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армия РФ (18059) Генштаб ВС (5784) ликвидация (3141) уничтожение (6257)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 398 140 человек (+1060 за сутки), 6433 танка, 9566 артсистем, 12043 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 398140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 398140 (+1060) человек,
  • танков ‒ 6433 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12043 (+39) ед,
  • артиллерийских систем – 9566 (+66) ед,
  • РСЗО – 984 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 671 (+4) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7371 (+39),
  • крылатые ракеты ‒ 1882 (+0),
  • корабли /катера ‒ 24 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12662 (+39) ед,
  • специальная техника ‒ 1523 (+5)

Смотрите: Россиянина разорвало вблизи Авдеевки после попадания украинского дрона. ВИДЕО 18+

Втрати ворога за добу
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Топ комментарии
+33
Подейкують, що в Криму дуже міцна ранкова кава, особливо в Джанкойському районі, і десь в морі біля Алупки.
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14.02.2024 08:05
+31
66 стволов арти!
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14.02.2024 07:59
+29
Здається, що «Цезар Куніков» всьо, кажуть на півострові, чекаємо, поки офіційно підтвердять🙏
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14.02.2024 08:15
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66 стволов арти!
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14.02.2024 07:59 Ответить
Сюди входять не лише знищені а й пошкоджені, в тому числі міномети, яких на паРаші десятки тисяч(
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14.02.2024 08:31 Ответить
Десятки мільйонів - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
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14.02.2024 09:07 Ответить
Ви вирішили влаштувати мені лікбез та прочитати коротку лекцію з приводу і без нього?
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14.02.2024 09:08 Ответить
Походу, вкусняхи пришли - второй день более тысячи, да и на подлете к Одессе начали щелкать ракеты, шо семечки(над морем).
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14.02.2024 08:02 Ответить
Эх, если бы не оборотная сторона медали... Даже если против этой тысячи погиб ОДИН украинец, это горе. Но то, что действительно радует, это то, что эта тысяча выродков уже больше не убьёт ни одного ЧЕЛОВЕКА!
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14.02.2024 08:22 Ответить
-Т-с-с-с!
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14.02.2024 08:46 Ответить
Уже(официально).
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14.02.2024 14:15 Ответить
165 заліза!
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14.02.2024 08:04 Ответить
Подейкують, що в Криму дуже міцна ранкова кава, особливо в Джанкойському районі, і десь в морі біля Алупки.
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14.02.2024 08:05 Ответить
До обiду смаколики будуть.
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14.02.2024 08:08 Ответить
В Черном море подбили БДК «Цезарь Куников»

ГУР решили поздравить оккупантов с Днём Святого Валентина по-своему 😍
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14.02.2024 08:23 Ответить
https://img.pravda.com/images/doc/0/b/0b07f2f-cesar-1300_690x387.avif В Черном море подбили БДК "Цезарь Куников", он затонул

https://img.pravda.com/images/doc/0/b/0b07f2f-cesar-1300_690x387.avif
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14.02.2024 08:27 Ответить
ну так !!! https://t.me/c/1400569744/68810 цьому кацапському кориту судячи з усього зпекли паску !!!
У Криму атаковано ще один кацапський воєнний корабель, - ЗМІ.

У Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі лунали вибухи. Місцеві пабліки стверджують, що після них затонув великий десантний корабель РФ.
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14.02.2024 08:56 Ответить
Єта какой-то пазор (с)
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14.02.2024 08:30 Ответить
В той час цей Куніков помер теж 14 лютого згідно Вікіпедії
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14.02.2024 09:15 Ответить
Вже відео є.
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14.02.2024 08:09 Ответить
З артилерії добовий рекорд?
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14.02.2024 08:10 Ответить
Саме так.
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14.02.2024 08:31 Ответить
Сирський-дебютировав.Дякую хлопці-ви найкращі.
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14.02.2024 08:10 Ответить
Сирський в той час відосики знімав разом з Шмигалем та іншими гнидо-клоунами.
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14.02.2024 08:28 Ответить
Утром 14 февраля в Крыму раздались взрывы. Их слышали в Ялте, Алупке и Мисхоре, взрывам предшествовали вспышки в море.

Об этом сообщает "Крымский ветер". По данным паблика, причиной могла быть атака на российский корабль: россияне бросили силы на его спасение.
Жители перечисленных населенных пунктов утверждают, что сначала видели в море вспышки, после которых раздавались звуки взрывов. Они были настолько сильными, что от взрывной волны в Алупке открывались окна.

А один из подписчиков паблика в Симеизе рассказал, что на российском корабле звучала тревога. Также со стороны моря были слышны пулеметные очереди.
Несколько позже администраторы паблика со ссылкой на очевидца отметили, что после взрывов российский крупный десантный корабль якобы утонул. Однако, отметили в "Крымском ветре", эта информация нуждается в подтверждении.
"Снова взрыв в море, напротив поселка Кацивели, сильная ударная волна. Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка", - пишет "Крымский ветер".
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14.02.2024 08:14 Ответить
Отже, гойда !!!
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14.02.2024 08:16 Ответить
Здається, що «Цезар Куніков» всьо, кажуть на півострові, чекаємо, поки офіційно підтвердять🙏
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14.02.2024 08:15 Ответить
Це́зарь Льво́вич Ку́ников (23 июня 1909, Ростов-на-Дону - 14 февраля 1943, Геленджик)

Как символично
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14.02.2024 08:52 Ответить
Єдина ранкова приємна новина, це як наші Славні ЗСУ знищують рашиську нечисть.
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14.02.2024 08:17 Ответить
Арта 66 стволів - новий рекорд з початку війни. Чумардоси хоч кожен день пиши новий сезонній рекорд, на разі 68 100. Ювілей в 400 тис буде 16-го, на початку лютого прогнозував на 18-20 число, але нічого, так ще краще.
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14.02.2024 08:17 Ответить
Судячи із даних DeepStateMap, ворог захопив автобазу та ділянку Індустріального проспекту на півночі Авдіївки, чим перерізав основну логістичну артерію постачання авдіївського гарнізону, який, відтак, потрапив в оперативне оточення.
На півдні міста схожа картина з укріпрайоном "Зеніт" та позиціями біля дорожно розв'язки "Чебурашка" - ворог просунувся східніше від Опитного, загрожуючи їх обійти і оточити.
Як вбачається, найперше, необхідно зрізати ворожий виступ в районі готельного комплексу "Царська охота" і відновити позиції на південних околицях Авдіївки.
На півночі потрібно масованими артилерійськими ударами по лісопосадці в районі дач розбити головний ворожий плацдарм, де штурмові групи рашистів мають змогу накопичувати сили, не боячись атак дронів, від яких захишають крони дерев.
В цьому районі також потрібні боєздатні резерви, щоби контратакувати й відсікти рашистські війська, що прорвались у місто, від основних сил.
Якщо в найближчий тиждень не зрізати північний і піаденний ворожі "язики", тоді з міста треба виходити.
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14.02.2024 08:37 Ответить
Кількість збитих пішаків та ін. нічого не говорить про хід шахової партії.
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14.02.2024 08:37 Ответить
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14.02.2024 08:52 Ответить
Минув 3643 день москальсько-української війни.
165!! одиниць техніки та 1060!! чумардосів.
Арта 69!!!, броня 48!!, логістика 39!.
Рахунок ППО спецтехніка 4 - 5.
До ювілею про чумардосам залишилось меньше 2000.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 398 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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14.02.2024 08:52 Ответить
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14.02.2024 08:54 Ответить
арта, ПВО .... песенка )))
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14.02.2024 09:28 Ответить
Ото наскирдували!
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14.02.2024 09:34 Ответить
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14.02.2024 09:59 Ответить
Самозванный скунсик - не в счет.
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14.02.2024 14:20 Ответить
 
 