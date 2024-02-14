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законопроект (3204) Костенко Роман (163)

Нардеп "Голоса", воин Костенко зарегистрировал законопроект о мотивации к военной службе: основные положения документа

костенко,роман

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11012 о мотивации к военной службе. Он предусматривает финансовые вознаграждения, социальные гарантии, дополнительный контроль над подготовкой, повышение престижа военной службы.

Законопроект также должен создать основу для начала трансформации нашего войска "армии мобилизованных" в "профессиональную армию" во время войны. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил автор документа, народный депутат "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Я открываю дискуссию! В зарегистрированном законопроекте относительно мотивации военной службы прописаны стимулы для людей, которые уже служат и участвуют в боевых действиях, для тех, кто будет оставаться в армии, для тех, кто сейчас имеет возможность уйти, но остается, и для тех, кто подпишет контракты во время действия военного положения. Потому что для эффективной асимметричной войны нужны профессионалы, одних мобилизованных недостаточно. И в этом направлении должна реализовываться государственная политика", – объясняет народный депутат.

Читайте также: Залужный и Умеров говорили на комитете ВР о необходимости усовершенствовать политику мобилизации. Сейчас идет постатейное рассмотрение законопроекта, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Среди основных положений законопроекта есть:

  • Повысить уровень мотивации населения вступать в ряды сил обороны для прохождения военной службы.
  • Установить выплаты военнослужащим и командирам за уничтожение и захват вражеской техники.
  • Военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев, не менее 12 из которых участвуя в боевых действиях – соответствующий коэффициент = 2.
  • Для тех, кто после 24.02.2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы сроком не менее 3 лет или до окончания военного положения, — одноразовая денежная помощь:
    • солдатам — 120 000 ₴
    • сержантам и старшинам - 160 000 ₴
    • офицерам - 200 000 ₴
  • Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, — ежемесячное дополнительное вознаграждение 10 000 грн.
  • Право на кредит на открытие бизнеса со ставкой до 5% будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых) или не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена.
  • Право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них — минимум 24 боевых), продолжающие службу ранены, но имеют право на освобождение, освобождены из плена, а также те, кто не смог продолжить военную службу из-за ранений.
  • Законопроект вносит дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы, если военный не выражает желания продолжать военную службу:
    • в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;
    • или в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.
  • Законопроект предусматривает право на льготное растаможивание автомобилей для проходивших военную службу после 24.02.2022. Это право будет введено отдельными законопроектами о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.
  • За государственные средства устанавливается пожизненное страхование жизни и здоровья в частных учреждениях для военных, отслуживших не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых), а также для освобожденных из плена. Действие страхования распространяется и на семьи.
  • Устанавливаются минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью в результате проведения АТО на Востоке Украины, ООС на Востоке Украины, вооруженной агрессии против Украины:
    • I группы – 25 000 гривен
    • II группы – 20 000 гривен
    • III группы – 15 600 гривен
  • Все призывники, ранее не проходившие военную службу, должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. Он продлится не менее трех месяцев и будет включать:
    • тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности курса)
    • тактическую медицину (не менее 10%)
    • огневую подготовку (не менее 30%)

Также читайте: Зеленский "политически уже умер", - нардеп "Голоса", воин Костенко

Закон установит механизмы контроля над прохождением призывниками обучения.

За некачественную подготовку защитников будет дополнительная ответственность инструкторов и руководителей учебных центров.

После курса – обязательный экзамен и направление в воинскую часть. В случае неудачного результата – дополнительное обучение до одного месяца.

"Украинцев нельзя что-то заставить. Это факт. Но украинцев можно и нужно мотивировать. Поэтому нужно менять подходы и балансировать существующей сейчас системой принуждения, которую хотят усилить и системой поощрений и мотивации защитников", - резюмирует представитель "Голоса".
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Топ комментарии
+12
І це - не новина.
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14.02.2024 09:32
+11
ті що пішли у військомат у перші дні і місяці не питали скільки їм будуть платить ... ті що зараз не хочуть іти до ТЦК- непідуть ні за які гроші ... !!
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14.02.2024 09:51
+9
Клоуни - це ми, чомусь держслужбовцям, і різним почесним пенсам, грошей вистачає, вистачає ******* міліардами, никати в офшорах, не платити податки.
Гроші є, але чи буде бажання......
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14.02.2024 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Коротше - віина це гроші
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14.02.2024 09:26 Ответить
І це - не новина.
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14.02.2024 09:32 Ответить
Спочатку ввімкнеться печатний станок - а потім можна приймати закон....
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14.02.2024 09:27 Ответить
А раби?😮
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14.02.2024 09:28 Ответить
тсс ...
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14.02.2024 09:54 Ответить
Плюс земельные участки и недвижимость на рсвобожденных территориях.
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14.02.2024 09:30 Ответить
Тобі потрібні город і зруйнована хата в Роботиному?
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14.02.2024 09:37 Ответить
хоспаді ... у тих краях, війна проходила, раніше в різні часи, разів 3-4-5.

І що ? 5 -10 років і усе відновлювалось.
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14.02.2024 09:56 Ответить
І хто буде його тобі там відновлювати? Сам? А навіщо, повторюю, жителю, скажімо, Житомирщини чи Чернігівщини хата та город в Роботиному чи в Лобковому? Як ти уявляєш це відновлення за 800 - 900 кілометрів? Та і потім з тією хатою що робити? Переселятись туди? Навіщо?
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14.02.2024 10:04 Ответить
Як і земля для учасників АТО. На продаж.
Тобто латіфундісти будуть скупати.
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14.02.2024 10:57 Ответить
Якщо громадянин не бачить проблем далі 2,5 км від своєї хати, то нащо тут за великі діла базарити ?

А як відбувалися відбудови в усі часи ? Кожен сам свою хату відбудовував ? А в містах ? А заводи ? А рекультивація земель, відновлення лісів вражених війнами ? Держава для чого ?

Хто Вас туди запрошував ? Після війни будуть роботу пропонувати (вже пропонують). Хочте їдьте, хочте, ні. Не захочете Ви, приїдуть турки, вірмени, запросять південних корейців мости відновлювати. І т.д. і т.п.

Менше істерик.
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14.02.2024 21:33 Ответить
Поцікався, скільки сіл по всій країні перестало існувати ще до війни. Про яку відбудову зараз ти фантазуєш? Добре, якщо відбудують, хоча б, великі міста.
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14.02.2024 21:39 Ответить
Блін ... я ж не стверджую, що будуть відбудовувати покинуті ще 10 років назад хати. Для цього і створювали об*єднані громади, щоб ефективніше на місцях урядували. Але ж тільки рік пройшов - почалася війна. Буде видно.

І міста теж. Якщо буде робота в окрузі, мо і будуть відбудовувати. Типу "Артемсіль"
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14.02.2024 23:38 Ответить
Апартаменты зеленского в крыму я думаю будет норм
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14.02.2024 09:56 Ответить
На всіх апартаментів зеленського не вистачить.
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14.02.2024 10:06 Ответить
Ты уже раздатчиком себя возомнил?
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14.02.2024 10:04 Ответить
Це ще до чого?
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14.02.2024 10:07 Ответить
ні, просто при таких фінансових можливостях земельні ділянки і нерухомість воїн купить сам. Бо просто корочки атошників та убд отримають багато яких пристосуванців. а от з грошима вже так не вийде.
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14.02.2024 10:11 Ответить
Точно, і з дітьми туди переїхати і потім тих дітей збирати по частинам, після того як вони на якусь міну наступлять. Оце гумор! По кварталівьски...
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14.02.2024 10:18 Ответить
Не прикидывайся дуриком,владение землей никак не связано с проживанием на ней вместе с детьми и семьей,ее прекрасно можно продать,сдать в аренду,завещать детям-внукам и заложить,плюс создаем огромную прослойку собственников,с которыми не поиграешь в высокие налоги и не будешь игнорировать опасность вторжения захватчиков с востока.
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14.02.2024 11:38 Ответить
прийняти можна все що завгодно. навіть 4000 долярів вчителям.
але ж воно не буде працювати, бо популізм наше всьо....
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14.02.2024 09:31 Ответить
Та ну, ви що?! Гетьманцев, коли побачить це - застрілиться.
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14.02.2024 09:36 Ответить
Навпаки, радітиме.
До кінцевого споживача ці няшки доходити не будуть чи тільки за судовими рішеннями, а ось для "5÷6 ефективних менегерів"- це корито бездонне для "асваєнія" війської допомоги.
Згадайте ситуацію 2022го, тоді теж багато обіцяли.
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14.02.2024 10:01 Ответить
Хороший закон. Але його навряд чи потягнуть країни, навіть, з набагато потужнішою економікою.
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14.02.2024 09:39 Ответить
Це все добре. Але відставка Залужного і призначення м'ясника Сирського перекреслює навіть такі заохочення.
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14.02.2024 09:39 Ответить
клоун.....перед цим треба знищити всіх пенціонерів і інвалідів ітд....україна бідна соціальна країна ....а такі виплати можуть собі дозволити навіть не всі багаті країни .і про це потрібно чесно говорити ....ці виплати .що є то є непосильний тягар і можливо непідйомний ...тут взагалі потрібно чесно говорити про зменшення виплат .тому як мені здається .що ці виплати можуть привезти до катастрофи ...
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14.02.2024 09:50 Ответить
Клоуни - це ми, чомусь держслужбовцям, і різним почесним пенсам, грошей вистачає, вистачає ******* міліардами, никати в офшорах, не платити податки.
Гроші є, але чи буде бажання......
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14.02.2024 09:56 Ответить
та не має ніяких грошей...були коли їх давали .і то їх не вистачало....держава просто будуе купу пірамід...ці піраміди будуть мати катастрофічні наслідкі....депозити банків в нбу під 25 відсотків ....депозитні сертифікати ...овгзд....роздуті прибутки нац банку ....друк гривні.....виплати потрібно зменшувати всім --правда вчителям лікарям виховатилям і пінсіонерам не зменшиш бо не ма є ку ду ..а всім остальним потрібно зменшувати ...навіть транши сша не зупинять катастрофу і що говне не зменшщать .вони її відстрочать ....без зменшення розхідної частини нічого не буде....я вам скажу .що навіть якщо взагалі чиновникам нічого не платити -це нічого не вирішить.тому як це в маштабах дефіциту бюджету мізер...
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14.02.2024 11:57 Ответить
ті що пішли у військомат у перші дні і місяці не питали скільки їм будуть платить ... ті що зараз не хочуть іти до ТЦК- непідуть ні за які гроші ... !!
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14.02.2024 09:51 Ответить
На росії йдуть стабільно.
Правда, є нюанси.
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14.02.2024 10:04 Ответить
.
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14.02.2024 09:53 Ответить
Тоесть если идешь добровольно - то получаешь плюшки, а если через "бусик", то получаешь как раньше? хороший закин
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14.02.2024 09:54 Ответить
Костенко, піар зараховано! Тепер ти - мать Тереза українських військових. Але навіть на половину з запропонованого грошей немає й не буде
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14.02.2024 09:58 Ответить
В рашці тільки 300 ярдів $ тільки за кордоном конфіскувати можемо. Відсоток з видобутку нафти та газу. Я вже не кажу про скарби, що храняться в підвалах Кремля. Усім вистачить. Тільки перемогти треба.
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14.02.2024 10:15 Ответить
Не пройде. Буратіно на крадівництво кожної копійки не вистачає, а тут бач доплати в сотні тисяч.
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14.02.2024 10:11 Ответить
Пі&ота ї₴ана, ви добровольцям, що приїхали з-за кордону, та проживали там 10ки років перед тим, як стати на захист батьківщини, за 2 роки не на день не дозволили поїхати додому, до рідних! Гірше ніж пуйло з зеками поводитесь з захисниками! Про яку мотивацію ви зараз вякаєте?!
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14.02.2024 10:23 Ответить
З 12 березня 22 року воюю.
Держава в мотивувала - позбавила виплат по місцю роботи.
Зараз в п'яти кілометрах від кордону з паРашею (приходи по декілька разів на день), але це не зона бойових - відповідно премія 30к. гривень.
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14.02.2024 10:24 Ответить
И что? Он прекрасно знает, что его документ ПОХЕРЯТ! Так, для самопиара и обозначения своей "значимости" для Украины.
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14.02.2024 10:24 Ответить
Ну хоть чтото адекватное
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14.02.2024 11:08 Ответить
Любые даже СУПЕР хорошие обещания разобьются о власть которая их НЕ ВЫПОЛНЯЕТ!!!
ДО ТЕХ ПОР пока государство через ее органы и ветви власти не начнут соблюдать ПРАВА человека и гражданин, пока не будет выполняться в полном объеме Конституция - ЛЮБЫЕ законы и нормативы и пустой звук!
Элементарный пример, любые выплаты и льготы власть упрет в "при постатности коштив в бюджети"... а так как бюджет ВСЕГДА власть разворовывала и пазворовывает, что НИКТО НИЧЕГО ПОЛУЧАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
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14.02.2024 11:40 Ответить
Не хочеться вникати в цифри - є великі сумніви, що держава зможе (особливо після війни, коли закінчаться всі 2плюшки" від союзників) - але напрямок вибраний правильно...

Суджу по собі - заставити мене важко (крім дуже небагатьох речей), але, якщо буде мотивація - можу працювати за "півдурно"(слова мого родича ), бо потрібно на перспективу, а саме головне - мої рідні і близькі будуть забезпечені, хоч й по мінімуму...

Тому - такий закон має бути, той який стимулює!!!
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14.02.2024 11:48 Ответить
Моя часть предложений:

- для тех, кто в зоне боевых действий зачитывать ДЕНЬ за ТРИ ДНЯ (!) а НЕ месяц за 3 или год за три !.Так как пожить этот день еще тот квест...

- НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ в государственную собственность ВСЕ "заводы/пароходы", счета их собственников, финансистов и топ-менеджеров! ВСЕХ добровольцев и мобилизованных которые на нуле АВТОМАТИЧЕСКИ сделать владельцами акций этих "заводов/проходов" ( что бы они еже годно как ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ вознаграждение получали с них дивиденды (!).

Приверно по такому принципу:

- Коэффициент 1 для тех, кто отвоевал на нуле от 12 месяцев и более, а так же для получивших тяжёлые ранения/травмы НА НУЛЕ в результате чего они утратили конечности/ти или орган (не зависимо от срока пребывания на нуле), наследники погибших- в равных долях на них оформляется этот коэффициент 1.

- получившие легкие/средние ранения, контузии, травмы даже если пробыли на нуле менее суток) - коэффициент 0.5

Если они после этого продолжили выполнять боевые задания и общая сумма их пребывания на нуле достигла 12 месяцев - коэффициент вырастает до 1.

ЗАНОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИТЬ отчуждение, аресты, продажу этих акций и приватизацию этих "заводов/пароходов" на срок до 30 лет после окончания войны.

Допускается лишь право наследство в случае смерти владельца акций или признания его недееспособным ( тогда их получает опекун и использует в пользу опекаемого).

СПИСОК НЕ ПОЛНЫЙ!
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14.02.2024 12:08 Ответить
"- НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ в государственную собственность ВСЕ "заводы/пароходы", счета их собственников, финансистов и топ-менеджеров!"

Смєло ми в бой пойдьом
За власть совєтов...
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14.02.2024 12:41 Ответить
Да именно ТАК!!! Люди могут воевать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЩА СВОЁ!!! А не за то что принадлежит другому!!! Вот люди и получают это в свою собственность и уже защищают СВОЁ!!!
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14.02.2024 12:59 Ответить
А если собственник хочет остаться совладельцем - пусть тоже идёт воевать на НУЛЬ!!! И тогда он оставит себе максимум коэффициент 1 - КАК ВСЕ!
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14.02.2024 13:01 Ответить
Я веду речь не о малом и среднем бизнесе, а О КРУПНОМ !
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14.02.2024 13:18 Ответить
Різниці нема. Почнеться з великого, а закінчиться розкуркулюванням. Це все називається: отнять і подєліть. Вже проходили.
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14.02.2024 15:20 Ответить
І далі. Далеко не всі вродились бізнесменами. Таких 1 - 2% від всього населення. Тобто, повториться історія 90-х з ваучерами. Переважна більшість ветеранів свою частку отриманих заводів/параходів просто продадуть за безцінь. І скуплять все знову хто? Правильно, ті ж самі олігархи.
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14.02.2024 15:25 Ответить
Я же написал : законом наложить ЗАПРЕТ НА: арест, отчуждение, продажу на протяжении 30 лет и после победы! То есть, это дает страховку от слову потреблении и позволяет и их детям потом стать "владельцами"!
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14.02.2024 15:45 Ответить
Добре. Відібрали якийсь завод в Ахметова. Розділили на 50 ветеранів війни. Ахметов, звісно, своє керівництво прибрав, всі зв"язки обрубав. Ні постачання, ні збуту. Далі що?
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14.02.2024 15:59 Ответить
Как он это сделает, если за саботаж "его" нужно привлечь к уголовной ответственности!

"Обрубить" "не может", так как существуют договорные отношения между контрагентами и заводом,а не с "ахметовым"!
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14.02.2024 16:03 Ответить
И не на "50 ветеранов" а на ВСЕХ ! ВСЕ национализировано делится ВСЕХ о ком я писал. Получается что КАЖДЫЙ имеем не одну акцию одного "завода/прохода" а ВСЕХ СРАЗУ!
И 1000% среди УБДшников есть прекрасные представители у которых был свой бизнес, но они ушли воевать... Так что будет кому и возглавить и т.д.
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14.02.2024 16:08 Ответить
Ти в курсі, що половина, якщо не більше, тих, що мають УБД, на нулі не була і близько? І довести це законним способом неможливо. Вони теж отримають свою частку?
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14.02.2024 16:14 Ответить
Это ПОВОД тщательней в выдаче УБД в этом разобраться , НО НЕ ПОВОД отказаться от моего предложения?!!
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14.02.2024 16:23 Ответить
Дурень ти, хлопче!

Все забрати, розділити, і т.д., тобі про це вже писали, це все пройдено!!

Потрібно зацікавити, а не роздати...

Більшості з тих, кому ти наобіцяв гори-доли, і на фіг це все не впало... Пояснюють тобі - повинні бути гарантії забезпечення середнього, хоча б, рівня проживання...

А твоє розкуркулення вже проходили - результат СиРиСиРи.

Мало було?

Якби не було "розкуркулення", і "дєлєжа награбленного", а нормальний, цивілізаційний, розвиток - дивись і війни б не було, і жили б не гірше, як в Європі...

Так ні "нада падєлить" - та ні, треба навчитись думати, працювати, і не вибирати клоунів, а тих, хто дає можливість працювати і заробляти, а держава ГАРАНТУЄ дотримання законів і мир!
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14.02.2024 16:53 Ответить
Я и предлагаю ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - воевать нужно ЗА СВОЕ, а не за блага "ахметовым"!!!
- конда каждый будет имеет СВОЮ долю в "заводах/паразодах" КАЖДЫЙ будет заинтересован в РАЗВИТИ этих "заводов/пароходов" в соответствии будет иметь ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ обеспечение в виде дивидендов в случае успешного развития!!!
- ты не переживай за тех у кого это национализируют - ВОРОВ НЕ НУЖНО жалеть!!!
И это мы его не "проходили", так как это совершенно ДРУГОЕ!!!!
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14.02.2024 17:05 Ответить
 
 