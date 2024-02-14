Нардеп "Голоса", воин Костенко зарегистрировал законопроект о мотивации к военной службе: основные положения документа

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11012 о мотивации к военной службе. Он предусматривает финансовые вознаграждения, социальные гарантии, дополнительный контроль над подготовкой, повышение престижа военной службы.

Законопроект также должен создать основу для начала трансформации нашего войска "армии мобилизованных" в "профессиональную армию" во время войны. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил автор документа, народный депутат "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Я открываю дискуссию! В зарегистрированном законопроекте относительно мотивации военной службы прописаны стимулы для людей, которые уже служат и участвуют в боевых действиях, для тех, кто будет оставаться в армии, для тех, кто сейчас имеет возможность уйти, но остается, и для тех, кто подпишет контракты во время действия военного положения. Потому что для эффективной асимметричной войны нужны профессионалы, одних мобилизованных недостаточно. И в этом направлении должна реализовываться государственная политика", – объясняет народный депутат.

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Среди основных положений законопроекта есть:

Повысить уровень мотивации населения вступать в ряды сил обороны для прохождения военной службы.

Установить выплаты военнослужащим и командирам за уничтожение и захват вражеской техники.

Военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев, не менее 12 из которых участвуя в боевых действиях – соответствующий коэффициент = 2.

Для тех, кто после 24.02.2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы сроком не менее 3 лет или до окончания военного положения, — одноразовая денежная помощь:

солдатам — 120 000 ₴ сержантам и старшинам - 160 000 ₴ офицерам - 200 000 ₴

Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, — ежемесячное дополнительное вознаграждение 10 000 грн.

Право на кредит на открытие бизнеса со ставкой до 5% будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых) или не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена.

Право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них — минимум 24 боевых), продолжающие службу ранены, но имеют право на освобождение, освобождены из плена, а также те, кто не смог продолжить военную службу из-за ранений.

Законопроект вносит дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы, если военный не выражает желания продолжать военную службу:

в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев; или в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.

Законопроект предусматривает право на льготное растаможивание автомобилей для проходивших военную службу после 24.02.2022. Это право будет введено отдельными законопроектами о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

За государственные средства устанавливается пожизненное страхование жизни и здоровья в частных учреждениях для военных, отслуживших не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых), а также для освобожденных из плена. Действие страхования распространяется и на семьи.

Устанавливаются минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью в результате проведения АТО на Востоке Украины, ООС на Востоке Украины, вооруженной агрессии против Украины: I группы – 25 000 гривен II группы – 20 000 гривен III группы – 15 600 гривен

Все призывники, ранее не проходившие военную службу, должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. Он продлится не менее трех месяцев и будет включать:

тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности курса) тактическую медицину (не менее 10%) огневую подготовку (не менее 30%)



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Закон установит механизмы контроля над прохождением призывниками обучения.

За некачественную подготовку защитников будет дополнительная ответственность инструкторов и руководителей учебных центров.

После курса – обязательный экзамен и направление в воинскую часть. В случае неудачного результата – дополнительное обучение до одного месяца.

"Украинцев нельзя что-то заставить. Это факт. Но украинцев можно и нужно мотивировать. Поэтому нужно менять подходы и балансировать существующей сейчас системой принуждения, которую хотят усилить и системой поощрений и мотивации защитников", - резюмирует представитель "Голоса".