом сообщает "Крымский ветер". По данным паблика, причиной могла быть атака на российский корабль: россияне бросили силы на его спасение.
Жители перечисленных населенных пунктов утверждают, что сначала видели в море вспышки, после которых раздавались звуки взрывов. Они были настолько сильными, что от взрывной волны в Алупке открывались окна.
А один из подписчиков паблика в Симеизе рассказал, что на российском корабле звучала тревога. Также со стороны моря были слышны пулеметные очереди.
Несколько позже администраторы паблика со ссылкой на очевидца отметили, что после взрывов российский крупный десантный корабль якобы утонул. Однако, отметили в "Крымском ветре", эта информация нуждается в подтверждении.
"Снова взрыв в море, напротив поселка Кацивели, сильная ударная волна. Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка", - пишет "Крымский ветер".
Как символично
На півдні міста схожа картина з укріпрайоном "Зеніт" та позиціями біля дорожно розв'язки "Чебурашка" - ворог просунувся східніше від Опитного, загрожуючи їх обійти і оточити.
Як вбачається, найперше, необхідно зрізати ворожий виступ в районі готельного комплексу "Царська охота" і відновити позиції на південних околицях Авдіївки.
На півночі потрібно масованими артилерійськими ударами по лісопосадці в районі дач розбити головний ворожий плацдарм, де штурмові групи рашистів мають змогу накопичувати сили, не боячись атак дронів, від яких захишають крони дерев.
В цьому районі також потрібні боєздатні резерви, щоби контратакувати й відсікти рашистські війська, що прорвались у місто, від основних сил.
Якщо в найближчий тиждень не зрізати північний і піаденний ворожі "язики", тоді з міста треба виходити.
165!! одиниць техніки та 1060!! чумардосів.
Арта 69!!!, броня 48!!, логістика 39!.
Рахунок ППО спецтехніка 4 - 5.
До ювілею про чумардосам залишилось меньше 2000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 398 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...