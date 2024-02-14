Нардеп "Голоса", воин Костенко зарегистрировал законопроект о мотивации к военной службе: основные положения документа
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11012 о мотивации к военной службе. Он предусматривает финансовые вознаграждения, социальные гарантии, дополнительный контроль над подготовкой, повышение престижа военной службы.
Законопроект также должен создать основу для начала трансформации нашего войска "армии мобилизованных" в "профессиональную армию" во время войны. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил автор документа, народный депутат "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
"Я открываю дискуссию! В зарегистрированном законопроекте относительно мотивации военной службы прописаны стимулы для людей, которые уже служат и участвуют в боевых действиях, для тех, кто будет оставаться в армии, для тех, кто сейчас имеет возможность уйти, но остается, и для тех, кто подпишет контракты во время действия военного положения. Потому что для эффективной асимметричной войны нужны профессионалы, одних мобилизованных недостаточно. И в этом направлении должна реализовываться государственная политика", – объясняет народный депутат.
Среди основных положений законопроекта есть:
- Повысить уровень мотивации населения вступать в ряды сил обороны для прохождения военной службы.
- Установить выплаты военнослужащим и командирам за уничтожение и захват вражеской техники.
- Военнослужащие, которые во время действия военного положения проходят военную службу не менее 12 месяцев, из которых минимум 6 месяцев принимают участие в боевых действиях, получают должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавку за выслугу лет с коэффициентом 1,5. Для тех, кто отслужил не менее 24 месяцев, не менее 12 из которых участвуя в боевых действиях – соответствующий коэффициент = 2.
- Для тех, кто после 24.02.2022 заключил или продлил контракт о прохождении службы сроком не менее 3 лет или до окончания военного положения, — одноразовая денежная помощь:
- солдатам — 120 000 ₴
- сержантам и старшинам - 160 000 ₴
- офицерам - 200 000 ₴
- Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, — ежемесячное дополнительное вознаграждение 10 000 грн.
- Право на кредит на открытие бизнеса со ставкой до 5% будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых) или не дослужил эти сроки в связи с ранением, а также освобождены из плена.
- Право на ипотеку на жилье под 3% сроком до 20 лет будут иметь все, кто служил не менее 36 месяцев (из них — минимум 24 боевых), продолжающие службу ранены, но имеют право на освобождение, освобождены из плена, а также те, кто не смог продолжить военную службу из-за ранений.
- Законопроект вносит дополнительный перечень оснований для демобилизации в связи с истечением срока службы, если военный не выражает желания продолжать военную службу:
- в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев;
- или в течение 18 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения, из которых 12 месяцев выполняя боевые приказы.
- Законопроект предусматривает право на льготное растаможивание автомобилей для проходивших военную службу после 24.02.2022. Это право будет введено отдельными законопроектами о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.
- За государственные средства устанавливается пожизненное страхование жизни и здоровья в частных учреждениях для военных, отслуживших не менее 36 месяцев (из них минимум 12 боевых), а также для освобожденных из плена. Действие страхования распространяется и на семьи.
- Устанавливаются минимальные размеры пенсий лицам с инвалидностью в результате проведения АТО на Востоке Украины, ООС на Востоке Украины, вооруженной агрессии против Украины:
- I группы – 25 000 гривен
- II группы – 20 000 гривен
- III группы – 15 600 гривен
- Все призывники, ранее не проходившие военную службу, должны пройти обязательный курс базовой общевойсковой подготовки. Он продлится не менее трех месяцев и будет включать:
- тактико-строевые занятия (не менее 30% от общей продолжительности курса)
- тактическую медицину (не менее 10%)
- огневую подготовку (не менее 30%)
Закон установит механизмы контроля над прохождением призывниками обучения.
За некачественную подготовку защитников будет дополнительная ответственность инструкторов и руководителей учебных центров.
После курса – обязательный экзамен и направление в воинскую часть. В случае неудачного результата – дополнительное обучение до одного месяца.
"Украинцев нельзя что-то заставить. Это факт. Но украинцев можно и нужно мотивировать. Поэтому нужно менять подходы и балансировать существующей сейчас системой принуждения, которую хотят усилить и системой поощрений и мотивации защитников", - резюмирует представитель "Голоса".
Пожалуйста, подождите...
І що ? 5 -10 років і усе відновлювалось.
Тобто латіфундісти будуть скупати.
А як відбувалися відбудови в усі часи ? Кожен сам свою хату відбудовував ? А в містах ? А заводи ? А рекультивація земель, відновлення лісів вражених війнами ? Держава для чого ?
Хто Вас туди запрошував ? Після війни будуть роботу пропонувати (вже пропонують). Хочте їдьте, хочте, ні. Не захочете Ви, приїдуть турки, вірмени, запросять південних корейців мости відновлювати. І т.д. і т.п.
Менше істерик.
І міста теж. Якщо буде робота в окрузі, мо і будуть відбудовувати. Типу "Артемсіль"
але ж воно не буде працювати, бо популізм наше всьо....
До кінцевого споживача ці няшки доходити не будуть чи тільки за судовими рішеннями, а ось для "5÷6 ефективних менегерів"- це корито бездонне для "асваєнія" війської допомоги.
Згадайте ситуацію 2022го, тоді теж багато обіцяли.
Гроші є, але чи буде бажання......
Правда, є нюанси.
Держава в мотивувала - позбавила виплат по місцю роботи.
Зараз в п'яти кілометрах від кордону з паРашею (приходи по декілька разів на день), але це не зона бойових - відповідно премія 30к. гривень.
ДО ТЕХ ПОР пока государство через ее органы и ветви власти не начнут соблюдать ПРАВА человека и гражданин, пока не будет выполняться в полном объеме Конституция - ЛЮБЫЕ законы и нормативы и пустой звук!
Элементарный пример, любые выплаты и льготы власть упрет в "при постатности коштив в бюджети"... а так как бюджет ВСЕГДА власть разворовывала и пазворовывает, что НИКТО НИЧЕГО ПОЛУЧАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Суджу по собі - заставити мене важко (крім дуже небагатьох речей), але, якщо буде мотивація - можу працювати за "півдурно"(слова мого родича ), бо потрібно на перспективу, а саме головне - мої рідні і близькі будуть забезпечені, хоч й по мінімуму...
Тому - такий закон має бути, той який стимулює!!!
- для тех, кто в зоне боевых действий зачитывать ДЕНЬ за ТРИ ДНЯ (!) а НЕ месяц за 3 или год за три !.Так как пожить этот день еще тот квест...
- НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ в государственную собственность ВСЕ "заводы/пароходы", счета их собственников, финансистов и топ-менеджеров! ВСЕХ добровольцев и мобилизованных которые на нуле АВТОМАТИЧЕСКИ сделать владельцами акций этих "заводов/проходов" ( что бы они еже годно как ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ вознаграждение получали с них дивиденды (!).
Приверно по такому принципу:
- Коэффициент 1 для тех, кто отвоевал на нуле от 12 месяцев и более, а так же для получивших тяжёлые ранения/травмы НА НУЛЕ в результате чего они утратили конечности/ти или орган (не зависимо от срока пребывания на нуле), наследники погибших- в равных долях на них оформляется этот коэффициент 1.
- получившие легкие/средние ранения, контузии, травмы даже если пробыли на нуле менее суток) - коэффициент 0.5
Если они после этого продолжили выполнять боевые задания и общая сумма их пребывания на нуле достигла 12 месяцев - коэффициент вырастает до 1.
ЗАНОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИТЬ отчуждение, аресты, продажу этих акций и приватизацию этих "заводов/пароходов" на срок до 30 лет после окончания войны.
Допускается лишь право наследство в случае смерти владельца акций или признания его недееспособным ( тогда их получает опекун и использует в пользу опекаемого).
СПИСОК НЕ ПОЛНЫЙ!
Смєло ми в бой пойдьом
За власть совєтов...
"Обрубить" "не может", так как существуют договорные отношения между контрагентами и заводом,а не с "ахметовым"!
И 1000% среди УБДшников есть прекрасные представители у которых был свой бизнес, но они ушли воевать... Так что будет кому и возглавить и т.д.
Все забрати, розділити, і т.д., тобі про це вже писали, це все пройдено!!
Потрібно зацікавити, а не роздати...
Більшості з тих, кому ти наобіцяв гори-доли, і на фіг це все не впало... Пояснюють тобі - повинні бути гарантії забезпечення середнього, хоча б, рівня проживання...
А твоє розкуркулення вже проходили - результат СиРиСиРи.
Мало було?
Якби не було "розкуркулення", і "дєлєжа награбленного", а нормальний, цивілізаційний, розвиток - дивись і війни б не було, і жили б не гірше, як в Європі...
Так ні "нада падєлить" - та ні, треба навчитись думати, працювати, і не вибирати клоунів, а тих, хто дає можливість працювати і заробляти, а держава ГАРАНТУЄ дотримання законів і мир!
- конда каждый будет имеет СВОЮ долю в "заводах/паразодах" КАЖДЫЙ будет заинтересован в РАЗВИТИ этих "заводов/пароходов" в соответствии будет иметь ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ обеспечение в виде дивидендов в случае успешного развития!!!
- ты не переживай за тех у кого это национализируют - ВОРОВ НЕ НУЖНО жалеть!!!
И это мы его не "проходили", так как это совершенно ДРУГОЕ!!!!